Язык программирования - Programming language - Среда разработки

Альянс в сфере ИИ запустил MERA Code — первый открытый бенчмарк для оценки русскоязычных моделей на реальных задачах программирования Альянс в сфере ИИ представил новый инструмент – MERA Code — первый комплексный открытый бенчмарк для оценки больших языковых моделей в прикладных задачах программирования на русском языке. В разработке бенчмарка принимали участие команды Сбербанка, «Т-Банка», MWS AI (входит в «МТС Web Services»), «Ростелекома», Университета Иннополис, ИТМО, «Ско

C# возглавил рейтинг самых обсуждаемых языков программирования ыс.). Среди них Python и Java получили минимальный уровень негатива — 3,5% и 3,6% соответственно, что подтверждает их стабильную востребованность и положительный отклик у сообщества. Наряду с языками программирования, в медиаполе активно обсуждаются и базовые технические навыки. Так, среди них лидируют алгоритмы и структуры данных (203 тыс. сообщений), функциональное тестирование (157 тыс.)

Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java Входите, открыто Китайская компания Huawei решила открыть исходный код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания Sou

SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования ставители рейтинга подчеркивают, что целью его составления не является стремление определить лучшие языки программирования из существующих или показать, на каких из них написано больше всего ст

Микроконтроллер «Амур» — теперь с новым языком программирования BearLogica от «Элрона» по программированию «MIK32 Амур» для школьников и студентов. Благодаря инициативе «Элрона», с новым языком программирования откроются дополнительные возможности для более эффективного обучения

Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки ного компанией JetBrains в рамках подготовки отчета State of Developer Ecosystem 2023, популярность языка программирования Objective-C, который используется для создания программ под операционн

ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки сследования. Чаще всего айтишники повышают эффективность применения рабочих инструментов, осваивают языки программирования и иностранные языки. «Информационные технологии — динамично развивающа

Новый релиз ПО SystemeHD Works 25.03.30 для программирования контроллеров автоматизации инженерных систем er). В SystemeHD Works, начиная с версии 25.03.30, возможна симуляция программы на LUA-скрипте. При программировании на основе FBD предусмотрены возможности моделирования работы контроллеров и

Студент Пермского Политеха разрабатывает новый язык программирования тклика крайне важна. Для решения этих проблем студент Пермского Политеха занялся разработкой нового языка программирования – Ritter, предназначенного для встраиваемых систем и задач, требующих

Возможна ли цифровизация без программирования Что может low- и no-code «Многие не верят, что без программирования можно создавать большие сложные системы. Я предлагаю попробовать», — говорит Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO». Он подчеркнул, что между low-code и no-code су

OpenIDE — новая отечественная среда разработки для надежных и безопасных ИТ-проектов «Группа Астра», Axiom JDK (АО «Аксиом») и Haulmont объявляют о создании компании «Открытая среда разработки». Образование совместного предприятия на паритетных началах произошло в рамках некоммерческого партнерства ИТ-вендоров с целью развития и вывода на рынок платформы OpenIDE — бе

Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений ной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaIDE Desktop от Сбербанка – это единственная среда разработки общего назначения, внесенная в реестр российского ПО. Она включает в себя более 70 инструментов, которые упрощают разработку, автоматизируют процессы тестирования и администрир

Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров Компилятор TypeScript перепишут на Go Корпорация Microsoft полностью перепишет код компилятора языка программирования TypeScript на язык Go, что, как ожидают в компании, положительно скаже

Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python удшим месяцем для Delphi стал июль 2020 г., когда он скатился до 30 места. Мартовский рейтинг Tiobe Язык программирования Ada развивается с 1980 г., он отметил свое 45-летие. В прошлом это был

Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go го списка языков, таким умением располагающих. C++ и тем более С – это старые по современным меркам языки программирования. Они вышли в 1985 и 1972 гг. соответственно, то есть первому 40 лет, а

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали первый курс аппаратного программирования на отечественном микроконтроллере ектронные инженерно-технические отечественные разработки с применением собственного цифрового кода, программировать их, загружать программы в микроконтроллер и самостоятельно создавать новые из

Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python де Годом ранее, в начале 2024 г., в почете у программистов были не быстрые, а по-настоящему древние языки программирования, появившиеся за десятилетия до рождения большинства нынешних разработч

ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена ли начальный уровень. 22% осваивали базовый уровень. 2% обучались на продвинутых курсах. Популярные языки программирования: Python — 69%, JavaScript — 11%, C++ — 6%, C# — 5%, «1С» — 5%. Популяр

Древний почти 70-летний язык программирования восстал из мертвых. Он идеально подошел для сверхпопулярной видеоигры Видеоигровой язык программирования Программисты запустили новый сервер для невероятно популярной игры Minecraft. Его особенность в том, что программная его часть полностью написана на языке программирования

Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление Отечественная интегрированная среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка получит функциональное обновление в ближайшем р

Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования альное функционирование) или нужны какие-то другие действия по защите ИТ-инфраструктуры. Популярные языки программирования для ИИ Выбор языка играет важную роль в разработке ИИи нейронных сетей

Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования о временем превратилось в слишком общий для зарегистрированного товарного знака. Он ассоциируется с языком программирования, определенным в спецификации ECMA-262, и применяется во всем мире мил

VK Education представила программу развития в программировании для школьников ний, чтобы в дальнейшем претендовать на призовые места в престижных профильных соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители VK. Школьникам станет доступен асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании»: он поможет подготовиться к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также к другим престижным соревнованиям. Автор курса — Михаи

Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# омпаний, банков, ИТ-фирм, различных промышленных предприятий и пр. James Harrison / Unsplash Не все языки программирования одинаково безопасны. Но и не все в равной степени опасны При помощи ин

У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону котором призвали корпорацию добровольно отказаться от прав на товарный знак, связанный с популярным языком программирования. Документ подписали Райан Даль (Ryan Dahl) – создатель платформы node

Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix ру, в ОС пока не работают Wi-Fi и Ethernet-решения Atheros (зато работает Ethernet Intel), USB-накопители, полноценно – видеочипы Intel и AMD. Надежды на Rust Rust – мультипарадигменный компилируемый язык программирования общего назначения, гарантирующий безопасную работу с памятью. Его история началась в сообществе Mozilla в 2006 г. а до версии 1.0 он дорос лишь к 2015 г. Для сравнения, С+

Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео ором занятии по программированию в своей жизни. Нейросеть "Кандинский" Школьники благодаря ИИ могут программировать не хуже разработчиков с многолетним опытом Пример дочери Робинетта наглядно д

Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее рсии добавляют новые возможности и улучшения безопасности. C# C# (произносится как «си шарп») — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Microsoft в рамках пл

Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» ов программирования находится на четвертом месте, по мнению работодателей, и только на восьмом месте у соискателей. Согласно исследованию, навыками разработки владеют 24% опрошенных. Самые популярные языки программирования — Python, JavaScript, Java и C#. Чаще всего ими пользуются журналисты (12%), психологи (10%), филологи и лингвисты (8,5%), специалисты в сфере искусства и политологи (по

«Школу 21» открыли в Анадыре т востребованную ИТ-профессию и станут квалифицированными специалистами в своем регионе. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки в области DevOps

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики причине неправильного выбора разработчиками языка программирования. Аналитики условно поделили все языки программирования на две группы – безопасные и небезопасные для памяти. К первым относят

Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом Giga IDE Desktop, которую пользователи могут скачать уже сегодня на платформе GitVerse, и Giga IDE Cloud, для которой открылась регистрация на раннее тестирование. Giga IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инс

Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам зывы о Zig. Деньги – не главное Судя по результатам опроса участников Stack Overflow, малоизвестные языки программирования сейчас приносят разработчикам едва ли не больше денег, чем Python, Jav

Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому Программировать по-китайски Китайская компания Huawei провела официальную презентацию своего нового языка программирования Cangjie, пишет портал GizmoChina. По словам разработчиков, этот язык о

Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком Новый лидер Язык программирования JavaScript оказался самым востребованным в мире, если судить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в

Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows ация Microsoft лишит актуальные версии фирменной операционной системы Windows поддержки скриптового языка программирования VBScript. Отказ от технологии будет осуществляться поэтапно, чтобы дат

В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами На полвека назад Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине Х

Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP м релизе SystemeHD Works получила доработку блока таймера. Теперь в FBD стало еще удобнее не только программировать контроллеры, но и выполнять пошаговую отладку параметров устройств автоматиза

В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра» ет интерпретатору выполнить следующую за этим команду с последующим завершением. Знак амперсанда воспринимается им в качестве разделителя между двумя последовательно выполняемыми командами. Какие еще языки программирования под угрозой Помимо Rust, проблема наблюдается в стандартных библиотеках языков Erlang, Go, Java, Python, Ruby, Haskell, Node.js и PHP. Разработчики последних трех подгото