«Детский мир» повысил надежность и масштабируемость сети передачи данных «Детский мир» повысил надежность сети передачи данных и создал условия для ее масштабирования при помощи сетевого протокола BGP (Border Gateway Protocol). Решение поможет ритейлеру расширить корпоративную сеть в два раза — до

«Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области «Транстелеком» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключит к сети передачи данных 681 социально значимый объект в Ростовской области. На расширенном заседании рабочей группы Правительства Ростовской области по реализации национального проекта «Цифровая э

«Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» «Ростелеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральс

«Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума условием стало создание современной, надежной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры. Объем работ, включающий проектирование, монтаж, пуско-наладку, тестирование и ввод в эксплуатацию сети передачи данных SCADA на более чем 100 объектах заказчика, расположенных на протяжении всего трубопровода, был доверен «Стэп лоджик». Все работы проводились с учетом графика строительства

DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам йме, Германия, и макетом спутника, расположенным более чем в 10 км от этого места на горе Хоэнпейсенберг. Новый рекорд в 13,16 Тбит/с почти в восемь раз превышает предыдущее достижение DLR. При такой скорости передачи данных все печатные книги в мире могут быть переданы примерно за полминуты. Подобное достижение стало возможным благодаря новейшим технологиям, применяемым в оборудовании ADVA

«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в столице Республике Калмыкия г. Элисте. Обновлены более 190 коммутаторов на оптоволоконной сети, что позволило повысить ее производительность и улучшить качество услуг. «Р

Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве Мобильный оператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С момента запуска сети Tele2 в столи

LG Uplus и Huawei осуществили первый в мире коммерческий запуск технологии агрегации двух несущих частот для восходящей линии связи лении (UL 2CC CA) в коммерческой сети. Являясь одной из ключевых функций новейшей коммерческой версии LTE-Advanced Pro компании Huawei eRAN11.1, технология UL 2CC CA обеспечит значительное увеличение скорости передачи данных по восходящей линии связи (до 108 Мбит/с), благодаря чему пользователи смогут гораздо быстрее выгружать файлы со своих мобильных устройств. Ввиду стремительного развити

Установлен мировой рекорд скорости передачи данных гнал в каждом оптическом канале имел собственную длину волны. Модуляция сигналов производилась посредством квадратурного модулятора, также являющегося частью системы. Исследователи установили рекорд скорости передачи данных «Воспользовавшись высокоскоростным суперприемником, мы смогли целиком принимать данные по суперканалу в реальном времени. Суперканалы становятся все более важными для р

Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных По итогам первого квартала 2015 г. количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных – превысило в Ижевске 25 тыс. Охват домохозяйств в столице Удмуртии, имеющих возможность подключения к оптическим сетями «Ростелекома» по технологии FTTB (Fiber-To-The-Buil

Более 20 тыс. абонентов «Ростелекома» в Татарстане пользуются услугами оптической сети передачи данных Количество абонентов «Ростелекома» – пользователей услуг оптической сети передачи данных превысило в Татарстане 20 тыс. В 2014 г. абонентская база широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) в регионе увеличи

Минкомсвязи разработало порядок использования единой сети передачи данных ещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов появился проект ведомственного приказа Минкомсвязи «Об утверждении порядка использования сети передачи данных». Порядок применяется при использовании сети передачи данных органов власти: при формировании объемов услуг; при взаимодействии заказчика, оператора и пользователя п

ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб. лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно документации, целью оказания услуг является повышение эффективности информационного взаимодействия подразделений ФКП Росреест

«Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных й ROPA. Предыдущий рекорд передачи данных 800 Гбит/с на 500 км был поставлен в сентябре этого года. Передача данных была осуществлена на когерентной DWDM-системе «Волга». Рекорд стал возможен б

Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому» Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила итоги открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно представленной на сайте госзакупок РФ информации, на участие в аукционе поступила всего одна заявка — от компании «Ростелеком

Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней. Согласно аукционной документации, услуги по сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней

Минкомсвязь подвела итоги аукциона на проектирование единой сети передачи данных для органов госвласти инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры для органов государственной власти Минкомсвязь РФ в рамках пилотного проекта провела аукцион на право заключения госконтракта на проектирование единой сети передачи данных для органов государственной власти. Победитель открытого электронного аукциона на понижение со стартовой ценой 2,98 млн руб. кроме самого проекта сети должен подготовить и

«Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи» Компания «Техносерв» объявила о завершении первого этапа проекта по созданию комплексной системы мониторинга телекоммуникационного оборудования сети передачи данных компании «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкирии. На первом этапе «Техносерв» обеспечил развертывание на ядре транспортной сети IP/MPLS компани

«Ростелеком» окажет услуги доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения ПФР по Челябинской области Челябинский филиал «Ростелекома» выиграл конкурс на оказание услуг доступа к корпоративной сети передачи данных для отделения Пенсионного фонда РФ в Челябинской области. Впервые контракт между компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом был заключен в 2005 г. На сегодняшний день корпо

Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных за 106 млн руб. во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Назначением услуг является обеспечение защищенной передачи данных между географически распределенными объектами РСПД и доступа в интернет. Целью проекта является об

Создание защищенной сети передачи данных для Росреестра: контракт на 234 млн руб. забрал «Ростелеком» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат и территориальные органы Росреестра, а также территориальные органы и подведомственные организации Росреестра и их обособленные подразделе

MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера» Московский Internet Exchange (MSK-IX) выполнил проектирование оптической сети передачи данных в Москве для «Рамблер Интернет Холдинг». Проект сети, предусматривающий подключение к инфраструктуре MSK-IX и к сетям сервис-провайдеров портами 10G, включает в себя пять у

«Инфосистемы Джет» провели аудит сети передачи данных «Ростик’с-KFC» Компании «Ростик’с-KFC» и «Инфосистемы Джет» завершили проведение аудита сети передачи данных (СПД) в филиалах «Ростик’с-KFC». Главным итогом проекта стало создание единой концепции развития ИТ-систем. «Ростик’с-KFC» приняла решение о проведении модернизации сети по

«Ростелеком» получил контракт на услуги поддержки региональной сети передачи данных Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило итоги открытого аукциона на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в тендере подала заявку только одна компания - «Ростелеком», предложение которой было признано соответствующим тр

«МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных пания Huawei объявили об успешном завершении совместного тестирования нового решения для магистральных сетей оператора на базе оборудования DWDM, что позволило оператору достичь рекордной для Украины скорости передачи данных. В ходе тестирования, организованного МТС и Huawei на транспортной DWDM-сети оператора, была обеспечена пропускная способность 40 Гбит/сек на одной волне, что позволило

«ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных компании в направлении наиболее крупных городов Самарской области: Тольятти – Жигулевск - Сызрань. Одновременно в рамках программы преодоления «цифрового неравенства» для о

«Синтерра» выиграла аукцион на сопровождение защищенной сети передачи данных Росреестра Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) объявила итоги открытого аукциона по выбору поставщика услуг по организации и сопровождению защищенной сети передачи данных, объединяющей центральный аппарат Росреестра и территориальные органы Росреестра. Согласно протоколу рассмотрения заявок от 15 января 2010г., на участие в торгах подали зая

Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных во по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о проведении открытого аукциона, с победителем которого планирует заключить госконтракт на оказание услуг по поддержке региональной сети передачи данных (РСПД). Целью проекта является обеспечение бесперебойного защищенного информационного взаимодействия и доступа в интернет географически распределенных объектов центрального

IBS DataFort инвестирует в развитие собственной сети передачи данных 17 млн руб. Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, сообщила о том, что до конца 2009 г. инвестирует в развитие собственной широкополосной сети передачи данных в Москве около 17 млн руб., что позволит расширить набор сервисов по управлению сетями клиентов как на территории России, так и за ее пределами. Строительство специализиров

«Крок» оптимизировал сети передачи данных «УРСА Банка» Компания «Крок» осуществила проект по оптимизации сетей передачи данных «УРСА Банка». Оптимизация позволила сократить расходы банка на сети передачи данных и улучшить работу пользователей с бизнес-приложениями, говорится в сообщении «Крок». «Сейчас все говорят про оптимизацию и сокращение расходов, мы же можем привести конкрет

Передача данных: Siemens догоняет конкурентов Инженерам компании Siemens удалось установить рекордный показатель скорости передачи данных по оптическому кабелю. Скорость передачи по одному каналу достигла 107 Гбит/c (расстояние 160 км). По сообщениям Reuters, инженерам Siemens совместно с сотрудниками ком

Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли

Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях дит то, что удалось добиться NTT. Нынешние магистральные сети передают данные на скорости 1 Тбит/с. Передача данных в таких сетях основана на технологии мультиплексирования с разделением по дли

ФСО объявила о конкурсе на монтаж узлов сети передачи данных Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны объявило о проведении конкурса на установку и монтаж оборудования узлов объединенной сети передачи данных. Цена контракта — 24 млн. руб. Места поставки — объекты ФСО России в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске,

Alcatel побила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС ем для передачи трафика на большие расстояния по традиционному одномодовому волокну, установленному в сетях France Telecom и Deutsche Telekom. Стандартные сети этих компаний вполне готовы к повышению скорости передачи данных и внедрению передающих средств нового поколения. Это позволяет модернизировать сети без излишних затрат. Проект Toprate (IST-2000-28657) проводится в рамках 5-й европей

Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально

Hitachi установила рекорд скорости передачи данных по ВОЛС Специалисты корпорации Hitachi установили рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному каналу – 40 Гбит/с. Для увеличения пропускной способности использовалась передача с многоуровневой модуляцией (16 уровней на символ). Это максимально

Передача данных в сотовых сетях набирает популярность х объемах обмениваться данными через сотовые сети, утверждает исследовательская фирма Mobinet. Это в четыре раза больше, чем в 2003 г. Резкий рост интереса к таким услугам произойдет после увеличения скорости передачи данных, повышения уровня безопасности и снижения тарифов. Наибольший интерес абоненты проявляют к мобильным играм, электронной почте, передаче фотографий, музыки и новостным с

Установлен новый рекорд скорости передачи данных в Сети Американский телекоммуникационный оператор Sprint и Шведская национальная исследовательская и образовательная сеть (SUNET) установили новый рекорд скорости передачи данных в интернете с использованием общедоступных устройств связи. В апреле 2004 г. с компьютера в Сан-Хосе, Калифорния на компьютер в Швеции (расстояние между хостами состави