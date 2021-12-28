Индексная книга (каталог) CNews*
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Каримов Ислам
СОБЫТИЯ
Публикаций - 97, упоминаний - 106
Каримов Ислам и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikipedia - Википедия 650 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
|Bloomberg 1627 6
|УзМетроном - UzMetronom 5 5
|WikiLeaks 120 5
|FT - Financial Times 1296 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|РИА Новости 1033 2
|Независимая газета 25 1
|Sputnik 59 1
|Dagens Industri 11 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Ведомости 1466 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Рустелеком ТК 305 1
|УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
|Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.