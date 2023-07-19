Ellison Larry Ellison Lawrence Joseph Эллисон Ларри Эллисон Лоуренс Джозеф
|19.07.2023
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Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе
иректор Tesla Илон Маск (Elon Musk), его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), один из учредителей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), покинувший Tesla в 2022 г., председатель совета директоров Tes
|18.10.2019
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Умер гендиректор Oracle Марк Херд
я в возрасте 62 лет. Сообщение об этом опубликовал на официальном сайте Марка Херд комппании Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). Как написал Эллисон, Марк Херд скончался утром 18 октября 2019
|24.10.2018
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Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной
нуля» в угоду безопасности, производительности и низким ценам для клиентов. Такое заявление сделал Ларри Эллисон (Larry Ellison), основатель и технический директор Oracle, в рамках мероприятия
|24.10.2018
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Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков
Председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) Oracle Ларри Эллисон, представил будущее корпоративных облаков и анонсировал новые варианты разверты
|13.09.2018
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Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном
ом политики Amazon она может полностью их потерять. Основатель и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон Проблема в том, что облако Oracle на годы отстает от облака Amazon по функциона
|16.08.2018
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Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing
Председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) объявил о выпуске в продажу нового сервиса Oracle Autonomous Da
|03.10.2017
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Oracle изобрел самоуправляемую СУБД
e 18c. О новинке рассказал председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на конференции Oracle OpenWorld, которая проходит в Сан-Францис
|21.11.2016
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Oracle покупает пострадавшего от хакеров провайдера и исполняет мечты Ларри Эллисона
сти интернета. Стоимость сделки не раскрывается. «Облачные мечты» Ларри Эллисона В сентябре 2016 г. Ларри Эллисон объявил о создании в Oracle дата-центров для работы с IaaS второго поколения и
|22.01.2015
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Oracle объявила ценовую войну Cisco и EMC
систему хранения данных (СХД) и сетевое оборудование. Глава правления и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что они составят серьезную конкуренцию Cisco, EMC и дру
|19.09.2014
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Легендарный гендиректор Oracle Ларри Эллисон покинул свой пост
бразом, Эллисон провел в должности гендиректора своей компании, основанной в 1976 г., почти 38 лет. Ларри Эллисон сделал Oracle одним из крупнейших в мире разработчиков и поставщиков программно
|01.11.2013
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Акционеры Oracle урезали рекордную зарплату главы компании Ларри Эллисона
ава Cisco Джон Чемберс (John Chambers) получил за прошлый год $11,7 млн. Согласно Forbes, 69-летний Ларри Эллисон, основавший Oracle 36 лет назад, занимает пятое место в списке миллиардеров, с
|30.09.2013
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Акционеры Oracle: Главе компании Ларри Эллисону слишком много платят
последний финансовый год, который завершился в мае 2013 г., главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) получил оклад в размере $1, премию в размере $1,2 млн и опционы
|01.04.2013
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Глава Oracle Ларри Эллисон продает свое поместье. ФОТО
поколение и редко выставляется на рынок. Согласно опубликованным записям о следках с недвижимостью, Ларри Эллисон скупал землю, на которой стоит Glenbrook, около трех лет. В 2006 г. он заплатил
|28.02.2013
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Глава Oracle Ларри Эллисон купил авиакомпанию
Основатель и генеральный директор корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) приобрел авиакомпанию, занимающуюся пассажирскими перевозками н
|03.10.2012
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Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных
уровне приложений. «Oracle 12c является основой расширяющегося облачного бизнеса Oracle», - добавил Ларри Эллисон в ходе выступления, пояснив, что буква «с» в названии платформы означает «cloud
|03.08.2012
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Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО
Ларри Эллисон В июне 2012 г. стало известно, что основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) купил 98% острова Ланаи. С площадью 365 кв. км он является шест
|21.06.2012
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Глава Oracle купил остров из сериала Lost
етерпением ждем возможности поприветствовать господина Эллисона на этом острове. Я так понимаю, что Ларри Эллисон долгое время был заинтересован во владении данной территорией. Его страсть к пр
|21.06.2012
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Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров
Основатель и исполнительный директор корпорации Oracle, четвертый в списке богатейших людей планеты Ларри Эллисон (Larry Ellison), капитал которого оценивается Forbes в $31,16 млрд, приобрел 98
|07.06.2012
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Ларри Эллисон представил "Облако Oracle"
Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на мероприятии в штаб-квартире корпорации в Редвуд Сити анонсир
|07.10.2011
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Oracle представил грандиозное облако
Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил крупную «облачную» разработку своей компании: компле
|03.12.2010
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Oracle атаковала HP через свою СУБД
Главный исполнительный директор и основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет использовать свое новое «железо»
|08.11.2010
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Бывший глава Sun призвал разработчиков развивать PostgreSQL и назвал Ларри Эллисона “великим капиталистом”
www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/11/01/414462 с Google по поводу альтернативной реализации Java в платформе Android. Вместе с тем, Скотт Макнили высказывается с уважением о попытке главы Oracle Ларри Эллисона (Laryy Ellison) заработать на Java: “Имею ли я претензции к нему в связи с тем, что он использует свои права в сфере интеллектуальной собственности? Нет. Поступил бы я так же, ес
|07.09.2010
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Экс-глава HP Марк Херд стал президентом Oracle вместо Чарльза Филипса
покинуть компанию в декабре Через неделю после известия об отставке Херда основатель и глава Oracle Ларри Эллисон отправил в редакцию The New York Times письмо, в котором раскритиковал поведени
|10.08.2010
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Глава Oracle жестко раскритиковал отставку своего друга Марка Херда
Главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larrry Ellison) назвал отставку бывшего главы Hewlett-Packard Марка Херда (Mar
|12.10.2009
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Ларри Эллисон атакует IBM
Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступил с критикой в адрес процессорной архитектуры IBM Power.
|23.09.2009
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Ларри Эллисон: Oracle не свернёт разработку MySQL
Исполнительный директор (CEO) Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) развеял опасения по поводу дальнейшей судьбы проекта MySQL по з
|24.08.2009
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Зарплата Ларри Эллисона сократилась в миллион раз
своей заработной платы до $1», - говорится в документах, поданных в SEC. По данным журнала Forbes, Ларри Эллисон занимает четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира, уступая мексиканцу
|13.10.2008
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Oracle: кризис позволит скупить конкурентов «по дешевке»
Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет и дальше придерживаться своей ст
|25.09.2008
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Сенсация: Oracle выпускает собственные серверы
ров на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско заявил главный исполнительный директор компании Ларри Эллисон (Larry Ellison). Разработкой систем Oracle занималась вместе с компанией Hewlet
|25.08.2008
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Глава Oracle – самый дорогой CEO
более высокооплачиваемому исполнительному директору. Однако пока в списке АР только два изменения: Ларри Эллисон занял в нем 1-е место, а Рэй Айрани (Ray Irani) из Occidental Petroleum выбыл и
|27.12.2007
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Глава Oracle провел IPO для своей интернет-компании
SaaS-модели для среднего и малого бизнеса. Компания была создана в 1998 г., ее сооснователем и стал Ларри Эллисон. Интересно, что за все время своего существования NetSuite ни разу не сообщила
|02.03.2007
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Oracle покупает лидера BI-систем
интегрированную комплексную систему управления предприятием». Комментируя соглашение, глава Oracle Ларри Эллисон заявил, что приобретение Hyperion выводит его компанию в лидеры рынка систем уп
|26.10.2006
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Oracle заставит Linux работать на себя
енную операционную систему, циркулирующие на рынке достаточно давно, не оправдались. Глава компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) на ежегодной партнерской конференции заявил, что Oracle намерен
|20.09.2006
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Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть
ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,
|15.09.2006
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Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть
ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,
|05.09.2006
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Ларри Эллисон: Россия играет важную роль в бизнесе Oracle
финансового года Oracle? Какие направления и регионы оказались для корпорации наиболее прибыльными? Ларри Эллисон: Это был очень сильный год для Oracle. Причем, если в начале года бизнес рос не
|31.07.2006
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Вышел августовский номер журнала CNews
итогам 2006 финансового года они превысили $14 млрд. Удачливый бизнесмен и профессиональный яхтсмен Ларри Эллисон постоянно бросает вызов рынку и считает, что в этом секрет его успеха — в
|03.10.2005
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Oracle обещает поддерживать клиентов поглощенных фирм
омпании — обычно OpenWorld посвящалась анонсам новых продуктов. Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступал перед завершением конференции. Он сказал, что в ближай
|12.09.2005
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Oracle поглотил Siebel
сообществе с момента ухода исполнительного директора компании Майка Лоури (Mike Lawrie). CEO Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison, на фото) занес Siebel в список будущих приобретений еще во врем
|28.06.2005
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Oracle собирает кадры для новой экспансии
омпанию Retek, разработчика решений для розничной торговли. При этом останавливаться на достигнутом Ларри Эллисон не собирается. В то же время, новые поглощения даются Oracle непросто. Корпорац
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