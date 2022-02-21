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Индексная книга CNews*
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Язык программирования Programming language Среда разработки

Язык программирования - Programming language - Среда разработки


21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
08.12.2021 Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры
13.04.2020 IBM возрождает мертвый язык программирования
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года
28.01.2019 Microsoft представила физический язык программирования для невидящих и слабовидящих детей
08.02.2018 В России напишут свой объектно-ориентированный язык программирования
22.04.2013 Биоинженеры создают язык программирования клеток на базе Java
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен

Публикаций - 1100, упоминаний - 1232

Язык программирования упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23399 95
IBM - International Business Machines Corp 9169 91
Intel Corporation 11625 66
Apple Inc 11108 28
Siemens AG - Siemens Group 2531 25
Amazon Inc - Amazon.com 2779 22
Yandex - Яндекс 5563 17
Red Hat 1224 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 16
VK - Mail.ru Group 3185 14
Oracle Corporation 6271 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 531 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 12
SAP SE 4835 11
Dell EMC 4893 9
VMware 2117 9
Элемент ГК - Elementec 25 9
Softline - Софтлайн 2034 8
Nvidia Corp 3203 8
Aros SEQ - SEC Consult Services 1586 8
Huawei 3461 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 6
Meta Platforms - Facebook 4332 6
AMD - Advanced Micro Devices 3836 5
Samsung Electronics 9670 5
HP Inc. 5500 5
1С-Битрикс - Bitrix 497 4
Honeywell 254 4
Accenture plc 615 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 772 4
IBM Rational Software 172 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 4
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 3
Lenovo Group 2153 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 10
Альфа-Банк 1580 9
Лента - Сеть розничной торговли 1667 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 9
РЖД - Российские железные дороги 1598 6
LEGO 219 4
Почта России ПАО 1973 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Самолёт ГК 1650 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
Татнефть 206 2
ПСБ - Промсвязьбанк 727 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 2
Газпром нефть 490 2
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Societe Generale Group 72 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 182 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 323 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 11 1
Сбер - СберЛогистика 53 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 279 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 159 1
Газпром ПАО 1144 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 75
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 10
Судебная власть - Judicial power 2075 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 6
Президент Российской Федерации 3664 6
Верховный суд Российской Федерации 777 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10305 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
Правительство Москвы 1969 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 1
Таможня - Таможенная служба 1023 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 75 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 137
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 107
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2912 92
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 58
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8170 45
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 38
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5786 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8399 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8639 33
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3200 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 27
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4960 25
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25442 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5081 23
DevOps - Development и Operations 510 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3786 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7676 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3831 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3952 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6821 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2601 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2121 13
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2816 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2378 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3620 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 11
Oracle Java - язык программирования 2751 206
Linux OS 8158 86
Python - высокоуровневый язык программирования 562 78
Google Android 12438 46
Apple macOS 1693 31
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 31
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 29
Microsoft Windows 2000 12614 25
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 22
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 21
Mozilla Firefox - браузер 1783 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 19
Apple iOS 6725 16
Google Chrome - браузер 1375 16
Apple - App Store 2566 14
Microsoft SQL Server 1467 13
Apache Hadoop 371 13
Google Play - Google Store - Android Market 2900 13
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 705 13
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 129 12
Microsoft Windows 2693 11
Superjob 275 10
Microsoft Office 3406 10
Microsoft Windows 7 1875 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 8
Microsoft Windows XP 2357 7
Microsoft Visual Studio 338 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1965 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 6
Redis СУБД 66 6
Yandex ClickHouse - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 60 5
Nokia Symbian OS 1399 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 4
Oracle Java Development Kit - JDK 112 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 4
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 4
Путин Владимир 2696 4
Чернышенко Дмитрий 413 4
Чаркин Евгений 235 2
Шадаев Максут 610 2
Мишустин Михаил 466 2
Водясов Алексей 147 2
Пустарнаков Роман 21 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 146 2
Сергеев Сергей 92 2
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 2
Мельникова Анастасия 236 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
Свинцов Андрей 18 1
Чурсин Дмитрий 30 1
Натрусов Артем 191 1
Верисов Михаил 18 1
Богданов Андрей 38 1
Сотин Денис 143 1
Зайцев Михаил 181 1
Егоров Александр 75 1
Слесаренко Марина 21 1
Altman Sam - Альтман Сэм 9 1
Чаркин Владимир 14 1
Бабкин Николай 20 1
Ильина Наталья 15 1
Тятюшев Максим 18 1
Порошин Тимур 16 1
Шаев Виталий 14 1
Массух Илья 215 1
Трубникова Татьяна 10 1
Ерошенко Артем 2 1
Юракова Яна 8 1
Кандыбович Дмитрий 11 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Комлев Николай 67 1
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
Абрамов Сергей 71 1
Абакумов Евгений 132 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 97
Германия - Федеративная Республика 11762 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 29
Нидерланды 3289 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 15
Беларусь - Белоруссия 4170 13
Россия - СФО - Новосибирск 3666 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 10
Япония 12848 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 8
Китай - Тайвань 3662 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1144 7
Казахстан - Республика 4752 7
Грузия 1119 6
Ирландия - Республика 977 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 5
Бразилия - Федеративная Республика 2084 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 5
Земля - планета Солнечной системы 9677 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 4
Россия - ПФО - Казань 2334 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 365 3
Чехия - Чешская Республика 1276 3
Румыния 709 2
Америка 2151 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 2
Азия - Азиатский регион 4635 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 2
США - Коннектикут 167 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Украина 7216 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 231
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 59
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 51
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 38
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2130 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 8
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 7
Физика - Physics - область естествознания 2423 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 6
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Закон Мура - Moore's law 198 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8851 5
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1738 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 3
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1587 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1455 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 2
Утечка мозгов - brain drain 54 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 487 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4226 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 240 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 1
The Register 1388 6
Thomson Reuters - Рейтер 5764 5
The Verge - Издание 499 2
Tom’s Hardware 167 2
23ABC News 167 2
DigiTimes - Издание 1292 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 1
EE Times 158 1
Neowin 62 1
IDC - International Data Corporation 4840 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2039 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
BCG - Boston Consulting Group 97 1
Forrester Wave 44 1
Samsung Research 17 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 247 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 214 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
ТГУ - Томский государственный университет 114 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 4
CNews AWARDS - награда 405 3
GeekBrains 76 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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