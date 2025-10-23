Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» является одним из старейших учебных заведений России и Дальнего Востока, со дня своего основания в 1890 году и на протяжении более 130 лет считается базовой площадкой кадрового обеспечения и научного сопровождения развития морской транспортной отрасли на Дальнем Востоке. Университет является ключевой базой подготовки специалистов среднего профессионального и высшего образования по программам подготовки экипажей судов, а также выступает площадкой для обеспечения потребности ведущих компаний в квалифицированном персонале командного и рядового состава экипажей судов, тренажерной подготовке и профессиональной переподготовки по обеспечению безопасной и эффективной круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути, а также эксплуатации многофункциональных судов нового поколения (газовозы, ледоколы, суда ледового класса).