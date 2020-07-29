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Скворцова Вероника
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Публикаций - 51, упоминаний - 58
Скворцова Вероника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
|Ростех - Ростехнологии 2230 8
|Microsoft Corporation 11168 3
|Крок 1221 3
|Армада 277 2
|ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
|Cisco Systems 2056 2
|Восход ФГБУ НИИ 367 2
|Yandex - Яндекс 4103 1
|NetApp 486 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|VMware 1830 1
|Элвис-Плюс 69 1
|Paessler 5 1
|Парус 204 1
|Золотая Корона 281 1
|Dell EMC 2419 1
|IBM 3557 1
|1С 3779 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
|Росплатформа - Р-Платформа 56 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
|Ростех Швабе Холдинг 150 1
|Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
|Базальт СПО 206 1
|Citrix Systems 571 1
|Oracle Corporation 3363 1
|HP Inc. 2937 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 9
|Путин Владимир 1828 6
|Назаров Александр 35 4
|Бойко Елена 151 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Липов Андрей 50 3
|Пугачев Павел 29 3
|Мурашко Михаил 6 3
|Сафронов Роман 33 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Акимов Максим 167 2
|Носков Константин 202 2
|Левин Леонид 83 2
|Собянин Сергей 211 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Федулов Владислав 58 2
|Орешкин Максим 17 2
|Комар Евгений 20 2
|Массух Илья 192 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Мантуров Денис 56 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Васильева Ольга 15 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Захаров Алексей 35 2
|Шулика Виталий 8 2
|Уваров Алексей 11 2
|Фетисов Александр 12 2
|Турчак Андрей 14 2
|Милашевский Игорь 16 2
|Али Максим 5 2
|Глушков Иван 9 2
|Поликарпов Александр 3 2
|Коновалов Александр 8 2
|Гусев Александр 26 2
|Петухов Максим 8 2
|Котюков Михаил 7 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768007, в очереди разбора - 671692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768007, в очереди разбора - 671692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru