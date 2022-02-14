В Воронежской области началась масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров

МТС полностью модернизирует свою сеть в Воронежской области. В ходе работ МТС проведет модернизацию всех базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в местах плотной городской застройки, удаленных малых населенных пунктах, дачных посёлках и основных транспортных магистралях региона – федеральной трассы М4-Дон и путей Юго-Восточной железной дороги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый этап модернизации сети стартует уже в феврале в 13 населенных пунктах Калачеевского, Верхнемамонского, Богучарского и Петропавловского районов, а также на трассе М4 Дон. Раньше всего замена телекоммуникационного оборудования начнется в Калаче и Верхнем Мамоне. 100%-ное обновление сети во всей Воронежской области планируется произвести в течение года.

На установленных в городах базовых станциях МТС внедрит специальную технологию, которая позволит обслуживать больше абонентов одновременно. Владельцы смартфонов с поддержкой технологии HD-Voice смогут разговаривать со знакомым с другого конца страны и слышать его так же хорошо, как будто он находится на расстоянии вытянутой руки. Изменения коснутся и скорости передачи данных – скорость загрузки интернет-страниц в смартфонах и модемах абонентов МТС после модернизации станет более высокой и устойчивой.

Кроме того, обновление позволит ускорить внедрение современных цифровых технологий в различных сферах общественной жизни, а также повысить скорость передачи данных для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает в сетях второго поколения.

«В Воронежской области принята стратегия цифровой трансформации нашего региона, которую уже утвердил губернатор Александр Гусев. Стратегия базируется на внедрении новейших технологий в экономике, социальной сфере и государственном управлении: будут активно использоваться технологии работы с большими данными (big data), искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и другие, но прежде всего – это цифровизация госуслуг и переход региона на надежную и современную ИТ-инфраструктуру. В соглашении между правительством региона и компанией МТС, подписанную на Санкт-Петербургском экономическом форуме, наши партнеры выразили активную заинтересованность в развитии цифровых сервисов и уже приступили к делу – полное обновление сети на территории региона поможет создать надежную базу для внедрения удобных цифровых решений, которые призваны упростить жизнь жителей Воронежа и области», – отметил руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

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«Модернизация – неотъемлемая часть любого бизнес направления, особенно когда оно связано с высокими технологиями. Спрос на мобильный интернет в Воронежской области за последний год вырос на треть. Чтобы удовлетворить потребность наших абонентов в высокоскоростном мобильном интернете, мы обновляем оборудование и в крупных городах, и в удаленных населенных пунктах области. Мы обновляем все базовые станции – 2G, 3G, 4G. Это позволит улучшить качество всех этих стандартов связи. Монтаж оборудования происходит постепенно, чтобы отключенную базовую станцию, на которой ведутся работы, могли подменить соседние. Даже если абонент “поймает” базовую станцию, на которой ведутся работы, он не останется без связи. Большинство телефонов поддерживает несколько стандартов мобильной связи – GSM, 3G, 4G. В случае возникновения проблем можно попробовать сменить стандарт, так как модули редко отключают одновременно. В норме обновление оборудования сети практически не заметно для абонента, а обновленная базовая станция готова к работе уже через два-три часа после начала работ по модернизации», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.