Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
White Label
Формат партнерского сотрудничества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 44
White Label упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Анохин Сергей 40 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Вахтин Александр 8 1
|Царьков Алексей 1 1
|Бурмистрова Мария 3 1
|Новинский Виктор 6 1
|Глотова Майя 10 1
|Избаенков Артем 1 1
|Сапронов Сергей 2 1
|Малышкин Сергей 7 1
|Щепилов Евгений 35 1
|Кабаков Ярослав 17 1
|Скиба Дмитрий 1 1
|Забродова Екатерина 3 1
|Кротов Михаил 1 1
|Андрианов Максим 6 1
|Жаренов Максим 6 1
|Роменская Наталья 5 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Яманов Артем 9 1
|Гузовский Денис 26 1
|Павлов Роман 6 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Кунис Григорий 7 1
|Батай Илья 14 1
|Бычков Александр 39 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Сергеев Сергей 63 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772369, в очереди разбора - 676051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772369, в очереди разбора - 676051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru