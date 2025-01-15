Голуб Василий
Голуб Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 20
|Samsung Electronics 10254 1
|Huawei 3933 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
|Philips 2053 1
|HTC Corporation 1499 1
|Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
|Poly - Plantronics 136 1
|Samsung - Harman - JBL 216 1
|Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
|Jabra 76 1
|Celly 4 1
|Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 51 1
|Telegram Group 1983 1
|Парус Корпорация 552 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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