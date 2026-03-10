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EEPROM Flash memory Флеш-память

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания

яющими на его срок службы и на надежность хранения данных. На это указывает и то, что производители флэш-памяти обязаны следовать стандарту JEDEC JESD47, который требует, чтобы микросхемы фл
19.02.2026 «Будет много жертв». Дефицит флеш-памяти грозит гибелью производителей электроники

Оптимизация или сокращение Дефицит флеш-памяти, возникший на фоне стремительного взлета индустрии искусственного интеллекта, может привести к неожиданным и далеко не самым приятным последствиям. Как пишет Tom’s Hardware, он може
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

сения угрожает поставкам флеш-памяти «Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 г., и эта
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

ается период долгого и устойчивого роста спроса и цен на товары конкретного типа, в данном случае – флеш-память и продукты на ее основе. Samsung Memory / Unsplash Надвигающийся дефицит NAND рас
26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

ороге начала производства своей памяти. Прошло два года, и почти ничего не изменилось. Тем временем флэш-память продолжает захватывать мир и вытеснять жесткие диски отовсюду, где они все еще пр
01.10.2024 «Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов

flash-накопителях. Теперь исполняемые файлы и отчёты KICS Portable Scanner могут быть размещены во flash-памяти USB-токена «Рутокен». В данном устройстве защищённое хранение информации обеспеч
31.05.2024 Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены

то II квартал 2024 г. ознаменуется 10-процентным ростом цен на нее. Кто в выигрыше Хаос с ценами на флеш-память оказался наиболее выгоден сбежавшей из России компании Samsung – одному из крупне
20.03.2024 Сначала создали дефицит, чтобы поднять цены, теперь разгоняют производство, чтобы поднять денег. Производители SSD опустошат кошельки пользователей

магазин откладывать не стоит Аналитики WCCFTech ожидают, что в ближайшие несколько месяцев цены на флэш-память вырастут на 10-15%, что может сделать потребительские твердотельные накопители ещ
19.01.2024 Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос

я вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею как ее главного врага. Это может крайне негативно отразиться на мировом рынке оперативной и флеш-памяти, пишет портал Tom’s Hardaware. поскольку Южная Корея является основным мировым поставщиком чипов памяти благодаря компанимям SK Hynix. По информации Associated Press, Северная Корея
09.11.2023 Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен

нам конец Мировой рынок твердотельных накопителей ожидает новая встряска – после нескольких кварталов стремительного удешевления новые SSD могут начать рати в цене из-за потенциального дефицита чипов флеш-памяти. Как пишет портал Tom’s Hardware, на проблему указывает компания Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, используемых в твердотельных накопителях. По ее информации, на

13.09.2023 Обвальному падению цен на флеш-память и SSD пришел конец. Впереди неуклонное удорожание

, то в конце 2023 г. на это могут повлиять ритейлеры в связи с праздничным сезоном покупок. Цены на флеш-память и накопители на ее базе безостановочно падают приблизительно со II квартала 2021

22.08.2023 Создана замена флеш-памяти. В серию вот-вот пойдут поразительно живучие чипы, работающие быстрее оперативки

удущем может начаться производство новейшего стандарта памяти UltraRAM, опережающего привычную всем флеш-память как по надежности и долговечности, так и по скорости работы. Портал Liliputing пи
17.07.2023 Импортозамещение по-китайски. Местный крупнейший поставщик взвинтил цены на флеш-память «для своих», пока во всем мире она дешевеет

этом плане YMTC идет наперекор мировой тенденции, которая заключается в быстром падении расценок на флеш-память из-за снизившегося спроса по окончании пандемии коронавируса и нестабильности мир
07.02.2023 Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США

со стороны своих зарубежных партнеров и поставщиков, тут же принялась увольнять иностранных специалистов. Стремительное развитие и молниеносный обвал YMTC – это невероятно перспективный производитель флеш-памяти, появившийся в 2016 г. и за шесть лет сумевший войти в топ-5 глобальных вендоров памяти. С ней хотела сотрудничать сама Apple – память YMTC могла появиться в одном из ближайших поко
21.12.2022 Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Samsung поднимает цены на флеш-память Корпорация Samsung повысила контрактные цены на флеш-память 3D NAND собств
16.12.2022 США раздавят производство крупного китайского производителя флеш-памяти. Новые санкции уже на подходе

дним данным, никакой даже самый строгий аудит не спасет YMTC. Одно из достижений YMTC - 128-слойная флеш-память стандарта QLC Financial Times пишет, что новый «блеклист» будет опубликован до ко
24.10.2022 Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США

таться YMTC пока не известно. Старший инженер YMTC в разговоре с изданием сообщил, что некоторым из вынужденно уволившихся американцев компания обязана своим прорывом в области производства микросхем флеш-памяти NAND, но действенного способа сохранить их в штате у китайцев якобы нет. YMTC просит своих американских сотрудников уволиться из-за введенных США по инициативе администрации Байдена
13.10.2022 США убивают производство китайской флеш-памяти и бьют по российской микроэлектронике

Китайское производство флеш-памяти трещит по швам Четыре ведущих производителя оборудования для производства микросхем прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки уже отгруженного оборудования к
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир

асно статистике Yole Intelligence, на долю YMTC приходится около 5% мирового производства микросхем флэш-памяти. Это почти вдвое больше, чем год назад. Доля Western Digital, указано в ее отчете
19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC

технологии QLC мы сможем предложить ещё один продукт, способный удовлетворить растущие требования к Flash-памяти». Компания уже начала рассылку тестовых образцов 512-гигабайтных прототипов UFS

26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

a Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить японскую компанию Kioxia, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Она входит в топ-3 производителей флеш-памяти для SSD, USB-накопителей и других носителей информации. Покупка Kioxia позволит Western Digital войти в тройку основных игроков на рынке флеш-памяти. На момент публикации мат
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса

icron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-нак
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memo
06.08.2018 Toshiba представила SSD-накопители на основе 96-слойной трехмерной флеш-памяти

зируемый среднегодовой рост поставок флеш-памяти 3D NAND в петабайтах составляет 75 процентов до 2022 года, – отметил Грег Вонг (Greg Wong), учредитель и главный аналитик компании Forward Insights. – Создание 96-слойной флеш-памяти – важный этап на пути к удовлетворению растущей потребности в увеличении производительности и плотности хранения данных». Накопители серии XG6, предназначенные д
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти

с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и серию CM5 с интерфейсом NVM Express (NVMe). Завершение разработки запланировано на четвертый квартал. Обе серии изделий выполнены на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти TMC корпоративного класса BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC), позволяя современным хранилищам с высокими требованиями расширить пр
11.08.2017 Toshiba представила однокорпусные SSD-диски на основе 3D флеш-памяти

Компания Toshiba Electronics представила новое поколение однокорпусных твердотельных дисков (SSD) в корпусе BGA с полусферическими выводами на основе самой современной 64-слойной флеш-памяти Toshiba BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). SSD-диски Toshiba серии BG3, предназначенные для работы в мобильных устройствах будуще
16.06.2017 Samsung наращивает производство 64-слойной памяти V-NAND

Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства 64-слойной флэш-памяти V-NAND 256Gb, предназначенной для расширения линейки решений хранения данных, которые будут использоваться в серверах, ПК и мобильных устройствах.После того как в январе компания Sa
06.06.2017 Toshiba представила SSD-накопители NVMe на основе 64-слойной 3D флеш-памяти

Toshiba Electronics Europe (TEE) представила серию новых SSD-накопителей XG5 под шину NVM Express (NVMe) на основе 64-слойной 3D флеш-памяти объемом до 1 ТБ в компактном форм-факторе M.2. Производителям оборудования доступны ограниченные количества образцов для квалификационных испытаний, объемы поставок будут постепенно
01.03.2017 Предсказан взрывной рост внедрения флэш-памяти в 2017 г.

Флэш станет быстрее По мнению технических директоров целого ряда крупнейших производителей устройств хранения данных, в 2017 г. внедрение флэш-памяти по всему миру продолжится, а ее популярность даже увеличится в сравнении с прошлыми годами. Эксперты отмечают, что на рынке будут появляться флэш-накопители все большей плотности, а
27.02.2017 Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы

емени. В отчете отмечается, то традиционные и облачные СХД испытывают с этим определенные проблемы. Флэш-память удобна для неструктурированных данных Как отмечают представители Persistence Mark
07.02.2017 Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba

лн иен ($9-13 млрд). Напомним, Toshiba заявила о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа в январе 2017 г. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд и
27.01.2017 Toshiba расширила ассортимент встроенной флеш-памяти NAND для автомобильных систем

•MMC при повышенных температурах до +105 °C.На рынке автомобильных систем продолжает расти спрос на флеш-память NAND, связанный с развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, с
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти

х японских СМИ, оцениваются примерно в 680 млрд иен (около $6 млрд).Полупроводниковый бизнес Toshiba Group в настоящее время занимает вторую строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей чипов флеш-памяти NAND-типа (первую строчку занимает Samsung Electronics). Производство памяти регулярно приносит Toshiba значительную часть ее операционной прибыли: только лишь за первые полгода 201
15.12.2016 Продажи флэш-памяти растут, хотя рынок систем хранения данных падает

Рынок флэш-памяти вырос на 76,4% Общие доходы на рынке систем внешнего хранения данных в III квартале текущего года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) упали на 5,1% по сравнению с тем же

26.10.2016 Развитие СХД определят гибридные облака, SDS и флеш-память

риятия приложений, во всех остальных случаях можно применять менее производительную и дорогостоящую флэш-память. В любом случае, интеграция флеш-технологий в инфраструктуру предприятия позволяе
26.09.2016 Toshiba представила 24-нм флэш-память SLC NAND в корпусе TSOP

ния часто обновляющихся данных в различных коммерческих и промышленных системах, считают в Toshiba. Флэш-память NAND в корпусе TSOP Обязательства компании в отношении поддержки 24-нм технологии
11.08.2016 Toshiba анонсировала новую технологию платформы аналитики больших данных Flashmatrix

имального использования флэш-памяти NAND». Toshiba представит технологию Flashmatrix на конференции Flash Memory Summit 2016 в г. Санта-Клара, Калифорния.
11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения

адения для центров обработки данных. Память V-NAND 4-го поколения Представленная Samsung 64-слойная флэш-память V-NAND (трехуровневые ячейки) 4-го поколения позволяет расширить возможности памя
20.07.2016 Cоздана гибкая и прозрачная флэш-память

аничение делало невозможным применение памяти PCM в смартфонах или ноутбуках. К достоинствам PCM можно отнести сочетание высокой производительности, почти такой же, как у DRAM, с энергонезависимостью флэш-памяти. Более того, от флэш-памяти PCM отличается более длительным сроком службы – до 10 млн циклов перезаписи против 3 тыс. перезаписей у флэш-памяти.
08.04.2016 Toshiba представила SSD-накопители на базе 15-нм флэш-памяти

Департамент хранения данных европейского подразделения компании Toshiba представила внутренние SSD-накопители с габаритами 100 x 69,85 x 7 мм на основе новой высокопроизводительной 15-нм флэш-памяти. Переход от 19-нм к 15-нм технологическому процессу позволил не только увеличить производительность и снизить энергопотребление, но также расширить максимальную ёмкость накопителей


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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 970
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 738
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 669
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 615
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 611
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 607
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 595
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 561
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 557
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 496
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 474
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 447
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 440
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 419
NAND flash memory - флеш-память 684 388
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 373
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 357
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 347
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 324
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 311
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 310
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 309
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 293
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 291
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 276
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 272
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 267
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 264
Наушники - Headphones 4478 249
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 226
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 221
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 217
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 215
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 205
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 198
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 196
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 195
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 192
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 190
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 182
Google Android 15243 322
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 239
Microsoft Windows 16882 236
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 172
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 170
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 155
Linux OS 11533 136
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 117
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 104
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 93
Apple iPod 1553 93
Apple iPad 4011 92
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 92
Microsoft Windows 2000 8678 90
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 75
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 63
Apple iPhone 6 4861 60
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 60
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 59
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 55
Samsung SVR-диктофон 464 55
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 54
Apple iOS 8583 53
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 53
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 52
Microsoft Windows XP 2431 52
Nokia Symbian OS 1411 51
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 49
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 49
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 45
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 45
Intel Celeron - Серия процессоров 979 43
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 43
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 40
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 39
Oracle Java - язык программирования 3469 39
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 39
Ксенин Алекс 311 48
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 11
Симонов Игорь 103 10
Ерофеева Мария 31 10
Maloney Sean - Малони Шон 50 9
Малафеев Андрей 52 9
Сергеев Иван 74 9
Горелов Дмитрий 61 8
Rowan Paul - Рован Пол 12 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Яхина Ирина 40 7
Moore Gordon - Мур Гордон 66 7
Бахур Владимир 11 7
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 5
Путин Владимир 3454 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Бочарникова Татьяна 83 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 5
Лосев Сергей 46 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Лахова Олеся 35 5
Беляев Дмитрий 32 5
Николаев Григорий 10 5
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 4
Gordon Richard - Гордон Ричард 12 4
Scalise George - Скелайз Джордж 29 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Попов Михаил 56 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 4
Зубарев Максим 13 4
Юсупов Ренат 125 4
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 707
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 591
Япония 13807 341
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 301
Южная Корея - Республика 7052 270
Европа 24964 240
Китай - Тайвань 4245 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 112
Азия - Азиатский регион 5920 103
Германия - Федеративная Республика 13221 103
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 87
США - Калифорния 4829 84
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Индия - Bharat 5869 54
Франция - Французская Республика 8177 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Канада 5081 31
Нидерланды 3746 31
США - Нью-Йорк 3180 30
Финляндия - Финляндская Республика 3697 29
Израиль 2856 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 29
Африка - Африканский регион 3641 29
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Испания - Королевство 3840 25
Сингапур - Республика 1953 24
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 24
Ближний Восток 3154 22
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 22
США - Калифорния - Саннивейл 89 22
Швеция - Королевство 3782 20
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 20
Испания - Каталония - Барселона 752 20
Америка - Американский регион 2206 19
Украина 7928 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 184
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 168
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 125
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 90
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 77
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 70
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 62
Ergonomics - Эргономика 1755 61
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 57
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 54
Английский язык 7030 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 51
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 47
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 47
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 47
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 46
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 43
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 38
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 35
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 35
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 34
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 31
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 30
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 29
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 29
CNews - ZOOM.CNews 1866 122
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 91
DigiTimes - Издание 1331 56
Tom’s Hardware 600 48
The Register - The Register Hardware 1784 27
Bloomberg 1627 25
Engadget - Блог о технологиях 429 24
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 20
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WCCFTech - Издание 110 9
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CNET Networks - CNET News 1643 9
Forbes - Форбс 1002 8
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Silicon 494 8
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
AppleInsider 400 6
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MacWorld 134 6
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Gartner - Dataquest 353 10
Counterpoint Research 110 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 7
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
IC Insights 24 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
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Forrester Research 834 3
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HFS Research 49 3
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S&P 500 565 3
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
TechTarget 13 2
IDC EMEA 19 2
Forward Insights 3 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 2
NPD Group 140 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
РАН - Российская академия наук 2122 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
University of Essex - Эссекский университет 7 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
WakeUp - Академия soft skills 3 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 42
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 35
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 30
CeBIT 614 26
Intel Developer Forum - IDF 317 20
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
День молодёжи - 27 июня 1087 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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