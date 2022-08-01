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EEPROM Flash memory Флеш-память



01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир
19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND
06.06.2017 Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти
01.03.2017 Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г.
27.02.2017 Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы
07.02.2017 Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти
15.12.2016 Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает
26.10.2016 Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память
26.09.2016 Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP
11.08.2016 Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix
11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения
20.07.2016 Cоздана гибкая и прозрачная флэш-память
08.04.2016 Toshiba представила SSD-накопители на базе 15-нм флэш-памяти
30.03.2016 Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти
15.01.2016 Toshiba представила 15-нм флэш-память eMMC NAND для автомобильных устройств
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND
20.11.2015 Hitachi Data Systems представила новую линейку решений на базе флэш-технологий
11.11.2015 Transcend представила 2,5-дюймовый накопитель SSD570 на базе флэш-памяти SLC NAND
12.08.2015 Toshiba разрабатывает модуль флэш-памяти NAND со стеком из 16 кристаллов по технологии TSV
11.08.2015 Samsung Electronics запустила серийное производство 256-гигабитной флэш-памяти 3D V-NAND
15.07.2015 «РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory
19.03.2015 Samsung создал флэш-память на 128 ГБ для дешевых смартфонов
11.03.2015 Samsung запускает в производство 128-гигабайтную UFS 2.0 флэш-память для смартфонов
03.10.2014 Oracle представила флэш-систему хранения данных FS1 Series
02.09.2014 «Актив» представил «Рутокен ЭЦП Flash» — электронный идентификатор с управляемой Flash-памятью
30.05.2014 Samsung начинает серийное производство модулей 32-слойной флэш-памяти 3D V-NAND второго поколения
06.11.2013 Toshiba начинает выпуск новых встраиваемых модулей флэш-памяти NAND по 19-нм техпроцессу второго поколения
15.10.2013 DSCon представила новые карты флэш-памяти PCIe серии Velocity
26.08.2013 Toshiba запускает производство флэш-памяти нового типа
07.08.2013 Революция во флэш-памяти: На чипе с почтовую марку разместили 1 ТБ данных
12.04.2013 IBM дала $1 млрд на революцию во флэш-памяти
31.01.2013 Seagate и Virident совместно создадут решения для хранения данных на основе флэш-памяти

Публикаций - 2524, упоминаний - 2871
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