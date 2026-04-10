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УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова

СОБЫТИЯ


10.04.2026 МТС и УлГПУ объединят усилия для подготовки профильных специалистов 3
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
20.07.2016 МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
Shopify 36 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Венец АКБ 21 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
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Известия ИД 770 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 3
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 2
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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