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Rosen Law Firm
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.12.2020
|Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
|25.03.2019
|Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Rosen Law Firm и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримов Ислам 99 2
|Каримова Гульнара 96 2
|Авакян Гаянэ 52 1
|Ахмедов Бекзод 39 1
|Сидоренко Юрий 10 1
|Мадумаров Рустам 26 1
|Узбекистан - Республика 2072 2
|США - Нью-Йорк 3201 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 2
|Россия - РФ - Российская федерация 169723 2
|США - Нью-Йорк штат 256 1
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1540 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.