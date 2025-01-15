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Голуб Василий



15.01.2025 МТС запустила LTE в трех отдаленных селах Воронежской области 1
04.07.2024 МТС прокачала сеть LTE в коттеджных поселках Воронежа и агломерации 1
27.06.2024 В реликтовом лесу санатория Дзержинского включили повышенные скорости LTE 1
14.06.2024 МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области 1
27.05.2024 Воронежским альпакам включили LTE-интернет 1
06.05.2024 На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года 1
05.04.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области 1
22.01.2024 Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города 1
22.11.2023 LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи 1
22.03.2023 МТС в два раза увеличивает скорости LTE в Воронеже за счет частот 3G 1
10.11.2022 МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки 1
13.09.2022 Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету 1
22.08.2022 МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ «Центр» 1
11.08.2022 Резиденты воронежского промпарка «Перспектива» смогут внедрять умное производство 1
14.02.2022 В Воронежской области началась масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 1
24.01.2022 МТС обеспечит безопасность воронежской ОЭЗ «Центр» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области 1
04.08.2016 МТС обеспечит связью бригады «скорой помощи» в Ульяновске 1
20.07.2016 МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Голуб Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 20
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Philips 2053 1
HTC Corporation 1499 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Poly - Plantronics 136 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Jabra 76 1
Celly 4 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
Telegram Group 1983 1
Парус Корпорация 552 1
ОЭЗ ППТ Центр 2 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Агротек Холдинг 7 1
Венец АКБ 20 1
Правительство Воронежской области - Масловский индустриальный парк 1 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
SKITL 3PL-оператор 1 1
Почта России ПАО 2112 1
Агротек - Черниговский Агрохолдинг 2 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
Умные платформы 1682 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Vobis Highscreen 66 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
МТС Защитник 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Волков Денис 9 3
Крещенко Александр 1 1
Камышев Алексей 3 1
Гусев Александр 36 1
Кустов Данил 1 1
Лапина Елена 2 1
Енин Виктор 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 53 1
Крамский Иван 1 1
Круликовский Александр 1 1
Волкова Полина 1 1
Бережной Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 16
Россия - РФ - Российская федерация 144195 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 11
Беларусь - Белоруссия 5638 9
Армения - Республика 2280 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронежский заповедник - Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова 4 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 41 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхний Мамон - Нижний Мамон 8 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 13 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 47 1
Россия - Рощино 22 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 12 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 236 1
Америка Южная 850 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Дача - дачники 814 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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