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Россия ДФО Амурская область Благовещенск
СОБЫТИЯ
|20.03.2026
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«Философт» в Благовещенске: УК МТК переходит на платформу «Мажордом»
Компания «Философт» объявила о заключении соглашения с управляющей компанией МТК о переводе всего обслуживаемого жилого фонда в Благовещенске на платформу «Мажордом». Для разработчика это уже 31 регион присутствия. УК МТК приняла решение о переходе с другой крупной системы умного дома. Ключевым фактором выбора стала ста
|23.01.2026
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МТС завершила масштабную модернизацию LTE-сети в Благовещенске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в Благовещенске. Специалисты компании перевели работу всех базовых станций столицы Амурской обл
|24.12.2025
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Самый многоквартирный дом Благовещенска подключили к гигабитному интернету МТС
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети скоростного домашнего интернета в Благовещенске. Доступ к сети интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители дома на 500 ква
|19.05.2025
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МТС подключила почти 500 домов Благовещенска к гигабитному интернету
ировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам в вечерние – пиковые часы нагрузки на сеть.\ «В Благовещенске ежегодно возводятся десятки многоквартирных жилых домов, появляются новые микро
|23.04.2025
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МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска
МТС сообщает о запуске волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к аэропорту Благовещенска (Игнатьево) протяженностью 23 километра. Новая ВОЛС позволит повысить надежность работы сети в пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящ
|27.06.2024
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К сезону отпусков «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Благовещенска
Пассажиры международного аэропорта Благовещенска теперь перед посадкой на рейс могут комфортнее загружать фильмы и музыку. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг в главной воздушной гавани региона и увеличили на 30% емкость сет
|03.11.2023
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МТС ускорила интернет в туристическом сердце Благовещенска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры на городской набережной в центре Благовещенска. Благодаря проведенным работам средние скорости в мобильной сети МТС увеличились в два раза. Теперь в любимом месте прогулок благовещенцев и гостей города – на набережной реки Аму
|16.08.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Благовещенска
дения, а водители и пассажиры – коротать время в пути, слушая музыку и общаясь в социальных сетях. «Благовещенск динамично развивается, идет строительство новых домов и микрорайонов, в первую о
|24.07.2023
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МТС обеспечила домашним интернетом самый высокий жилищный комплекс в Благовещенске
зводят еще три объекта, в том числе и 26-этажный многоквартирный дом – самое высокое жилое здание в Благовещенске. После сдачи домов в эксплуатацию собственники также смогут подключить фиксиров
|13.01.2016
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МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты
Компания МТС подводит итоги потребления услуг в новогодние праздники в Благовещенске. По результатам исследований самыми интернет активными с 30 декабря 2015 г. по
|03.10.2014
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МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска
ъявили о запуске всероссийского историко-культурного инновационного проекта «Виртуальная история» в Благовещенске. Проект основан на технологии «дополненной реальности», позволяющей отображать
|16.06.2014
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«ГудНет» запустил в Благовещенске участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с
Компания «ГудНет», работающая на рынке ШПД города Благовещенска, запустила участок сети с возможностью подключения на скорости 1 Гбит/с. На сегодняшний день технический охват этого участка составляет 4 тыс. домохозяйств. К концу июня компания
|11.02.2014
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ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 4,3 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительств
|09.10.2013
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ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 9,2 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног
|16.07.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Благовещенске
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Благовещенске Амурской области на 3,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередног
|05.04.2012
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МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi городские автобусы Благовещенска
едоставлению бесплатного Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте Амурской области. Wi-Fi роутеры МТС установлены на автобусном маршруте, проходящем через районы расположения основных ВУЗов Благовещенска — Амурского государственного университета, Благовещенского государственного педагогического университета, Дальневосточного государственного аграрного университета, Амурской госуда
|27.05.2008
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В Благовещенске изъято около 2 тыс. пиратских дисков
Правоохранительные органы Благовещенска изъяли около 2 тыс. пиратских дисков в ходе рейда по проверке торговых точек города. В магазине, торгующем киноновинками и компьютерными играми, пиратские диски продавались наряду
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Двинина Олеся 89 22
|Дудкин Максим 42 12
|Соловьев Дмитрий 84 6
|Седов Владимир 12 5
|Василенко Александр 99 4
|Земнухов Денис 32 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Ким Дмитрий 73 3
|Коротин Павел 31 3
|Сысоева Евгения 129 3
|Митенков Алексей 20 2
|Беляков Алексей 30 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Титов Сергей 6 2
|Яковлева Светлана 4 2
|Курдюков Александр 2 2
|Ерохин Дмитрий 20 2
|Ознобихин Олег 13 2
|Рытиков Александр 5 2
|Байгильдин Дамир 41 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Титов Борис 64 2
|Аитов Тимур 197 2
|Нигматуллин Ринат 8 1
|Чинкова Мария 29 1
|Киселев Александр 115 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Королев Александр 6 1
|Боциев Александр 14 1
|Казаков Александр 72 1
|Морозов Алексей 62 1
|Левченко Алексей 10 1
|Попов Алексей 339 1
|Патока Андрей 110 1
|Кормильцев Андрей 9 1
|Висящев Андрей 64 1
|Моторко Андрей 73 1
|Нетылёв Константин 1 1
|Сергеев Михаил 115 1
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