Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация

Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте Складская сеть Eman Materials переведена под управление Axelot WMS: в рамках одного проекта автоматизированы две площадки. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Eman Materials,

Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане енту дополнительно перевели еще и на узбекский язык. Сначала нейросеть изучила более 3000 заведений Ташкента по более чем 100 признакам, чтобы сформировать лонг-лист из 140 ресторанов-претенден

Российский Samsung нанимает русскоговорящий персонал для офиса в Ташкенте ся поиском бухгалтеров, специалистов по подбору персонала, кредитных специалистов, маркетологов, офис-менеджеров, специалистов по сертификации и других. Всего на HeadHunter опубликовано 10 вакансий в Ташкенте. Представители Samsung ушли от прямого ответа на вопросы CNews. Они не смогли объяснить, по какой причине поиском персонала в Узбекистане занимается именно российское представительство

Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 ерального директора по международным проектам ГК 1520. Также он пояснил, что ранее ГК 1520 цифровизировала движение на семи станциях первой очереди кольцевой линии, и на всей Сергелийской линии метро Ташкента. На всех объектах внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-СМ. Система позволяет персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, задавать маршруты, отсле

Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента нспортная модель и выработаны меры по совершенствованию существующей системы передвижения. Сейчас в Ташкенте пассажиров обслуживает только метро и автобусы, а роль пригородных электричек незнач

«Мегафон» станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте «Мегафон» окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте. Это предусмотрено соглашением, подписанным 25 апреля 2022 г. с Хокимиятом столицы.

Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте ние российской разработки, власти республики планируют продолжить воплощение концепции Smart City в Ташкенте и в других крупных городах Узбекистана. Весной 2020 г. президентом Республики Узбеки

Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента . Компания Kalyon Ulaştırma приобрела программные решения для разработки транспортного мастер-плана Ташкента на ближайшие три года. Затем лицензии будут переданы заказчику – департаменту трансп

Beeline запустил новые базовые станции в Ташкентской области Beeline сообщил о расширении зоны покрытия и емкости сети 3G на территории Ташкентской области. Благодаря проведенным работам, абоненты получили дополнительное увеличен

Покрытие сети 4G Beeline обеспечено по всей территории Ташкента Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel) объявил о полном покрытии территории столицы сетью четвертого поколения 4G. Теперь интернет-сервисы Beeline доступны на сверхскоростях 4G по всему Ташкенту, сообщили CNews в операторе. Комментируя событие, руководитель службы по связям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков заявил: «Всё то, чего абоненты ждут от мобильного интернета —

«АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы сотрудничества (ШОС). 15-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 23 по 24 июня 2016 г. Перед компанией стояла задача разработка и уста

Beeline запустил десятки новых базовых станций в Ташкенте Оператор связи Beeline сообщил о расширении зоны покрытия и емкости сетей GSM и 3G в Ташкенте. Новые базовые станции введены в действие в Алмазарском, Бектемирском, Мирабадском,

Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте язям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков. — Предвижу, что Wi-Fi-зона Beeline станет одним из излюбленных мест отдыха и встреч — в том числе благодаря своему удобному расположению в самом центре Ташкента». Веб-серфинг доступен через точку Wi-Fi BeelineFreeExt. Услуга бесплатна для всех абонентов Beeline.

Апелляционная коллегия Ташкентского суда отменила решение об обращении имущества «МТС-Узбекистан» в доход государства Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, на решение Ташкентского городского суда

14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем 14 ноября в Ташкенте пройдет конференция на тему «Развитие бизнеса посредством организации управления бизнес-процессами и корпоративным контентом» (BPM & ECM), которая состоится в рамках регионального тура

14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем 14 ноября в Ташкенте пройдет конференция на тему «Развитие бизнеса посредством организации управления бизнес-процессами и корпоративным контентом» (BPM & ECM), которая состоится в рамках регионального тура

«Техносерв» создал автоматическую систему безопасности в новом здании Национальной библиотеки в Ташкенте Компания «Техносерв» объявила о завершении проекта по созданию интегрированной автоматической системы безопасности в новом здании Национальной библиотеки им. А.Навои в Ташкенте. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои – общегосударственное универсальное информационно-библиотечное учреждение, крупнейшее информационно-библиотечное учреждение и к

«Билайн» расширяет сети GSM и 3G в Ташкенте и Ташкентской области связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) сообщил о расширении зоны покрытия сетей GSM и 3G на территории Ташкента и Ташкентского вилоята. Комментируя событие, директор Ташкентского регионального фил

«Билайн» развивает GSM и EDGE в Ташкентской области льтате строительства новых базовых станций оптимизировано радиопокрытие городов Джумабазар и Чирчик Ташкентского вилоята. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволила увеличить

ВВС России закупят самолеты в Ташкенте министр Узбекистана Шабкат Мирзиеев в ходе встречи со своим российским коллегой Виктором Зубковым в Ташкенте. Согласно имеющейся информации, предусматривается поставка 28 самолетов Ил-114, двух

Ташкент покроют бесплатными хот-спотами Как сообщает корреспондент CNews в Узбекистане, в Ташкенте стартовала программа по созданию хот-спотов (точек беспроводного доступа в интернет) в общественных местах. Первый хот-спот, созданный в рамках программы «Нашествие Wi-Fi», находится в

COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте COSCOM, работающей в диапазонах 900 и 1800 МГц. Базовые станции Horizon II macro были установлены в Ташкенте в начале этого года, полностью заместив существующее оборудование оператора. Произво

Ericsson построит для оператора Uzdunrobita сеть GSM 1800 в Ташкенте и столичной области Узбекистана Компания Ericsson подписала контракт с ведущим оператором сотовой связи в Узбекистане Uzdunrobita на строительство сети GSM 1800 в Ташкенте и столичной области. Контрактом предусмотрена поставка центра мобильной коммутации (MSC), контроллера базовых станций (BSC), оборудования домашнего регистра (HLR), современных базовых