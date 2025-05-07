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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174259
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Петухов Максим



07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 1
14.02.2024 Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 1
23.09.2022 «Инфосистемы джет» обеспечила Институт ядерной медицины клиники академика Ройтберга ИТ-инфраструктурой 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Петухов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8427 3
Cisco Systems 5147 2
Ростелеком 9888 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 2
Selectel - Селектел 403 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
СП.АРМ 49 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Microsoft Corporation 24809 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Broadcom - VMware 2403 1
Stack Group - Стек Групп 163 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Agfa Gevaert 66 1
Biocad - Биокад 82 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 5
Ренессанс Страхование 164 4
Stada 25 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
Bayer AG - Байер 85 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 18 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
МРТ Эксперт 4 2
Инвитро - Invitro 70 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 1
Фармстандарт АО 43 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Семейный доктор 7 1
СМ-Клиника 5 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 96 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 51 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
ФораФарм 1 1
Этажи 0 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1422 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1677 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1927 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 177 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 197 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4341 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 348 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 354 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 123 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 41 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3106 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 9 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1598 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 7
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 415 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12952 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8277 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7943 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5866 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12820 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24853 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 141 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14072 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12246 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8823 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1777 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6467 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13652 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5268 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 175 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 499 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 282 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28202 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 482 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1099 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1943 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7631 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 4
VK - Mail.ru Дети 10 4
VK - Mail.ru Здоровье 19 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5412 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 446 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 3
1С:Медицина 44 3
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
Microsoft Azure 1425 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 136 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3285 1
FreePik 1122 1
Microsoft - InnerEye Assistive AI for Cancer 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 1
Oracle Java - язык программирования 3128 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 595 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 94 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 1
Фишер Андрей 74 6
Миронович Филипп 11 6
Паперный Евгений 11 4
Захаров Алексей 47 3
Али Максим 10 3
Глушков Иван 9 3
Поликарпов Александр 7 3
Макаров Владимир 73 3
Захаров Павел 60 3
Скворцова Вероника 69 2
Анкудинов Николай 19 2
Гайдуков Алексей 23 2
Андрейчук Юрий 6 2
Шишканов Дмитрий 4 2
Когай Евгений 12 2
Курапеев Дмитрий 7 2
Данилин Александр 17 2
Вахрушев Илья 7 2
Колесников Григорий 4 2
Зажигин Владимир 5 2
Охотников Евгений 2 2
Шибанова Анна 2 2
Туйчиева Камила 3 2
Лебеденко Степан 10 1
Жук Вадим 4 1
Зингерман Борис 38 1
Усманов Артур 25 1
Родионов Александр 31 1
Балабанов Анатолий 12 1
Лебедев Георгий 54 1
Федин Владимир 7 1
Погонин Алексей 5 1
Нефедов Владислав 13 1
Константинов Леонид 2 1
Натензон Михаил 13 1
Петренко Николай 6 1
Кондратенко Дмитрий 5 1
Ворончихин Дмитрий 3 1
Швырев Сергей 4 1
Шадеркин Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2986 3
Россия - УФО - Тюменская область 1193 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 162 2
Россия - УФО - Свердловская область 1566 1
Россия - СФО - Иркутская область 1151 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7682 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
Европа 21897 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8999 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4477 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10140 4
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1915 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 342 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5956 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8194 3
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 449 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2980 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6012 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5068 2
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2375 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 86 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5053 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 231 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5210 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16648 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 203 1
Информатика - computer science - informatique 1089 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5678 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 8
Microsoft Research 139 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 184 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2061 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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