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МТС ВОЛС



23.04.2025 МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми 1
31.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Востоке России увеличилась до 14 тыс. км 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
21.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС в Сибири превысила 27 тыс. км 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
30.06.2015 МТС в Алтайском крае построил 1100 км волоконно-оптических линий связи 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
04.02.2015 Каждый четвертый абонент МТС в Поволжье выбрал безлимитный интернет-тариф 1
27.01.2015 МТС запустила сеть LTE-800 в столичном регионе 1
15.01.2015 МТС запустила LTE-сети в 76 регионах России 1
02.10.2014 МТС увеличила протяжённость ВОЛС на Колыме 1
29.09.2014 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
24.04.2013 МТС увеличила ёмкость оптических сетей в Москве до 100 Гбит/с 1
01.03.2013 МТС увеличила в 3 раза среднюю скорость мобильного интернета для абонентов в Республике Бурятия 1
28.02.2013 МТС за год увеличила длину зоновых ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 5 раз 1
22.01.2013 МТС увеличила пропускную способность магистрального канала Москва-Санкт-Петербург в 10 раз 1
27.12.2012 МТС провела интернет в школы и детские сады Забайкальского края 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

МТС ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 19
Huawei 3997 2
Cisco Systems 5145 2
Apple Inc 12233 1
Samsung Electronics 10347 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
СМС Трафик - SMS Traffic 10 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4716 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8515 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14061 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6505 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 865 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1018 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
Пропускная способность - Bandwidth 1769 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3591 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3791 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4162 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8596 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 189 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8260 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 4
МТС 3G-сеть 119 4
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 359 1
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
Сибирское кольцо ВОЛС 6 1
Ушацкий Андрей 105 3
Дмитриев Кирилл 111 1
Коротин Павел 31 1
Левин Дмитрий 43 1
Перагов Андрей 18 1
Дружченко Сергей 11 1
Арендаренко Андрей 11 1
Мирзеев Рустам 8 1
Гурьянов Алексей 3 1
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