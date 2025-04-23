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МТС ВОЛС
МТС ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
|Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 2
|Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
|Ушацкий Андрей 105 3
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Коротин Павел 31 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Перагов Андрей 18 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Мирзеев Рустам 8 1
|Гурьянов Алексей 3 1
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