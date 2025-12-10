Разделы

JetBrains Kotlin язык программирования

JetBrains - Kotlin - язык программирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 Открытое решение для бронирования переговорных комнат опубликовано на Mos.Hub 1
01.12.2025 «Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов 1
20.11.2025 «Сбер» представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition 1
05.11.2025 С помощью Solar appScreener проверено более 100 млрд строк кода за 10 лет 1
09.10.2025 Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++ 1
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014 1
25.09.2025 Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1 1
24.09.2025 Yandex B2B Tech обновила платформу SourceCraft 1
23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
05.09.2025 Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21» 1
31.07.2025 Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки 1
28.07.2025 Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin 1
17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container 1
09.07.2025 Студент РТУ МИРЭА разработал геодезическое приложение 1
26.06.2025 Сбербанк представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0 1
05.06.2025 Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки 1
26.05.2025 Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной 1
13.05.2025 Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности 1
24.04.2025 OpenIDE: первый релиз российской среды разработки 1
17.04.2025 Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle 1
10.04.2025 Мобильные технологии как драйвер роста: опыт Евгения Пономарева на филиппинском финансовом рынке 3
27.02.2025 Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47% 1
26.02.2025 Yandex B2B Tech запустила платформу для разработчиков SourceCraft 1
31.01.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов 1
14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
13.12.2024 2024 в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий 1
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью 1
01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1

Публикаций - 114, упоминаний - 119

