Узбекистан Ташкентская область Ташкентский вилоят Ташкент Ташкентская агломерация
Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримов Ислам 95 13
|Каримова Гульнара 92 9
|Ахмедов Бекзод 38 6
|Распопов Олег 15 5
|Даутов Радик 16 3
|Султанов Алишер 3 3
|Авакян Гаянэ 51 3
|Лейпи Игорь 11 2
|Щуков Дмитрий 5 2
|Бородянский Борис 22 2
|Любимов Олег 27 2
|Струков Денис 5 2
|Сафронюк Андрей 11 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 2
|Шилов Сергей 83 2
|Фролова Светлана 41 2
|Медведев Дмитрий 1629 2
|Яковлев Кирилл 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Носова Ирина 3 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Глотов Алексей 24 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Mosley Dave - Мосли Дейв 8 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Казарин Станислав 132 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Малинин Александр 40 1
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
|Беттгер Кристиан 14 1
|Лебедева Марианна 2 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Иванов Сергей 369 1
|Парфенов Игорь 50 1
|Черепенников Антон 64 1
|Собянин Сергей 237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215415, в очереди разбора - 887567.
Создано именных указателей - 108654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.