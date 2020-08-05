Индексная книга CNews*
Сеть передачи данных Data transmission network
Публикаций - 3397, упоминаний - 3506
Сеть передачи данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2789 34
|Ушацкий Андрей 104 24
|Медведев Дмитрий 1635 20
|Никифоров Николай 1172 18
|Кулаковский Дмитрий 67 15
|Гольцов Александр 69 13
|Рейман Леонид 1033 12
|Солдатенков Сергей 160 11
|Пак Олег 101 10
|Осеевский Михаил 280 10
|Слизень Виталий 242 8
|Орловский Виктор 350 8
|Ермаков Валерий 90 8
|Кравцов Роман 80 8
|Иванов Олег 137 8
|Кусков Денис 218 7
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
|Тихонов Александр 65 6
|Смирнов Дмитрий 80 6
|Трохин Александр 19 6
|Егоров Игорь 42 6
|Анкилов Константин 102 6
|Ершов Андрей 48 5
|Солодухин Константин 116 5
|Ермолаев Артем 362 5
|Козырев Алексей 288 5
|Свердлов Денис 189 5
|Приданцев Сергей 144 5
|Шадаев Максут 687 5
|Белов Виктор 42 5
|Бурметьев Данила 14 5
|Свириденко Андрей 96 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
|Елистратов Николай 90 5
|Репин Николай 18 4
|Антонюк Борис 68 4
|Проскура Дмитрий 30 4
|Третьяк Константин 34 4
|Чубайс Анатолий 208 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233454, в очереди разбора - 861794.
Создано именных указателей - 118410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233454, в очереди разбора - 861794.
Создано именных указателей - 118410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.