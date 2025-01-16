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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимонин Сергей



16.01.2025 «МегаФон» ускорил интернет на ярославском участке Северной железной дороги 1
19.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Заволги в Ярославле 1
12.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области 1
21.11.2024 «МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля 1
14.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет для рыбаков на реке Юхоть 1
31.10.2024 «Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 1
10.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет в городе, где «Иван Васильевич меняет профессию» 1
24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области 1
22.08.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Угличе 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области 1
18.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в городе Мыши 1
05.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в сердце столицы Золотого кольца 1
27.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «стране ямщика» 1
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «городе знатных самоваров» 1
12.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области 1
01.03.2024 «МегаФон» на 20% ускорил мобильный интернет в туристических Мышкине и Угличе 1
15.12.2023 Абоненты «Мегафона» прокачали трафик на дорогах Ярославской области 1
09.11.2023 Скорость мобильного интернета в Некрасовском районе Ярославской области выросла на 20% 1
01.11.2023 «Мегафон» ускорил LTE в аэропорту «Туношна» 1
26.10.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области 1
25.08.2023 В Ярославском Нойшванштайне прокачали сеть LTE 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Тимонин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 22
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Telegram Group 1983 1
Цифра ГК 2426 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 21
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 11
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 24 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 13 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 8 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Брейтовский район - Брейтово 2 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 16
Золотое кольцо России 38 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 13 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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