Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе иректор Tesla Илон Маск (Elon Musk), его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), один из учредителей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), покинувший Tesla в 2022 г., председатель совета директоров Tes

Умер гендиректор Oracle Марк Херд я в возрасте 62 лет. Сообщение об этом опубликовал на официальном сайте Марка Херд комппании Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). Как написал Эллисон, Марк Херд скончался утром 18 октября 2019

Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной нуля» в угоду безопасности, производительности и низким ценам для клиентов. Такое заявление сделал Ларри Эллисон (Larry Ellison), основатель и технический директор Oracle, в рамках мероприятия

Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков Председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) Oracle Ларри Эллисон, представил будущее корпоративных облаков и анонсировал новые варианты разверты

Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном ом политики Amazon она может полностью их потерять. Основатель и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон Проблема в том, что облако Oracle на годы отстает от облака Amazon по функциона

Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing Председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) объявил о выпуске в продажу нового сервиса Oracle Autonomous Da

Oracle изобрел самоуправляемую СУБД e 18c. О новинке рассказал председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на конференции Oracle OpenWorld, которая проходит в Сан-Францис

Oracle покупает пострадавшего от хакеров провайдера и исполняет мечты Ларри Эллисона сти интернета. Стоимость сделки не раскрывается. «Облачные мечты» Ларри Эллисона В сентябре 2016 г. Ларри Эллисон объявил о создании в Oracle дата-центров для работы с IaaS второго поколения и

Oracle объявила ценовую войну Cisco и EMC систему хранения данных (СХД) и сетевое оборудование. Глава правления и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что они составят серьезную конкуренцию Cisco, EMC и дру

Легендарный гендиректор Oracle Ларри Эллисон покинул свой пост бразом, Эллисон провел в должности гендиректора своей компании, основанной в 1976 г., почти 38 лет. Ларри Эллисон сделал Oracle одним из крупнейших в мире разработчиков и поставщиков программно

Акционеры Oracle урезали рекордную зарплату главы компании Ларри Эллисона ава Cisco Джон Чемберс (John Chambers) получил за прошлый год $11,7 млн. Согласно Forbes, 69-летний Ларри Эллисон, основавший Oracle 36 лет назад, занимает пятое место в списке миллиардеров, с

Акционеры Oracle: Главе компании Ларри Эллисону слишком много платят последний финансовый год, который завершился в мае 2013 г., главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) получил оклад в размере $1, премию в размере $1,2 млн и опционы

Глава Oracle Ларри Эллисон продает свое поместье. ФОТО поколение и редко выставляется на рынок. Согласно опубликованным записям о следках с недвижимостью, Ларри Эллисон скупал землю, на которой стоит Glenbrook, около трех лет. В 2006 г. он заплатил

Глава Oracle Ларри Эллисон купил авиакомпанию Основатель и генеральный директор корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) приобрел авиакомпанию, занимающуюся пассажирскими перевозками н

Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных уровне приложений. «Oracle 12c является основой расширяющегося облачного бизнеса Oracle», - добавил Ларри Эллисон в ходе выступления, пояснив, что буква «с» в названии платформы означает «cloud

Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО Ларри Эллисон В июне 2012 г. стало известно, что основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) купил 98% острова Ланаи. С площадью 365 кв. км он является шест

Глава Oracle купил остров из сериала Lost етерпением ждем возможности поприветствовать господина Эллисона на этом острове. Я так понимаю, что Ларри Эллисон долгое время был заинтересован во владении данной территорией. Его страсть к пр

Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров Основатель и исполнительный директор корпорации Oracle, четвертый в списке богатейших людей планеты Ларри Эллисон (Larry Ellison), капитал которого оценивается Forbes в $31,16 млрд, приобрел 98

Ларри Эллисон представил "Облако Oracle" Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на мероприятии в штаб-квартире корпорации в Редвуд Сити анонсир

Oracle представил грандиозное облако Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил крупную «облачную» разработку своей компании: компле

Oracle атаковала HP через свою СУБД Главный исполнительный директор и основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет использовать свое новое «железо»

Бывший глава Sun призвал разработчиков развивать PostgreSQL и назвал Ларри Эллисона “великим капиталистом” www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/11/01/414462 с Google по поводу альтернативной реализации Java в платформе Android. Вместе с тем, Скотт Макнили высказывается с уважением о попытке главы Oracle Ларри Эллисона (Laryy Ellison) заработать на Java: “Имею ли я претензции к нему в связи с тем, что он использует свои права в сфере интеллектуальной собственности? Нет. Поступил бы я так же, ес

Экс-глава HP Марк Херд стал президентом Oracle вместо Чарльза Филипса покинуть компанию в декабре Через неделю после известия об отставке Херда основатель и глава Oracle Ларри Эллисон отправил в редакцию The New York Times письмо, в котором раскритиковал поведени

Глава Oracle жестко раскритиковал отставку своего друга Марка Херда Главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larrry Ellison) назвал отставку бывшего главы Hewlett-Packard Марка Херда (Mar

Ларри Эллисон атакует IBM Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступил с критикой в адрес процессорной архитектуры IBM Power.

Ларри Эллисон: Oracle не свернёт разработку MySQL Исполнительный директор (CEO) Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) развеял опасения по поводу дальнейшей судьбы проекта MySQL по з

Зарплата Ларри Эллисона сократилась в миллион раз своей заработной платы до $1», - говорится в документах, поданных в SEC. По данным журнала Forbes, Ларри Эллисон занимает четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира, уступая мексиканцу

Oracle: кризис позволит скупить конкурентов «по дешевке» Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет и дальше придерживаться своей ст

Сенсация: Oracle выпускает собственные серверы ров на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско заявил главный исполнительный директор компании Ларри Эллисон (Larry Ellison). Разработкой систем Oracle занималась вместе с компанией Hewlet

Глава Oracle – самый дорогой CEO более высокооплачиваемому исполнительному директору. Однако пока в списке АР только два изменения: Ларри Эллисон занял в нем 1-е место, а Рэй Айрани (Ray Irani) из Occidental Petroleum выбыл и

Глава Oracle провел IPO для своей интернет-компании SaaS-модели для среднего и малого бизнеса. Компания была создана в 1998 г., ее сооснователем и стал Ларри Эллисон. Интересно, что за все время своего существования NetSuite ни разу не сообщила

Oracle покупает лидера BI-систем интегрированную комплексную систему управления предприятием». Комментируя соглашение, глава Oracle Ларри Эллисон заявил, что приобретение Hyperion выводит его компанию в лидеры рынка систем уп

Oracle заставит Linux работать на себя енную операционную систему, циркулирующие на рынке достаточно давно, не оправдались. Глава компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) на ежегодной партнерской конференции заявил, что Oracle намерен

Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,

Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,

Ларри Эллисон: Россия играет важную роль в бизнесе Oracle финансового года Oracle? Какие направления и регионы оказались для корпорации наиболее прибыльными? Ларри Эллисон: Это был очень сильный год для Oracle. Причем, если в начале года бизнес рос не

Вышел августовский номер журнала CNews итогам 2006 финансового года они превысили $14 млрд. Удачливый бизнесмен и профессиональный яхтсмен Ларри Эллисон постоянно бросает вызов рынку и считает, что в этом секрет его успеха — в

Oracle обещает поддерживать клиентов поглощенных фирм омпании — обычно OpenWorld посвящалась анонсам новых продуктов. Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступал перед завершением конференции. Он сказал, что в ближай

Oracle поглотил Siebel сообществе с момента ухода исполнительного директора компании Майка Лоури (Mike Lawrie). CEO Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison, на фото) занес Siebel в список будущих приобретений еще во врем