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Язык программирования Programming language Среда разработки

Язык программирования - Programming language - Среда разработки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2025 Альянс в сфере ИИ запустил MERA Code — первый открытый бенчмарк для оценки русскоязычных моделей на реальных задачах программирования

Альянс в сфере ИИ представил новый инструмент – MERA Code — первый комплексный открытый бенчмарк для оценки больших языковых моделей в прикладных задачах программирования на русском языке. В разработке бенчмарка принимали участие команды Сбербанка, «Т-Банка», MWS AI (входит в «МТС Web Services»), «Ростелекома», Университета Иннополис, ИТМО, «Ско
14.07.2025 C# возглавил рейтинг самых обсуждаемых языков программирования

ыс.). Среди них Python и Java получили минимальный уровень негатива — 3,5% и 3,6% соответственно, что подтверждает их стабильную востребованность и положительный отклик у сообщества. Наряду с языками программирования, в медиаполе активно обсуждаются и базовые технические навыки. Так, среди них лидируют алгоритмы и структуры данных (203 тыс. сообщений), функциональное тестирование (157 тыс.)
02.07.2025 Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java

Входите, открыто Китайская компания Huawei решила открыть исходный код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания Sou
18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования

ставители рейтинга подчеркивают, что целью его составления не является стремление определить лучшие языки программирования из существующих или показать, на каких из них написано больше всего ст
11.06.2025 Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона»

по программированию «MIK32 Амур» для школьников и студентов. Благодаря инициативе «Элрона», с новым языком программирования откроются дополнительные возможности для более эффективного обучения

05.06.2025 Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки

ного компанией JetBrains в рамках подготовки отчета State of Developer Ecosystem 2023, популярность языка программирования Objective-C, который используется для создания программ под операционн
30.05.2025 ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки

сследования. Чаще всего айтишники повышают эффективность применения рабочих инструментов, осваивают языки программирования и иностранные языки. «Информационные технологии — динамично развивающа
26.05.2025 Новый релиз ПО SystemeHD Works 25.03.30 для программирования контроллеров автоматизации инженерных систем

er). В SystemeHD Works, начиная с версии 25.03.30, возможна симуляция программы на LUA-скрипте. При программировании на основе FBD предусмотрены возможности моделирования работы контроллеров и

20.05.2025 Студент Пермского Политеха разрабатывает новый язык программирования

тклика крайне важна. Для решения этих проблем студент Пермского Политеха занялся разработкой нового языка программирования – Ritter, предназначенного для встраиваемых систем и задач, требующих

05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования

Что может low- и no-code «Многие не верят, что без программирования можно создавать большие сложные системы. Я предлагаю попробовать», — говорит Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO». Он подчеркнул, что между low-code и no-code су
17.04.2025 OpenIDE — новая отечественная среда разработки для надежных и безопасных ИТ-проектов

«Группа Астра», Axiom JDK (АО «Аксиом») и Haulmont объявляют о создании компании «Открытая среда разработки». Образование совместного предприятия на паритетных началах произошло в рамках некоммерческого партнерства ИТ-вендоров с целью развития и вывода на рынок платформы OpenIDE — бе
04.04.2025 Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений

ной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaIDE Desktop от Сбербанка – это единственная среда разработки общего назначения, внесенная в реестр российского ПО. Она включает в себя более 70 инструментов, которые упрощают разработку, автоматизируют процессы тестирования и администрир
12.03.2025 Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров

Компилятор TypeScript перепишут на Go Корпорация Microsoft полностью перепишет код компилятора языка программирования TypeScript на язык Go, что, как ожидают в компании, положительно скаже
11.03.2025 Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python

удшим месяцем для Delphi стал июль 2020 г., когда он скатился до 30 места. Мартовский рейтинг Tiobe Язык программирования Ada развивается с 1980 г., он отметил свое 45-летие. В прошлом это был

04.03.2025 Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

го списка языков, таким умением располагающих. C++ и тем более С – это старые по современным меркам языки программирования. Они вышли в 1985 и 1972 гг. соответственно, то есть первому 40 лет, а
28.02.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали первый курс аппаратного программирования на отечественном микроконтроллере

ектронные инженерно-технические отечественные разработки с применением собственного цифрового кода, программировать их, загружать программы в микроконтроллер и самостоятельно создавать новые из
13.02.2025 Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python

де Годом ранее, в начале 2024 г., в почете у программистов были не быстрые, а по-настоящему древние языки программирования, появившиеся за десятилетия до рождения большинства нынешних разработч
16.01.2025 ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена

ли начальный уровень. 22% осваивали базовый уровень. 2% обучались на продвинутых курсах. Популярные языки программирования: Python — 69%, JavaScript — 11%, C++ — 6%, C# — 5%, «1С» — 5%. Популяр
28.12.2024 Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры

Видеоигровой язык программирования Программисты запустили новый сервер для невероятно популярной игры Minecraft. Его особенность в том, что программная его часть полностью написана на языке программирования

13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление

Отечественная интегрированная среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка получит функциональное обновление в ближайшем р
02.12.2024 Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования

альное функционирование) или нужны какие-то другие действия по защите ИТ-инфраструктуры. Популярные языки программирования для ИИ Выбор языка играет важную роль в разработке ИИи нейронных сетей
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования

о временем превратилось в слишком общий для зарегистрированного товарного знака. Он ассоциируется с языком программирования, определенным в спецификации ECMA-262, и применяется во всем мире мил
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников

ний, чтобы в дальнейшем претендовать на призовые места в престижных профильных соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители VK. Школьникам станет доступен асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании»: он поможет подготовиться к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также к другим престижным соревнованиям. Автор курса — Михаи
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C#

омпаний, банков, ИТ-фирм, различных промышленных предприятий и пр. James Harrison / Unsplash Не все языки программирования одинаково безопасны. Но и не все в равной степени опасны При помощи ин
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону

котором призвали корпорацию добровольно отказаться от прав на товарный знак, связанный с популярным языком программирования. Документ подписали Райан Даль (Ryan Dahl) – создатель платформы node
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix

ру, в ОС пока не работают Wi-Fi и Ethernet-решения Atheros (зато работает Ethernet Intel), USB-накопители, полноценно – видеочипы Intel и AMD. Надежды на Rust Rust – мультипарадигменный компилируемый язык программирования общего назначения, гарантирующий безопасную работу с памятью. Его история началась в сообществе Mozilla в 2006 г. а до версии 1.0 он дорос лишь к 2015 г. Для сравнения, С+
21.08.2024 Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

ором занятии по программированию в своей жизни. Нейросеть "Кандинский" Школьники благодаря ИИ могут программировать не хуже разработчиков с многолетним опытом Пример дочери Робинетта наглядно д
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее

рсии добавляют новые возможности и улучшения безопасности. C# C# (произносится как «си шарп») — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Microsoft в рамках пл
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования»

ов программирования находится на четвертом месте, по мнению работодателей, и только на восьмом месте у соискателей. Согласно исследованию, навыками разработки владеют 24% опрошенных. Самые популярные языки программирования — Python, JavaScript, Java и C#. Чаще всего ими пользуются журналисты (12%), психологи (10%), филологи и лингвисты (8,5%), специалисты в сфере искусства и политологи (по

16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре

т востребованную ИТ-профессию и станут квалифицированными специалистами в своем регионе. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки в области DevOps
27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

причине неправильного выбора разработчиками языка программирования. Аналитики условно поделили все языки программирования на две группы – безопасные и небезопасные для памяти. К первым относят
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом

Giga IDE Desktop, которую пользователи могут скачать уже сегодня на платформе GitVerse, и Giga IDE Cloud, для которой открылась регистрация на раннее тестирование. Giga IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инс
26.06.2024 Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам

зывы о Zig. Деньги – не главное Судя по результатам опроса участников Stack Overflow, малоизвестные языки программирования сейчас приносят разработчикам едва ли не больше денег, чем Python, Jav
24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому

Программировать по-китайски Китайская компания Huawei провела официальную презентацию своего нового языка программирования Cangjie, пишет портал GizmoChina. По словам разработчиков, этот язык о
10.06.2024 Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком

Новый лидер Язык программирования JavaScript оказался самым востребованным в мире, если судить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в

23.05.2024 Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows

ация Microsoft лишит актуальные версии фирменной операционной системы Windows поддержки скриптового языка программирования VBScript. Отказ от технологии будет осуществляться поэтапно, чтобы дат
07.05.2024 В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами

На полвека назад Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине Х
22.04.2024 Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP

м релизе SystemeHD Works получила доработку блока таймера. Теперь в FBD стало еще удобнее не только программировать контроллеры, но и выполнять пошаговую отладку параметров устройств автоматиза
10.04.2024 В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра»

ет интерпретатору выполнить следующую за этим команду с последующим завершением. Знак амперсанда воспринимается им в качестве разделителя между двумя последовательно выполняемыми командами. Какие еще языки программирования под угрозой Помимо Rust, проблема наблюдается в стандартных библиотеках языков Erlang, Go, Java, Python, Ruby, Haskell, Node.js и PHP. Разработчики последних трех подгото
09.04.2024 В PT Application Inspector 4.7 теперь доступны новые модули для языков программирования

ерейти на Docker-контейнеры. Языки Go и Java, в свою очередь, получили обновленные компоненты в составе JSA. В дополнение к новым модулям PT Application Inspector 4.7 поддерживает еще один популярный язык программирования — Ruby. Таким образом, продукт продолжает наращивать базу самых популярных языков программирования. Также в продукте появилась возможность сканировать несколько языков в р

Публикаций - 2556, упоминаний - 2930

Язык программирования и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 392
Google LLC 12688 235
Oracle Corporation 7074 191
IBM - International Business Machines Corp 9699 169
Microsoft Corporation - GitHub 1075 148
Yandex - Яндекс 9216 135
9594 125
Intel Corporation 12811 105
Apple Inc 13154 99
SAP SE 5601 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 76
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 69
Amazon Inc - Amazon.com 3277 68
Ростелеком 10948 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 60
Softline - Софтлайн 3743 57
Nvidia Corp 4002 53
OpenAI 541 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Meta Platforms - Facebook 4621 50
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 48
Samsung Electronics 11064 44
Telegram Group 2940 44
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Siemens AG - Siemens Group 2673 38
Red Hat 1378 36
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
X Corp - Twitter 2938 31
Broadcom - VMware 2610 30
Huawei 4676 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 28
VK - Mail.ru Group 3602 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Anthropic 160 25
Diasoft - Диасофт 1144 25
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 24
Cisco Systems 5372 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 171
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Альфа-Банк 1979 27
Superjob - Суперджоб 858 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
LEGO 260 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
Почта России ПАО 2370 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Газпром нефть 725 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
Газпром ПАО 1493 12
Microsoft - LinkedIn 699 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Tesla Motors 461 10
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Hansa - Ханса 114 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Miele - Миле 139 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 144
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 99
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 47
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
Apache Software Foundation - ASF 231 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 6
OpenJDK Community 11 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
Eclipse Foundation 26 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 694
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 661
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 537
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 465
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 460
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 458
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 426
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 424
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 405
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 350
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 343
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 321
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 279
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 271
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 237
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 236
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 227
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 227
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 216
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 210
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 190
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 176
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 174
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 168
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 163
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 162
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 155
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 153
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 151
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 151
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 143
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 135
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 133
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 133
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 131
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 121
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 117
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 115
Oracle Java - язык программирования 3469 471
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 414
Linux OS 11533 307
Microsoft Windows 16882 286
C/C++ - Язык программирования 894 244
JavaScript - JS - язык программирования 1425 221
Google Android 15243 173
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 141
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 139
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 127
Apple iOS 8583 125
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 97
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 85
Microsoft Office 4170 73
Apple macOS 2419 69
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 62
Docker - Платформа распределённых приложений 543 62
Microsoft Visual Studio 429 60
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 56
OpenAI - ChatGPT 719 55
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 55
Microsoft Azure 1526 54
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 54
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 54
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 51
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 51
Oracle Java Development Kit - JDK 207 50
Ruby - Язык программирования 162 50
Microsoft Windows 2000 8678 49
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 47
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 46
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 44
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 43
Intel x86 - архитектура процессора 2151 43
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 42
FreePik 1841 41
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 41
Mozilla Firefox - браузер 1951 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
Путин Владимир 3454 28
Греф Герман 485 28
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 26
Белевцев Андрей 115 20
Шадаев Максут 1210 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Тятюшев Максим 215 15
Фролов Павел 86 13
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 12
Чернов Даниил 79 12
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Белокрылов Александр 27 11
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 11
Карпов Роман 80 10
Чернышенко Дмитрий 581 10
Смирнов Алексей 269 10
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 9
Кузнецов Александр 162 9
Jansen Paul - Янсен Пол 8 8
Мишустин Михаил 787 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Кудж Станислав 52 8
Ващенков Константин 24 7
Глазков Александр 151 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 7
Панченко Иван 197 7
Прянишников Николай 316 7
Перов Евгений 97 6
Кораблин Александр 8 6
Дорохова Марина 64 6
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 15 6
Wall Larry - Уолл Ларри 8 6
Dahl Ryan - Даль Райан 6 6
Рустамов Рустам 548 6
Натрусов Артем 313 6
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Новодворский Алексей 114 6
Кирьянова Александра 169 6
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 1362
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 311
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Европа 24964 135
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Италия - Итальянская Республика 4508 22
Узбекистан - Республика 2005 22
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Африка - Африканский регион 3641 20
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Yandex Research 12 2
Российский рынок ERP 24 2
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 2
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Forrester Wave 45 2
Samsung Research 20 2
HFS Research 49 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
Grand View Research 25 2
S&P 500 565 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Photizo Group 9 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 58
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 46
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 41
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 38
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 38
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 33
РАН - Российская академия наук 2122 29
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 24
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 20
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 16
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 16
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 16
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 14
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 12
Школа цифровых технологий 24 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 10
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
VK - Skillbox - Скилбокс 146 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 8
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 8
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 8
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 219
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 43
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 37
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 25
День молодёжи - 27 июня 1087 24
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 15
CNews AWARDS - награда 571 11
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 7
CNews FORUM Кейсы 313 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
VK All Cups 18 5
DevCon 18 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
Oracle TechForum 25 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
CeBIT 614 3
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Russian Code Cup 12 3
Turing Award - Премия Тьюринга 15 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Docflow 148 3
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 3
Webby Awards - Премия Вебби 26 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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