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Скворцова Вероника


29.07.2020 «Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 1
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
17.12.2019 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1
17.09.2019 «Швабе» представил новый формат медицинской консультации 1
29.03.2019 Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты 2
07.02.2019 В России появится электронный регистр больных раком с наблюдением за лечением в реальном времени 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
23.11.2018 Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы 1
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии 1
26.10.2018 Будьте здоровы: мониторинг ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
12.07.2018 В России будет создано 85 медицинских информсистем — по числу регионов 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.12.2017 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
23.10.2017 Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
13.07.2016 Назван срок запуска в России электронных медицинских карт 2
27.04.2016 Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине 1
11.06.2015 Врачи в российских деревнях будут работать по Skype 1
30.04.2015 ИТ-директора Минздрава оштрафовали за медлительность 2
03.03.2015 Минздрав отказался работать в недавно внедренной СЭД «Ростелекома» 1
22.10.2014 Mind внедрил ВКС в Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 1
07.07.2014 Минздрав РФ начинает информатизацию больниц Крыма 1
27.03.2014 Минздрав: ИТ-компании потеряли интерес к информатизации здравоохранения 1
07.03.2014 Правительство выделяет еще 480 млн руб. на «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
21.02.2014 Минздрав направил в регионы благодарственные письма за вклад в развитие информатизации здравоохранения 2
14.01.2014 Читатели CNews выбрали человека 2013 года 2
23.12.2013 Правительство назначило «Ростех», «Ростелеком» и «Восход» единственными исполнителями по ИТ в здраве 2
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
09.12.2013 Люди года 2013 в отрасли ИТ по версии CNews. Голосование 1
19.11.2013 Минздрав утвердил структуру электронной медкарты 1
18.09.2013 Минздрав предлагает провести интернет в труднодоступные больницы за счет фонда Минкомсвязи 1

Публикаций - 51, упоминаний - 58

Скворцова Вероника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Microsoft Corporation 11168 3
Крок 1221 3
Армада 277 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Cisco Systems 2056 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Yandex - Яндекс 4103 1
NetApp 486 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
VMware 1830 1
Элвис-Плюс 69 1
Paessler 5 1
Парус 204 1
Золотая Корона 281 1
Dell EMC 2419 1
IBM 3557 1
3779 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Базальт СПО 206 1
Citrix Systems 571 1
Oracle Corporation 3363 1
HP Inc. 2937 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Ренессанс Страхование 52 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 2
Почта России ПАО 1579 1
Газпром нефть 382 1
Пепеляев Групп 25 1
Stada 15 1
ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
Президент Российской Федерации 1442 5
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
Правительство РФ 2208 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Администрация Президента РФ 269 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Счётная палата РФ 461 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Федеральный центр по борьбе со СПИДом - Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 1 1
ФГБУ ГБУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 1 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 9
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
IBM Watson 105 4
ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 3 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Apple iOS 5742 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
VK - Mail.ru Дети 7 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Opera - Браузер 637 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Paessler PRTG Network Monitor 4 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Google Android 10751 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apache HTTP Server 223 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Медведев Дмитрий 1434 9
Путин Владимир 1828 6
Назаров Александр 35 4
Бойко Елена 151 4
Мишустин Михаил 302 3
Липов Андрей 50 3
Пугачев Павел 29 3
Мурашко Михаил 6 3
Сафронов Роман 33 3
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Акимов Максим 167 2
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Федулов Владислав 58 2
Орешкин Максим 17 2
Комар Евгений 20 2
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ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 3 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями 2 1
Бережливая поликлиника 5 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Биотехмед 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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