Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания яющими на его срок службы и на надежность хранения данных. На это указывает и то, что производители флэш-памяти обязаны следовать стандарту JEDEC JESD47, который требует, чтобы микросхемы фл

«Будет много жертв». Дефицит флеш-памяти грозит гибелью производителей электроники Оптимизация или сокращение Дефицит флеш-памяти, возникший на фоне стремительного взлета индустрии искусственного интеллекта, может привести к неожиданным и далеко не самым приятным последствиям. Как пишет Tom’s Hardware, он може

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам сения угрожает поставкам флеш-памяти «Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 г., и эта

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет ается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе. Samsung Memory / Unsplash Надвигающийся дефицит NAND рас

SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству ороге начала производства своей памяти. Прошло два года, и почти ничего не изменилось. Тем временем флэш-память продолжает захватывать мир и вытеснять жесткие диски отовсюду, где они все еще пр

«Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов flash-накопителях. Теперь исполняемые файлы и отчёты KICS Portable Scanner могут быть размещены во flash-памяти USB-токена «Рутокен». В данном устройстве защищённое хранение информации обеспеч

Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены то II квартал 2024 г. ознаменуется 10-процентным ростом цен на нее. Кто в выигрыше Хаос с ценами на флеш-память оказался наиболее выгоден сбежавшей из России компании Samsung – одному из крупне

Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей магазин откладывать не стоит Аналитики WCCFTech ожидают, что в ближайшие несколько месяцев цены на флэш-память вырастут на 10-15%, что может сделать потребительские твердотельные накопители ещ

Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос я вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею как ее главного врага. Это может крайне негативно отразиться на мировом рынке оперативной и флеш-памяти, пишет портал Tom’s Hardaware. поскольку Южная Корея является основным мировым поставщиком чипов памяти благодаря компанимям SK Hynix. По информации Associated Press, Северная Корея

Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен нам конец Мировой рынок твердотельных накопителей ожидает новая встряска – после нескольких кварталов стремительного удешевления новые SSD могут начать рати в цене из-за потенциального дефицита чипов флеш-памяти. Как пишет портал Tom’s Hardware, на проблему указывает компания Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, используемых в твердотельных накопителях. По ее информации, на

Обвальному падению цен на флеш-память и SSD пришел конец. Впереди неуклонное удорожание , то в конце 2023 г. на это могут повлиять ритейлеры в связи с праздничным сезоном покупок. Цены на флеш-память и накопители на ее базе безостановочно падают приблизительно со II квартала 2021

Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки удущем может начаться производство новейшего стандарта памяти UltraRAM, опережающего привычную всем флеш-память как по надежности и долговечности, так и по скорости работы. Портал Liliputing пи

Импортозамещение по-китайски. Местный крупнейший поставщик взвинтил цены на флеш-память «для своих», пока во всем мире она дешевеет этом плане YMTC идет наперекор мировой тенденции, которая заключается в быстром падении расценок на флеш-память из-за снизившегося спроса по окончании пандемии коронавируса и нестабильности мир

Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США со стороны своих зарубежных партнеров и поставщиков, тут же принялась увольнять иностранных специалистов. Стремительное развитие и молниеносный обвал YMTC – это невероятно перспективный производитель флеш-памяти, появившийся в 2016 г. и за шесть лет сумевший войти в топ-5 глобальных вендоров памяти. С ней хотела сотрудничать сама Apple – память YMTC могла появиться в одном из ближайших поко

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента Samsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собств

США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе дним данным, никакой даже самый строгий аудит не спасет YMTC. Одно из достижений YMTC - 128-слойная флеш-память стандарта QLC Financial Times пишет, что новый «блеклист» будет опубликован до ко

Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США таться YMTC пока не известно. Старший инженер YMTC в разговоре с изданием сообщил, что некоторым из вынужденно уволившихся американцев компания обязана своим прорывом в области производства микросхем флеш-памяти NAND, но действенного способа сохранить их в штате у китайцев якобы нет. YMTC просит своих американских сотрудников уволиться из-за введенных США по инициативе администрации Байдена

США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике Китайское производство флеш-памяти трещит по швам Четыре ведущих производителя оборудования для производства микросхем прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки уже отгруженного оборудования к

США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир асно статистике Yole Intelligence, на долю YMTC приходится около 5% мирового производства микросхем флэш-памяти. Это почти вдвое больше, чем год назад. Доля Western Digital, указано в ее отчете

Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC технологии QLC мы сможем предложить ещё один продукт, способный удовлетворить растущие требования к Flash-памяти». Компания уже начала рассылку тестовых образцов 512-гигабайтных прототипов UFS

Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung a Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 производителей флеш-памяти для SSD, USB-накопителей и других носителей информации. Покупка Kioxia позволит Western Digital войти в тройку основных игроков на рынке флеш-памяти. На момент публикации мат

Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса icron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-нак

Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memo

Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти зируемый среднегодовой рост поставок флеш-памяти 3D NAND в петабайтах составляет 75 процентов до 2022 года, – отметил Грег Вонг (Greg Wong), учредитель и главный аналитик компании Forward Insights. – Создание 96-слойной флеш-памяти – важный этап на пути к удовлетворению растущей потребности в увеличении производительности и плотности хранения данных». Накопители серии XG6, предназначенные д

Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и серию CM5 с интерфейсом NVM Express (NVMe). Завершение разработки запланировано на четвертый квартал. Обе серии изделий выполнены на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти TMC корпоративного класса BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC), позволяя современным хранилищам с высокими требованиями расширить пр

Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти Компания Toshiba Electronics представила новое поколение однокорпусных твердотельных дисков (SSD) в корпусе BGA с полусферическими выводами на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти Toshiba BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). SSD-диски Toshiba серии BG3, предназначенные для работы в мобильных устройствах будуще

Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Sa

Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти Toshiba Electronics Europe (TEE) представила серию новых SSD-накопителей XG5 под шину NVM Express (NVMe) на основе 64-слойной 3D флеш-памяти объемом до 1 ТБ в компактном форм-факторе M.2. Производителям оборудования доступны ограниченные количества образцов для квалификационных испытаний, объемы поставок будут постепенно

Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г. Флэш станет быстрее По мнению технических директоров целого ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, в 2017 г. внедрение флэш-памяти по всему миру продолжится, а ее популярность даже увеличится в сравнении с прошлыми годами. Эксперты отмечают, что на рынке будут появляться флэш-накопители все большей плотности, а

Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы емени. В отчете отмечается, то традиционные и облачные СХД испытывают с этим определенные проблемы. Флэш-память удобна для неструктурированных данных Как отмечают представители Persistence Mark

Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba лн иен ($9-13 млрд). Напомним, Toshiba заявила о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа в январе 2017 г. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд и

Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем •MMC при повышенных температурах до +105 °C.На рынке автомобильных систем продолжает расти спрос на флеш-память NAND, связанный с развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, с

Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти х японских СМИ, оцениваются примерно в 680 млрд иен (около $6 млрд).Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 201

Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает Рынок флэш-памяти вырос на 76,4% Общие доходы на рынке систем внешнего хранения данных в III квартале текущего года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) упали на 5,1% по сравнению с тем же

Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память риятия приложений, во всех остальных случаях можно применять менее производительную и дорогостоящую флэш-память. В любом случае, интеграция флеш-технологий в инфраструктуру предприятия позволяе

Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP ния часто обновляющихся данных в различных коммерческих и промышленных системах, считают в Toshiba. Флэш-память NAND в корпусе TSOP Обязательства компании в отношении поддержки 24-нм технологии

Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix имального использования флэш-памяти NAND». Toshiba представит технологию Flashmatrix на конференции Flash Memory Summit 2016 в г. Санта-Клара, Калифорния.

Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения адения для центров обработки данных. Память V-NAND 4-го поколения Представленная Samsung 64-слойная флэш-память V-NAND (трехуровневые ячейки) 4-го поколения позволяет расширить возможности памя

Cоздана гибкая и прозрачная флэш-память аничение делало невозможным применение памяти PCM в смартфонах или ноутбуках. К достоинствам PCM можно отнести сочетание высокой производительности, почти такой же, как у DRAM, с энергонезависимостью флэш-памяти. Более того, от флэш-памяти PCM отличается более длительным сроком службы – до 10 млн циклов перезаписи против 3 тыс. перезаписей у флэш-памяти.