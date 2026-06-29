Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Узбекистан Ташкентская область Ташкентский вилоят Ташкент Ташкентская агломерация

Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация

"Дорога в Ташкент", 1972 г. Рубинский Игорь Павлович (1919 - 1996) "Дорога в Ташкент", 1972 г. Рубинский Игорь Павлович (1919 - 1996)
"Дорога в Ташкент", 1972 г. Рубинский Игорь Павлович (1919 - 1996)

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте

Axelot автоматизировал складской комплекс компании Eman Materials в Ташкенте Складская сеть Eman Materials переведена под управление Axelot WMS: в рамках одного проекта автоматизированы две площадки. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Eman Materials,

23.05.2025 Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане

енту дополнительно перевели еще и на узбекский язык. Сначала нейросеть изучила более 3000 заведений Ташкента по более чем 100 признакам, чтобы сформировать лонг-лист из 140 ресторанов-претенден
27.04.2023 Российский Samsung нанимает русскоговорящий персонал для офиса в Ташкенте

ся поиском бухгалтеров, специалистов по подбору персонала, кредитных специалистов, маркетологов, офис-менеджеров, специалистов по сертификации и других. Всего на HeadHunter опубликовано 10 вакансий в Ташкенте. Представители Samsung ушли от прямого ответа на вопросы CNews. Они не смогли объяснить, по какой причине поиском персонала в Узбекистане занимается именно российское представительство
26.04.2023 Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520

ерального директора по международным проектам ГК 1520. Также он пояснил, что ранее ГК 1520 цифровизировала движение на семи станциях первой очереди кольцевой линии, и на всей Сергелийской линии метро Ташкента. На всех объектах внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-СМ. Система позволяет персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, задавать маршруты, отсле
25.08.2022 Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента

нспортная модель и выработаны меры по совершенствованию существующей системы передвижения. Сейчас в Ташкенте пассажиров обслуживает только метро и автобусы, а роль пригородных электричек незнач
25.04.2022 «Мегафон» станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

«Мегафон» окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте. Это предусмотрено соглашением, подписанным 25 апреля 2022 г. с Хокимиятом столицы.

02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте

ние российской разработки, власти республики планируют продолжить воплощение концепции Smart City в Ташкенте и в других крупных городах Узбекистана. Весной 2020 г. президентом Республики Узбеки
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента

. Компания Kalyon Ulaştırma приобрела программные решения для разработки транспортного мастер-плана Ташкента на ближайшие три года. Затем лицензии будут переданы заказчику – департаменту трансп
16.04.2018 Beeline запустил новые базовые станции в Ташкентской области

Beeline сообщил о расширении зоны покрытия и емкости сети 3G на территории Ташкентской области. Благодаря проведенным работам, абоненты получили дополнительное увеличен
31.01.2017 Покрытие сети 4G Beeline обеспечено по всей территории Ташкента

Оператор связи Beeline (торговая марка OOO Unitel) объявил о полном покрытии территории столицы сетью четвертого поколения 4G. Теперь интернет-сервисы Beeline доступны на сверхскоростях 4G по всему Ташкенту, сообщили CNews в операторе. Комментируя событие, руководитель службы по связям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков заявил: «Всё то, чего абоненты ждут от мобильного интернета —

22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы

сотрудничества (ШОС). 15-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 23 по 24 июня 2016 г. Перед компанией стояла задача разработка и уста
04.09.2015 Beeline запустил десятки новых базовых станций в Ташкенте

Оператор связи Beeline сообщил о расширении зоны покрытия и емкости сетей GSM и 3G в Ташкенте. Новые базовые станции введены в действие в Алмазарском, Бектемирском, Мирабадском,

24.08.2015 Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте

язям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков. — Предвижу, что Wi-Fi-зона Beeline станет одним из излюбленных мест отдыха и встреч — в том числе благодаря своему удобному расположению в самом центре Ташкента». Веб-серфинг доступен через точку Wi-Fi BeelineFreeExt. Услуга бесплатна для всех абонентов Beeline.
08.11.2012 Апелляционная коллегия Ташкентского суда отменила решение об обращении имущества «МТС-Узбекистан» в доход государства

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, на решение Ташкентского городского суда

07.11.2012 14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем

14 ноября в Ташкенте пройдет конференция на тему «Развитие бизнеса посредством организации управления бизнес-процессами и корпоративным контентом» (BPM & ECM), которая состоится в рамках регионального тура
31.10.2012 14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем

14 ноября в Ташкенте пройдет конференция на тему «Развитие бизнеса посредством организации управления бизнес-процессами и корпоративным контентом» (BPM & ECM), которая состоится в рамках регионального тура
31.01.2012 «Техносерв» создал автоматическую систему безопасности в новом здании Национальной библиотеки в Ташкенте

Компания «Техносерв» объявила о завершении проекта по созданию интегрированной автоматической системы безопасности в новом здании Национальной библиотеки им. А.Навои в Ташкенте. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои – общегосударственное универсальное информационно-библиотечное учреждение, крупнейшее информационно-библиотечное учреждение и к
26.01.2011 «Билайн» расширяет сети GSM и 3G в Ташкенте и Ташкентской области

связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) сообщил о расширении зоны покрытия сетей GSM и 3G на территории Ташкента и Ташкентского вилоята. Комментируя событие, директор Ташкентского регионального фил
11.12.2009 «Билайн» развивает GSM и EDGE в Ташкентской области

льтате строительства новых базовых станций оптимизировано радиопокрытие городов Джумабазар и Чирчик Ташкентского вилоята. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволила увеличить

02.11.2007 ВВС России закупят самолеты в Ташкенте

министр Узбекистана Шабкат Мирзиеев в ходе встречи со своим российским коллегой Виктором Зубковым в Ташкенте. Согласно имеющейся информации, предусматривается поставка 28 самолетов Ил-114, двух
03.10.2005 Ташкент покроют бесплатными хот-спотами

Как сообщает корреспондент CNews в Узбекистане, в Ташкенте стартовала программа по созданию хот-спотов (точек беспроводного доступа в интернет) в общественных местах. Первый хот-спот, созданный в рамках программы «Нашествие Wi-Fi», находится в
19.04.2004 COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте

COSCOM, работающей в диапазонах 900 и 1800 МГц. Базовые станции Horizon II macro были установлены в Ташкенте в начале этого года, полностью заместив существующее оборудование оператора. Произво
11.06.2002 Ericsson построит для оператора Uzdunrobita сеть GSM 1800 в Ташкенте и столичной области Узбекистана

Компания Ericsson подписала контракт с ведущим оператором сотовой связи в Узбекистане Uzdunrobita на строительство сети GSM 1800 в Ташкенте и столичной области. Контрактом предусмотрена поставка центра мобильной коммутации (MSC), контроллера базовых станций (BSC), оборудования домашнего регистра (HLR), современных базовых

27.05.2002 БАС автоматизирует аэропорт Ташкента

Консалтинговое агентство БАС завершило этап комплексного предпроектного обследования узбекистанского государственного предприятия "Международный аэропорт "Ташкент", начатого осенью 2001 г. В ходе обследования учитывались международные требования к автоматизации аэропортов, предъявляемые Европейским банком реконструкции и развития к подобным проек

Публикаций - 288, упоминаний - 353

Узбекистан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 32
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 27
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 21
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 14
Huawei 4676 14
Xerox - The Haloid Company 1168 14
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 14
Ростелеком 10948 13
МегаФон 10742 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 8
Uztelecom - Buzton 39 7
SAP SE 5601 7
Selectel - Селектел 544 7
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 6
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 6
Dell EMC 5180 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 6
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 5
Samsung Electronics 11064 5
Broadcom - VMware 2610 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Cisco Systems 5372 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 4
Альфа-Групп 745 6
Takilant 52 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Банк 1979 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Daewoo 103 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Swisdron 2 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Микрокредитбанк АКБ 2 2
ТАПОиЧ ГАО - Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова 3 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 2
Узбекская Республиканская Товарно-сырьевая Биржа 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 24
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 8 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Прокуратура Узбекистана 12 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 3
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Электрокабель 13 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Союз кинематографистов России 11 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 53
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 14
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 11
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
Оцифровка - Digitization 5185 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 8
Microsoft Windows 2000 8678 9
Axelot WMS - Axelot YMS 89 5
Google Android 15243 5
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 4
Apple iOS 8583 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 3
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 3
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 3
Xerox DocuPrint 35 3
Microsoft Office 4170 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Selectel ЦОД 26 2
МТС 3G-сеть 121 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Xerox DocuTech 9 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 2
PTV Visum 29 2
Каримов Ислам 97 17
Каримова Гульнара 95 14
Ахмедов Бекзод 39 10
Авакян Гаянэ 52 6
Распопов Олег 15 5
Мадумаров Рустам 25 5
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 4
Даутов Радик 16 4
Алимов Темирмалик 12 4
Арипов Абдулла 4 4
Левиев Лев 31 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
Бородянский Борис 24 3
Рахимбердиев Аскар 45 3
Мирилашвили Вячеслав 20 3
Султанов Алишер 3 3
Любимов Олег 57 3
Дубовсков Андрей 89 2
Корнеев Сергей 84 2
Беттгер Кристиан 15 2
Лейпи Игорь 14 2
Лукашенко Александр 104 2
Валдин Владимир 7 2
Щуков Дмитрий 5 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Фролова Светлана 42 2
Сафронюк Андрей 11 2
Абдуразаков Ораз 10 2
Анисимов Андрей 12 2
Пепеляев Евгений 8 2
Струков Денис 6 2
Киселев Станислав 6 2
Мухамедов Алишер 6 2
Тохтабаев Шухрат 2 2
Рахимов Азиз 5 2
Мирзамойдинов Азизилло 6 2
Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 2
Собянин Сергей 538 2
Песков Дмитрий 129 2
Узбекистан - Республика 2005 190
Россия - РФ - Российская федерация 166167 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 72
Казахстан - Республика 6048 50
Россия - СФО - Новосибирск 4876 50
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 45
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 45
Украина - Киев 1151 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 39
Беларусь - Минск 706 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 26
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Украина 7928 25
Армения - Ереван 223 19
Армения - Республика 2449 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 18
Европа 24964 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Азербайджан - Баку 138 17
Узбекистан - Бухара 20 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 14
Швеция - Королевство 3782 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 12
Грузия 1332 12
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 12
Таджикистан - Республика 953 12
Узбекистан - Наманган 16 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 11
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Forbes - Форбс 1002 3
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Total Telecom 613 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Российская газета 290 1
Sputnik 59 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Казахстан Сегодня 310 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Восток-Медиа 5 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Frost & Sullivan 207 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
GSMA Intelligence 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Moody's Investors Service 136 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 6
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 4
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 2
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 2 2
ТГЭУ - Ташкентский государственный экономический университет - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti - Тошкент давлат иқтисодиёт университети 2 2
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 2
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 14 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 1
Ташкентский государственный аграрный университет 1 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан - Академия государственного и общественного строительства - АГОС 1 1
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ТГПУ - Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами - ТГПИ - Ташкентский государственный педагогический институт 1 1
Ташкентский автомобильно-дорожный институт 1 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Cisco Expo 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Зимние Азиатские игры 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Менделеевские съезды 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще