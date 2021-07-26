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Россия
ДФО
Амурская область
Благовещенск

Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск


26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
07.08.2018 ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий 2
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России 1
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах 1
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
23.09.2016 «Мегафон» запустил сеть LTE-Advanced в Амурской области 2
30.06.2016 «Домашние деньги» расширяют присутствие на Дальнем Востоке 1
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 2
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
13.01.2016 МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты 2
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
19.06.2015 ТТК обеспечил интернетом Центробанк в Амурской области 2
02.06.2015 ТТК продлил контракт с Центром информационных технологий Амурской области 1
08.04.2015 ОПК завершает поставки во внутренние войска МВД новых командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи 1
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии 1
25.03.2015 «Ростелеком» и МТС подключили к «оптике» крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья 2
11.03.2015 Выбраны лучшие работы Всероссийского конкурса рисунка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
11.02.2015 ТТК построил более 70 км сетей доступа в 2014 г. в Забайкальском крае и Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
01.12.2014 В России снимаются ограничения на использование снимков, полученных с космических аппаратов гражданского назначения 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 1
29.10.2014 МТС приобщила якутян к искусству через QR-коды 1
03.10.2014 МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска 2
01.08.2014 «Билайн» сделает мобильный видео-контент более доступным 1

Публикаций - 89, упоминаний - 104

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 6
Золотая Корона 282 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 5
Yandex - Яндекс 4129 4
Ростелеком Дальсвязь 228 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Huawei 2750 2
Cisco Systems 2158 2
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Ростелеком Связьинвест 773 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1134 1
Инфосистемы Джет 684 1
Dahua Technology 34 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Ниеншанц 46 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Nvidia Corp 2087 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 225 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
Синтерра - Synterra 602 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Samsung Сервис Плаза 6 1
Технологии Будущего 29 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Samsung Electronics 5878 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Facebook 3796 1
АТОЛ ГК 168 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
INPAS - ИНПАС 108 1
Microsoft Corporation 11628 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Восточный Банк 108 3
Uber Technologies 258 2
ВТБ24 587 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 2
Почта России ПАО 1586 2
Яндекс.Еда 93 2
Яндекс.Такси 271 2
Ant Financial Services Group 5 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Ак Барс Банк 174 1
Евросеть 939 1
Visa International 1358 1
UPS 38 1
DHL Express 83 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Уралсиб Банк 391 1
eBay Inc 565 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
X5 Group 601 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 59 1
Мосгордума - Московская городская Дума 59 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
3G - Стандарт мобильной связи 3835 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 32 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 32 1
LTE-смартфон 138 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 7 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 45 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 865 1
Apple iOS 5744 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2199 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google Android 10752 2
МТС 3G-сеть 86 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 18 1
SAP Crystal Reports 8 1
Intel Core 2 Duo 309 1
ЦФТ Банк 43 1
Samsung Smart Service 4 1
Esri ArcGIS 108 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Dahua Thermal Solution 2 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Microsoft DirectX 346 1
Галактика ERP 71 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 297 1
R-Style Softlab - RS-Bank 229 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Microsoft Windows 10 6810 1
Nvidia GeForce GTX 2130 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 167 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
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Коротин Павел 29 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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