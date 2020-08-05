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Сеть передачи данных Data transmission network



05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума
29.05.2018 DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии
08.06.2015 Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных
13.04.2015 Более 20 тыс. абонентов «Ростелекома» в Татарстане пользуются услугами оптической сети передачи данных
06.02.2015 Минкомсвязи разработало порядок использования единой сети передачи данных

Публикаций - 3397, упоминаний - 3506

Сеть передачи данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10239 388
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9779 370
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7147 270
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8158 198
Cisco Systems 4915 194
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 136
Microsoft Corporation 23705 128
Huawei 3568 122
Samsung Electronics 9813 117
Intel Corporation 11731 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5615 106
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 92
Apple Inc 11345 77
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2565 77
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 72
IBM - International Business Machines Corp 9240 71
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 64
Siemens AG - Siemens Group 2553 63
Lenovo Motorola 3506 61
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1936 58
Google LLC 11094 55
7168 51
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 50
1С-ИжТиСи 6477 49
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 48
Крок - Croc 1727 48
Oracle Corporation 6374 48
Qualcomm Technologies 1725 47
Sony 6491 47
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 44
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1012 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2860 43
HP Inc. 5580 43
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1369 42
Ростелеком - Связьинвест 1704 41
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 540 38
LG Electronics 3551 37
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 36
Dell EMC 4946 35
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6692 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6029 70
Россети Ленэнерго 2382 54
РЖД - Российские железные дороги 1660 44
Почта России ПАО 2029 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2467 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2540 24
Газпром ПАО 1179 21
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 20
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 15
Евросеть 1401 14
Альфа-Банк 1618 14
Лента - Сеть розничной торговли 1770 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 722 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 689 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 428 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1035 12
Связной ГК 1350 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 369 11
ВТБ - ВТБ24 661 11
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 11
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1918 10
Boeing 988 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1051 9
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 9
X5 Group - Перекрёсток 462 9
Visa International 1884 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 340 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 8
Транснефть 278 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 8
Газпром нефть 518 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1782 8
Роснефть НК - нефтяная компания 485 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 252 7
Почта Банк 374 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 141 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18394 310
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9473 227
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10575 153
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 91
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2395 74
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4651 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3098 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2764 57
Президент Российской Федерации 3800 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2496 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1066 45
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 41
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3836 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3043 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2048 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1696 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3013 36
Правительство Москвы 2082 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1940 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 33
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2508 27
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 681 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1761 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1218 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1453 24
Федеральное казначейство России 1591 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 23
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 21
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 895 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 536 18
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 710 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 554 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 834 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 564 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 199
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1803 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 15
4CIO 731 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
8K Association - Ассоциация 8K 165 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 459 6
Международная академия связи - МАС 37 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 3
WiMAX Forum 68 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
Демократическая политическая партия США 118 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2600 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 68 1
Электрокабель 8 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 34 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80253 1590
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54841 1191
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15311 1010
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40375 750
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18154 699
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22577 620
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25728 583
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8800 519
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6877 519
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7590 455
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9947 410
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26366 409
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5683 388
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6200 382
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9515 381
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11692 376
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6135 370
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13728 350
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21793 342
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4222 330
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6294 321
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26601 313
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17617 302
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11139 293
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9715 286
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17795 259
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3161 257
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12761 246
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9175 234
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12910 216
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22423 204
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19433 199
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10420 195
5G - пятое поколение мобильной связи 3517 193
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15232 191
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3540 184
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12904 181
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6534 179
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9155 179
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20685 178
Microsoft Windows 2000 12794 151
Google Android 12808 104
Microsoft Windows 14636 97
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4241 81
Apple iPhone 6 6271 80
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2956 77
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4384 68
Apple iOS 6967 55
Linux OS 8471 52
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6708 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2530 49
Apple iPhone - серия смартфонов 6713 46
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 44
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1029 41
Apple iPad 3760 40
Microsoft Skype 1987 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 31
Microsoft Windows BitLocker 1291 29
Apple Mac - Apple Macintosh 2885 28
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 911 28
Intel Core - Семейство процессоров 1769 28
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 64 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1094 25
Apple iPhone 5 776 25
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 24
Google Play - Google Store - Android Market 3011 22
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 22
Apple - App Store 2653 21
Oracle Java - язык программирования 2797 20
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1237 19
Google YouTube - Видеохостинг 2475 19
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3380 19
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 18
Microsoft Office 3492 18
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1291 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1501 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 16
Samsung Galaxy 1065 16
Путин Владимир 2789 34
Ушацкий Андрей 104 24
Медведев Дмитрий 1635 20
Никифоров Николай 1172 18
Кулаковский Дмитрий 67 15
Гольцов Александр 69 13
Рейман Леонид 1033 12
Солдатенков Сергей 160 11
Пак Олег 101 10
Осеевский Михаил 280 10
Слизень Виталий 242 8
Орловский Виктор 350 8
Ермаков Валерий 90 8
Кравцов Роман 80 8
Иванов Олег 137 8
Кусков Денис 218 7
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
Тихонов Александр 65 6
Смирнов Дмитрий 80 6
Трохин Александр 19 6
Егоров Игорь 42 6
Анкилов Константин 102 6
Ершов Андрей 48 5
Солодухин Константин 116 5
Ермолаев Артем 362 5
Козырев Алексей 288 5
Свердлов Денис 189 5
Приданцев Сергей 144 5
Шадаев Максут 687 5
Белов Виктор 42 5
Бурметьев Данила 14 5
Свириденко Андрей 96 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
Елистратов Николай 90 5
Репин Николай 18 4
Антонюк Борис 68 4
Проскура Дмитрий 30 4
Третьяк Константин 34 4
Чубайс Анатолий 208 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Россия - РФ - Российская федерация 125671 1610
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40007 739
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50554 346
Европа 21478 285
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15450 275
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17228 200
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6508 179
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15354 176
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13335 160
Япония 13022 134
Германия - Федеративная Республика 12170 101
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13056 92
Россия - УФО - Екатеринбург 3384 88
Россия - СФО - Новосибирск 3785 87
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2405 80
Земля - планета Солнечной системы 9846 76
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2652 74
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2895 74
Южная Корея - Республика 6329 74
Азия - Азиатский регион 5146 71
Украина 7362 65
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2066 64
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2368 61
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2575 61
Европа Восточная 3009 60
Казахстан - Республика 5040 60
Швеция - Королевство 3546 60
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1450 58
Россия - Сибирь 2163 58
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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