Получите все материалы CNews по ключевому слову
EEPROM Flash memory Флеш-память
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.03.2026
|
Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания
яющими на его срок службы и на надежность хранения данных. На это указывает и то, что производители флэш-памяти обязаны следовать стандарту JEDEC JESD47, который требует, чтобы микросхемы фл
|19.02.2026
|
«Будет много жертв». Дефицит флеш-памяти грозит гибелью производителей электроники
Оптимизация или сокращение Дефицит флеш-памяти, возникший на фоне стремительного взлета индустрии искусственного интеллекта, может привести к неожиданным и далеко не самым приятным последствиям. Как пишет Tom’s Hardware, он може
|11.12.2025
|
Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам
сения угрожает поставкам флеш-памяти «Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 г., и эта
|03.10.2025
|
Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет
ается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе. Samsung Memory / Unsplash Надвигающийся дефицит NAND рас
|26.08.2025
|
SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству
ороге начала производства своей памяти. Прошло два года, и почти ничего не изменилось. Тем временем флэш-память продолжает захватывать мир и вытеснять жесткие диски отовсюду, где они все еще пр
|01.10.2024
|
«Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов
flash-накопителях. Теперь исполняемые файлы и отчёты KICS Portable Scanner могут быть размещены во flash-памяти USB-токена «Рутокен». В данном устройстве защищённое хранение информации обеспеч
|31.05.2024
|
Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены
то II квартал 2024 г. ознаменуется 10-процентным ростом цен на нее. Кто в выигрыше Хаос с ценами на флеш-память оказался наиболее выгоден сбежавшей из России компании Samsung – одному из крупне
|20.03.2024
|
Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей
магазин откладывать не стоит Аналитики WCCFTech ожидают, что в ближайшие несколько месяцев цены на флэш-память вырастут на 10-15%, что может сделать потребительские твердотельные накопители ещ
|19.01.2024
|
Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос
я вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею как ее главного врага. Это может крайне негативно отразиться на мировом рынке оперативной и флеш-памяти, пишет портал Tom’s Hardaware. поскольку Южная Корея является основным мировым поставщиком чипов памяти благодаря компанимям SK Hynix. По информации Associated Press, Северная Корея
|09.11.2023
|
Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен
нам конец Мировой рынок твердотельных накопителей ожидает новая встряска – после нескольких кварталов стремительного удешевления новые SSD могут начать рати в цене из-за потенциального дефицита чипов флеш-памяти. Как пишет портал Tom’s Hardware, на проблему указывает компания Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, используемых в твердотельных накопителях. По ее информации, на
|13.09.2023
|
Обвальному падению цен на флеш-память и SSD пришел конец. Впереди неуклонное удорожание
, то в конце 2023 г. на это могут повлиять ритейлеры в связи с праздничным сезоном покупок. Цены на флеш-память и накопители на ее базе безостановочно падают приблизительно со II квартала 2021
|22.08.2023
|
Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки
удущем может начаться производство новейшего стандарта памяти UltraRAM, опережающего привычную всем флеш-память как по надежности и долговечности, так и по скорости работы. Портал Liliputing пи
|17.07.2023
|
Импортозамещение по-китайски. Местный крупнейший поставщик взвинтил цены на флеш-память «для своих», пока во всем мире она дешевеет
этом плане YMTC идет наперекор мировой тенденции, которая заключается в быстром падении расценок на флеш-память из-за снизившегося спроса по окончании пандемии коронавируса и нестабильности мир
|07.02.2023
|
Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США
со стороны своих зарубежных партнеров и поставщиков, тут же принялась увольнять иностранных специалистов. Стремительное развитие и молниеносный обвал YMTC – это невероятно перспективный производитель флеш-памяти, появившийся в 2016 г. и за шесть лет сумевший войти в топ-5 глобальных вендоров памяти. С ней хотела сотрудничать сама Apple – память YMTC могла появиться в одном из ближайших поко
|21.12.2022
|
Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента
Samsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собств
|16.12.2022
|
США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе
дним данным, никакой даже самый строгий аудит не спасет YMTC. Одно из достижений YMTC - 128-слойная флеш-память стандарта QLC Financial Times пишет, что новый «блеклист» будет опубликован до ко
|24.10.2022
|
Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США
таться YMTC пока не известно. Старший инженер YMTC в разговоре с изданием сообщил, что некоторым из вынужденно уволившихся американцев компания обязана своим прорывом в области производства микросхем флеш-памяти NAND, но действенного способа сохранить их в штате у китайцев якобы нет. YMTC просит своих американских сотрудников уволиться из-за введенных США по инициативе администрации Байдена
|13.10.2022
|
США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике
Китайское производство флеш-памяти трещит по швам Четыре ведущих производителя оборудования для производства микросхем прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки уже отгруженного оборудования к
|01.08.2022
|
США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир
асно статистике Yole Intelligence, на долю YMTC приходится около 5% мирового производства микросхем флэш-памяти. Это почти вдвое больше, чем год назад. Доля Western Digital, указано в ее отчете
|19.01.2022
|
Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC
технологии QLC мы сможем предложить ещё один продукт, способный удовлетворить растущие требования к Flash-памяти». Компания уже начала рассылку тестовых образцов 512-гигабайтных прототипов UFS
|26.08.2021
|
Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung
a Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 производителей флеш-памяти для SSD, USB-накопителей и других носителей информации. Покупка Kioxia позволит Western Digital войти в тройку основных игроков на рынке флеш-памяти. На момент публикации мат
|20.10.2020
|
Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса
icron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-нак
|07.08.2019
|
Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти
Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memo
|06.08.2018
|
Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти
зируемый среднегодовой рост поставок флеш-памяти 3D NAND в петабайтах составляет 75 процентов до 2022 года, – отметил Грег Вонг (Greg Wong), учредитель и главный аналитик компании Forward Insights. – Создание 96-слойной флеш-памяти – важный этап на пути к удовлетворению растущей потребности в увеличении производительности и плотности хранения данных». Накопители серии XG6, предназначенные д
|16.08.2017
|
Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти
с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и серию CM5 с интерфейсом NVM Express (NVMe). Завершение разработки запланировано на четвертый квартал. Обе серии изделий выполнены на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти TMC корпоративного класса BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC), позволяя современным хранилищам с высокими требованиями расширить пр
|11.08.2017
|
Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти
Компания Toshiba Electronics представила новое поколение однокорпусных твердотельных дисков (SSD) в корпусе BGA с полусферическими выводами на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти Toshiba BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). SSD-диски Toshiba серии BG3, предназначенные для работы в мобильных устройствах будуще
|16.06.2017
|
Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND
Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Sa
|06.06.2017
|
Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти
Toshiba Electronics Europe (TEE) представила серию новых SSD-накопителей XG5 под шину NVM Express (NVMe) на основе 64-слойной 3D флеш-памяти объемом до 1 ТБ в компактном форм-факторе M.2. Производителям оборудования доступны ограниченные количества образцов для квалификационных испытаний, объемы поставок будут постепенно
|01.03.2017
|
Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г.
Флэш станет быстрее По мнению технических директоров целого ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, в 2017 г. внедрение флэш-памяти по всему миру продолжится, а ее популярность даже увеличится в сравнении с прошлыми годами. Эксперты отмечают, что на рынке будут появляться флэш-накопители все большей плотности, а
|27.02.2017
|
Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы
емени. В отчете отмечается, то традиционные и облачные СХД испытывают с этим определенные проблемы. Флэш-память удобна для неструктурированных данных Как отмечают представители Persistence Mark
|07.02.2017
|
Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba
лн иен ($9-13 млрд). Напомним, Toshiba заявила о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа в январе 2017 г. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд и
|27.01.2017
|
Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем
•MMC при повышенных температурах до +105 °C.На рынке автомобильных систем продолжает расти спрос на флеш-память NAND, связанный с развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, с
|27.01.2017
|
Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти
х японских СМИ, оцениваются примерно в 680 млрд иен (около $6 млрд).Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 201
|15.12.2016
|
Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает
Рынок флэш-памяти вырос на 76,4% Общие доходы на рынке систем внешнего хранения данных в III квартале текущего года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) упали на 5,1% по сравнению с тем же
|26.10.2016
|
Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память
риятия приложений, во всех остальных случаях можно применять менее производительную и дорогостоящую флэш-память. В любом случае, интеграция флеш-технологий в инфраструктуру предприятия позволяе
|26.09.2016
|
Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP
ния часто обновляющихся данных в различных коммерческих и промышленных системах, считают в Toshiba. Флэш-память NAND в корпусе TSOP Обязательства компании в отношении поддержки 24-нм технологии
|11.08.2016
|
Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix
имального использования флэш-памяти NAND». Toshiba представит технологию Flashmatrix на конференции Flash Memory Summit 2016 в г. Санта-Клара, Калифорния.
|11.08.2016
|
Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения
адения для центров обработки данных. Память V-NAND 4-го поколения Представленная Samsung 64-слойная флэш-память V-NAND (трехуровневые ячейки) 4-го поколения позволяет расширить возможности памя
|20.07.2016
|
Cоздана гибкая и прозрачная флэш-память
аничение делало невозможным применение памяти PCM в смартфонах или ноутбуках. К достоинствам PCM можно отнести сочетание высокой производительности, почти такой же, как у DRAM, с энергонезависимостью флэш-памяти. Более того, от флэш-памяти PCM отличается более длительным сроком службы – до 10 млн циклов перезаписи против 3 тыс. перезаписей у флэш-памяти.
|08.04.2016
|
Toshiba представила SSD-накопители на базе 15-нм флэш-памяти
Департамент хранения данных европейского подразделения компании Toshiba представила внутренние SSD-накопители с габаритами 100 x 69,85 x 7 мм на основе новой высокопроизводительной 15-нм флэш-памяти. Переход от 19-нм к 15-нм технологическому процессу позволил не только увеличить производительность и снизить энергопотребление, но также расширить максимальную ёмкость накопителей
EEPROM и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.