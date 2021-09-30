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White Label
Формат партнерского сотрудничества


30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» расширила ассортимент техники и начинает продажи по модели маркетплейса 2
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 3
31.05.2018 В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4 1
05.03.2018 Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей 1
04.10.2017 «Первый в мире» агрегатор рекламы в Wi-Fi привлек в России 50 млн инвестиций 1
31.07.2017 Axoft: что нужно знать о работе с современным дистрибутором 1
01.03.2017 Ericsson представила платформу для подключенного транспорта 1
02.12.2016 Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей 1
02.12.2016 Cloud4Y запустил партнерскую программу 1
05.04.2016 Skyscanner запустил в России услугу White Label для бизнеса 6
31.03.2016 Снимок из «облака»: как российский сервис вышел на мировой рынок Web2Print 1
18.03.2016 Reg.ru предложит партнерам облачную платформу для реселлинга доменов и хостинг-услуг 1
03.12.2015 Партнерская программа OneTwoTrip позволит зарабатывать каждому — от турагенств до обычных пользователей 1
19.01.2015 «Уралтрансбанк» с помощью ActiveCloud запускает продажи облачных бизнес-сервисов в УРФО 1
30.06.2014 «МегаФон» обеспечил корпоративных клиентов облачной видеосвязью на базе технологий Mind 1
27.05.2014 Совокупный оборот Softline по итогам 2013 г. вырос на 18% 1
16.04.2014 МТТ наращивает VoIP в корпоративном сегменте 1
19.09.2013 Переход в облака набирает мощь 1
22.05.2013 «Облакотека» дает возможность заработать на «облаках» 2
04.12.2012 АКБ «Балтика» запустил новый платежный сервис на базе MasterCard Mobile 1
29.08.2012 Saxo Bank оптимизировал свою мобильную торговую платформу для iPad и iPhone 1
03.06.2010 Quintura запустила платный поиск для корпоративных сайтов 1
27.04.2010 Российское ПО для денежных переводов вышло на мировой рынок 1
26.04.2010 BSS и Coinstar Eurasia создали совместную компанию BSS Global 1

Публикаций - 35, упоминаний - 44

White Label упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 4
iTeco - Ай-Теко 721 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 2
IBM 3586 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Hitachi Vantara 100 1
PrintOnDemandSolution - Айфото сервис 1 1
Pentaho 51 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Veritas Aptare 6 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Телеком Биржа 5 1
YClients 8 1
Google LLC 7210 1
Прометей - Prometey 9 1
ServicePipe - Сервиспайп 1 1
Инфолинк 3 1
Intersat - Интерсат 2 1
АльянсТелеком 8 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 1 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
VMware 1832 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
SAP SE 3230 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Huawei 2736 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Nokia Corporation 2471 1
3806 1
Oracle Corporation 3389 1
Veritas Technologies 76 1
Citrix Systems 574 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Ericsson 873 1
Инфосистемы Джет 678 1
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 2
О2О Холдинг 43 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
iGooods 10 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
ВТБ24 583 1
IKEA - ИКЕА 83 1
Геобанк КБ 30 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
Открытие ФК 539 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Транснефть 159 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 1
Wildberries 128 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
X5 Group 601 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 306 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Kubernetes 307 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
App-in-App 5 1
Call back - Обратный звонок 15 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Google Android 10752 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Тинькофф All Airlines 7 1
Apple Face ID 118 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Microsoft Dynamics CRM 392 1
TB Cirex Jet Net 3 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Тинькофф Таргет 3 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
ServicePipe DDoS Pack 1 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Axoft AxoftCloud 11 1
Adrenta 3 1
MasterCard MoneySend 39 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple iOS 5742 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple - App Store 2199 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Яндекс.Маркет 439 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 245 1
Google Android TV 173 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
WeChat - Мессенджер 96 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Анохин Сергей 40 2
Осеевский Михаил 221 2
Вахтин Александр 8 1
Царьков Алексей 1 1
Бурмистрова Мария 3 1
Новинский Виктор 6 1
Глотова Майя 10 1
Избаенков Артем 1 1
Сапронов Сергей 2 1
Малышкин Сергей 7 1
Щепилов Евгений 35 1
Кабаков Ярослав 17 1
Скиба Дмитрий 1 1
Забродова Екатерина 3 1
Кротов Михаил 1 1
Андрианов Максим 6 1
Жаренов Максим 6 1
Роменская Наталья 5 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Ревяшко Андрей 18 1
Яманов Артем 9 1
Гузовский Денис 26 1
Павлов Роман 6 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Кунис Григорий 7 1
Батай Илья 14 1
Бычков Александр 39 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Сергеев Сергей 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 2
Россия - Удомля 41 2
Европа 3804 2
Казахстан - Республика 2665 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Украина 3431 1
Россия - Сургут 198 1
Восточная Европа 1701 1
Индия - Республика 2188 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - Кингисепп 14 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Россия - Белгород 249 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - Барнаул 365 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Нидерланды 986 1
Испания - Королевство 1265 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Россия - Приморский край - Приморье 610 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 320 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1996 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772369, в очереди разбора - 676051.
Создано именных указателей - 46354.
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