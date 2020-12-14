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Rosen Law Firm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
25.03.2019 Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Rosen Law Firm и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 116 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1054 1
Takilant 52 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
Westway Alliance 1 1
Swisdorn 11 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Scam Law 1 1
Schall Law 2 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Astey 8 1
Судебная власть - Judicial power 2541 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5472 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30023 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5597 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13903 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 1
Каримов Ислам 99 2
Каримова Гульнара 96 2
Авакян Гаянэ 52 1
Ахмедов Бекзод 39 1
Сидоренко Юрий 10 1
Мадумаров Рустам 26 1
Узбекистан - Республика 2072 2
США - Нью-Йорк 3201 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 2
Россия - РФ - Российская федерация 169723 2
США - Нью-Йорк штат 256 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1540 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 689 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8364 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 292 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9055 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6773 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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