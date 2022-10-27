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Сеть передачи данных Data transmission network

СОБЫТИЯ

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27.10.2022 «Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных

«Детский мир» повысил надежность сети передачи данных и создал условия для ее масштабирования при помощи сетевого протокола BGP (Border Gateway Protocol). Решение поможет ритейлеру расширить корпоративную сеть в два раза — до

05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области

«Транстелеком» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключит к сети передачи данных 681 социально значимый объект в Ростовской области. На расширенном заседании рабочей группы Правительства Ростовской области по реализации национального проекта «Цифровая э
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

«Ростелеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральс
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума

условием стало создание современной, надежной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры. Объем работ, включающий проектирование, монтаж, пуско-наладку, тестирование и ввод в эксплуатацию сети передачи данных SCADA на более чем 100 объектах заказчика, расположенных на протяжении всего трубопровода, был доверен «Стэп лоджик». Все работы проводились с учетом графика строительства

29.05.2018 DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам

йме, Германия, и макетом спутника, расположенным более чем в 10 км от этого места на горе Хоэнпейсенберг. Новый рекорд в 13,16 Тбит/с почти в восемь раз превышает предыдущее достижение DLR. При такой скорости передачи данных все печатные книги в мире могут быть переданы примерно за полминуты. Подобное достижение стало возможным благодаря новейшим технологиям, применяемым в оборудовании ADVA
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии

«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в столице Республике Калмыкия г. Элисте. Обновлены более 190 коммутаторов на оптоволоконной сети, что позволило повысить ее производительность и улучшить качество услуг. «Р
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве

Мобильный оператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С момента запуска сети Tele2 в столи
10.05.2016 LG Uplus и Huawei осуществили первый в мире коммерческий запуск технологии агрегации двух несущих частот для восходящей линии связи

лении (UL 2CC CA) в коммерческой сети. Являясь одной из ключевых функций новейшей коммерческой версии LTE-Advanced Pro компании Huawei eRAN11.1, технология UL 2CC CA обеспечит значительное увеличение скорости передачи данных по восходящей линии связи (до 108 Мбит/с), благодаря чему пользователи смогут гораздо быстрее выгружать файлы со своих мобильных устройств. Ввиду стремительного развити
12.02.2016 Установлен мировой рекорд скорости передачи данных

гнал в каждом оптическом канале имел собственную длину волны. Модуляция сигналов производилась посредством квадратурного модулятора, также являющегося частью системы.  Исследователи установили рекорд скорости передачи данных «Воспользовавшись высокоскоростным суперприемником, мы смогли целиком принимать данные по суперканалу в реальном времени. Суперканалы становятся все более важными для р
08.06.2015 Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных

По итогам первого квартала 2015 г. количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных – превысило в Ижевске 25 тыс. Охват домохозяйств в столице Удмуртии, имеющих возможность подключения к оптическим сетями «Ростелекома» по технологии FTTB (Fiber-To-The-Buil
13.04.2015 Более 20 тыс. абонентов «Ростелекома» в Татарстане пользуются услугами оптической сети передачи данных

Количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных превысило в Татарстане 20 тыс. В 2014 г. абонентская база широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) в регионе увеличи
06.02.2015 Минкомсвязи разработало порядок использования единой сети передачи данных

ещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов появился проект ведомственного приказа Минкомсвязи «Об утверждении порядка использования сети передачи данных». Порядок применяется при использовании сети передачи данных органов власти: при формировании объемов услуг; при взаимодействии заказчика, оператора и пользователя п
20.12.2013 ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб.

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно документации, целью оказания услуг является повышение эффективности информационного взаимодействия подразделений ФКП Росреест
26.11.2013 «Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных

й ROPA. Предыдущий рекорд передачи данных 800 Гбит/с на 500 км был поставлен в сентябре этого года. Передача данных была осуществлена на когерентной DWDM-системе «Волга». Рекорд стал возможен б
15.07.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому»

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила итоги открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно представленной на сайте госзакупок РФ информации, на участие в аукционе поступила всего одна заявка — от компании «Ростелеком
16.05.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно аукционной документации, услуги по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней

30.04.2013 Минкомсвязь подвела итоги аукциона на проектирование единой сети передачи данных для органов госвласти

инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Минкомсвязь РФ в рамках пилотного проекта провела аукцион на право заключения госконтракта на проектирование единой сети передачи данных для органов государственной власти. Победитель открытого электронного аукциона на понижение со стартовой ценой 2,98 млн руб. кроме самого проекта сети должен подготовить и

19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»

Компания «Техносерв» объявила о завершении первого этапа проекта по созданию комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносерв» обеспечил развертывание на ядре транспортной сети IP/MPLS компани
28.06.2012 «Ростелеком» окажет услуги доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения ПФР по Челябинской области

Челябинский филиал «Ростелекома» выиграл конкурс на оказание услуг доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения Пенсионного фонда РФ в Челябинской области. Впервые контракт между компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом был заключен в 2005 г. На сегодняшний день корпо
13.12.2011 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных за 106 млн руб.

во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Назначением услуг является обеспечение защищенной передачи данных между географически распределенными объектами РСПД и доступа в интернет. Целью проекта является об
13.08.2010 Создание защищенной сети передачи данных для Росреестра: контракт на 234 млн руб. забрал «Ростелеком»

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат и территориальные органы Росреестра, а также территориальные органы и подведомственные организации Росреестра и их обособленные подразделе
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера»

Московский Internet Exchange (MSK-IX) выполнил проектирование оптической сети передачи данных в Москве для «Рамблер Интернет Холдинг». Проект сети, предусматривающий подключение к инфраструктуре MSK-IX и к сетям сервис-провайдеров портами 10G, включает в себя пять у
20.04.2010 «Инфосистемы Джет» провели аудит сети передачи данных «Ростик’с-KFC»

Компании «Ростик’с-KFC» и «Инфосистемы Джет» завершили проведение аудита сети передачи данных (СПД) в филиалах «Ростик’с-KFC». Главным итогом проекта стало создание единой концепции развития ИТ-систем. «Ростик’с-KFC» приняла решение о проведении модернизации сети по
01.03.2010 «Ростелеком» получил контракт на услуги поддержки региональной сети передачи данных Росимущества

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило итоги открытого аукциона на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в тендере подала заявку только одна компания - «Ростелеком», предложение которой было признано соответствующим тр
12.02.2010 «МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных

пания Huawei объявили об успешном завершении совместного тестирования нового решения для магистральных сетей оператора на базе оборудования DWDM, что позволило оператору достичь рекордной для Украины скорости передачи данных. В ходе тестирования, организованного МТС и Huawei на транспортной DWDM-сети оператора, была обеспечена пропускная способность 40 Гбит/сек на одной волне, что позволило
03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных компании в направлении наиболее крупных городов Самарской области: Тольятти – Жигулевск - Сызрань. Одновременно в рамках программы преодоления «цифрового неравенства» для о
22.01.2010 «Синтерра» выиграла аукцион на сопровождение защищенной сети передачи данных Росреестра

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона по выбору поставщика услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат Росреестра и территориальные органы Росреестра. Согласно протоколу рассмотрения заявок от 15 января 2010г., на участие в торгах подали зая
13.01.2010 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных

во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Целью проекта является обеспечение бесперебойного защищенного информационного взаимодействия и доступа в интернет географически распределенных объектов центрального
03.11.2009 IBS DataFort инвестирует в развитие собственной сети передачи данных 17 млн руб.

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, сообщила о том, что до конца 2009 г. инвестирует в развитие собственной широкополосной сети передачи данных в Москве около 17 млн руб., что позволит расширить набор сервисов по управлению сетями клиентов как на территории России, так и за ее пределами. Строительство специализиров
05.03.2009 «Крок» оптимизировал сети передачи данных «УРСА Банка»

Компания «Крок» осуществила проект по оптимизации сетей передачи данных «УРСА Банка». Оптимизация позволила сократить расходы банка на сети передачи данных и улучшить работу пользователей с бизнес-приложениями, говорится в сообщении «Крок». «Сейчас все говорят про оптимизацию и сокращение расходов, мы же можем привести конкрет
25.12.2006 Передача данных: Siemens догоняет конкурентов

Инженерам компании Siemens удалось установить рекордный показатель скорости передачи данных по оптическому кабелю. Скорость передачи по одному каналу достигла 107 Гбит/c (расстояние 160 км). По сообщениям Reuters, инженерам Siemens совместно с сотрудниками ком
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях

дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях

дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли
06.09.2006 ФСО объявила о конкурсе на монтаж узлов сети передачи данных

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны объявило о проведении конкурса на установку и монтаж оборудования узлов объединенной сети передачи данных. Цена контракта — 24 млн. руб. Места поставки — объекты ФСО России в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске,
06.12.2004 Alcatel побила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

ем для передачи трафика на большие расстояния по традиционному одномодовому волокну, установленному в сетях France Telecom и Deutsche Telekom. Стандартные сети этих компаний вполне готовы к повышению скорости передачи данных и внедрению передающих средств нового поколения. Это позволяет модернизировать сети без излишних затрат. Проект Toprate (IST-2000-28657) проводится в рамках 5-й европей
11.10.2004 Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально
11.10.2004 Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС

Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально
22.07.2004 Передача данных в сотовых сетях набирает популярность

х объемах обмениваться данными через сотовые сети, утверждает исследовательская фирма Mobinet. Это в четыре раза больше, чем в 2003 г. Резкий рост интереса к таким услугам произойдет после увеличения скорости передачи данных, повышения уровня безопасности и снижения тарифов. Наибольший интерес абоненты проявляют к мобильным играм, электронной почте, передаче фотографий, музыки и новостным с
22.06.2004 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в Сети

Американский телекоммуникационный оператор Sprint и Шведская национальная исследовательская и образовательная сеть (SUNET) установили новый рекорд скорости передачи данных в интернете с использованием общедоступных устройств связи. В апреле 2004 г. с компьютера в Сан-Хосе, Калифорния на компьютер в Швеции (расстояние между хостами состави
01.04.2004 Передача данных в рентгеновском диапазоне становится реальностью

Российский рынок рентгеновской связи Компания «Наука-Связь»1, основной партнер компании Caliostro в России, на днях объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию участка новой рентгеновской городской сети передачи данных. Сеть развернута в г. Москве и имеет зону покрытия, охватывающую центр столицы. IEEE 802.16g принадлежит семейству стандартов 802.16, обеспечиваемая скорость передачи данны

Публикаций - 4038, упоминаний - 4164

Сеть передачи данных и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 537
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 474
Ростелеком 10948 388
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 222
Cisco Systems 5372 196
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 145
Huawei 4676 141
Microsoft Corporation 25775 140
Samsung Electronics 11064 119
Intel Corporation 12811 116
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 109
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 92
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 89
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 89
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 86
Apple Inc 13154 84
IBM - International Business Machines Corp 9699 74
9594 69
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 69
Siemens AG - Siemens Group 2673 65
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 63
Google LLC 12688 62
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 61
Lenovo Motorola 3566 58
Oracle Corporation 7074 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 52
Qualcomm Technologies 1974 52
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 52
Крок - Croc 1964 51
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 49
Sony 6739 48
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 47
Yandex - Яндекс 9216 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 45
HP Inc. 5883 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 44
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 43
Ростелеком - Связьинвест 1719 41
Broadcom - VMware 2610 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
РЖД - Российские железные дороги 2096 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
Почта России ПАО 2370 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Россети Ленэнерго 1699 30
Газпром ПАО 1493 25
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Альфа-Банк 1979 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Связной ГК 1401 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Евросеть 1421 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
X5 Group - Перекрёсток 640 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Boeing 1031 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
101Hotels.com 456 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Газпром нефть 725 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 258
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 104
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 92
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 83
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 83
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 81
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 63
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 61
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 31
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 28
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Федеральное казначейство России 1949 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 19
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 221
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 45
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 7
Международная академия связи - МАС 46 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
ГосИнформСистемы 160 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
WiMAX Forum 69 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1032
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 878
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 789
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 776
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 768
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 735
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 660
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 574
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 504
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 461
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 460
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 460
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 454
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 442
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 422
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 420
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 413
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 395
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 391
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 387
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 385
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 378
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 354
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 330
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 296
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 284
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 281
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 245
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 242
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 238
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 235
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 226
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 223
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 222
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 221
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 221
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 220
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 204
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 202
Google Android 15243 117
Microsoft Windows 16882 108
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 108
Microsoft Windows 2000 8678 93
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 87
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 78
Linux OS 11533 67
Apple iOS 8583 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 58
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 54
Apple iPhone 6 4861 52
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 41
Apple iPad 4011 39
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 39
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 36
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 33
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 32
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 27
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 26
МТС 3G-сеть 121 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 23
Apple - App Store 3109 23
Apple iPhone 5 783 23
Oracle Java - язык программирования 3469 22
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 22
Apple macOS 2419 21
Microsoft Office 4170 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 19
Microsoft Windows BitLocker 942 19
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 19
Путин Владимир 3454 40
Ушацкий Андрей 105 24
Медведев Дмитрий 1665 20
Солонин Виталий 90 18
Никифоров Николай 1138 17
Кулаковский Дмитрий 67 15
Шадаев Максут 1210 14
Гольцов Александр 84 14
Рейман Леонид 1065 12
Щеголев Игорь 699 11
Осеевский Михаил 350 11
Солдатенков Сергей 162 11
Пфлаумер Евгений 37 10
Тимонин Сергей 48 10
Симаткина Светлана 71 10
Пак Олег 112 10
Ким Андрей 58 9
Орловский Виктор 408 9
Эмдин Сергей 69 9
Ермаков Валерий 140 9
Патока Андрей 110 9
Бекиров Руслан 69 8
Кравцов Роман 89 8
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 8
Слизень Виталий 244 8
Анкилов Константин 121 8
Мамедова Мария 37 7
Лосев Станислав 45 7
Оловянников Дмитрий 78 7
Беззубкин Игорь 40 7
Иванов Олег 153 7
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
Калугин Сергей 169 7
Белов Виктор 60 7
Кусков Денис 221 7
Соловенчук Александр 156 7
Мелихов Дмитрий 69 6
Носков Константин 241 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Мишустин Михаил 787 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1979
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 806
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 385
Европа 24964 324
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 316
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 210
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 172
Япония 13807 141
Германия - Федеративная Республика 13221 111
Россия - СФО - Новосибирск 4876 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 101
Земля - планета Солнечной системы 10865 101
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 101
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 84
Южная Корея - Республика 7052 83
Беларусь - Белоруссия 6289 81
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 81
Азия - Азиатский регион 5920 80
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 80
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 75
Франция - Французская Республика 8177 73
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 69
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 69
Казахстан - Республика 6048 67
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 66
Европа Восточная 3138 66
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 66
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 66
Украина 7928 66
Россия - УФО - Свердловская область 1951 65
Швеция - Королевство 3782 63
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 62
Финляндия - Финляндская Республика 3697 60
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 60
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 58
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 827
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 545
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 421
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 341
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 291
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 254
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 189
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 188
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 186
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 186
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 176
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 170
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 149
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 147
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 140
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 137
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 136
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 129
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 124
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 121
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 114
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 114
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 113
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 107
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 98
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 98
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 96
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 92
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 90
Энергетика - Energy - Energetically 5855 89
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 88
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 86
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 85
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 81
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 80
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 76
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 75
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 73
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 73
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 72
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 76
CNews - ZOOM.CNews 1866 30
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
Ведомости 1466 10
Total Telecom 613 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
FT - Financial Times 1296 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 8
Phys.org 972 7
ZDnet 663 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Nature 832 6
Мобильные системы 118 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Silicon 494 6
NE Asia Online 313 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Inquirer 463 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 5
РИА Новости 1033 4
Ars Technica 450 4
Известия ИД 770 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 4
Silicon.com 364 4
Newsbytes News Network 379 4
Cellular News 234 3
Открытые системы ИД 176 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
ExtremeTech 40 3
The Verge - Издание 619 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 126
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
IDC - International Data Corporation 4975 39
Gartner - Гартнер 3658 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 31
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 17
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
ABI Research 236 8
Frost & Sullivan 207 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Gartner - Dataquest 353 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
Informa - Ovum - Omdia 155 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
TeleGeography Research 40 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Forrester Research 834 5
Dell'Oro Group 66 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Synergy Research Group 48 4
In-Stat 115 4
CNews Tenders 18 3
NPD DisplaySearch 285 3
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IBM Research 111 3
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
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IDC Russia - IDC Россия 183 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 19
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 17
РАН - Российская академия наук 2122 14
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 12
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
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