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Петухов Максим
Петухов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 74 6
|Миронович Филипп 11 6
|Паперный Евгений 11 4
|Захаров Алексей 47 3
|Али Максим 10 3
|Глушков Иван 9 3
|Поликарпов Александр 7 3
|Макаров Владимир 73 3
|Захаров Павел 60 3
|Скворцова Вероника 69 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Андрейчук Юрий 6 2
|Шишканов Дмитрий 4 2
|Когай Евгений 12 2
|Курапеев Дмитрий 7 2
|Данилин Александр 17 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Колесников Григорий 4 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Охотников Евгений 2 2
|Шибанова Анна 2 2
|Туйчиева Камила 3 2
|Лебеденко Степан 10 1
|Жук Вадим 4 1
|Зингерман Борис 38 1
|Усманов Артур 25 1
|Родионов Александр 31 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Федин Владимир 7 1
|Погонин Алексей 5 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Константинов Леонид 2 1
|Натензон Михаил 13 1
|Петренко Николай 6 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Ворончихин Дмитрий 3 1
|Швырев Сергей 4 1
|Шадеркин Игорь 4 1
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