Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине лений, а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободн

Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру» Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифр

Каждый четвертый абонент МТС в Поволжье выбрал безлимитный интернет-тариф тва пользователей мобильного интернета и объема интернет-трафика подтверждает тренд последнего года ─ рост популярности сервисов передачи данных и data-технологий. Сегодня почти каждый второй абонент МТС в Поволжье активно пользуется мобильным интернетом, а четверть из их предпочитает подключать безлимитные тарифы с необходимым пакетом интернет-трафика без ограничения скорости. Самый большо

В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза ы в сети 4G. Чаще всего LTE-гаджеты дарили жители Нижегородской и Кировской областей, Чувашской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС в Поволжье традиционно пришелся на 27-31 декабря. В период новогодних продаж спрос на планшеты среди жителей Поволжья вырос в два раза, на планшеты с поддержкой сети 4G – почти в полтора по

Абоненты МТС в Поволжье в новогодние праздники отправили более 35 млн SMS Компания МТС сообщила об итогах работы сети МТС в Поволжье в период новогодних праздников. В новогодние сутки абоненты компании сгенерировали почти 300 ТБ интернет-трафика, что равняется видеофайлу в HD-качестве продолжительностью почти

Три четверти новых абонентов МТС в Поволжье выбирают пакетные предложения Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), сообщил об усилении тенденции перехода абонентов фиксированных сервисов МТС в Поволжье на пакетные предложения по итогам десяти месяцев 2014 г. Так, сегодня почти половина действующих абонентов МТС в Поволжье пользуются пакетом «Интернет + Цифровое ТВ». При

Михаил Чернышов назначен директором «МТС Поволжье» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Михаила Чернышова на пост директора макрорегиона «МТС Поволжье». Михаил Чернышов будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в 13 регионах Поволжья: Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской

Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Поволжье с начала года выросло в 3 раза Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги цифрового телевидения от МТС в Поволжье. С начала текущего года в Поволжье около 75% от общего числа подключений кабельного ТВ от МТС приходится на цифровой стандарт. Наиболее активно цифровое телевидение подключали аб