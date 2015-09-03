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СОБЫТИЯ
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|03.09.2015
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Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине
лений, а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободн
|07.08.2015
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Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру»
Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифр
|04.02.2015
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Каждый четвертый абонент МТС в Поволжье выбрал безлимитный интернет-тариф
тва пользователей мобильного интернета и объема интернет-трафика подтверждает тренд последнего года ─ рост популярности сервисов передачи данных и data-технологий. Сегодня почти каждый второй абонент МТС в Поволжье активно пользуется мобильным интернетом, а четверть из их предпочитает подключать безлимитные тарифы с необходимым пакетом интернет-трафика без ограничения скорости. Самый большо
|22.01.2015
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В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза
ы в сети 4G. Чаще всего LTE-гаджеты дарили жители Нижегородской и Кировской областей, Чувашской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан. Максимальный наплыв покупателей в салоны Розничной сети МТС в Поволжье традиционно пришелся на 27-31 декабря. В период новогодних продаж спрос на планшеты среди жителей Поволжья вырос в два раза, на планшеты с поддержкой сети 4G – почти в полтора по
|15.01.2015
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Абоненты МТС в Поволжье в новогодние праздники отправили более 35 млн SMS
Компания МТС сообщила об итогах работы сети МТС в Поволжье в период новогодних праздников. В новогодние сутки абоненты компании сгенерировали почти 300 ТБ интернет-трафика, что равняется видеофайлу в HD-качестве продолжительностью почти
|23.12.2014
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Три четверти новых абонентов МТС в Поволжье выбирают пакетные предложения
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), сообщил об усилении тенденции перехода абонентов фиксированных сервисов МТС в Поволжье на пакетные предложения по итогам десяти месяцев 2014 г. Так, сегодня почти половина действующих абонентов МТС в Поволжье пользуются пакетом «Интернет + Цифровое ТВ». При
|09.10.2013
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Михаил Чернышов назначен директором «МТС Поволжье»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о назначении Михаила Чернышова на пост директора макрорегиона «МТС Поволжье». Михаил Чернышов будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в 13 регионах Поволжья: Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской
|18.07.2013
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Количество абонентов цифрового ТВ МТС в Поволжье с начала года выросло в 3 раза
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности услуги цифрового телевидения от МТС в Поволжье. С начала текущего года в Поволжье около 75% от общего числа подключений кабельного ТВ от МТС приходится на цифровой стандарт. Наиболее активно цифровое телевидение подключали аб
|14.12.2012
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Количество клиентов конвергентных услуг МТС в Поволжье выросло в 4,5 раза
андарта 3G в 172 районных центрах, поселках и деревнях Татарстана, в 37 населенных пунктах республики Башкортостан, 36 – Нижегородской области, 21 – Кировской области. Таким образом, покрытие сети 3G МТС в Поволжье составляет порядка 90% населенной территории региона. Кроме того, МТС в 2012 г. перевела 95% сети в Поволжье на современные IP-технологии. Это позволило повысить эффективность ра
МТС Поволжье макрорегион и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
|Чернышов Михаил 45 20
|Ревков Андрей 11 8
|Максимов Алексей 16 6
|Жуков Михаил 39 4
|Логачёв Сергей 4 4
|Потапова Наталья 4 4
|Поповский Александр 93 4
|Панкратова Оксана 42 3
|Назаровский Антон 7 3
|Зобнина Маргарита 54 3
|Романенко Роман 21 3
|Тимощенко Дмитрий 16 3
|Рожковский Кирилл 14 3
|Борисов Станислав 9 3
|Шрайбман Игорь 5 3
|Анциферова Надежда 5 3
|Волчегорская Татьяна 5 3
|Прокопич Павел 3 3
|Акулич Марина 4 3
|Борнстайн Филипп 3 3
|Ершова Елена 3 3
|Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
|Щепова Татьяна 3 3
|Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
|Kent Mike - Кент Майк 3 3
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
|Winterbottom Daniel - Винтерботтом Даниел 3 3
|Коротин Павел 31 3
|Петров Кирилл 36 3
|Житинский Сергей 15 3
|Рылов Дмитрий 55 3
|Сафронюк Андрей 11 2
|Иванов Алексей 161 2
|Иванов Сергей 405 2
|Воробьев Александр 42 2
|Кузьмин Сергей 43 2
|Кучин Сергей 27 2
|Приданцев Сергей 148 1
|Попов Олег 57 1
|Фролов Сергей 36 1
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