VPN MPLS MultiProtocol Label Switching Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам

N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. Компания N3COM представляет обновленную серию IP/MPLS маршрутизаторов MAR4200 и MAR4300 для построения мультисервисных сетей мобильных операто

Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло» Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP. Также в части мониторинга

ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устрой

D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 енный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы н

«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интерн

Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, ко

«РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter приятия российский вендор представил свой новый передовой продукт EcoRouter (ER) — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор. Как рассказали CNews в «РДП.ру», решение представляет собой многоцелевое

«ВымпелКом» спроектировал сеть будущего Area Network Design Laboratory) проектирования, анализа и управления трафиком магистральной сети IP/MPLS. Системный интегратор «Техносерв» реализовал решение на платформе Juniper WANDL IP/MPLSV

«Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS В «Ростелекоме» завершено тестирование магистрального оборудования класса CR сети IP/MPLS. В тестировании участвовали мировые производители телекоммуникационного оборудования, со

Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию я Inline Technologies объявила об успешном завершении испытаний мультисервисного решения на базе IP/MPLS для построения технологических сетей связи (ТСС) в электроэнергетической, транспортной,

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способно

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем

«Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от сетевых атак «Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от внешних сетевых угроз на сеть IP MPLS. Система состоит из блока анализа сетевого трафика и обнаружения сетевых аномалий, а так

ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Н

ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстерд

«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN ие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей IP MPLS для предоставления услуг, в частности, услуг присоединения VPN (Virtual Private Network,

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предост

Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP аршрутизаторов на взаимодействие по интернет-протоколам, многопротокольной коммутации по меткам (IP/MPLS) и профилю передачи MPLS (MPLS-TP) для оборудования различных поставщиков.

MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в по

«Ростелеком» построил новый узел доступа к магистральной IP/MPLS сети компании в Смоленской области Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в городе Рославль Смоленской области, созданный с использованием оборудования автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Это позволило оптимизировать топологи

«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске «Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе путем устано

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области. Как сообщили в компании, в реализации данного проекта было использовано оборудование автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Новый у

Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS Контракт на поставку этого решения был подписан в соответствии с рамочным соглашением на построение IP/MPLS-сети для Armenian Datacom Company, заключенным с Alcatel-Lucent в 2006 г. «Чтобы гара

«Энвижн Груп» расширит сеть передачи данных IP/MPLS для «Ростелекома» атор «Энвижн Груп» приступил к реализации масштабного проекта по расширению сети передачи данных IP/MPLS компании «Ростелеком». Проводимая модернизация позволит национальному оператору связи зн

«Ростелеком» подключил «В Контакте» к магистральной IP/MPLS-сети елеком» заключила договор с социальной сетью «В Контакте» о подключении её к своей магистральной IP/MPLS-сети на скорости до 60 Гбит/с Данное подключение проведено в рамках программы «Ростелеко

ТТК наращивает емкость своих узлов в Москве в 2 раза Компания ТТК завершила очередной этап умощнения опорных узлов своей IP/MPLS-сети. На двух взаимно резервируемых узлах в Москве введены в эксплуатацию терабитные мар

«Синтерра» модернизирует IP/MPLS-сеть с помощью оборудования Juniper Network подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение касается модернизации национальной IP/MPLS-сети «Синтерры», построенной на оборудовании только одного производителя – Juniper Netwo

«Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе являющаяся очередным этапом деятельности «Ростелекома» по развитию международного сегмента сети IP/MPLS, дает возможность резервирования и оптимизации телекоммуникационных маршрутов, позволяя

«Открытые Технологии» построили IP/MPLS-сеть для «Мотива» Технологии», российский системный интегратор, завершила проект построения новой мультисервисной IP/MPLS-сети для уральского телекоммуникационного оператора «Мотив». Как отмечается, перед телек

«Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN иональный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользовател

IP VPN в России: рынок не остановить данным исследовательского агентства Infonetics Research, мировой рынок управляемого IP VPN на базе MPLS и Ethernet развивается стремительными темпами. В 2007 году выручка от услуг IP VPN MP

Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE сети Deutsche Telekom и конвергенции разнородных услуг в мультивендорской сетевой инфраструктуре IP/MPLS. Линейные карты Cisco ISE повысят качество и расширят разнообразие мультимедийных и широ

MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet дставила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и различных т

«Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club й корпоративной сети гостиниц (VPN), которая была организована на базе собственной 10-гигабитной IP/MPLS-сети компании, построенной на оборудовании Juniper Networks. Отели имеют широкополосный

MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver лее универсальной, обеспечивая интегрированную поддержку управления и обработки трафика Ethernet/IP/MPLS непосредственной на узлах DWDM. Коммутатор SW1600-82 Коммутаторы SW1600-82 выполнены в в

«Микротест» обеспечивает эффективное управление IP/MPLS-сетями dl, производителя комплексных программных продуктов для анализа и оперативного администрирования IP/MPLS-сетей, моделирования и прогноза нагрузки на сетевую инфраструктуру в целом. Новый уровен

Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть тупила к очередному этапу строительства новой мультисервисной сети передачи данных по технологии IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пр

«ВестКолл» расширит MPLS-сеть до 10 Гбит/c по IP-телефонии, в который до 2012 года планируется вложить до $10 млн., собирается расширить сеть MPLS до 10Gb Ethernet. MPLS (Multiprotocol Label Switching) - механизм передачи данных

«ПетерСтар» построит IP/MPLS-сеть Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра», объявляет о начале строительства городской IP/MPLS-сети. Сеть рассчитана на передачу трафика на скоростях до 10 Гбит/с. Компания планирует ввести сеть в эксплуатацию в конце 2007 года. Инвестиции в проект составляют порядка 30 млн. руб.