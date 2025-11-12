В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Петербургское «НПО РТТ» вышло на серийный выпуск отечественных базовых станций в рамках контрактного производства на базе завода радиоэлектроники ОАО «Авангард». В 2025 г. для разработчика базовых станций сотовой связи «Булат» планируется выпустить 1,8 тыс. Станций для установки в сети оператора Т2. Процесс ИТ-импортозамещения идет по стране неспешно, но решительно.

Выход на серийное производство

Петербургское «НПО РТТ» вышло на серийный выпуск отечественных базовых станций в рамках контрактного производства на базе завода радиоэлектроники ОАО «Авангард», пишут «Ведомости». Выпуск базовых станций наладили, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков. Уже в 2025 г. для разработчика базовых станций сотовой связи «Булат», подконтрольно «Ростелекому», планируется выпустить 1,8 тыс. станций.

Ожидается, что до конца 2025 г. все произведенные станции будут установлены на коммерческую сеть с абонентским трафиком оператора Т2 (ООО «Т2 РТК Холдинг», принадлежит «Ростелекому»).

12 ноября 2025 г. 1 тыс. базовых станций уже выведены в сеть в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), цель которой — обеспечить жителей сел и деревень услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет. В пресс-службе сотового оператора Т2 подтвердили журналистам, что весь объем телеком-оборудования, запланированный на этот 2025 г., будет установлен Т2 в малых населенных пунктах страны.

«Булат» Базовая станция BS-1800HWSW

С 2023 г. «Ростелеком» выпускает на петербургском заводе «Авангард» отечественное телекоммуникационное и сетевое оборудование в формате контрактного производства. В июне 2023 г. совместное предприятие «НПО РТТ» (ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард», ООО «Кьютек») запустило на площадке линию полного цикла — от производства печатных плат до финальной сборки и упаковки. В частности, здесь изготавливается ИТ-оборудование для базовых станций «Булат».

Рост производства

В планах «Булата» на 2026 г. запустить в рамках программы УЦН еще порядка 1,5 тыс. базовых станций с отечественным программным обеспечением (ПО) от ООО «НТР». «12 ноября 2025 г. идет расстановка ранее произведенных станций, которые находятся на складе «Ростелекома» и продолжается производство на следующий год. С увеличением потребности существует возможность расширения производства, но пока те мощности, которые есть наши планы закрывают», — рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Булата» Александр Комаров. «Мы обязательно будем выходить на них. Мы уже проходили тесты у всех операторов и получили положительное заключение — базовый функционал работает. Получили пожелания по доработкам, внесем их и вернемся к операторам», — отметил Комаров.

В пресс-службе «Ростелекома» не раскрыли точные планы производства базовых станций «Булата» на петербургской площадке в 2026 г. Однако как отметил 11 ноября президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, на 2026 г. компания ставит перед «Булатом» задачу по масштабированию проекта на сети Т2 до 5 тыс. - 7 тыс. базовых станций. По оценке господина Комарова, среди действующих отечественных базовых станций в сетях операторов связи доля «Булата» уже составляет 60-70%. В 2026 г. планируется выйти за рамки программы УЦН и начать поставки другим операторам связи.

ИТ-импортозамещение в России

В 2022 г. ключевые иностранные производители ИТ-оборудования для базовых станций прекратили поставки в Россию. Речь идет в первую очередь о производителях продукции Nokia и Ericsson. Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в России должна быть достигнута 100% локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G. В 2025 г. из всех новых базовых станций, которые устанавливают российские сотовые операторы, 6% должно приходиться на отечественное оборудование, при этом за 2024 г. операторы большой четверки (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2) возвели в стране 126 тыс. базовых станций.

В ноябре 2025 г. сразу несколько отечественных компаний ведут разработку и тестирование отечественных базовых станций в рамках проекта ИЦК «Мобильная связь», направленного на замещение зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений в отрасли связи.

На данный момент проект объединяет четырех операторов мобильной связи и 20 производителей ИТ-оборудования. Базовые станции производителя «Иртея» (контролируется МТС) проходят коммерческую эксплуатацию на сетях МТС, также компания выиграла тендер на поставку 2 тыс. базовых станций «Вымпелкому» (бренд «Билайн») до конца 2026 г. Компания Yadro (контролируется «ИКС Холдинг») в 2025 г. начала серийное производство собственных базовых станций. Разработчик «Софтайм» (контролируется компанией «Киберз», принадлежит ЗПИФ «Комплексный») в мае 2025 г. провел первый этап, а в ноябре начала подготовку ко второму этапу лабораторных тестов своих базовых станций с Т2.