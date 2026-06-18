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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гусев Александр

СОБЫТИЯ


18.06.2026 НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов 1
25.11.2025 OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами 1
26.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 1
24.09.2025 «Авито Работа» и Avito Team: россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями 1
17.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
15.08.2025 «Т-Инвестиции» запускают торги фьючерсами по выходным 1
05.08.2025 Резидент «Сколково» предложил сервис подбора врачебных назначений на основе клинических рекомендаций 1
17.07.2025 Решение резидента «Сколково» позволит предсказывать свыше 6 тыс. заболеваний 1
11.06.2025 Резидент «Сколково» вывел ИИ-платформу Webiomed на рынок коммерческой медицины 1
27.03.2025 «Интратул» в 2,5 раза ускорил бизнес-процессы после внедрения BPMSoft 1
06.06.2024 Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области 1
16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек 1
15.01.2024 Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка 1
26.12.2023 Как прошла ИТ-экспедиция по цифровому ландшафту Абхазии 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
13.12.2022 Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
14.02.2022 В Воронежской области началась масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 1
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 1
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
19.12.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «КМИС.Регион» 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
15.04.2016 «Билайн» создал технологическую платформу для запуска услуги «Мини-кабинет» 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 2
17.12.2013 Топ-менеджер «Энвижн» стал вице-губернатором Воронежской области 1
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против 1
04.07.2013 Применим ли в России иностранный опыт информатизации здравоохранения? 1
04.07.2013 Государственная информатизация уничтожает локальные МИС 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
02.06.2013 Модернизация здравоохранения – итоги первого этапа 1
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ 1
29.01.2013 Банк «Народный Кредит» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц 1
04.06.2012 Электронными судами займутся создатели биопаспортов 1
27.12.2011 «Облака» опасны для здоровья 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Гусев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 13
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 9
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 7
Сван 30 6
Ростелеком 10840 6
БАРС Груп 573 6
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 5
ФОРС - Центр разработки 700 5
Аксимед 9 4
Восход ФГБУ НИИ 718 4
9456 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9445 3
СП.АРМ 55 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 17 2
SofTrust - СофТраст 15 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Хост ГК 39 2
Элтел Нетворкс 57 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - РТК-Платформа здоровья 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 2
МегаФон 10558 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 2
Крок - Croc 1955 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 539 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 2
Google LLC 12576 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Metrocom - Метроком 89 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 6 1
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1104 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 2
Барс груп - БАРС Медицина 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Альфа-Банк 1963 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 22 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 31 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 45 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Технология здоровья 8 1
Фармация 15 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Мастердент - Стоматологическая компания 3 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 32 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 5 1
ГЭОТАР-Медиа - Издательская группа 3 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Медэкспресс 7 1
Инфоэстетика 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 1
Почта России ПАО 2332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 1
Coursera 64 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
Русагро Группа Компаний 364 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1572 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 58 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1492 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13580 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3399 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 6
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2121 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 229 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Судебная власть - Judicial power 2470 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3790 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1179 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1296 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 773 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство Челябинской области 76 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 545 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 97 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63889 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21450 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35601 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17892 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25036 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12686 9
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 414 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12657 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24050 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13690 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7768 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6421 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9248 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1817 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 474 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34178 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12036 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16881 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13799 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1389 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33043 5
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17778 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1567 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4645 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29512 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2569 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 3
Стандартизация - Standardization 2320 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5043 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6409 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6558 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1249 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3748 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10086 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 3
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 618 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 4
ЕМИАС Электронный рецепт 90 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3529 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 45 3
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
Google Android 15124 2
Apple iOS 8522 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 349 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Загородный интернет 3 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 565 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 272 1
ФЦП Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы - Федеральная целевая программа 4 1
ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 7 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1254 1
Linux OS 11388 1
Microsoft Office 4114 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Скворцова Вероника 69 5
Суслов Константин 23 4
Эльянов Михаил 14 4
Симаков Олег 113 4
Щеглова Юлия 25 3
Метелев Сергей 8 3
Гридин Игорь 6 3
Кирьянова Александра 166 2
Антипов Александр 23 2
Попов Алексей 338 2
Морозов Андрей 48 2
Безбогов Сергей 69 2
Мартынова Елена 90 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Драль Алексей 4 2
Гаттаров Руслан 144 2
Панов Александр 11 2
Ивакин Роман 57 2
Старостин Александр 9 2
Голицын Сергей 53 2
Зезюлинский Николай 23 2
Дубинин Вадим 27 2
Штыкова Елена 6 2
Трофимова Екатерина 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Чернов Алексей 4 2
Якунин Анатолий 5 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Кушнарёв Иван 2 2
Яцковский Максим 2 2
Абаркин Александр 2 2
Натарова Елена 3 2
Щеголев Игорь 699 2
Панков Александр 80 2
Соловьев Владимир 108 2
Каем Кирилл 41 2
Корсак Александр 9 2
Нейман Алексей 8 1
Гордеев Алексей 16 1
Черноусов Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164089 38
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47197 12
Россия - ЦФО - Воронежская область 938 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19338 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 6
Россия - ЮФО - Севастополь 607 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1768 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1035 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3320 3
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Forbes - Форбс 974 1
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N+1 - Издание 186 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 4
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Forrester Research 832 1
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МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1422 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 443 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 103 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 262 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 576 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 711 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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