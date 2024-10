Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть

e and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта TETRA для муниципалитета Гуанчжоу. Система будет обеспечивать безопасную радиосвязь более чем для 60000 пользователей на площади более 7000 квадратных километров в городе Гуанчжоу. Она также обеспечит надежные услуги связи для 16-х Азиатских Игр, запланированных на

В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение американской Formus Communications), GiTy COM a.s. и Callino s.r.o. Каждая из компаний должн