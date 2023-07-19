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Ellison Larry Ellison Lawrence Joseph Эллисон Ларри Эллисон Лоуренс Джозеф



19.07.2023 Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе

иректор Tesla Илон Маск (Elon Musk), его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), один из учредителей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), покинувший Tesla в 2022 г., председатель совета директоров Tes
18.10.2019 Умер гендиректор Oracle Марк Херд

я в возрасте 62 лет. Сообщение об этом опубликовал на официальном сайте Марка Херд комппании Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). Как написал Эллисон, Марк Херд скончался утром 18 октября 2019
24.10.2018 Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной

нуля» в угоду безопасности, производительности и низким ценам для клиентов. Такое заявление сделал Ларри Эллисон (Larry Ellison), основатель и технический директор Oracle, в рамках мероприятия
24.10.2018 Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков

Председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) Oracle Ларри Эллисон, представил будущее корпоративных облаков и анонсировал новые варианты разверты
13.09.2018 Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном

ом политики Amazon она может полностью их потерять. Основатель и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон Проблема в том, что облако Oracle на годы отстает от облака Amazon по функциона
16.08.2018 Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing

Председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) объявил о выпуске в продажу нового сервиса Oracle Autonomous Da
03.10.2017 Oracle изобрел самоуправляемую СУБД

e 18c. О новинке рассказал председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на конференции Oracle OpenWorld, которая проходит в Сан-Францис
21.11.2016 Oracle покупает пострадавшего от хакеров провайдера и исполняет мечты Ларри Эллисона

сти интернета. Стоимость сделки не раскрывается. «Облачные мечты» Ларри Эллисона В сентябре 2016 г. Ларри Эллисон объявил о создании в Oracle дата-центров для работы с IaaS второго поколения и 
22.01.2015 Oracle объявила ценовую войну Cisco и EMC

систему хранения данных (СХД) и сетевое оборудование. Глава правления и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что они составят серьезную конкуренцию Cisco, EMC и дру
19.09.2014 Легендарный гендиректор Oracle Ларри Эллисон покинул свой пост

бразом, Эллисон провел в должности гендиректора своей компании, основанной в 1976 г., почти 38 лет. Ларри Эллисон сделал Oracle одним из крупнейших в мире разработчиков и поставщиков программно
01.11.2013 Акционеры Oracle урезали рекордную зарплату главы компании Ларри Эллисона

ава Cisco Джон Чемберс (John Chambers) получил за прошлый год $11,7 млн. Согласно Forbes, 69-летний Ларри Эллисон, основавший Oracle 36 лет назад, занимает пятое место в списке миллиардеров, с

30.09.2013 Акционеры Oracle: Главе компании Ларри Эллисону слишком много платят

последний финансовый год, который завершился в мае 2013 г., главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) получил оклад в размере $1, премию в размере $1,2 млн и опционы
01.04.2013 Глава Oracle Ларри Эллисон продает свое поместье. ФОТО

поколение и редко выставляется на рынок. Согласно опубликованным записям о следках с недвижимостью, Ларри Эллисон скупал землю, на которой стоит Glenbrook, около трех лет. В 2006 г. он заплатил
28.02.2013 Глава Oracle Ларри Эллисон купил авиакомпанию

Основатель и генеральный директор корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) приобрел авиакомпанию, занимающуюся пассажирскими перевозками н
03.10.2012 Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных

уровне приложений. «Oracle 12c является основой расширяющегося облачного бизнеса Oracle», - добавил Ларри Эллисон в ходе выступления, пояснив, что буква «с» в названии платформы означает «cloud
03.08.2012 Как развлекаются ИТ-миллиардеры: Самолеты, яхты, острова. ФОТО

Ларри Эллисон В июне 2012 г. стало известно, что основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) купил 98% острова Ланаи. С площадью 365 кв. км он является шест
21.06.2012 Глава Oracle купил остров из сериала Lost

етерпением ждем возможности поприветствовать господина Эллисона на этом острове. Я так понимаю, что Ларри Эллисон долгое время был заинтересован во владении данной территорией. Его страсть к пр
21.06.2012 Глава Oracle Ларри Эллисон купил Гавайский остров

Основатель и исполнительный директор корпорации Oracle, четвертый в списке богатейших людей планеты Ларри Эллисон (Larry Ellison), капитал которого оценивается Forbes в $31,16 млрд, приобрел 98
07.06.2012 Ларри Эллисон представил "Облако Oracle"

Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на мероприятии в штаб-квартире корпорации в Редвуд Сити анонсир
07.10.2011 Oracle представил грандиозное облако

Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил крупную «облачную» разработку своей компании: компле
03.12.2010 Oracle атаковала HP через свою СУБД

Главный исполнительный директор и основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет использовать свое новое «железо»
08.11.2010 Бывший глава Sun призвал разработчиков развивать PostgreSQL и назвал Ларри Эллисона “великим капиталистом”

www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/11/01/414462 с Google по поводу альтернативной реализации Java в платформе Android. Вместе с тем, Скотт Макнили высказывается с уважением о попытке главы Oracle Ларри Эллисона (Laryy Ellison) заработать на Java: “Имею ли я претензции к нему в связи с тем, что он использует свои права в сфере интеллектуальной собственности? Нет. Поступил бы я так же, ес
07.09.2010 Экс-глава HP Марк Херд стал президентом Oracle вместо Чарльза Филипса

покинуть компанию в декабре Через неделю после известия об отставке Херда основатель и глава Oracle Ларри Эллисон отправил в редакцию The New York Times письмо, в котором раскритиковал поведени
10.08.2010 Глава Oracle жестко раскритиковал отставку своего друга Марка Херда

Главный исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larrry Ellison) назвал отставку бывшего главы Hewlett-Packard Марка Херда (Mar
12.10.2009 Ларри Эллисон атакует IBM

Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступил с критикой в адрес процессорной архитектуры IBM Power.
23.09.2009 Ларри Эллисон: Oracle не свернёт разработку MySQL

Исполнительный директор (CEO) Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) развеял опасения по поводу дальнейшей судьбы проекта MySQL по з
24.08.2009 Зарплата Ларри Эллисона сократилась в миллион раз

своей заработной платы до $1», - говорится в документах, поданных в SEC. По данным журнала Forbes, Ларри Эллисон занимает четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира, уступая мексиканцу

13.10.2008 Oracle: кризис позволит скупить конкурентов «по дешевке»

Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания будет и дальше придерживаться своей ст
25.09.2008 Сенсация: Oracle выпускает собственные серверы

ров на конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско заявил главный исполнительный директор компании Ларри Эллисон (Larry Ellison). Разработкой систем Oracle занималась вместе с компанией Hewlet
25.08.2008 Глава Oracle – самый дорогой CEO

более высокооплачиваемому исполнительному директору. Однако пока в списке АР только два изменения: Ларри Эллисон занял в нем 1-е место, а Рэй Айрани (Ray Irani) из Occidental Petroleum выбыл и
27.12.2007 Глава Oracle провел IPO для своей интернет-компании

SaaS-модели для среднего и малого бизнеса. Компания была создана в 1998 г., ее сооснователем и стал Ларри Эллисон. Интересно, что за все время своего существования NetSuite ни разу не сообщила

02.03.2007 Oracle покупает лидера BI-систем

интегрированную комплексную систему управления предприятием». Комментируя соглашение, глава Oracle Ларри Эллисон заявил, что приобретение Hyperion выводит его компанию в лидеры рынка систем уп
26.10.2006 Oracle заставит Linux работать на себя

енную операционную систему, циркулирующие на рынке достаточно давно, не оправдались. Глава компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) на ежегодной партнерской конференции заявил, что Oracle намерен
20.09.2006 Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть

ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,

15.09.2006 Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть

ication? Многие эксперты выражают сомнение в реалистичности создания столь технологичного продукта. Ларри Эллисон: Здесь важно понимать, что Fusion Applications – это совершенно новый продукт,

05.09.2006 Ларри Эллисон: Россия играет важную роль в бизнесе Oracle

финансового года Oracle? Какие направления и регионы оказались для корпорации наиболее прибыльными? Ларри Эллисон: Это был очень сильный год для Oracle. Причем, если в начале года бизнес рос не
31.07.2006 Вышел августовский номер журнала CNews

итогам 2006 финансового года они превысили $14 млрд. Удачливый бизнесмен и профессиональный яхтсмен Ларри Эллисон постоянно бросает вызов рынку и считает, что в этом секрет его успеха — в 
03.10.2005 Oracle обещает поддерживать клиентов поглощенных фирм

омпании — обычно OpenWorld посвящалась анонсам новых продуктов. Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выступал перед завершением конференции. Он сказал, что в ближай
12.09.2005 Oracle поглотил Siebel

сообществе с момента ухода исполнительного директора компании Майка Лоури (Mike Lawrie). CEO Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison, на фото) занес Siebel в список будущих приобретений еще во врем
28.06.2005 Oracle собирает кадры для новой экспансии

омпанию Retek, разработчика решений для розничной торговли. При этом останавливаться на достигнутом Ларри Эллисон не собирается. В то же время, новые поглощения даются Oracle непросто. Корпорац

Публикаций - 306, упоминаний - 655

Ellison Larry и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6577 284
Microsoft Corporation 24276 100
IBM - International Business Machines Corp 9382 51
SAP SE 5165 46
Oracle - Sun Microsystems 2210 45
Google LLC 11512 42
Apple Inc 11790 34
Oracle Siebel Systems 506 26
HP - Hewlett-Packard 3618 23
HP Inc. 5645 23
Amazon Inc - Amazon.com 2936 22
Intel Corporation 12002 21
Dell EMC 4992 19
Meta Platforms - Facebook 4397 16
Cisco Systems 5047 11
Red Hat 1287 10
Oracle - Retek 35 9
Oracle - BEA Systems 161 7
Yahoo! 3690 7
Salesforce.com 415 7
Philips 2042 7
X Corp - Twitter 2822 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 6
Dell Technologies - Dell Computer 2125 6
HP EDS - Electronic Data Systems 236 4
AT&T Inc 1668 4
WorkDay 20 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 608 4
OpenText - Micro Focus - Novell 870 4
Broadcom - VMware 2296 3
America Movil 55 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1407 3
Корус Консалтинг ГК 1177 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 3
Netscape Communications Corporation 421 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1310 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 325 3
Oracle Hyperion Solutions 46 3
HPE SGI - Silicon Graphics 384 2
Walmart - Wal-Mart Stores 373 8
Merrill Lynch 433 7
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 5
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 58 4
Berkshire Hathaway 24 4
Tesla Motors 378 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1190 4
eBay Inc 1611 4
LinkedIn 620 3
DST Global - Digital Sky Technologies 220 3
Lockheed Martin 753 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 2
Expedia Group 134 2
Thomas Weisel Partners 44 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 962 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 127 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 412 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1542 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 2
Лента - Сеть розничной торговли 1973 2
Silver Lake Partners 76 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Enron - Enrongate 122 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 2
SoftBank Group 256 2
ABN AMRO 98 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 99 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 422 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 8 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 991 18
Судебная власть - Judicial power 2245 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 491 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 477 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1140 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 714 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 683 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 324 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 526 3
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 56 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5246 1
U.S. Department of Labor OFCCP - Office of Federal Contract Compliance Programs - Управление федеральной контрактной соответствия программ - Управление программ по соблюдению федерального контрактного права Министерства труда США 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 204 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 199 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4462 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4274 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2928 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 16
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 201 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
Коммунизм - Коммунистические партии 70 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10659 67
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15770 9
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Microsoft Windows 2000 8661 16
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Oracle Fusion ERP 59 13
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 564 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 11
Oracle NetSuite 35 11
Intel Itanium 625 8
Apple iPhone 6 4861 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1490 7
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 28 7
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 121 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Orecle Exadata Database Machine 97 5
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 5
Oracle NetSuite ERP 5 5
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources 46 5
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 5
Microsoft Office 3610 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 418 5
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 5
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 4
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 33 4
Intel x86 - архитектура процессора 1773 4
Oracle Exalogic 73 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 47
Hurd Mark - Херд Марк 95 31
Catz Safra - Катц Сафра 40 28
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 25
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 24
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 19
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 17
Larry Page - Ларри Пейдж 188 17
Dell Michael - Делл Майкл 190 16
Allen Paul - Аллен Пол 120 16
Brin Sergey - Сергей Брин 186 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 11
Bezos Jeff - Безос Джефф 148 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 8
McNealy Scott - Макнили Скот 46 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 5
Chambers John - Чемберс Джон 118 5
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 21 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 5
Moore Gordon - Мур Гордон 64 4
Walton Sam - Уолтон Сэм 4 4
Lucas George - Лукас Джордж 34 4
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 47 4
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 4
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 4
Thiel Peter - Тиль Питер 29 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 295 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 196 3
Ellison Caroline - Эллисон Кэролайн 5 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 3
Bankman-Fried Sam - Бэнкман-Фрид Сэм 8 3
Мильнер Юрий 134 3
Fisher Jodie - Фишер Джоди 4 3
Водясов Алексей 222 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 392 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Потанин Владимир 61 2
Lawrie Mike - Лори Майк 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 116
Россия - РФ - Российская федерация 137210 30
США - Калифорния 4570 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 26
Германия - Федеративная Республика 12468 22
США - Калифорния - Сан-Франциско 1403 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16376 17
Европа 21515 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 13
Индия - Bharat 5316 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 996 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41656 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 335 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 7
США - Нью-Йорк 3076 7
Франция - Французская Республика 7733 6
Швеция - Королевство 3592 5
США - Колумбия - Вашингтон 1372 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 386 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 620 4
США - Калифорния - Редвуд-Сити 12 4
Египет - Арабская Республика 970 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 4
Канада 4812 4
Азия - Азиатский регион 5361 3
США - Алабама 142 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 3
Дания - Королевство 1269 3
США - Мэриленд 281 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13918 3
США - Колорадо 379 3
США - Делавэр 168 3
США - Массачусетс 499 3
США - Техас - Остин 169 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1340 3
Бразилия - Федеративная Республика 2310 3
Африка - Африканский регион 3409 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 3
США - Невада 207 3
Япония 13171 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46206 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15748 41
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4301 36
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5996 32
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7294 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6615 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48769 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7186 19
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4527 15
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1130 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13107 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4512 12
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 377 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7170 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9297 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27446 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12559 11
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2218 9
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1755 7
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