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VPN Virtual Private Network Виртуальные частные сети

VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети

VPN — это технология, которая создает зашифрованный туннель между вашим устройством и удаленным сервером, через который проходит весь ваш интернет-трафик. Это позволяет скрыть ваш реальный IP-адрес и зашифровать все данные, которые вы отправляете и получаете в интернете. Таким образом, использование VPN обеспечивает анонимность и защиту вашей личной информации от киберпреступников, шпионов и других злоумышленников.

Другим важным аспектом использования VPN является защита от слежки со стороны интернет-провайдеров и рекламодателей. VPN позволяет скрыть вашу активность в интернете и предотвратить сбор и анализ ваших данных без вашего согласия. Кроме того, VPN обеспечивает безопасное подключение к открытым Wi-Fi сетям, которые могут быть уязвимыми для атак злоумышленников. Публичные Wi-Fi точки доступа часто не защищены должным образом, и через них можно легко перехватывать вашу личную информацию, такую как пароли или банковские данные. Используя VPN, вы можете защитить свои данные даже при подключении к небезопасным сетям.

Для того чтобы использовать VPN для обеспечения анонимности и безопасности в сети, следует выбрать надежного провайдера VPN, который предлагает высокий уровень шифрования, отсутствие логирования пользовательской активности и быструю скорость соединения. После установки приложения VPN на вашем устройстве вам нужно будет выбрать удаленный сервер, к которому вы хотите подключиться, и активировать защищенное соединение.

Также важно помнить, что даже при использовании VPN необходимо соблюдать базовые правила безопасности в интернете, такие как обновление программного обеспечения, использование надежных паролей и активация двухфакторной аутентификации.

При установке VPN-приложения важно убедиться, что устанавливается именно то приложение, которое планировалось. Необходимо проверить, что

  1. разработчиком приложения является именно тот продукт, который пользователь хочет установить;
  2. приложение существует не один-два дня;
  3. имеются отзывы от других пользователей и
  4. у приложения есть определенная история версий.


Надо понимать, что если кто-то присылает ссылку на приложение в чате с предложением срочно установить VPN-сервис, то скорей всего это приложение уже подготовлено и содержит внутри шпионящий функционал или вирусы.

В заключение, использование VPN для обеспечения анонимности и безопасности в сети является эффективным способом защиты вашей личной информации. Правильно настроенный VPN обеспечит вам безопасное и анонимное соединение в интернете, защитит вашу конфиденциальности.

 

СОБЫТИЯ

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нты (артефакты) шпионского ПО под операционную систему Android. Эти шпионские программы выдаются за VPN-службы и средства подключения к спутниковой системе связи Starlink. По мнению специалисто
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ии межсетевого экрана нового поколения PT NGFW 1.7, — поддержка набора стандартных протоколов IPsec VPN — позволяет любой организации избежать реактивных переходов и дублирования инфраструктуры
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Французские борцы с пиратством взялись за VPN Правообладатели намерены добиться более эффективных блокировок интернет-ресурсов, распрос
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ила в PDF-документе на сайте МТС с подробным описанием нового тарифа опцию под названием «Легальный VPN». Расширенное описание тарифа Membrana с сайта МТС В документе также сказано, что эта опц

Публикаций - 4183, упоминаний - 6262

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

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Cisco Systems 5372 344
Microsoft Corporation 25775 313
Google LLC 12690 182
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 172
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 168
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 162
МегаФон 10742 155
Telegram Group 2940 147
Check Point Software Technologies 829 134
Apple Inc 13156 122
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 120
Intel Corporation 12811 109
Yandex - Яндекс 9216 107
Код Безопасности 812 100
Broadcom - VMware 2610 100
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Meta Platforms - Facebook 4621 95
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 93
Fortinet 452 90
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 87
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 87
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 84
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 83
9594 79
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Softline - Софтлайн 3743 71
Oracle Corporation 7074 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 69
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 68
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HP Inc. 5883 64
X Corp - Twitter 2938 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Информзащита 941 59
Huawei 4677 58
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РЖД - Российские железные дороги 2096 56
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Microsoft - LinkedIn 699 22
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 21
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ГПБ - Газпромбанк 1273 19
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 11
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
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ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 3
WiMAX Forum 69 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1270
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 974
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 901
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 740
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 689
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 678
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 626
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 613
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 599
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 548
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 538
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 532
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 531
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 502
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 491
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 482
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 477
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 459
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 445
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 440
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 437
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 403
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 380
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 299
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 298
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 294
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 277
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 268
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 263
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 256
Microsoft Windows 16882 328
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 248
Linux OS 11533 246
Google Android 15244 234
Apple iOS 8583 174
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 113
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 98
Google YouTube - Видеохостинг 3002 94
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 92
Microsoft Windows 2000 8678 83
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 75
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 72
Apple macOS 2419 65
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 63
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 61
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 61
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 59
Apple iPad 4012 55
Opera Browser - Браузер 1050 55
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 54
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 53
InfoTeCS - ViPNet Client 122 52
FreePik 1841 52
OpenVPN 85 51
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 47
Google Chrome - браузер 1701 46
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 46
Microsoft Azure 1526 45
Microsoft Office 4170 44
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 44
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 43
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Oracle Java - язык программирования 3469 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 40
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 38
Путин Владимир 3454 37
Мельникова Анастасия 440 28
Шадаев Максут 1210 26
Дуров Павел 329 25
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Информзащита Учебный центр 38 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 3
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