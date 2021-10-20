Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VPN
Virtual Private Network
Виртуальные частные сети
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1093, упоминаний - 1776
VPN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 13
|Дуров Павел 216 13
|Жаров Александр 165 12
|Прозоров Дмитрий 58 11
|Кулин Филипп 39 11
|Осеевский Михаил 221 7
|Ющенко Александр 25 7
|Мельникова Анастасия 166 7
|Кудрявцев Максим 37 6
|Блинов Михаил 73 6
|Яровая Ирина 63 6
|Одинцов Дмитрий 83 5
|Гусев Дмитрий 48 5
|Дарбинян Саркис 35 5
|Козлюк Артем 39 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Григорьева Евгения 57 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Дерипаска Олег 19 4
|Зайцев Михаил 145 4
|Кириенко Владимир 38 4
|Волин Алексей 113 4
|Анохин Сергей 40 4
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
|Лукацкий Алексей 67 4
|Ермаков Валерий 71 4
|Friedman Nat - Фридман Нэт 13 4
|Родионов Михаил 40 4
|Венцлавович Елена 41 4
|Климарев Михаил 46 3
|Галкин Дмитрий 17 3
|Угнивенко Дмитрий 9 3
|Навальный Алексей 58 3
|Халяпин Сергей 77 3
|Борисов Илья 26 3
|Калинин Александр 95 3
|Танюхин Дмитрий 21 3
|Эйгес Павел 66 3
|Лугов Андрей 32 3
|Максимов Алексей 8 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758852, в очереди разбора - 662542.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758852, в очереди разбора - 662542.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru