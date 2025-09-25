Разделы

Сазонов Федор


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1 1
24.04.2025 OpenIDE: первый релиз российской среды разработки 1
17.04.2025 Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle 1
17.04.2025 OpenIDE — новая отечественная среда разработки для надежных и безопасных ИТ-проектов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сазонов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Открытая среда разработки 4 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 123 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2284 3
Microsoft Corporation 25063 1
GitHub 934 1
Oracle Corporation 6807 1
JetBrains 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2165 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 840 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2690 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 338 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 639 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4337 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 433 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1612 1
DevOps - Development и Operations 1011 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 105 1
GNU Affero General Public License - AGPL - свободная лицензия для веб‐приложения 16 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 125 3
OpenIDE 14 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 132 3
Oracle Java Development Kit - JDK 189 3
Oracle Java - язык программирования 3291 3
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 42 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1077 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 107 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 178 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 42 1
FreePik 1305 1
JavaScript - JS - язык программирования 1297 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
Docker - Платформа распределённых приложений 406 1
Linux OS 10657 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
EPFL - Scala - Язык программирования 150 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3560 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 588 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9801 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 256 1
TechRadar 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 1
