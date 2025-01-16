Россия ПФО Марий Эл Республика Козьмодемьянск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кашаев Алексей 18 4
|Щеголев Игорь 698 2
|Ладыгин Николай 5 2
|Гришанин Максим 2 1
|Кашин Алексей 1 1
|Жуков Георгий 2 1
|Касперский Евгений 323 1
|Шмаков Роман 17 1
|Земков Сергей 158 1
|Теверовский Александр 12 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Бадалов Армен 3 1
|Зайцев Юрий 3 1
|Полозкова Елена 1 1
|Кошкин Алексей 12 1
|Ермаков Петр 1 1
|Рогалев Николай 25 1
|Барсков Александр 2 1
|Курпеков Дмитрий 1 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.