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Радиосвязь и радиовещание радиотелефонная связь радиофикация радиотелефон беспроводная связь связь на расстоянии радиосеть

Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть


12.08.2024 «Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане

ооснастили оборудование, покрывающее жилые дома и сельскохозяйственный техникум, в котором обучаются порядка 350 студентов. В результате для местных абонентов интернет ускорился в 1,5 раза. Расширили радиопокрытие и для жителей Нижнего Абдулово Альметьевского района и дачников в жилом массиве Белянкино в пригороде Казани, где возвели новую площадку. А в нефтяной столице Татарстана заработал
05.04.2023 «Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

ны В конце апреля 2023 г. на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «дочке» «Ростеха» — НПП «Радиосвязь» — могут выделить частоты для тропосферной связи. Об этом пишет РБК со ссылкой на

30.09.2022 В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

Связь уходит в тропосферу Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» организовало производство специализированного оборудования тропосферной связи. Об
18.06.2015 Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна

го ионизированного воздуха. Этот слой плазмы отражает электромагнитные сигналы и делает невозможной радиосвязь с кораблем. Долгое время данную проблему не удавалось решить. При этом с появление
08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово

зону регистрации и ожидания. Обновление радиоподсистемы сети «Билайн» не только обеспечило надежное радиопокрытие, но и создало базис для дальнейшего расширения сети радиодоступа. Проанализиров
18.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»

С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций
04.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»

С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций
07.07.2011 Минкомсвязь утвердила правила применения абонентских терминалов сетей связи стандарта LTE

Минкомсвязь России утвердила правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, а также правила применен
26.05.2010 Северная Корея полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей

Северная Корея сегодня полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение официального представителя южнокорейского министерства по делам объединения. По его словам, "с сегодняшнего дня КНДР зак
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу

e and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта TETRA для муниципалитета Гуанчжоу. Система будет обеспечивать безопасную радиосвязь более чем для 60000 пользователей на площади более 7000 квадратных километров в городе Гуанчжоу. Она также обеспечит надежные услуги связи для 16-х Азиатских Игр, запланированных на

14.01.2010 EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя

и будет обеспечивать более чем 25000 пользователей в городе Шэньчжэнь. Система обеспечит безопасную радиосвязь во время 26-ой Международной Универсиады, которая будет проходить в августе 2011 г
16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN

Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, снизить расходы и у
01.02.2008 МИД РФ нуждается в услугах подвижной радиотелефонной связи

истерство иностранных дел (МИД) РФ объявило открытый конкурс № 5/2008, по итогам которого определит поставщика услуг связи. Победителю конкурса, в частности, будет необходимо оказать услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM для сотрудников Центрального аппарата МИД. Контракт оценивается в 15 980 тыс. руб. Предоставить услуги заказчик требует в период с марта по 31 декабря 2008 г
17.08.2007 Россвязьохранкультуры утвердила новые правила проведения конкурсов на лицензии GSM

еделения победителей, сообщает РБК. Отмечается, что изменения затрагивают критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкурсов на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи. "Заявители, подавшие комплекты документов на участие в конкурсах в соответствии с требованиями, установленными в извещениях Россвязьохранкультуры о проведении открытых ко
09.07.2007 Samsung и Ericsson обменяются лицензиями на беспроводную связь

Южнокорейский Samsung Electronics и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заключили соглашение об обмене лицензиями на беспроводную связь, подразумевающее прекращение текущих патентных споров между компаниями, сообщает РБК. Как говорится в заявлении Samsung, направленном сегодня Корейской фондовой бирже, соглаш
20.04.2007 Philips наладит беспроводную связь с телевизором

новое устройство SLV3100, предназначенное для беспроводной связи телевизора с другими устройствами. Беспроводная связь с телевизором пригодна для передачи аудиовидеосигнала со всех марок декоде
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS

В рамках проведения научно-исследовательских работ по подготовке к развертыванию сетей подвижной радиотелефонной связи IMT-2000/UMTS в России специалистами научного отдела мобильных систем связи ЛОНИИС совместно со специалистами компании Ericsson успешно проведено предварительное тестирова
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra

470 МГц. В первую очередь связь Tetra предназначена для служб общественной безопасности, организаторов крупных мероприятий, а также для транспортного сектора, крупных промышленных предприятий и т. д. Радиосвязь Tetra отличают высокая надежность, быстрое соединение между абонентами (до 0,5 секунды), возможность экстренного группового вызова, хорошая защита от прослушивания. Надо отметить, чт
24.10.2006 "ВымпелКом": лицензии для сетей 3G могут быть выданы в начале 2007 г.

частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен
24.10.2006 "МегаФон" заявил о намерении участвовать в конкурсе на получение лицензии

частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен
06.06.2006 "Уралсвязьинформ" получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи

Компания "Уралсвязьинформ" получила лицензию Россвязьнадзора N40963 на осуществление деятельности по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи, сообщает РБК. "Уралсвязьинформ" является оператором проводной и сотовой связи в Екатеринбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Пермской областях, Ханты-Мансийском
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

27.10.2005 Cisco Ipics объединяет радиосвязь через VoIP

Сфера применения платформы – объединение сетей разных экстренных служб, а также бизнес-приложения. Рации, или наземное мобильное радио (LMR) используются внутри больших корпоративных сетей слу
21.09.2005 23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития теле
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
16.09.2005 Радиосигналы заменят провода для связи микрочипов

ьсов, могут естественным образом синхронизироваться при определенных условиях, значительно усиливая выходную мощность и стабилизируя форму сигнала. По словам одного из исследователей, Фреда Манкоффа, беспроводная связь между микрочипами позволит упростить сложные системы, а также удешевить и упростить их производство. По мнению Шецу Кака (Shehzu Kaka) из Seagate Technology, имеется распрост
15.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"

23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити
12.04.2004 США: 25% телеком-бюджета корпораций тратится на беспроводную связь

Американская исследовательская группа Yankee Group опубликовала доклад, в котором говорится, что американские компании тратят всё больше средств на беспроводную связь. Почти 25% всех телекоммуникационных расходов компаний приходится на этот сектор. Проблемой на данном этапе является то, что услуги беспроводной передачи данных и голоса зача
18.11.2003 Предприятия радиоэлектронного комплекса создают холдинг "Дальняя радиосвязь"

Предприятия радиоэлектронного комплекса подписали протокол о намерениях по созданию холдинга "НПК "Дальняя радиосвязь" на базе головного предприятия ФГУП "Омский НИИ приборостроения" (ОНИИП), сообщили РБК в пресс-службе Российского агентства систем управления (РАСУ). Документ подписали руководители

13.08.2003 Motorola представила набор радиосистем для служб экстренного реагирования

начальников полиции и пожарных расчетов в 49 странах. ASTRO25 LE - цифровая транкинговая радиосистема для маленьких городов и деревень. Работает в диапазонах 800 МГц, 700 МГц, UHF и VHF. Портативные рации XTS 5000: совместимы с транкинговыми системами ASTRO25, любыми цифровыми и аналоговыми системами связи ASTRO и других семейств, имеют низкое энергопотребление и ряд криптотехнологий - AES
02.12.2002 Littlefeet представил новою разработку в области технологии распределения зоны покрытия радиосетей

иканский разработчик телекоммуникационного оборудования Littlefeet на проходящей в Гонконге выставке ITU Telecom Asia 2002 представил новою разработку в области технологии распределения зоны покрытия радиосетей. Представленный прибор семейства SPICE (Small Profile Intelligent Coverage Element - малоформатный интеллектуальный элемент распределения покрытия) позволит операторам мобильных сете
06.08.2002 Усилитель Intersil увеличит радиопокрытие WLAN-cетей

Intersil выпустила микросхему - усилитель мощности, которая позволяет ускорить работу в беспроводных локальных сетях (WLAN IEEE802.11x) и увеличить радиопокрытие. ISL3986 пригодна для работы в чипсетах PRISM для трансиверов диапазона 2,4 ГГц, а также обоих протоколов 802.11 - версии b или g. Чип представляет собой двухконтурный усилитель р
25.05.2001 В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь

Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение американской Formus Communications), GiTy COM a.s. и Callino s.r.o. Каждая из компаний должн
16.02.2001 В Словакии объявлен конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь

Словацкая правительственная организация по телекоммуникациям объявила о проведении конкурса лицензий на стационарную беспроводную связь (FWA), обеспечивающую высокоскоростную двустороннюю передачу данных, в том числе голосовую связь и доступ в интернет. Крайний срок подачи заявок 30 марта. Лицензии будут выда
16.01.2001 Сумма заявок на аукционе лицензий на беспроводную связь в США достигла $15 млрд.

На этой неделе, по мнению экспертов, завершится аукцион по продаже частотных лицензий на беспроводную связь в США. В конце прошлой недели сумма заявок претендентов на лицензии достигла уровня $15 млрд., что можно сопоставить с доходами от аукционов по лицензиям на мобильную связь т
24.11.2000 Британский аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь не принес ожидаемых финансовых результатов

На этой неделе завершился аукцион по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь в Великобритании, сообщила Financial Times. Результаты аукциона не оправдали ожиданий правительства, которое рассчитывало получить от продажи лицензий около миллиарда фунтов

21.11.2000 От участия в британском аукционе лицензий на стационарную беспроводную связь отказались уже три претендента

В пятницу торги на британском аукционе по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь снова не состоялись, как и в четверг, поскольку от участия отказался еще один (третий по счету) претендент, компания Winstar Communications Ltd. На настоящий момент общие дох
10.11.2000 В Великобритании начался аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь

Сегодня в Великобритании начался аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь. Первые два раунда аукциона принесли 27,11 млн. $38.58. Аукцион был приостановлен по просьбе одного из участников и возобновится в понедельник. В среднем планируется проведен

Публикаций - 1683, упоминаний - 1750

Радиосвязь и радиовещание и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8636 188
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12040 173
МегаФон 8482 166
Intel Corporation 12097 87
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3192 83
Ростелеком 9514 79
Microsoft Corporation 24452 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 66
Lenovo Motorola 3498 64
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2829 57
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 56
Samsung Electronics 10170 54
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 46
Apple Inc 11933 43
Siemens AG - Siemens Group 2580 42
Cisco Systems 5084 38
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 38
Huawei 3847 37
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 33
Google LLC 11649 32
Sony 6527 32
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 32
Ростех - Автоматика Концерн 1617 30
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 386 27
Motorola Inc 1140 24
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 24
LG Electronics 3599 23
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 23
Сонет 169 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 22
IBM - International Business Machines Corp 9408 22
Lenovo Group 2274 22
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1214 21
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2511 20
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 19
HP Inc. 5662 19
AT&T Inc 1670 19
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 19
РЖД - Российские железные дороги 1869 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 423 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 12
Boeing 1008 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7053 11
Россети Ленэнерго 1700 11
Евросеть 1404 9
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 8
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 878 7
X5 Group - Перекрёсток 529 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 53 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 7
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 6
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РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 4
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 4
ГосИнформСистемы 105 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 301 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27544 416
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24099 345
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48536 342
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20179 327
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 323
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9994 289
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12329 277
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13585 171
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13790 170
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23651 158
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9245 152
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14184 146
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7059 144
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6365 140
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6876 139
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6328 132
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7758 130
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15361 129
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3198 128
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29789 122
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20496 120
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2254 117
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9445 116
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15985 110
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23646 109
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12610 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24759 104
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8006 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12362 103
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10634 102
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7252 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18057 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9856 91
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3715 91
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9713 89
Сеть передачи данных - Data transmission network 3666 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11626 87
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9243 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16852 86
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8343 85
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 88
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1049 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 42
Google Android 13822 41
Microsoft Windows 2000 8660 38
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 37
Microsoft Windows 15460 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5006 32
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7016 27
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 24
Apple iPhone 6 4861 21
Linux OS 9673 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1385 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 437 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3143 16
Microsoft Skype 2051 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 223 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1382 15
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 14
Apple iOS 7615 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1330 14
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 449 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1529 13
Oracle Java - язык программирования 2995 13
Microsoft Windows XP 2394 13
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 12
Apple iPad 3844 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Google Play - Google Store - Android Market 3242 11
Nokia Symbian OS 1398 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1286 10
Intel Celeron - Серия процессоров 962 10
Intel Core - Семейство процессоров 1188 10
Apple iPod 1536 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1410 9
Intel Pentium III 780 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 9
Путин Владимир 3107 18
Рейман Леонид 1047 13
Никифоров Николай 1135 11
Медведев Дмитрий 1652 10
Солонин Виталий 89 9
Иванов Олег 141 9
Голомолзин Анатолий 75 7
Левкевич Михаил 60 7
Бескоровайный Андрей 49 6
Шадаев Максут 948 6
Галеев Ринат 6 6
Евтушенко Олег 143 6
Морозов Павел 26 6
Боярсков Борис 37 6
Гирев Андрей 77 5
Орловский Виктор 371 5
Климарев Михаил 48 5
Ерофеева Мария 31 5
Сахненко Сергей 88 5
Алаев Владимир 16 5
Крупнов Александр 30 4
Рябов Игорь 27 4
Кореш Виктор 82 4
Собянин Сергей 361 4
Бровко Василий 52 4
Проколов Роман 48 4
Богатов Антон 79 4
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 4
Ушацкий Андрей 105 4
Астафьева Ирина 37 4
Райкевич Алексей 62 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 170 4
Мальянов Сергей 15 4
Мякишева Марина 84 4
Хасьянова Гульнара 140 4
Белашева Марина 37 4
Поскакухин Вадим 8 3
Мишустин Михаил 650 3
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 310 3
Россия - РФ - Российская федерация 140609 726
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42440 334
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51715 276
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17065 150
Европа 21647 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7251 121
Земля - планета Солнечной системы 10307 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16698 96
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14107 88
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13259 87
Япония 13230 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14017 77
Солнце - звезда Солнечной системы 5118 68
Германия - Федеративная Республика 12607 57
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2590 47
Южная Корея - Республика 6590 37
Украина 7551 36
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2345 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3053 35
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2882 34
Россия - ЦФО - Тульская область 1197 34
Франция - Французская Республика 7792 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2812 33
Россия - СФО - Новосибирск 4209 33
Солнечная система - Solar system 2508 33
Азия - Азиатский регион 5424 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3861 32
Финляндия - Финляндская Республика 3581 32
Беларусь - Белоруссия 5547 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3023 31
Канада 4848 31
Швеция - Королевство 3606 31
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 785 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 30
Италия - Итальянская Республика 4329 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2844 27
Россия - ЦФО - Ярославская область 825 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3504 26
Казахстан - Республика 5457 26
США - Калифорния 4582 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49805 317
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17946 199
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28239 170
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8563 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47026 117
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9757 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23487 105
Абонентская база - Абонентская плата 5796 99
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6280 86
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7864 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16004 68
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4057 67
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3514 67
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5573 64
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7415 61
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4941 61
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4882 61
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3688 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9532 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8383 54
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1271 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10801 54
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5619 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4841 51
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5928 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5868 48
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2860 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10720 45
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6744 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13016 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5181 43
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1770 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5615 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13689 39
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4833 39
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2074 37
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3879 37
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1658 36
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2332 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5366 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 95
CNews - ZOOM.CNews 1845 24
New Scientist 1448 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 16
Total Telecom 613 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 11
FT - Financial Times 1208 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1755 8
Phys.org 972 8
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 7
Vnunet 224 6
Мобильные системы 115 6
Ananova 250 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 5
AP - Associated Press 2003 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 906 5
The Register - The Register Hardware 1512 5
Российская газета 266 4
Future - Space.com 198 4
За Телеком - telegram-канал 42 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 81 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Известия ИД 603 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 616 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 174 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 3
AppleInsider 395 3
Nature 808 3
The Washington Post 328 3
DigiTimes - Издание 1309 3
ComNews - Медиа-бизнес 106 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 3
Стрим-ТВ - телекомпания 157 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Cellular News 234 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 3
NYT - The New York Times 1022 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7951 55
IDC - International Data Corporation 4899 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 12
Gartner - Гартнер 3535 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3068 8
Рустелеком ТК 303 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 592 4
Frost & Sullivan 203 4
Strategy Analytics 284 3
ZK Research 8 3
In-Stat/MDR 70 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ABI Research 233 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
In-Stat 115 2
IHS Infonetics Research 102 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
Gartner - Dataquest 347 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
Synergy Research Group 42 2
Juniper Research 520 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
Research and Markets 24 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Forrester Research 821 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
Интерфакс-100 20 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Harris Interactive 81 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
CCS Insight 22 1
Cinebench 27 1
CNews Мишень 164 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Omdia 25 1
Директ Инфо 9 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Orbis Research 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 804 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1471 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 8
РАН - Российская академия наук 1831 8
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 876 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 972 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 6
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 241 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 54 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 572 4
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 4
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 588 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 4
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 96 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 61 3
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 38
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1968 9
CeBIT 611 8
Связь-Экспокомм 113 7
День молодёжи - 27 июня 859 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1046 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 5
CNews AWARDS - награда 479 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 4
Intel Developer Forum - IDF 276 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 3
ИнфоКом 97 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
Международный женский день - 8 марта 323 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
CSTB Telecom & Media 58 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2369 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
Red Dot Design Award 55 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
GITEX Technology - международная выставка 35 1
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
МТС Телеком Идея 52 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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