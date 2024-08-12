Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть

«Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане ооснастили оборудование, покрывающее жилые дома и сельскохозяйственный техникум, в котором обучаются порядка 350 студентов. В результате для местных абонентов интернет ускорился в 1,5 раза. Расширили радиопокрытие и для жителей Нижнего Абдулово Альметьевского района и дачников в жилом массиве Белянкино в пригороде Казани, где возвели новую площадку. А в нефтяной столице Татарстана заработал

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР ны В конце апреля 2023 г. на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) «дочке» «Ростеха» — НПП «Радиосвязь» — могут выделить частоты для тропосферной связи. Об этом пишет РБК со ссылкой на

В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии Связь уходит в тропосферу Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» организовало производство специализированного оборудования тропосферной связи. Об

Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна го ионизированного воздуха. Этот слой плазмы отражает электромагнитные сигналы и делает невозможной радиосвязь с кораблем. Долгое время данную проблему не удавалось решить. При этом с появление

«Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово зону регистрации и ожидания. Обновление радиоподсистемы сети «Билайн» не только обеспечило надежное радиопокрытие, но и создало базис для дальнейшего расширения сети радиодоступа. Проанализиров

В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций

В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь» С 4 по 5 октября 2012 г. в Москве пройдет юбилейный Пятый международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь». Форум — единственное отраслевое событие в России, полностью отражающее динамику развития технологий профессиональной радиосвязи. Оно проходит при поддержке международных ассоциаций

Минкомсвязь утвердила правила применения абонентских терминалов сетей связи стандарта LTE Минкомсвязь России утвердила правила применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, Правила применения оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, а также правила применен

Северная Корея полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей Северная Корея сегодня полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей, передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение официального представителя южнокорейского министерства по делам объединения. По его словам, "с сегодняшнего дня КНДР зак

EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу e and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта TETRA для муниципалитета Гуанчжоу. Система будет обеспечивать безопасную радиосвязь более чем для 60000 пользователей на площади более 7000 квадратных километров в городе Гуанчжоу. Она также обеспечит надежные услуги связи для 16-х Азиатских Игр, запланированных на

EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя и будет обеспечивать более чем 25000 пользователей в городе Шэньчжэнь. Система обеспечит безопасную радиосвязь во время 26-ой Международной Универсиады, которая будет проходить в августе 2011 г

«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, снизить расходы и у

МИД РФ нуждается в услугах подвижной радиотелефонной связи истерство иностранных дел (МИД) РФ объявило открытый конкурс № 5/2008, по итогам которого определит поставщика услуг связи. Победителю конкурса, в частности, будет необходимо оказать услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM для сотрудников Центрального аппарата МИД. Контракт оценивается в 15 980 тыс. руб. Предоставить услуги заказчик требует в период с марта по 31 декабря 2008 г

Россвязьохранкультуры утвердила новые правила проведения конкурсов на лицензии GSM еделения победителей, сообщает РБК. Отмечается, что изменения затрагивают критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкурсов на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи. "Заявители, подавшие комплекты документов на участие в конкурсах в соответствии с требованиями, установленными в извещениях Россвязьохранкультуры о проведении открытых ко

Samsung и Ericsson обменяются лицензиями на беспроводную связь Южнокорейский Samsung Electronics и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заключили соглашение об обмене лицензиями на беспроводную связь, подразумевающее прекращение текущих патентных споров между компаниями, сообщает РБК. Как говорится в заявлении Samsung, направленном сегодня Корейской фондовой бирже, соглаш

Philips наладит беспроводную связь с телевизором новое устройство SLV3100, предназначенное для беспроводной связи телевизора с другими устройствами. Беспроводная связь с телевизором пригодна для передачи аудиовидеосигнала со всех марок декоде

Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS В рамках проведения научно-исследовательских работ по подготовке к развертыванию сетей подвижной радиотелефонной связи IMT-2000/UMTS в России специалистами научного отдела мобильных систем связи ЛОНИИС совместно со специалистами компании Ericsson успешно проведено предварительное тестирова

Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra 470 МГц. В первую очередь связь Tetra предназначена для служб общественной безопасности, организаторов крупных мероприятий, а также для транспортного сектора, крупных промышленных предприятий и т. д. Радиосвязь Tetra отличают высокая надежность, быстрое соединение между абонентами (до 0,5 секунды), возможность экстренного группового вызова, хорошая защита от прослушивания. Надо отметить, чт

"ВымпелКом": лицензии для сетей 3G могут быть выданы в начале 2007 г. частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен

"МегаФон" заявил о намерении участвовать в конкурсе на получение лицензии частот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2125-2170 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS (без оформления отдельных решен

"Уралсвязьинформ" получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи Компания "Уралсвязьинформ" получила лицензию Россвязьнадзора N40963 на осуществление деятельности по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи, сообщает РБК. "Уралсвязьинформ" является оператором проводной и сотовой связи в Екатеринбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Пермской областях, Ханты-Мансийском

На Сатурне бушуют грозы турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

На Сатурне бушуют грозы турна – горячий, ионизированный слой, который блокирует низкочастотные радиосигналы. Низкочастотные радиоволны либо отражаются ионосферой, либо поглощаются. Волны более высоких частот проходят

Cisco Ipics объединяет радиосвязь через VoIP Сфера применения платформы – объединение сетей разных экстренных служб, а также бизнес-приложения. Рации, или наземное мобильное радио (LMR) используются внутри больших корпоративных сетей слу

23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. пройдет конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего» Цель конференции - обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развития теле

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити

Радиосигналы заменят провода для связи микрочипов ьсов, могут естественным образом синхронизироваться при определенных условиях, значительно усиливая выходную мощность и стабилизируя форму сигнала. По словам одного из исследователей, Фреда Манкоффа, беспроводная связь между микрочипами позволит упростить сложные системы, а также удешевить и упростить их производство. По мнению Шецу Кака (Shehzu Kaka) из Seagate Technology, имеется распрост

23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего" 23 сентября 2005 г. в Москве, в гостинице «Марриотт Гранд Отель» состоится вторая международная конференция «Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего». Цель конференции — обсуждение перспективных и хорошо зарекомендовавших себя на практике бизнес-моделей в условиях интенсивного развити

США: 25% телеком-бюджета корпораций тратится на беспроводную связь Американская исследовательская группа Yankee Group опубликовала доклад, в котором говорится, что американские компании тратят всё больше средств на беспроводную связь. Почти 25% всех телекоммуникационных расходов компаний приходится на этот сектор. Проблемой на данном этапе является то, что услуги беспроводной передачи данных и голоса зача

Предприятия радиоэлектронного комплекса создают холдинг "Дальняя радиосвязь" Предприятия радиоэлектронного комплекса подписали протокол о намерениях по созданию холдинга "НПК "Дальняя радиосвязь" на базе головного предприятия ФГУП "Омский НИИ приборостроения" (ОНИИП), сообщили РБК в пресс-службе Российского агентства систем управления (РАСУ). Документ подписали руководители

Motorola представила набор радиосистем для служб экстренного реагирования начальников полиции и пожарных расчетов в 49 странах. ASTRO25 LE - цифровая транкинговая радиосистема для маленьких городов и деревень. Работает в диапазонах 800 МГц, 700 МГц, UHF и VHF. Портативные рации XTS 5000: совместимы с транкинговыми системами ASTRO25, любыми цифровыми и аналоговыми системами связи ASTRO и других семейств, имеют низкое энергопотребление и ряд криптотехнологий - AES

Littlefeet представил новою разработку в области технологии распределения зоны покрытия радиосетей иканский разработчик телекоммуникационного оборудования Littlefeet на проходящей в Гонконге выставке ITU Telecom Asia 2002 представил новою разработку в области технологии распределения зоны покрытия радиосетей. Представленный прибор семейства SPICE (Small Profile Intelligent Coverage Element - малоформатный интеллектуальный элемент распределения покрытия) позволит операторам мобильных сете

Усилитель Intersil увеличит радиопокрытие WLAN-cетей Intersil выпустила микросхему - усилитель мощности, которая позволяет ускорить работу в беспроводных локальных сетях (WLAN IEEE802.11x) и увеличить радиопокрытие. ISL3986 пригодна для работы в чипсетах PRISM для трансиверов диапазона 2,4 ГГц, а также обоих протоколов 802.11 - версии b или g. Чип представляет собой двухконтурный усилитель р

В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь Правительство Словакии назвало три компании, которые в следующем месяце получат лицензии на стационарную беспроводную связь (FWA) в стране, сообщила totaltele.com. Ими стали Nextra Wireless a.s. (отделение американской Formus Communications), GiTy COM a.s. и Callino s.r.o. Каждая из компаний должн

В Словакии объявлен конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь Словацкая правительственная организация по телекоммуникациям объявила о проведении конкурса лицензий на стационарную беспроводную связь (FWA), обеспечивающую высокоскоростную двустороннюю передачу данных, в том числе голосовую связь и доступ в интернет. Крайний срок подачи заявок 30 марта. Лицензии будут выда

Сумма заявок на аукционе лицензий на беспроводную связь в США достигла $15 млрд. На этой неделе, по мнению экспертов, завершится аукцион по продаже частотных лицензий на беспроводную связь в США. В конце прошлой недели сумма заявок претендентов на лицензии достигла уровня $15 млрд., что можно сопоставить с доходами от аукционов по лицензиям на мобильную связь т

Британский аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь не принес ожидаемых финансовых результатов На этой неделе завершился аукцион по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь в Великобритании, сообщила Financial Times. Результаты аукциона не оправдали ожиданий правительства, которое рассчитывало получить от продажи лицензий около миллиарда фунтов

От участия в британском аукционе лицензий на стационарную беспроводную связь отказались уже три претендента В пятницу торги на британском аукционе по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь снова не состоялись, как и в четверг, поскольку от участия отказался еще один (третий по счету) претендент, компания Winstar Communications Ltd. На настоящий момент общие дох