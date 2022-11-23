101Hotels.com

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23.11.2022 «Сбер» представил Kandinsky 2.0 — первую российскую диффузионную модель для генерации изображений по тексту на разных языках 1
21.11.2022 Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет 1
15.11.2022 Спрос на страхование гаджетов в 2022 г. вырос на 14%, и это не предел 1
02.11.2022 «Честный знак» интегрирован с ЕГАИС 1
03.10.2022 Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем причина 1
28.09.2022 Свыше 100 сотрудников МВД наказали или уволили за использование на работе личной почты и мессенджеров 1
18.08.2022 Хакеры захватывают полный контроль над ПК при помощи браузера Chrome. Как решить проблему 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
22.07.2022 Wildberries представил итоги первого полугодия 2022 года 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных 1
24.05.2022 Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации 1
13.05.2022 Google запретила россиянам устанавливать и обновлять самый популярный в мире браузер. Но уже найдены лазейки 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
20.04.2022 Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota 2
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 2
21.03.2022 «Мегафон»: Telegram стал самым популярным мессенджером в России 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового 1
08.02.2022 Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги 1
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд 1
28.01.2022 Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден 1
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды 1
27.01.2022 Павел Шмелев -

На рынке аутсорсинга на первое место выходит не цена, а качество сервиса

 1
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
23.12.2021 В Москве подвели итоги пилотного проекта по внедрению QR-кодов на строительных площадках 1
21.12.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр Единого оператора газификации 1
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
03.11.2021 Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео 1
02.11.2021 Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1

Публикаций - 698, упоминаний - 700
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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