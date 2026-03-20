Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск

«Философт» в Благовещенске: УК МТК переходит на платформу «Мажордом» Компания «Философт» объявила о заключении соглашения с управляющей компанией МТК о переводе всего обслуживаемого жилого фонда в Благовещенске на платформу «Мажордом». Для разработчика это уже 31 регион присутствия. УК МТК приняла решение о переходе с другой крупной системы умного дома. Ключевым фактором выбора стала ста

МТС завершила масштабную модернизацию LTE-сети в Благовещенске ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в Благовещенске. Специалисты компании перевели работу всех базовых станций столицы Амурской обл

Самый многоквартирный дом Благовещенска подключили к гигабитному интернету МТС ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета в Благовещенске. Доступ к сети интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители дома на 500 ква

МТС подключила почти 500 домов Благовещенска к гигабитному интернету ировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам в вечерние – пиковые часы нагрузки на сеть.\ «В Благовещенске ежегодно возводятся десятки многоквартирных жилых домов, появляются новые микро

МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска МТС сообщает о запуске волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к аэропорту Благовещенска (Игнатьево) протяженностью 23 километра. Новая ВОЛС позволит повысить надежность работы сети в пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящ

К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска Пассажиры международного аэропорта Благовещенска теперь перед посадкой на рейс могут комфортнее загружать фильмы и музыку. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг в главной воздушной гавани региона и увеличили на 30% емкость сет

МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры на городской набережной в центре Благовещенска. Благодаря проведенным работам средние скорости в мобильной сети МТС увеличились в два раза. Теперь в любимом месте прогулок благовещенцев и гостей города – на набережной реки Аму

МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска дения, а водители и пассажиры – коротать время в пути, слушая музыку и общаясь в социальных сетях. «Благовещенск динамично развивается, идет строительство новых домов и микрорайонов, в первую о

МТС обеспечила домашним интернетом самый высокий жилищный комплекс в Благовещенске зводят еще три объекта, в том числе и 26-этажный многоквартирный дом – самое высокое жилое здание в Благовещенске. После сдачи домов в эксплуатацию собственники также смогут подключить фиксиров

МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты Компания МТС подводит итоги потребления услуг в новогодние праздники в Благовещенске. По результатам исследований самыми интернет активными с 30 декабря 2015 г. по

МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска ъявили о запуске всероссийского историко-культурного инновационного проекта «Виртуальная история» в Благовещенске. Проект основан на технологии «дополненной реальности», позволяющей отображать

«ГудНет» запустил в Благовещенске участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с Компания «ГудНет», работающая на рынке ШПД города Благовещенска, запустила участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с. На сегодняшний день технический охват этого участка составляет 4 тыс. домохозяйств. К концу июня компания

ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительств

ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 9,2 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Благовещенске Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 3,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног

МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi городские автобусы Благовещенска едоставлению бесплатного Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте Амурской области. Wi-Fi роутеры МТС установлены на автобусном маршруте, проходящем через районы расположения основных ВУЗов Благовещенска — Амурского государственного университета, Благовещенского государственного педагогического университета, Дальневосточного государственного аграрного университета, Амурской госуда