Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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МТС LTE-сеть
МТС 4G-сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 160, упоминаний - 209
МТС LTE-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 160
|Samsung Electronics 5651 27
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 16
|Huawei 2730 12
|LG Electronics 1844 12
|Sony 2340 10
|HTC Corporation 1189 10
|ZTE Corporation 550 10
|Nokia Corporation 2434 9
|Alcatel 229 5
|МТС Северо-Запад 44 4
|МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
|Microsoft Corporation 11060 2
|Supra 23 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
|Шахты 38 1
|МТС Сибирь 17 1
|Орбита 23 1
|Ростелеком Связьинвест 695 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|Google LLC 7144 1
|Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
|Redmond - Инновационные решения 49 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
|Ericsson 858 1
|Qualcomm Technologies 1002 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 4
|Исаев Максим 19 5
|Семенов Максим 20 4
|Ушацкий Андрей 100 4
|Сергиенко Андрей 14 4
|Коротин Павел 29 4
|Аветисян Армен 41 3
|Чернов Григорий 17 3
|Меламед Александр 38 3
|Смирнов Дмитрий 56 3
|Лысов Денис 26 2
|Андреев Артем 7 2
|Белимов Александр 14 2
|Левин Дмитрий 35 2
|Теверовский Александр 12 2
|Бобиков Дмитрий 14 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Сальва Алексей 6 2
|Попов Андрей 72 2
|Юрченко Евгений 75 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Курова Мария 6 1
|Ляк Александр 6 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Назаров Алексей 69 1
|Шакиров Марат 17 1
|Пахомов Александр 10 1
|Фещенко Марина 10 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Горбачев Олег 4 1
|Иванов Игорь 17 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Козлов Александр 54 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Никифоров Николай 1126 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759151, в очереди разбора - 662841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759151, в очереди разбора - 662841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru