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Узбекистан Ташкентская область Ташкентский вилоят Ташкент Ташкентская агломерация

Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация


02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента
16.04.2018 Beeline запустил новые базовые станции в Ташкентской области
22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы
04.09.2015 Beeline запустил десятки новых базовых станций в Ташкенте
24.08.2015 Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте
07.11.2012 14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем
31.10.2012 14 ноября в Ташкенте состоится конференция по развитию бизнеса с помощью BPM- и ECM-систем
31.01.2012 «Техносерв» создал автоматическую систему безопасности в новом здании Национальной библиотеки в Ташкенте
26.01.2011 «Билайн» расширяет сети GSM и 3G в Ташкенте и Ташкентской области
11.12.2009 «Билайн» развивает GSM и EDGE в Ташкентской области
02.11.2007 ВВС России закупят самолеты в Ташкенте
03.10.2005 Ташкент покроют бесплатными хот-спотами
19.04.2004 COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте
11.06.2002 Ericsson построит для оператора Uzdunrobita сеть GSM 1800 в Ташкенте и столичной области Узбекистана
27.05.2002 БАС автоматизирует аэропорт Ташкента

Публикаций - 193, упоминаний - 223

Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 31
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 141 19
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 96 18
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 85 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 14
Xerox 1118 14
Huawei 3495 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 10
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 42 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 9
Telenor - Теленор 735 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 8
Xerox - Ксерокс Россия 156 7
SAP SE 4871 7
Telia Company - TeliaSonera 827 7
Huawei Technologies 391 7
IBM - International Business Machines Corp 9186 6
NVision Group - Энвижн Груп 667 6
Киевстар - Kyivstar 503 5
Cisco Systems 4869 4
Microsoft Corporation 23468 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 4
VMware 2131 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 4
Oracle Corporation 6297 4
HP Inc. 5513 4
Selectel - Селектел 219 4
Dell EMC 4908 4
ИКС холдинг 229 3
Softline - Софтлайн 2070 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 3
АФК Система ПАО 1694 3
Fujitsu 2034 3
Intel Corporation 11654 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 827 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Казахтелеком 333 3
Альфа-Групп 663 6
Takilant 51 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 3
РЖД - Российские железные дороги 1615 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 2
Точка 3792 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Микрокредитбанк АКБ 2 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 2
Бинбанк 193 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 64 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 41 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
OTP Group - ОТП Банк 177 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 2
Альфа-Банк 1594 2
Почта Банк 346 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
IPOC 123 1
Новатэк Новафининвест 43 1
Fellowes 32 1
Сплит 158 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 127 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 1
Daewoo 102 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Альфа-Эко 52 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 59 1
Fix Price - сеть магазинов 42 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз 3 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 23 1
ОСК - Балтийский завод 27 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 3
Судебная власть - Judicial power 2086 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 2
Правительство Москвы 1986 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Экономический суд Ташкента 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 78 1
Международный арбитраж 32 1
Администрация Омска 21 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 392 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 1
Прокуратура Узбекистана 10 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 1
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
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PTV Visum 22 1
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Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 1
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