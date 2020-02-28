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МТС LTE-сеть
МТС 4G-сеть


28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 2
10.07.2017 МТС обновит сеть в Кировской области 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 1
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 2
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 3
03.02.2017 МТС представил итоги развития LTE-сетей в Омской области в 2016 году 1
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области 1
17.01.2017 МТС запустила в Смоленской области первую сеть LTE-Advanced 1
29.12.2016 Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 3
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 2
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 2
16.12.2016 МТС запускает сети 4,5G 1
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1
14.12.2016 МТС расширил границы 4G в Амурской области 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
08.12.2016 МТС определил самые «качающие» районы и объекты Самары 1
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области 1
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 1
20.10.2016 МТС назначил технического директора в Свердловской области 1
14.10.2016 М2М-решения в сети 4G завоевывают бизнес-рынок Астраханской области 1
05.10.2016 МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A 1
04.10.2016 МТС подвел итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл 1
30.09.2016 Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
13.09.2016 МТС обеспечил связь в тоннеле под Невой 1
08.09.2016 МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 2
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Томской области 1
23.08.2016 МТС запустила сеть LTE в одном из крупнейших городов Новгородской области 2
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
17.08.2016 МТС: Сибиряки за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1

Публикаций - 160, упоминаний - 209

МТС LTE-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 160
Samsung Electronics 5651 27
Apple Inc - Эппл Рус 7692 16
Huawei 2730 12
LG Electronics 1844 12
Sony 2340 10
HTC Corporation 1189 10
ZTE Corporation 550 10
Nokia Corporation 2434 9
Alcatel 229 5
МТС Северо-Запад 44 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Microsoft Corporation 11060 2
Supra 23 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Шахты 38 1
МТС Сибирь 17 1
Орбита 23 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Google LLC 7144 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Ericsson 858 1
Qualcomm Technologies 1002 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 4
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Славянка ГК 18 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Дорогобуж 5 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Администрация Красноярского края 25 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 97
3G - Стандарт мобильной связи 3723 43
LTE-смартфон 138 15
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 15
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 3
Smartphone - Смартфон 773 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
FB2 - FictionBook 87 2
Big Data - Большие данные 1136 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Умные платформы 496 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Apple iPad mini 375 13
Apple iPhone 5 710 13
МТС 3G-сеть 86 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
МТС Автосекретарь 35 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iOS 5741 1
Apple iPhone 4 700 1
Google Android 10750 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Facebook Live 6 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
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Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
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Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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