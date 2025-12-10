JetBrains - Kotlin - язык программирования

С помощью Solar appScreener проверено более 100 млрд строк кода за 10 лет 1

Yandex B2B Tech обновила платформу SourceCraft 1

Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin 1

Студент РТУ МИРЭА разработал геодезическое приложение 1

Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки 1

Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной 1

Yandex B2B Tech запустила платформу для разработчиков SourceCraft 1

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1

Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1

Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1

Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1