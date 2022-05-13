Google запретила россиянам устанавливать и обновлять самый популярный в мире браузер. Но уже найдены лазейки

Россияне больше не могут обновлять Chrome для Android, а также несколько мобильных приложений, через магазин Google Play. Установка браузера тоже невозможна. Пока неясно, где кроется проблема, так как Google отказывается комментировать происходящее. Способы обхода ограничений есть, и один из них – это VPN.

Chrome остался без обновлений

Россияне лишились возможности устанавливать и обновлять браузер Google Chrome на платформе Android, которая тоже принадлежит Google. Первые проблемы с этим начались 9 мая 2022 г., и на момент публикации материала они стали массовыми.

Наиболее актуальная на момент публикации материала стабильная версия Chrome под Android датирована 9 мая 2022 г. и имеет индекс 101.0.4951.61.

Находясь в России или подключаясь к магазину Google Play с российского IP, пользователь лишается возможности обновить не только сам Chrome, но еще и системное приложение Android System Webview. Оно используется для открытия в веб-страниц в других приложениях, например, в почтовых клиентах.

Результат обновления Chrome и Android System Webview российского IP

Первыми о сбоях обновления сообщили пользователи портала iPhones.ru. Редакция CNews убедилась, что Google действительно блокирует скачивание обновлений на разных версиях Android и под разными провайдерами. Более того, если удалить Chrome и попытаться установить его заново, то ничего не выйдет – на экране снова появится сообщение об ошибке.

Не работает как автоматическое, так и принудительное обновление. В автоматическом режиме и Chrome, и Android System Webview просто числятся в списке приложений, ожидающих апдейта. Если попытаться обновить их вручную, то система выдаст сообщение об ошибке.

Единожды удалив Chrome, установить его через Google Play напрямую не получится

Что немаловажно, все другие приложения Google для Android продолжают обновляться без каких-либо проблем. То же касается и Chrome для iOS – на момент публикации материала в Рунете не было жалоб со стороны пользователей iPhone на невозможность апдейта этого браузера. Настольный Chrome, по крайней мере под Windows, на 13 мая 2022 г. тоже исправно получал необходимые патчи.

Касается всех. Почти

Chrome – это самый популярный браузер в мире, даже если учитывать исключительно настольные ПК и ноутбуки. Появившись в 2008 г., он очень быстро обошел и еще востребованный на тот момент Internet Explorer, и даже Firefox.

Популярность мобильного Chrome в мире...

На Android Chrome впервые появился в феврале 2012 г, спустя три с половиной года с момента запуска мобильной платформы Google. Спустя 10 лет после релиза первой бета-версии Chrome занимает 62,5% рынка браузеров на Android (статистика StatCounter за апрель 2022 г.). Ближайший конкурент – Apple Safari с 25,64%, за ним следует штатный браузер на смартфонах Samsung с долей 5,12%.

В России ситуация схожая – доля Chrome составляет 59,13%. На втором месте Safari (19,99%), на третьем – «Яндекс.браузер» с 9,71%.

Google ничего не делает

Проблема с обновлением Chrome наблюдается на протяжении нескольких дней. Google пока никак не комментирует происходящее и, судя по всему, пока не планирует решать ее. Не исключено, что это один из способов давления на российских пользователей, так как Google примкнула к рядам иностранных компаний, решивших поддержать антироссийские санкции.

На другие приложения Google запрет пока не распространяется

Напомним, что еще в конце марта 2022 г. Google начала вывозить из России сотрудников своего единственного офиса, расположенного в Москве. Они опасались, что деятельность компании в стране вот-вот будет прекращена из-за санкций. Сколько человек покинули страну, остается неизвестным.

Как решить проблему

На момент публикации материала существовало несколько способов обхода проблемы с обновлением Chrome и Android System Webview. Большинство из них требует относительно углубленного пользовательского опыта.

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Первый способ подразумевает использование VPN. Редакция CNews убедилась, что при смене IP на любой, отличный от российского, обновление браузера и «смотрелки» Google вновь начинает работать.

VPN - лучший друг россиян

Второй способ более радикальный – необходимо перейти на любой другой браузер. Редакция CNews удостоверилась в работоспособности обновления обозревателей Vivaldi и «Яндекс.браузер» через Google Play. Этот способ, на деле, является наиболее надежным, поскольку если россияне полностью лишатся доступа к каталогу Play, они всегда смогут скачать дистрибутив нужного браузера с сайта разработчиков. То же работает и непосредственно для Chrome – его дистрибутивы есть на сторонних репозиториях, в том числе российских.

Наконец, третий способ, предложенный и опробованный порталом Rozetked. Он является наиболее сложным из всех, так как подразумевает установку массы сторонних приложений и компонентов, среди которых Trichrome Library и Split APKs Installer. Также здесь тоже потребуется скачивание и установка дистрибутива браузера. Такая связка позволит настроить автоматическое обновление Chrome и не зависеть от очередных санкций Google.