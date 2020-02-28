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МТС LTE-сеть МТС 4G-сеть

МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть

СОБЫТИЯ

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28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня

ать сети, обеспечив по итогам года качественной мобильной связью 4G более 90% территории населенных пунктов Подмосковья и транспортных магистралей. В 2019 г. объем трафика мобильного интернета в сети 4G МТС вырос почти на 65% в Московской агломерации, что сопоставимо с динамикой 2018 г. МТС называет себя лидером в столичном регионе по общему количеству базовых станций, при этом 91% площадок
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников

остным мобильным интернетом еще 34 населенных пункта Псковщины. Теперь пользоваться 4G-интернетом оператора на скорости до 75 Мбит/с могут порядка 466 тыс. жителей области, сообщили CNews в МТС. Сеть 4G МТС появилась в трех районных центрах области: Гдове, Палкино и Плюссе, охватила ряд населенных пунктов Псковского района (деревни Богданово, Лодышкино, Тямша, Новоселье, Ерусалимка, Верхоли
29.12.2016 Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС

МТС объявил о росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Кировской области. Как рассказали CNews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016, объем мобильного трафика, переданного в регионе на 4G скоростях вырос почти двое.За год общее
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза

одится на сеть «четвертого поколения». Рост трафика и увеличение доли сети 4G стали возможны благодаря расширению существующего покрытия сети LTE, в том числе за счет использования частоты 1800. Сеть 4G МТС впервые появилась в нескольких населенных пунктах Ростовского района, таких как поселок Петровское и село Любилки, а также в деревне Турыгино Ярославского района. МТС также провела масшт
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края

Алтайском крае поддерживает скорости до 42 Мбит/с, а третьей несущей частотой оснащено 50% базовых станций 3G.В августе 2014 г. МТС запустила сеть LTE в Барнауле и Новоалтайске. До конца 2014 г. сеть 4G МТС появилась в Бийске, Рубцовске и Белокурихе. В 2015 г. число базовых станций, поддерживающих работу в сети «четвертого поколения», выросло на 10%. На сегодняшний день в зоне покрытия связ
26.08.2016 Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое

абонентов в Ямбурге — вахтовики, которым необходима постоянная качественная связь с родными и близкими на «большой земле», — отмечает директор МТС в ЯНАО Сергей Симайченков. На сегодняшний день связь 4G МТС со скоростью доступа до 75 Мбит/с доступна в ЯНАО порядка 70% населения. Мобильная сеть МТС в ЯНАО работает на полностью обновленном современном оборудовании, которое поддерживает высоки
28.01.2016 Спрос на интернет 4G МТС на Дальнем Востоке увеличился вдвое

тской базы. Следуя потребительскому спросу, в последние несколько лет МТС на Дальнем Востоке уделила особое внимание активному строительству и развитию сети четвертого поколения. К концу 2015 г. сеть 4G МТС была запущена во всех регионах Дальнего Востока, и стала доступна для 40% населения, проживающего как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Лидерами по темпам прироста
26.01.2016 За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза

сокоскоростного интернета стали жители Большого Камня, где количество абонентов, пользующихся сетью 4G МТС, за год увеличилось в 4 раза. На втором месте жители Арсеньева – 2,5 раза, на третьем

07.10.2015 Скорость в LTE-сети МТС в Петербурге выросла до 150 Мбит/с

600 МГц, 1800 МГц и 800 МГц, а также 2600 МГц и 800 МГц, что позволило увеличить скорость передачи данных для абонентов в сети «четвертого поколения» до 150 Мбит/с. На сегодняшний день более 65% сети LTE МТС в Петербурге и Ленинградской области работает на агрегированных частотах. «Передача данных в нескольких полосах частот позволяет увеличить пропускную способность сетей МТС, в разы повыс
24.09.2015 МТС запустила 4G в аэропорту Храброво

ссажиров, которым необходимы качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет. Сегодня сеть 4G МТС обеспечивает интернет-доступ на скорости до 75 Мбит/с, что позволит абонентам, ожидая

20.08.2015 МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО

ой области и ХМАО технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети 4G МТС — жители этих регионов впервые могут работать в сети LTE на скорости до 150 Мбит/с. Ка
01.07.2015 Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза

и за год. Как сообщили CNews в МТС, количество базовых станций 4G в регионе выросло в 3,3 раза, а число пользователей в сети «четвертого поколения» увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день сеть 4G МТС покрывает территорию, на которой проживает две трети населения Новосибирской области. Высокоскоростным интернетом 4G МТС сегодня могут пользоваться более 2 млн человек во всех гор
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае

должают активно развиваться. К началу летнего сезона подавляющее большинство территорий крупных городов, включая курортные населенные пункты Черноморского и Азовского побережий, будут охвачены связью LTE МТС. «Запуск сети 4G в Краснодарском крае продолжает реализацию комплексной стратегии МТС по развитию технологической инфраструктуры в южных регионах страны. Сегодня в Краснодарском крае мы
17.09.2014 Сети 4G МТС стали доступны жителям Омска

эксплуатацию сети 4G (LTE) в Омске. Сети «четвертого поколения» МТС обеспечат жителей Омска и области высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в Омске, установив базовые станции во всех округах города, в том числе в популярных местах досуга и отдыха жителей: на городской набережной, в Советском парке и парке 30
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края

ым Интернетом «четвертого поколения» могут пользоваться более 1,2 млн жителей 14 городов края. Сеть 4G МТС появилась в городах Кисловодск, Буденновск, Светлоград, Зеленокумск, Изобильный, Ипато
16.07.2014 Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове

го года. Поэтому именно Североморск был выбран первым городом в Мурманской области для запуска сети 4G МТС. Сейчас мы продолжаем развертывание сети 4G МТС в регионе, и в ближайшее время

16.07.2014 Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС

арта LTE появились в крупных районных центрах республики – Завьялово, Игра, Балезино. Развитие сети 4G МТС напрямую влияет на рост популярности скоростного мобильного интернета среди жителей Уд
02.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Вологде

какой сети зарегистрирован абонент — 2G, 3G или 4G, подчеркнули в компании. Для подключения к сети 4G МТС необходимо устройство с поддержкой технологии 4G/LTE. Сегодня работу в LTE поддерживае
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении зоны покрытия сети 4G МТС в Ленинградской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мб
31.03.2014 МТС завершила строительство первого этапа сети LTE в Коми

тандарта LTE FDD в Сыктывкаре. В середине марта мы начали тестирование оборудования базовых станций 4G МТС, в ходе которого отлажена сетевая архитектура в условиях различного городского ландшаф
24.01.2014 Apple допускает iPhone в LTE-сеть МТС

ов, кто смог провести эти тесты и обеспечить своих абонентов соответствующей прошивкой, стал «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»): это случилось еще в декабре 2013 г.. Скриншот iPhone, работающего в LTE-сети МТС Возможно, это объясняется тем, что «Вымпелком» остался последним из российских сотовых операторов, у которого есть прямой договор с Apple на закупку iPhone. МТС отказалась продлева
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области

дальнейший рост числа пользователей современных гаджетов, а значит и новой сети МТС». Сегодня сеть 4G МТС стандарта LTE FDD поддерживает ряд пользовательских устройств, в том числе порядка 20

25.06.2013 В России начато серийное производство навигационного оборудования с sim-чипами МТС

орудование для мониторинга транспорта уже на заводе оснащается не только слотом для SIM-карты, но и SIM-чипом МТС, встроенным в него методом пайки. До конца 2013 г. МТС поставит на производство
17.09.2012 Ради 4G МТС повысила стоимость интернета в Москве

ьную передачу данных c поддержкой технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. 4G-сеть МТС была запущена 1 сентября 2012 г. Первые две недели LTE-абоненты МТС могут пользов

Публикаций - 340, упоминаний - 433

МТС LTE-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 339
Samsung Electronics 11065 36
Apple Inc 13156 26
Huawei 4677 25
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Sony 6739 20
LG Electronics 3735 19
ZTE Corporation 800 15
HTC Corporation 1512 15
МегаФон 10742 12
МТС Северо-Запад макрорегион 67 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ростелеком 10948 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 4
Основа Телеком 71 4
МТС - Иртея 146 3
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 2
Supra 36 2
МТС Сибирь макрорегион 49 2
БУХта - Buhta 103 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Qualcomm Technologies 1974 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
3Q 48 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
МТС Юг макрорегион 4 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 7
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Газпром ПАО 1493 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 3
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Колос - санаторий 2 2
Почта России ПАО 2370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Слобода 33 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 1
Красное озеро - горнолыжный курорт 2 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Тест НПП 1 1
Сибирь Санаторий 2 1
Приока Санаторий 1 1
Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова 1 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 3 1
Наукоград - технопарк 156 1
Segway 20 1
Венец АКБ 21 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Золотая Нива Агрофирма 6 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 11 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация городского округа Самара 23 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Союз художников России 5 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 313
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 244
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 119
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 99
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 95
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 70
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 69
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 47
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 44
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 36
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 36
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 35
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 34
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 32
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 32
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 25
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 24
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 24
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Apple iPhone 5 783 22
Apple iPad mini 430 18
МТС 3G-сеть 121 15
МТС Планшет 21 11
МТС Big Data 324 7
МТС серия смартфонов 26 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
МТС Коннект - MTS Connect 49 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
МТС ВОЛС 19 4
МТС 2G-сеть 12 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
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