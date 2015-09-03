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МТС Поволжье макрорегион МТС Поволжье СЗ МТС Поволжье Северо-Запад МТС Поволжье ЮВ МТС Поволжье Юго-Восток

СОБЫТИЯ

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03.09.2015 Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине

лений, а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободн
07.08.2015 Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру»

Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифр
04.02.2015 Каждый четвертый абонент МТС в Поволжье выбрал безлимитный интернет-тариф

тва пользователей мобильного интернета и объема интернет-трафика подтверждает тренд последнего года ─ рост популярности сервисов передачи данных и data-технологий. Сегодня почти каждый второй абонент МТС в Поволжье активно пользуется мобильным интернетом, а четверть из их предпочитает подключать безлимитные тарифы с необходимым пакетом интернет-трафика без ограничения скорости. Самый большо
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза

ы в сети 4G. Чаще всего LTE-гаджеты дарили жители Нижегородской и Кировской областей, Чувашской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС в Поволжье традиционно пришелся на 27-31 декабря. В период новогодних продаж спрос на планшеты среди жителей Поволжья вырос в два раза, на планшеты с поддержкой сети 4G – почти в полтора по
15.01.2015 Абоненты МТС в Поволжье в новогодние праздники отправили более 35 млн SMS

Компания МТС сообщила об итогах работы сети МТС в Поволжье в период новогодних праздников. В новогодние сутки абоненты компании сгенерировали почти 300 ТБ интернет-трафика, что равняется видеофайлу в HD-качестве продолжительностью почти

23.12.2014 Три четверти новых абонентов МТС в Поволжье выбирают пакетные предложения

Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), сообщил об усилении тенденции перехода абонентов фиксированных сервисов МТС в Поволжье на пакетные предложения по итогам десяти месяцев 2014 г. Так, сегодня почти половина действующих абонентов МТС в Поволжье пользуются пакетом «Интернет + Цифровое ТВ». При

09.10.2013 Михаил Чернышов назначен директором «МТС Поволжье»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Михаила Чернышова на пост директора макрорегиона «МТС Поволжье». Михаил Чернышов будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в 13 регионах Поволжья: Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской
18.07.2013 Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Поволжье с начала года выросло в 3 раза

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги цифрового телевидения от МТС в Поволжье. С начала текущего года в Поволжье около 75% от общего числа подключений кабельного ТВ от МТС приходится на цифровой стандарт. Наиболее активно цифровое телевидение подключали аб
14.12.2012 Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза

андарта 3G в 172 районных центрах, поселках и деревнях Татарстана, в 37 населенных пунктах республики Башкортостан, 36 – Нижегородской области, 21 – Кировской области. Таким образом, покрытие сети 3G МТС в Поволжье составляет порядка 90% населенной территории региона. Кроме того, МТС в 2012 г. перевела 95% сети в Поволжье на современные IP-технологии. Это позволило повысить эффективность ра

Публикаций - 70, упоминаний - 81

МТС Поволжье макрорегион и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 9
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 6
Samsung Electronics 11007 4
МегаФон 10635 4
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
ИММО - Информ-Мобил 54 3
Кировэлектросвязь 12 3
Next Media Group - Некст Медиа 39 3
Moboland - Моболэнд - Мобиленд 3 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3085 3
Sony 6724 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
МТС Центр макрорегион 64 2
Ростелеком 10871 2
Microsoft Corporation 25707 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Vodafone Group 1411 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1455 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МТС ИнтерКом 32 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Tellabs - NetCore Systems 65 1
Archos Technology 72 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 1
Элтел Нетворкс 57 1
Экра НПП 2 1
МТС Юг макрорегион 4 1
ВымпелКом - Билайн - Ижсвязьинвест 5 1
МТС Эльф 20 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Новосибирская Мультисервисная Компания, НМСК - Новосибирская сервисная компания, НСК 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 3
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Нижегородская ярмарка 26 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Наукоград - технопарк 156 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Альтаир ГК 9 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Мостотрест ГУП 14 1
Транснефть Верхняя Волга 2 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Петербург-Внештранс 2 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 12 1
Синтез ОКА ГК 1 1
Нижегородская аптечная сеть 2 1
UNILIN - Юнилин 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Фармстандарт АО 46 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Bayer AG - Байер 85 1
Этажи 0 1
Правительство Кировской области 23 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Администрация Ижевска 7 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9387 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7533 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22769 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4978 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11466 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26567 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 7
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26152 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 6
Мобильная связь - голосовые услуги 323 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9769 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13005 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8452 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4155 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9227 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 987 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6820 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4015 4
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13412 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8544 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4366 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 4
Java игры 89 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18237 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2900 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 759 3
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 78 3
МТС 3G-сеть 121 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
Oracle Java - язык программирования 3451 3
Opera Browser - Браузер 1046 3
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 2
МТС ВОЛС 19 1
МТС Wi-Fi - MTS WiFi Free 13 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 1
PTC Intralink 5 1
Intracom Telecom - OmniBAS 4 1
Apple iPad 3998 1
Google Android 15171 1
Apple iOS 8543 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Samsung Galaxy 1026 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 881 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 429 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС Автосекретарь 69 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
МТС Коммуникатор 31 1
МТС Дети в интернете 20 1
Чернышов Михаил 45 20
Ревков Андрей 11 8
Максимов Алексей 16 6
Жуков Михаил 39 4
Логачёв Сергей 4 4
Потапова Наталья 4 4
Поповский Александр 93 4
Панкратова Оксана 42 3
Назаровский Антон 7 3
Зобнина Маргарита 54 3
Романенко Роман 21 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Рожковский Кирилл 14 3
Борисов Станислав 9 3
Шрайбман Игорь 5 3
Анциферова Надежда 5 3
Волчегорская Татьяна 5 3
Прокопич Павел 3 3
Акулич Марина 4 3
Борнстайн Филипп 3 3
Ершова Елена 3 3
Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
Щепова Татьяна 3 3
Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
Kent Mike - Кент Майк 3 3
Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
Winterbottom Daniel - Винтерботтом Даниел 3 3
Коротин Павел 31 3
Петров Кирилл 36 3
Житинский Сергей 15 3
Рылов Дмитрий 55 3
Сафронюк Андрей 11 2
Иванов Алексей 161 2
Иванов Сергей 405 2
Воробьев Александр 42 2
Кузьмин Сергей 43 2
Кучин Сергей 27 2
Приданцев Сергей 148 1
Попов Олег 57 1
Фролов Сергей 36 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1508 53
Россия - ПФО - Нижегородская область 2268 32
Россия - РФ - Российская федерация 164859 20
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 19
Россия - ПФО - Самарская область 1554 17
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1423 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3422 15
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 739 14
Россия - ПФО - Ульяновская область 672 12
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 824 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3553 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 10
Россия - ПФО - Пензенская область 635 9
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 458 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3029 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 785 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 4
Европа 24910 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3316 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 516 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 146 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 3
Азия - Азиатский регион 5891 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5840 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3158 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 58 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2790 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18031 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6976 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6686 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11217 3
Quality of Life - Качество жизни 37 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10825 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7423 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2382 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7726 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10229 2
Английский язык 7002 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 1
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