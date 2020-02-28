Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня ать сети, обеспечив по итогам года качественной мобильной связью 4G более 90% территории населенных пунктов Подмосковья и транспортных магистралей. В 2019 г. объем трафика мобильного интернета в сети 4G МТС вырос почти на 65% в Московской агломерации, что сопоставимо с динамикой 2018 г. МТС называет себя лидером в столичном регионе по общему количеству базовых станций, при этом 91% площадок

Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников остным мобильным интернетом еще 34 населенных пункта Псковщины. Теперь пользоваться 4G-интернетом оператора на скорости до 75 Мбит/с могут порядка 466 тыс. жителей области, сообщили CNews в МТС. Сеть 4G МТС появилась в трех районных центрах области: Гдове, Палкино и Плюссе, охватила ряд населенных пунктов Псковского района (деревни Богданово, Лодышкино, Тямша, Новоселье, Ерусалимка, Верхоли

Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС МТС объявил о росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Кировской области. Как рассказали CNews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016, объем мобильного трафика, переданного в регионе на 4G скоростях вырос почти двое.За год общее

Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза одится на сеть «четвертого поколения». Рост трафика и увеличение доли сети 4G стали возможны благодаря расширению существующего покрытия сети LTE, в том числе за счет использования частоты 1800. Сеть 4G МТС впервые появилась в нескольких населенных пунктах Ростовского района, таких как поселок Петровское и село Любилки, а также в деревне Турыгино Ярославского района. МТС также провела масшт

Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края Алтайском крае поддерживает скорости до 42 Мбит/с, а третьей несущей частотой оснащено 50% базовых станций 3G.В августе 2014 г. МТС запустила сеть LTE в Барнауле и Новоалтайске. До конца 2014 г. сеть 4G МТС появилась в Бийске, Рубцовске и Белокурихе. В 2015 г. число базовых станций, поддерживающих работу в сети «четвертого поколения», выросло на 10%. На сегодняшний день в зоне покрытия связ

Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое абонентов в Ямбурге — вахтовики, которым необходима постоянная качественная связь с родными и близкими на «большой земле», — отмечает директор МТС в ЯНАО Сергей Симайченков. На сегодняшний день связь 4G МТС со скоростью доступа до 75 Мбит/с доступна в ЯНАО порядка 70% населения. Мобильная сеть МТС в ЯНАО работает на полностью обновленном современном оборудовании, которое поддерживает высоки

Спрос на интернет 4G МТС на Дальнем Востоке увеличился вдвое тской базы. Следуя потребительскому спросу, в последние несколько лет МТС на Дальнем Востоке уделила особое внимание активному строительству и развитию сети четвертого поколения. К концу 2015 г. сеть 4G МТС была запущена во всех регионах Дальнего Востока, и стала доступна для 40% населения, проживающего как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Лидерами по темпам прироста

За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза сокоскоростного интернета стали жители Большого Камня, где количество абонентов, пользующихся сетью 4G МТС, за год увеличилось в 4 раза. На втором месте жители Арсеньева – 2,5 раза, на третьем

Скорость в LTE-сети МТС в Петербурге выросла до 150 Мбит/с 600 МГц, 1800 МГц и 800 МГц, а также 2600 МГц и 800 МГц, что позволило увеличить скорость передачи данных для абонентов в сети «четвертого поколения» до 150 Мбит/с. На сегодняшний день более 65% сети LTE МТС в Петербурге и Ленинградской области работает на агрегированных частотах. «Передача данных в нескольких полосах частот позволяет увеличить пропускную способность сетей МТС, в разы повыс

МТС запустила 4G в аэропорту Храброво ссажиров, которым необходимы качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет. Сегодня сеть 4G МТС обеспечивает интернет-доступ на скорости до 75 Мбит/с, что позволит абонентам, ожидая

МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО ой области и ХМАО технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети 4G МТС — жители этих регионов впервые могут работать в сети LTE на скорости до 150 Мбит/с. Ка

Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза и за год. Как сообщили CNews в МТС, количество базовых станций 4G в регионе выросло в 3,3 раза, а число пользователей в сети «четвертого поколения» увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день сеть 4G МТС покрывает территорию, на которой проживает две трети населения Новосибирской области. Высокоскоростным интернетом 4G МТС сегодня могут пользоваться более 2 млн человек во всех гор

МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае должают активно развиваться. К началу летнего сезона подавляющее большинство территорий крупных городов, включая курортные населенные пункты Черноморского и Азовского побережий, будут охвачены связью LTE МТС. «Запуск сети 4G в Краснодарском крае продолжает реализацию комплексной стратегии МТС по развитию технологической инфраструктуры в южных регионах страны. Сегодня в Краснодарском крае мы

Сети 4G МТС стали доступны жителям Омска эксплуатацию сети 4G (LTE) в Омске. Сети «четвертого поколения» МТС обеспечат жителей Омска и области высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в Омске, установив базовые станции во всех округах города, в том числе в популярных местах досуга и отдыха жителей: на городской набережной, в Советском парке и парке 30

Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края ым Интернетом «четвертого поколения» могут пользоваться более 1,2 млн жителей 14 городов края. Сеть 4G МТС появилась в городах Кисловодск, Буденновск, Светлоград, Зеленокумск, Изобильный, Ипато

Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове го года. Поэтому именно Североморск был выбран первым городом в Мурманской области для запуска сети 4G МТС. Сейчас мы продолжаем развертывание сети 4G МТС в регионе, и в ближайшее время

Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС арта LTE появились в крупных районных центрах республики – Завьялово, Игра, Балезино. Развитие сети 4G МТС напрямую влияет на рост популярности скоростного мобильного интернета среди жителей Уд

МТС запустила сеть 4G в Вологде какой сети зарегистрирован абонент — 2G, 3G или 4G, подчеркнули в компании. Для подключения к сети 4G МТС необходимо устройство с поддержкой технологии 4G/LTE. Сегодня работу в LTE поддерживае

МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении зоны покрытия сети 4G МТС в Ленинградской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мб

МТС завершила строительство первого этапа сети LTE в Коми тандарта LTE FDD в Сыктывкаре. В середине марта мы начали тестирование оборудования базовых станций 4G МТС, в ходе которого отлажена сетевая архитектура в условиях различного городского ландшаф

Apple допускает iPhone в LTE-сеть МТС ов, кто смог провести эти тесты и обеспечить своих абонентов соответствующей прошивкой, стал «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»): это случилось еще в декабре 2013 г.. Скриншот iPhone, работающего в LTE-сети МТС Возможно, это объясняется тем, что «Вымпелком» остался последним из российских сотовых операторов, у которого есть прямой договор с Apple на закупку iPhone. МТС отказалась продлева

МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области дальнейший рост числа пользователей современных гаджетов, а значит и новой сети МТС». Сегодня сеть 4G МТС стандарта LTE FDD поддерживает ряд пользовательских устройств, в том числе порядка 20

В России начато серийное производство навигационного оборудования с sim-чипами МТС орудование для мониторинга транспорта уже на заводе оснащается не только слотом для SIM-карты, но и SIM-чипом МТС, встроенным в него методом пайки. До конца 2013 г. МТС поставит на производство