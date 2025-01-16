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Россия ПФО Марий Эл Республика Козьмодемьянск

Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск


16.01.2025 «МегаФон» ускорил интернет на ярославском участке Северной железной дороги 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 1
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 1
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 1
02.10.2023 «Систэм электрик» продолжает реализацию программы развития завода «Потенциал» в объеме 1,5 млрд рублей 1
30.06.2023 В старейшем городе Марий Эл улучшили мобильную связь 3
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 1
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 1
14.12.2017 После 17 лет дружбы «Транснефть» отказывается работать со Schneider Electric 1
19.05.2017 МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков 2
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл 1
30.09.2014 «Шнейдер Электрик» реализует полномасштабное внедрение «БОСС-Кадровик» в России 1
05.12.2012 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Республике Марий Эл 1
13.09.2011 Абоненты «Билайна» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
04.07.2011 Щеголев: За 2 года Россия выйдет на I место в мире по проникновению интернета 1
17.06.2011 «Лаборатория Касперского» приглашает обсудить безопасное завтра Рунета 2
10.11.2010 «АльфаСтрахование» доверило Optima services обслуживание ИТ-инфраструктуры филиалов 1
30.09.2010 BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 14
Schneider Electric 575 13
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 11
Потенциал 2 10
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Accenture plc 682 2
Ростелеком 9699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
KPMG 256 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
МегаФон 8803 2
Dell EMC 5027 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
8213 1
Oracle Corporation 6687 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
SAP SE 5276 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
McKinsey & Company Int 248 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 1
Рексофт - Reksoft 418 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
iTentika - Айтентика 14 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Ventra - Вентра 31 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Crayon. 19 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Транснефть 299 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Renault Groupe 158 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Резонанс НПП 370 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 2
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Google Android 13994 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Pokemon Go 78 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
IDC MarketScape 18 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
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Ладыгин Николай 5 2
Гришанин Максим 2 1
Кашин Алексей 1 1
Жуков Георгий 2 1
Касперский Евгений 323 1
Шмаков Роман 17 1
Земков Сергей 158 1
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Устюжанин Дмитрий 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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