Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188132
ИКТ 14558
Организации 11290
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26519
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Россия ЦФО Ярославская область Ростов Великий

Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий

970-е годы, СССР. Ростов. Жемчужина древнерусской архитектуры. Старинный советско-туристический постер, созданный специально турагентством «Интурист» для популяризации Ростова Великого среди франкоязычной аудитории. На плакате изображён ростовский Кремль, который запечатлён в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 970-е годы, СССР. Ростов. Жемчужина древнерусской архитектуры. Старинный советско-туристический постер, созданный специально турагентством «Интурист» для популяризации Ростова Великого среди франкоязычной аудитории. На плакате изображён ростовский Кремль, который запечатлён в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«Ростов Великий», 1990. — Глазунов Илья Сергеевич «Ростов Великий», 1990. — Глазунов Илья Сергеевич
«Весенний вечер. Ростов Великий», 1906 год. Художник — Юон Константин Федорович (1875 - 1958). «Весенний вечер. Ростов Великий», 1906 год. Художник — Юон Константин Федорович (1875 - 1958).
«Ростовские звоны», 1967 год. Художник — Пятков Анатолий Александрович. «Ростовские звоны», 1967 год. Художник — Пятков Анатолий Александрович.
"Проясняется. Улочка в Ростове", 1973 г. Щербаков Борис Валентинович Картон, масло "Проясняется. Улочка в Ростове", 1973 г. Щербаков Борис Валентинович Картон, масло
"Ростов Великий. Спас на сенях", 1973 г. Щербаков Борис Валентинович Холст, масло "Ростов Великий. Спас на сенях", 1973 г. Щербаков Борис Валентинович Холст, масло
«Ростов Великий», 1903 год. Рерих Николай. Дерево, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Ростов Великий», 1903 год. Рерих Николай. Дерево, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
"Ростов Великий. Спасо-Яковлевский монастырь" 1996 г. холст, масло Сергей Гавриляченко (р. 1956) "Ростов Великий. Спасо-Яковлевский монастырь" 1996 г. холст, масло Сергей Гавриляченко (р. 1956)
970-е годы, СССР. Ростов. Жемчужина древнерусской архитектуры. Старинный советско-туристический постер, созданный специально турагентством «Интурист» для популяризации Ростова Великого среди франкоязычной аудитории. На плакате изображён ростовский Кремль, который запечатлён в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

СОБЫТИЯ


18.12.2025 «МегаФон» ускорил интернет в селе Угодичи Ярославской области 1
18.11.2025 От «Кавказской пленницы» до «Белого лотоса»: как кино меняет туристические маршруты россиян 1
08.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области 1
27.03.2025 «МегаФон» улучшил качество связи в Ростове Великом 2
26.02.2025 «Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России 2
16.01.2025 «МегаФон» ускорил интернет на ярославском участке Северной железной дороги 2
20.12.2024 МТС Travel: курорты Краснодарского края и города Золотого Кольца стали самыми быстрорастущими туристическими направлениями в 2024 году 1
06.12.2024 МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198% 1
29.11.2024 «МТС Travel»: в России совершено на 20% больше ранних бронирований отелей на зиму 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 2
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 1
10.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет в городе, где «Иван Васильевич меняет профессию» 5
24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в столице огородников Ярославской области 1
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» 1
09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца 1
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 2
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 3
17.09.2012 В Томском областном краеведческом музее установлен «Элар ПланСкан» 2
08.12.2004 "Интернет через электророзетку" вытеснит ADSL? 1
08.12.2004 "Интернет через электророзетку" вытеснит ADSL? 1
03.10.2001 "Ярославль-GSM" продлила акцию льготного подключения в районных центрах области 1
25.01.2001 В Ярославском филиале МТС зарегистрировано 1800 абонентов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9956 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 4
Yandex - Яндекс 8503 3
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 2
Intel Corporation 12550 2
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Intel Capital 148 2
Русский Стиль 44 1
Липецкий областной краеведческий музей 3 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Суточно АО - Суточно.ру 16 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 1
СТГ - Сыктывкар Тиссью ГРУП 2 1
Яндекс.Лавка 283 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1329 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 10
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
Бронирование - Booking 816 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
IEEE PLC - Power Line Communication - High Definition Power Line Communication, HD-PLC - Narrowband Power Line Communication, NB-PLC - Broadband-over-Power Line, BPL - Технология передачи данных по цепям питания (силовым кабелям) 26 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6166 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5945 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 2
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 44 1
Avito - Авито Путешествия 51 1
Tencent - WeChat Pay 18 1
Alibaba Group - AliPay 80 1
Sendy - Платежная система 7 1
Tencent - WeChat - мессенджер 163 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 103 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Тимонин Сергей 41 7
Гамзин Михаил 10 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Traxler Mary - Трекслер Мари 3 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Котик Сергей 7 1
Мельников Вадим 12 1
Полякова Ирина 28 1
Каппушев Расул 19 1
Груша Георгий 5 1
Белокуров Евгений 3 1
Очеретько Анна 1 1
Мусин Айрат 2 1
Булах Наталья 1 1
Пименов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 17
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 922 12
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 9
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 64 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 126 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 34 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 14 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3232 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 340 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 10 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 2
Турция - Турецкая республика 2496 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 97 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 107 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 67 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Россия - Павловск 36 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 17
Золотое кольцо России 56 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Аренда 2584 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 28 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще