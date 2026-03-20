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Россия ДФО Амурская область Благовещенск

Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск

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20.03.2026 «Философт» в Благовещенске: УК МТК переходит на платформу «Мажордом»

Компания «Философт» объявила о заключении соглашения с управляющей компанией МТК о переводе всего обслуживаемого жилого фонда в Благовещенске на платформу «Мажордом». Для разработчика это уже 31 регион присутствия. УК МТК приняла решение о переходе с другой крупной системы умного дома. Ключевым фактором выбора стала ста
23.01.2026 МТС завершила масштабную модернизацию LTE-сети в Благовещенске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в Благовещенске. Специалисты компании перевели работу всех базовых станций столицы Амурской обл
24.12.2025 Самый многоквартирный дом Благовещенска подключили к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета в Благовещенске. Доступ к сети интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители дома на 500 ква
19.05.2025 МТС подключила почти 500 домов Благовещенска к гигабитному интернету

ировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам в вечерние – пиковые часы нагрузки на сеть.\ «В Благовещенске ежегодно возводятся десятки многоквартирных жилых домов, появляются новые микро
23.04.2025 МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска

МТС сообщает о запуске волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к аэропорту Благовещенска (Игнатьево) протяженностью 23 километра. Новая ВОЛС позволит повысить надежность работы сети в пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящ
27.06.2024 К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска

Пассажиры международного аэропорта Благовещенска теперь перед посадкой на рейс могут комфортнее загружать фильмы и музыку. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг в главной воздушной гавани региона и увеличили на 30% емкость сет
03.11.2023 МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры на городской набережной в центре Благовещенска. Благодаря проведенным работам средние скорости в мобильной сети МТС увеличились в два раза. Теперь в любимом месте прогулок благовещенцев и гостей города – на набережной реки Аму
16.08.2023 МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска

дения, а водители и пассажиры – коротать время в пути, слушая музыку и общаясь в социальных сетях. «Благовещенск динамично развивается, идет строительство новых домов и микрорайонов, в первую о
24.07.2023 МТС обеспечила домашним интернетом самый высокий жилищный комплекс в Благовещенске

зводят еще три объекта, в том числе и 26-этажный многоквартирный дом – самое высокое жилое здание в Благовещенске. После сдачи домов в эксплуатацию собственники также смогут подключить фиксиров
13.01.2016 МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты

Компания МТС подводит итоги потребления услуг в новогодние праздники в Благовещенске. По результатам исследований самыми интернет активными с 30 декабря 2015 г. по 
03.10.2014 МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска

ъявили о запуске всероссийского историко-культурного инновационного проекта «Виртуальная история» в Благовещенске. Проект основан на технологии «дополненной реальности», позволяющей отображать

16.06.2014 «ГудНет» запустил в Благовещенске участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с

Компания «ГудНет», работающая на рынке ШПД города Благовещенска, запустила участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с. На сегодняшний день технический охват этого участка составляет 4 тыс. домохозяйств. К концу июня компания

11.02.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительств
09.10.2013 ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 9,2 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног
16.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Благовещенске

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 3,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног
05.04.2012 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi городские автобусы Благовещенска

едоставлению бесплатного Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте Амурской области. Wi-Fi роутеры МТС установлены на автобусном маршруте, проходящем через районы расположения основных ВУЗов Благовещенска — Амурского государственного университета, Благовещенского государственного педагогического университета, Дальневосточного государственного аграрного университета, Амурской госуда
27.05.2008 В Благовещенске изъято около 2 тыс. пиратских дисков

Правоохранительные органы Благовещенска изъяли около 2 тыс. пиратских дисков в ходе рейда по проверке торговых точек города. В магазине, торгующем киноновинками и компьютерными играми, пиратские диски продавались наряду

Публикаций - 255, упоминаний - 290

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ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 8
ЦФТ - Золотая Корона 362 7
Huawei 4676 6
Samsung Electronics 11064 5
Cisco Systems 5372 5
Telegram Group 2940 5
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Apple Inc 13154 4
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IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
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МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 2
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Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
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Uber 357 2
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ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ВРМ - Вагонреммаш 3 2
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МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
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Крона-Банк 2 2
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Visa International 1993 2
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
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