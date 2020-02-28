Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1

МТС обновит сеть в Кировской области 1

МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1

Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 1

МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 2

МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 3

Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС 1

МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 3

МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1

МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1

МТС расширил границы 4G в Амурской области 1

МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1

МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1

МТС назначил технического директора в Свердловской области 1

Трафик M2M в 4G сети МТС на Среднем Урале вырос в 10 раз 1

Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1

МТС обеспечил связь в тоннеле под Невой 1

МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 2

МТС назначила нового руководителя филиала в Томской области 1