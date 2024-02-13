Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860

Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860. Версия ПО 4.0.3 позволяет повысить пропускную способность соединений WAN – Wi-Fi, расширяет возможности беспроводного роуминга и удаленного защищенного доступа по VPN. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Возможности новой версии ПО

Повышена производительность ресурсоемкого L2TP WAN-подключения: данное улучшение позволяет эффективно использовать DIR-X1860 в сетях с высокоскоростными тарифами до 500 Мбит/с на L2TP WAN, например, в сетях оператора «Билайн».

Добавлена возможность создания нескольких PPTP/L2TP-серверов для входящих VPN-подключений: гибкое предоставление доступа к LAN-сетям с разной адресацией.

Добавлена возможность использования EoGRE / EoIP-туннелей в качестве отдельных WAN-интерфейсов: увеличение количества подключенных к туннелю LAN-клиентов в защищенных территориально-распределенных сетях с единой адресацией.

Реализован механизм интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов (Wi-Fi Roaming): функционал обеспечивает подключение Wi-Fi-клиентов к точке доступа с максимальным уровнем сигнала.

Реализован функционал Wake-on-LAN: активация «спящего» LAN-клиента путем входящего сетевого запроса.

Добавлена возможность отключения светодиодных индикаторов: комфортный уровень освещения в помещении в темное время суток.

Основные характеристики маршрутизатора DIR-X1860

Скорость беспроводного соединения до 1201+574 Мбит/с в 5 и 2,4 ГГц соответственно и четыре внешние антенны с коэффициентом усиления 5 дБи.

Двухъядерный чипсет с частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной и 128 МБ Flash-памяти.

Гигабитные порты три LAN / один WAN и поддержка тарифных планов до 1000 Мбит/с для всех типов IPv4/v6-соединений.

Поддержка шифрования WPA3 для обеспечения безопасной работы в беспроводных сетях.

Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP.

Поддержка наиболее востребованного функционала безопасности: встроенный межсетевой экран, блокировка рекламы, нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS.

Функция Multi-WAN для резервирования доступа в интернет c возможностью настройки нескольких WAN-портов и одновременного подключения к разным интернет-провайдерам.

Балансировка трафика, автоматическое уведомление о появлении новых версий ПО.

Новая версия ПО разрабатывалась и тестировалась в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к оборудованию доступа в интернет ведущих провайдеров страны.

Версия ПО 4.0.3 рекомендована для установки. Обновление можно осуществить через веб-интерфейс устройства или мобильное приложение D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android.

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Компания D-Link является производителем сетевого оборудования, предлагающим решения для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/25GE/40GE/100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре и Хабаровске. В Казани и Челябинске работают региональные представители компании. Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.