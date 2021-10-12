Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Каримов Ислам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 91
Каримов Ислам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wikipedia - Википедия 277 6
|The Wall Street Journal 709 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Радио Свобода - радиостанция 23 1
|Sputnik 10 1
|Analysys Mason 26 2
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru