Скворцова Вероника

Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1

В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1

Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1

Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты 2

В России появится электронный регистр больных раком с наблюдением за лечением в реальном времени 1

Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1

Информатизация пока усложняет работу врача 1

Назван срок запуска в России электронных медицинских карт 2

Минздрав перехватил инициативу по подготовке законопроекта о телемедицине 1

Врачи в российских деревнях будут работать по Skype 1

Минздрав РФ начинает информатизацию больниц Крыма 1

Минздрав направил в регионы благодарственные письма за вклад в развитие информатизации здравоохранения 2

Читатели CNews выбрали человека 2013 года 2

Минздрав утвердил структуру электронной медкарты 1