VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети

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VPN
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20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
20.09.2021 «Транстелеком» запускает услугу криптозащиты каналов связи 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 2
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 2
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 2
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 5
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 8
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
07.07.2021 ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 2
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
18.06.2021 CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли 1
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 6
14.06.2021 Вызовы, проблемы, решения: какие требования удаленная работа диктует к построению ИТ-инфраструктуры 1
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться 2
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 5
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 2
18.05.2021 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision SENSE 1
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 2

Публикаций - 1093, упоминаний - 1776

VPN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 164
Microsoft Corporation 11039 80
Google LLC 7135 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 38
Apple Inc - Эппл Рус 7685 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 33
Facebook 3765 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 32
Telegram Group 702 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 29
VMware 1829 26
Twitter 2204 24
Cisco Systems 2037 24
Yandex - Яндекс 4100 23
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 21
Синтерра - Synterra 564 20
Amazon Inc - Amazon.com 1469 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
Fortinet 286 16
Infotecs - ИнфоТеКС 249 16
SEC Consult Services 929 16
Samsung Electronics 5641 15
SAP SE 3208 14
3728 14
ZyXEL Communications 168 12
Citrix Systems 571 12
МегаФон Кавказский филиал 192 12
Intel Corporation 4158 12
GitHub 412 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 11
IBM 3530 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 11
Крок 1219 11
ESET 989 10
Oracle Corporation 3333 10
Huawei 2727 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 10
Код Безопасности 365 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 19
LinkedIn 520 8
Почта России ПАО 1570 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Альфа-Банк 1123 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Флибуста 27 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Эксмо-АСТ - издательство 50 4
Qiwi 783 3
Uber 257 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
ВТБ24 583 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
О2О Холдинг 43 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Газпром ПАО 519 3
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
Почта Банк 289 3
Вотрон 16 3
Uber Technologies 258 3
Pony Express 55 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Visa International 1345 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Алроса АК 81 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Gett 60 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 19
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 17
Президент Российской Федерации 1439 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
Таганский районный суд города Москвы 44 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Администрация Президента РФ 267 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Правительство РФ 2200 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Единая Россия - Политическая партия 174 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Руссофт - Russoft 250 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 91
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 55
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 43
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 42
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 39
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 28
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 28
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 20
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 20
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 19
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 18
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 17
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 14
3G - Стандарт мобильной связи 3714 14
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 13
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 13
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 12
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 12
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 12
Google Android 10750 99
Apple iOS 5741 66
Microsoft Windows 10 6622 54
Linux OS 4249 31
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 24
Google YouTube - Видеохостинг 1710 23
AWS - Amazon Web Services 568 22
Opera - Браузер 630 20
Apple - App Store 2198 18
Apple macOS 922 17
Microsoft Azure 1171 17
WhatsApp Messenger 654 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 16
Apple Mac 1455 15
Facebook Instagram - Инстаграм 569 13
Microsoft Windows 7 1662 13
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 11
Google Chrome - браузер 1117 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
VK - Mail.ru Одноклассники 856 11
Microsoft Office 365 769 11
Kaspersky Secure Connection 13 10
Rakuten Viber 429 10
JavaScript - Язык программирования 627 9
OpenVPN 31 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 8
Infotecs - ViPNet Client 53 8
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 8
Java - Язык программирования 1169 8
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 8
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 7
Microsoft Windows 851 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 7
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 7
Apple iPad 3263 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 7
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 7
Путин Владимир 1821 13
Дуров Павел 216 13
Жаров Александр 165 12
Прозоров Дмитрий 58 11
Кулин Филипп 39 11
Осеевский Михаил 221 7
Ющенко Александр 25 7
Мельникова Анастасия 166 7
Кудрявцев Максим 37 6
Блинов Михаил 73 6
Яровая Ирина 63 6
Одинцов Дмитрий 83 5
Гусев Дмитрий 48 5
Дарбинян Саркис 35 5
Козлюк Артем 39 5
Никифоров Николай 1126 5
Григорьева Евгения 57 4
Щеголев Игорь 676 4
Дерипаска Олег 19 4
Зайцев Михаил 145 4
Кириенко Владимир 38 4
Волин Алексей 113 4
Анохин Сергей 40 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Лукацкий Алексей 67 4
Ермаков Валерий 71 4
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 4
Родионов Михаил 40 4
Венцлавович Елена 41 4
Климарев Михаил 46 3
Галкин Дмитрий 17 3
Угнивенко Дмитрий 9 3
Навальный Алексей 58 3
Халяпин Сергей 77 3
Борисов Илья 26 3
Калинин Александр 95 3
Танюхин Дмитрий 21 3
Эйгес Павел 66 3
Лугов Андрей 32 3
Максимов Алексей 8 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 389
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 27
Россия - СФО - Новосибирск 1959 22
Украина 3353 22
Германия - Федеративная Республика 3618 21
Европа 3736 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 18
Казахстан - Республика 2622 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 17
Франция - Французская Республика 2116 15
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 13
Индия - Республика 2165 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 12
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 10
Восточная Европа 1674 10
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Свердловская область 805 9
Россия - Республика Крым 625 9
Беларусь - Белоруссия 2084 9
Япония 2771 8
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Нижегородская область 738 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
Россия - Пензенская область 346 8
Европа Западная 611 8
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - Красноярск 843 6
Северная Америка 1407 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 36
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 21
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 11
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 7
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
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