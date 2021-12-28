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Индексная книга (каталог) CNews*
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Каримов Ислам

СОБЫТИЯ


28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 2
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 2
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
10.04.2019 МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда 1
25.03.2019 Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 1
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 2
07.09.2018 Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна» 1
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 1
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
02.11.2017 С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции 1
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн 1
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 1
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 1
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 1
21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 2
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 2
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 1
01.06.2017 «Билайн» обвинили в экспорте военных технологий 1
16.05.2017 Власти отберут половину частот у «дочки» «Билайна» 1
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций 1
28.03.2017 МТС продала дочернего сотового оператора за $1 1
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 1
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
15.09.2016 Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе» 1

Публикаций - 97, упоминаний - 106

Каримов Ислам и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 65
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 60
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 53
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 46
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 34
МегаФон 10742 21
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 19
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 13
Fintur 57 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 11
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 10
Киевстар - Kyivstar 569 9
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 7
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 5
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 5
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 5
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 5
Huawei 4677 5
ICG - International Communication Group 21 4
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 3
Geocell 28 3
Visor 70 3
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 3
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 2
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 2
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 2
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 2
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 2
East Telecom - Ист Телеком 9 2
Telia Company - Alem Communications 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Takilant 52 48
Альфа-Групп 745 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Swisdorn 11 10
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 7
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 4
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
TimeTurns Holdings 10 3
Norton Rose Fulbright 5 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
Rosen Law Firm 2 2
Родник 91 2
Muddy Waters 7 2
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
АТФБанк 22 2
Standard Chartered 10 2
Parex Banka - Parexbank 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ПромСвязьКапитал 85 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Встреча ООО 6 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 80
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 35
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 6
Прокуратура Узбекистана 12 5
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 8 3
Прокуратура Нидерландов 3 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
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Международный арбитраж 32 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
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Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 23
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 12
Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
Даутов Радик 16 8
Кочубей Александр 6 6
Aaser Svein - Аасер Свен 8 6
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 6
Алимов Темирмалик 12 5
Дубовсков Андрей 89 4
Назарбаев Нурсултан 85 4
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Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 4
Евтушенков Владимир 217 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Щуков Дмитрий 5 3
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 3
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 3
Эргашев Алишер 3 3
Арипов Абдулла 4 3
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 3
Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 3
Слободин Михаил 56 2
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Распопов Олег 15 2
Сидоренко Юрий 10 2
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Милявский Александр 6 2
Кузьменко Валерия 62 2
Мухамедов Алишер 6 2
Ахмедов Бехзод 5 2
Мирзамойдинов Азизилло 6 2
Утемуратов Булат 10 2
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 2
Shrestha Niraj Govinda - Шресфа Нирай Говинда 3 2
Узбекистан - Республика 2005 97
Россия - РФ - Российская федерация 166168 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 73
Швеция - Королевство 3782 56
Нидерланды 3746 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Норвегия - Королевство 1858 21
Евразия - Евразийский континент 643 19
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 19
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 17
Казахстан - Республика 6048 16
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 14
Грузия 1332 14
Нидерланды - Амстердам 630 12
Украина 7928 12
Таджикистан - Республика 953 12
Европа 24964 11
Турция - Турецкая республика 2620 11
США - Нью-Йорк 3180 10
Молдавия - Республика Молдова 738 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Нью-Йорк штат 253 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
Египет - Арабская Республика 1100 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Туркмения - Туркменистан 456 4
Армения - Республика 2449 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Латвия - Латвийская Республика 836 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 37
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U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 5
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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