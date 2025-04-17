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Импортонезависимость
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OpenIDE — новая отечественная среда разработки для надежных и безопасных ИТ-проектов

«Группа Астра», Axiom JDK (АО «Аксиом») и Haulmont объявляют о создании компании «Открытая среда разработки». Образование совместного предприятия на паритетных началах произошло в рамках некоммерческого партнерства ИТ-вендоров с целью развития и вывода на рынок платформы OpenIDE — бесплатной, безопасной, лицензионно чистой среды разработки на базе популярной open source среды IntelliJ IDEA Community Edition. Первая версия релиза уже находится на финальной стадии бета-тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект OpenIDE — это закономерное и давно ожидаемое событие для российской корпоративной разработки. Он представляет собой платформу, которая объединяет и упрощает использование различных инструментов разработки, заменяя собой устаревшие и менее эффективные решения. OpenIDE способствует экономии ИТ-ресурсов и бюджетов, оптимизируя процессы разработки и управление лицензиями. Это позволяет компаниям более эффективно распределять ресурсы и снижать затраты.

Запуск платформы стал одним из первых в России масштабных примеров объединения нескольких вендоров для создания бесплатного решения с открытым исходным кодом, соответствующего самым высоким стандартам производительности, надежности и безопасности. Партнеры-учредители рассчитывают привлечь другие заинтересованные компании, которые смогут не только внести свой вклад в open source проект на благо сообщества российских разработчиков, но и предложить свои продукты пользователям платформы. Работая в OpenIDE, разработчики получают возможность создавать Java-проекты на свободной версии платформы Axiom JDK — единственной отечественной тиражируемой JDK. Бесплатная версия плагина Amplicode от Haulmont предоставляет базовую поддержку фреймворка Spring «из коробки», что значительно упрощает процесс разработки. Кроме того, «Группа Астра» в ближайшее время планирует предложить удобную интеграцию с платформой для разработки GitFlic.

Ключевые особенности OpenIDE — открытый исходный код и отсутствие рисков, связанных с использованием зарубежных технологий и размещением инфраструктуры за пределами страны. В платформе нет проприетарных компонентов, а сервера с дистрибутивами и исходным кодом, как и команда, которая занимается ее сборкой, развитием и сопровождением, находятся в России. Еще одна особенность состоит в том, что функциональность решения можно дополнить и кастомизировать: достаточно подключить интересующие пользователя отечественные плагины через открытый маркетплейс.

Генеральным директором ООО «Открытая среда разработки» назначен Федор Сазонов, эксперт и популяризатор в области разработки микросервисов и высоконагруженных систем с большим опытом управления техническими командами и реализации масштабных технологических проектов. В частности, Федор руководил разработкой решений для работы с ключевыми клиентами в Сбербанке. Ожидается, что его экспертиза и практический опыт окажут значительное влияние на рост и успех проекта. Под его руководством будут развиваться ключевые бизнес-процессы, включая взаимодействие с пользователями, работу с обратной связью, в том числе в части реализации новых функций, а также расширение профильного сообщества.

«Создание OpenIDE — это не просто реакция на текущие ограничения, а стратегический шаг. Мы стремимся вырастить полноценную и безопасную экосистему продуктов для российских разработчиков ПО. Я уверен, что это очень перспективное начинание, и уже в течение первого года работы нам удастся привлечь большое количество пользователей», — отметил Федор Сазонов, генеральный директор ООО «Открытая среда разработки».

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