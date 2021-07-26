Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Амурская область
Благовещенск
Публикаций - 89, упоминаний - 104
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|Соловьев Дмитрий 51 6
|Седов Владимир 11 4
|Коротин Павел 29 3
|Беляков Алексей 14 2
|Василенко Александр 64 2
|Митенков Алексей 16 2
|Чернышов Игорь 5 1
|Висящев Андрей 54 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Титов Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Еременко Руслан 4 1
|Попов Алексей 319 1
|Задорожный Богдан 5 1
|Капойко Юрий 2 1
|Скоков Сергей 26 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Балаценко Алексей 1 1
|Курдюков Александр 1 1
|Страх Александр 31 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Патока Андрей 96 1
|Слободин Михаил 55 1
|Левченко Алексей 8 1
|Казаков Александр 36 1
|Боциев Александр 8 1
|Киселев Александр 67 1
|Чинкова Мария 25 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Аитов Тимур 47 1
|Борисов Юрий 91 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Киричек Алексей 66 1
|Путин Владимир 1840 1
|Семенов Александр 69 1
|Мельников Александр 63 1
|Русинова Юлия 21 1
|РАН - Российская академия наук 326 1
|NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru