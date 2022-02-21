Индексная книга CNews*
Язык программирования Programming language Среда разработки
Публикаций - 1100, упоминаний - 1232
Язык программирования упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 4
|Чернышенко Дмитрий 413 4
|Чаркин Евгений 235 2
|Шадаев Максут 610 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Водясов Алексей 147 2
|Пустарнаков Роман 21 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 146 2
|Сергеев Сергей 92 2
|Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 2
|Мельникова Анастасия 236 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 76 1
|Свинцов Андрей 18 1
|Чурсин Дмитрий 30 1
|Натрусов Артем 191 1
|Верисов Михаил 18 1
|Богданов Андрей 38 1
|Сотин Денис 143 1
|Зайцев Михаил 181 1
|Егоров Александр 75 1
|Слесаренко Марина 21 1
|Altman Sam - Альтман Сэм 9 1
|Чаркин Владимир 14 1
|Бабкин Николай 20 1
|Ильина Наталья 15 1
|Тятюшев Максим 18 1
|Порошин Тимур 16 1
|Шаев Виталий 14 1
|Массух Илья 215 1
|Трубникова Татьяна 10 1
|Ерошенко Артем 2 1
|Юракова Яна 8 1
|Кандыбович Дмитрий 11 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
|Комлев Николай 67 1
|Smith Brad - Смит Брэд 80 1
|Абрамов Сергей 71 1
|Абакумов Евгений 132 1
|The Register 1388 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5764 5
|The Verge - Издание 499 2
|Tom’s Hardware 167 2
|23ABC News 167 2
|DigiTimes - Издание 1292 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 781 1
|EE Times 158 1
|Neowin 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210355, в очереди разбора - 894704.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210355, в очереди разбора - 894704.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.