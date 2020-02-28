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МТС LTE-сеть МТС 4G-сеть
СОБЫТИЯ
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|28.02.2020
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Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня
ать сети, обеспечив по итогам года качественной мобильной связью 4G более 90% территории населенных пунктов Подмосковья и транспортных магистралей. В 2019 г. объем трафика мобильного интернета в сети 4G МТС вырос почти на 65% в Московской агломерации, что сопоставимо с динамикой 2018 г. МТС называет себя лидером в столичном регионе по общему количеству базовых станций, при этом 91% площадок
|08.06.2017
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Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников
остным мобильным интернетом еще 34 населенных пункта Псковщины. Теперь пользоваться 4G-интернетом оператора на скорости до 75 Мбит/с могут порядка 466 тыс. жителей области, сообщили CNews в МТС. Сеть 4G МТС появилась в трех районных центрах области: Гдове, Палкино и Плюссе, охватила ряд населенных пунктов Псковского района (деревни Богданово, Лодышкино, Тямша, Новоселье, Ерусалимка, Верхоли
|29.12.2016
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Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС
МТС объявил о росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Кировской области. Как рассказали CNews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016, объем мобильного трафика, переданного в регионе на 4G скоростях вырос почти двое.За год общее
|23.12.2016
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Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза
одится на сеть «четвертого поколения». Рост трафика и увеличение доли сети 4G стали возможны благодаря расширению существующего покрытия сети LTE, в том числе за счет использования частоты 1800. Сеть 4G МТС впервые появилась в нескольких населенных пунктах Ростовского района, таких как поселок Петровское и село Любилки, а также в деревне Турыгино Ярославского района. МТС также провела масшт
|21.09.2016
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Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края
Алтайском крае поддерживает скорости до 42 Мбит/с, а третьей несущей частотой оснащено 50% базовых станций 3G.В августе 2014 г. МТС запустила сеть LTE в Барнауле и Новоалтайске. До конца 2014 г. сеть 4G МТС появилась в Бийске, Рубцовске и Белокурихе. В 2015 г. число базовых станций, поддерживающих работу в сети «четвертого поколения», выросло на 10%. На сегодняшний день в зоне покрытия связ
|26.08.2016
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Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое
абонентов в Ямбурге — вахтовики, которым необходима постоянная качественная связь с родными и близкими на «большой земле», — отмечает директор МТС в ЯНАО Сергей Симайченков. На сегодняшний день связь 4G МТС со скоростью доступа до 75 Мбит/с доступна в ЯНАО порядка 70% населения. Мобильная сеть МТС в ЯНАО работает на полностью обновленном современном оборудовании, которое поддерживает высоки
|28.01.2016
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Спрос на интернет 4G МТС на Дальнем Востоке увеличился вдвое
тской базы. Следуя потребительскому спросу, в последние несколько лет МТС на Дальнем Востоке уделила особое внимание активному строительству и развитию сети четвертого поколения. К концу 2015 г. сеть 4G МТС была запущена во всех регионах Дальнего Востока, и стала доступна для 40% населения, проживающего как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Лидерами по темпам прироста
|26.01.2016
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За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза
сокоскоростного интернета стали жители Большого Камня, где количество абонентов, пользующихся сетью 4G МТС, за год увеличилось в 4 раза. На втором месте жители Арсеньева – 2,5 раза, на третьем
|07.10.2015
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Скорость в LTE-сети МТС в Петербурге выросла до 150 Мбит/с
600 МГц, 1800 МГц и 800 МГц, а также 2600 МГц и 800 МГц, что позволило увеличить скорость передачи данных для абонентов в сети «четвертого поколения» до 150 Мбит/с. На сегодняшний день более 65% сети LTE МТС в Петербурге и Ленинградской области работает на агрегированных частотах. «Передача данных в нескольких полосах частот позволяет увеличить пропускную способность сетей МТС, в разы повыс
|24.09.2015
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МТС запустила 4G в аэропорту Храброво
ссажиров, которым необходимы качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет. Сегодня сеть 4G МТС обеспечивает интернет-доступ на скорости до 75 Мбит/с, что позволит абонентам, ожидая
|20.08.2015
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МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО
ой области и ХМАО технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети 4G МТС — жители этих регионов впервые могут работать в сети LTE на скорости до 150 Мбит/с. Ка
|01.07.2015
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Количество базовых станций 4G МТС в Новосибирской области выросло в 3,3 раза
и за год. Как сообщили CNews в МТС, количество базовых станций 4G в регионе выросло в 3,3 раза, а число пользователей в сети «четвертого поколения» увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день сеть 4G МТС покрывает территорию, на которой проживает две трети населения Новосибирской области. Высокоскоростным интернетом 4G МТС сегодня могут пользоваться более 2 млн человек во всех гор
|23.03.2015
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МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае
должают активно развиваться. К началу летнего сезона подавляющее большинство территорий крупных городов, включая курортные населенные пункты Черноморского и Азовского побережий, будут охвачены связью LTE МТС. «Запуск сети 4G в Краснодарском крае продолжает реализацию комплексной стратегии МТС по развитию технологической инфраструктуры в южных регионах страны. Сегодня в Краснодарском крае мы
|17.09.2014
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Сети 4G МТС стали доступны жителям Омска
эксплуатацию сети 4G (LTE) в Омске. Сети «четвертого поколения» МТС обеспечат жителей Омска и области высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в Омске, установив базовые станции во всех округах города, в том числе в популярных местах досуга и отдыха жителей: на городской набережной, в Советском парке и парке 30
|07.08.2014
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Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края
ым Интернетом «четвертого поколения» могут пользоваться более 1,2 млн жителей 14 городов края. Сеть 4G МТС появилась в городах Кисловодск, Буденновск, Светлоград, Зеленокумск, Изобильный, Ипато
|16.07.2014
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Сеть 4G LTE МТС появилась на Кольском полуострове
го года. Поэтому именно Североморск был выбран первым городом в Мурманской области для запуска сети 4G МТС. Сейчас мы продолжаем развертывание сети 4G МТС в регионе, и в ближайшее время
|16.07.2014
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Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС
арта LTE появились в крупных районных центрах республики – Завьялово, Игра, Балезино. Развитие сети 4G МТС напрямую влияет на рост популярности скоростного мобильного интернета среди жителей Уд
|02.07.2014
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МТС запустила сеть 4G в Вологде
какой сети зарегистрирован абонент — 2G, 3G или 4G, подчеркнули в компании. Для подключения к сети 4G МТС необходимо устройство с поддержкой технологии 4G/LTE. Сегодня работу в LTE поддерживае
|26.06.2014
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МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о расширении зоны покрытия сети 4G МТС в Ленинградской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мб
|31.03.2014
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МТС завершила строительство первого этапа сети LTE в Коми
тандарта LTE FDD в Сыктывкаре. В середине марта мы начали тестирование оборудования базовых станций 4G МТС, в ходе которого отлажена сетевая архитектура в условиях различного городского ландшаф
|24.01.2014
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Apple допускает iPhone в LTE-сеть МТС
ов, кто смог провести эти тесты и обеспечить своих абонентов соответствующей прошивкой, стал «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»): это случилось еще в декабре 2013 г.. Скриншот iPhone, работающего в LTE-сети МТС Возможно, это объясняется тем, что «Вымпелком» остался последним из российских сотовых операторов, у которого есть прямой договор с Apple на закупку iPhone. МТС отказалась продлева
|23.12.2013
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МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области
дальнейший рост числа пользователей современных гаджетов, а значит и новой сети МТС». Сегодня сеть 4G МТС стандарта LTE FDD поддерживает ряд пользовательских устройств, в том числе порядка 20
|25.06.2013
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В России начато серийное производство навигационного оборудования с sim-чипами МТС
орудование для мониторинга транспорта уже на заводе оснащается не только слотом для SIM-карты, но и SIM-чипом МТС, встроенным в него методом пайки. До конца 2013 г. МТС поставит на производство
|17.09.2012
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Ради 4G МТС повысила стоимость интернета в Москве
ьную передачу данных c поддержкой технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. 4G-сеть МТС была запущена 1 сентября 2012 г. Первые две недели LTE-абоненты МТС могут пользов
МТС LTE-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Максим 27 8
|Березной Андрей 77 8
|Ушацкий Андрей 105 8
|Аветисян Армен 47 7
|Бекиров Руслан 69 7
|Смирнов Дмитрий 112 7
|Соловенчук Александр 156 7
|Сысоева Евгения 129 7
|Левин Дмитрий 47 6
|Низомиддинов Олег 12 5
|Рылов Дмитрий 56 5
|Козин Алексей 58 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Меламед Александр 95 5
|Коротин Павел 31 5
|Исаев Максим 55 5
|Горбачев Олег 17 5
|Белов Андрей 135 5
|Шакиров Марат 61 5
|Чернов Григорий 17 4
|Теверовский Александр 12 4
|Бобиков Дмитрий 35 4
|Ласкавый Сергей 23 4
|Мирзеев Рустам 8 4
|Мешкело Сергей 6 4
|Зимин Константин 102 4
|Дорошова Жанна 40 4
|Синюгин Михаил 55 4
|Двинина Олеся 89 4
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Лысов Денис 32 4
|Сергиенко Андрей 14 4
|Белимов Александр 14 3
|Быков Алексей 91 3
|Ляк Александр 51 3
|Кашников Артемий 32 3
|Сергеев Константин 12 3
|Симайченков Сергей 9 3
|Хлевтова Анна 42 3
|Куртеев Сергей 6 3
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