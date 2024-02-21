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VPN MPLS MultiProtocol Label Switching Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам



21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов.

Компания N3COM представляет обновленную серию IP/MPLS маршрутизаторов MAR4200 и MAR4300 для построения мультисервисных сетей мобильных операто
21.03.2022 Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло»

Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP. Также в части мониторинга

14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК

вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устрой
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630

енный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы н
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области

Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интерн
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter

вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, ко
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter

приятия российский вендор представил свой новый передовой продукт EcoRouter (ER) — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор. Как рассказали CNews в «РДП.ру», решение представляет собой многоцелевое

03.08.2015 «ВымпелКом» спроектировал сеть будущего

Area Network Design Laboratory) проектирования, анализа и управления трафиком магистральной сети IP/MPLS. Системный интегратор «Техносерв» реализовал решение на платформе Juniper WANDL IP/MPLSV
03.07.2014 «Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS

В «Ростелекоме» завершено тестирование магистрального оборудования класса CR сети IP/MPLS. В тестировании участвовали мировые производители телекоммуникационного оборудования, со
28.10.2013 Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию

я Inline Technologies объявила об успешном завершении испытаний мультисервисного решения на базе IP/MPLS для построения технологических сетей связи (ТСС) в электроэнергетической, транспортной,

21.01.2013 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способно
11.05.2012 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем
14.03.2012 «Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от сетевых атак

«Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от внешних сетевых угроз на сеть IP MPLS. Система состоит из блока анализа сетевого трафика и обнаружения сетевых аномалий, а так
08.02.2012 ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Н
03.11.2011 ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме

Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстерд
26.10.2011 «Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN

ие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей IP MPLS для предоставления услуг, в частности, услуг присоединения VPN (Virtual Private Network,
02.03.2011 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предост
01.11.2010 Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP

аршрутизаторов на взаимодействие по интернет-протоколам, многопротокольной коммутации по меткам (IP/MPLS) и профилю передачи MPLS (MPLS-TP) для оборудования различных поставщиков.
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме

Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в по
22.06.2010 «Ростелеком» построил новый узел доступа к магистральной IP/MPLS сети компании в Смоленской области

Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в городе Рославль Смоленской области, созданный с использованием оборудования автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Это позволило оптимизировать топологи
17.06.2010 «Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске

«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе путем устано
09.04.2010 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области. Как сообщили в компании, в реализации данного проекта было использовано оборудование автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Новый у
08.04.2010 Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS

Контракт на поставку этого решения был подписан в соответствии с рамочным соглашением на построение IP/MPLS-сети для Armenian Datacom Company, заключенным с Alcatel-Lucent в 2006 г. «Чтобы гара
17.03.2010 «Энвижн Груп» расширит сеть передачи данных IP/MPLS для «Ростелекома»

атор «Энвижн Груп» приступил к реализации масштабного проекта по расширению сети передачи данных IP/MPLS компании «Ростелеком». Проводимая модернизация позволит национальному оператору связи зн
17.02.2010 «Ростелеком» подключил «В Контакте» к магистральной IP/MPLS-сети

елеком» заключила договор с социальной сетью «В Контакте» о подключении её к своей магистральной IP/MPLS-сети на скорости до 60 Гбит/с Данное подключение проведено в рамках программы «Ростелеко
07.12.2009 ТТК наращивает емкость своих узлов в Москве в 2 раза

Компания ТТК завершила очередной этап умощнения опорных узлов своей IP/MPLS-сети. На двух взаимно резервируемых узлах в Москве введены в эксплуатацию терабитные мар
25.11.2009 «Синтерра» модернизирует IP/MPLS-сеть с помощью оборудования Juniper Network

подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение касается модернизации национальной IP/MPLS-сети «Синтерры», построенной на оборудовании только одного производителя – Juniper Netwo
01.10.2009 «Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе

являющаяся очередным этапом деятельности «Ростелекома» по развитию международного сегмента сети IP/MPLS, дает возможность резервирования и оптимизации телекоммуникационных маршрутов, позволяя

19.06.2009 «Открытые Технологии» построили IP/MPLS-сеть для «Мотива»

Технологии», российский системный интегратор, завершила проект построения новой мультисервисной IP/MPLS-сети для уральского телекоммуникационного оператора «Мотив». Как отмечается, перед телек
22.04.2009 «Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN

иональный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользовател
22.01.2009 IP VPN в России: рынок не остановить

данным исследовательского агентства Infonetics Research, мировой рынок управляемого IP VPN на базе MPLS и Ethernet развивается стремительными темпами. В 2007 году выручка от услуг IP VPN MP
18.11.2008 Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE

сети Deutsche Telekom и конвергенции разнородных услуг в мультивендорской сетевой инфраструктуре IP/MPLS. Линейные карты Cisco ISE повысят качество и расширят разнообразие мультимедийных и широ
05.08.2008 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet

дставила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и различных т
06.06.2008 «Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club

й корпоративной сети гостиниц (VPN), которая была организована на базе собственной 10-гигабитной IP/MPLS-сети компании, построенной на оборудовании Juniper Networks. Отели имеют широкополосный

03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver

лее универсальной, обеспечивая интегрированную поддержку управления и обработки трафика Ethernet/IP/MPLS непосредственной на узлах DWDM. Коммутатор SW1600-82 Коммутаторы SW1600-82 выполнены в в
15.05.2008 «Микротест» обеспечивает эффективное управление IP/MPLS-сетями

dl, производителя комплексных программных продуктов для анализа и оперативного администрирования IP/MPLS-сетей, моделирования и прогноза нагрузки на сетевую инфраструктуру в целом. Новый уровен
24.01.2008 Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть

тупила к очередному этапу строительства новой мультисервисной сети передачи данных по технологии IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пр
14.11.2007 «ВестКолл» расширит MPLS-сеть до 10 Гбит/c

по IP-телефонии, в который до 2012 года планируется вложить до $10 млн., собирается расширить сеть MPLS до 10Gb Ethernet. MPLS (Multiprotocol Label Switching) - механизм передачи данных
05.10.2007 «ПетерСтар» построит IP/MPLS-сеть

Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра», объявляет о начале строительства городской IP/MPLS-сети. Сеть рассчитана на передачу трафика на скоростях до 10 Гбит/с. Компания планирует ввести сеть в эксплуатацию в конце 2007 года. Инвестиции в проект составляют порядка 30 млн. руб.
11.09.2007 MRV участвует в построении мультивендорной демонстрационной сети

уста Европейский сетевой тестовый центр EANTC объявил о построении крупнейшей демонстрационной сети MPLS в сотрудничестве с 24 ведущими производителями оборудования для операторских сетей Ether

Публикаций - 683, упоминаний - 937

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10733 112
Cisco Systems 5010 102
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 72
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1974 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8430 36
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 31
HPE - Juniper Networks 425 31
Ростелеком - РТКомм.РУ 364 29
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 28
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 26
Huawei 3700 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10858 23
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1416 20
МегаФон 7844 19
NVision Group - Энвижн Груп 675 17
Ростелеком - Связьинвест 1705 17
Broadcom - VMware 2264 16
Microsoft Corporation 24067 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 14
Казахтелеком 336 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 12
Intel Corporation 11915 12
7664 12
МегаФон - ПетерСтар 325 11
RAD Data Communications 128 11
IBM - International Business Machines Corp 9348 11
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 11
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 112 11
AMT Group - АМТ-Груп 334 11
Siemens AG - Siemens Group 2559 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 9
Deutsche Telekom 909 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 8
Lenovo Motorola 3491 8
Dell EMC 4979 8
BT Group - British Telecommunications 627 8
РЖД - Российские железные дороги 1791 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2624 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6583 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Россети Ленэнерго 1699 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6788 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1050 4
Газпром ПАО 1246 4
Почта России ПАО 2002 4
ПСБ - Промсвязьбанк 797 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1104 3
Интеррос - Росбанк АКБ 601 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 3
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришская ГРЭС 47 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 374 3
Евросеть 1402 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 112 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 38 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 376 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 2
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 201 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 2
Альфа-Банк 1682 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 406 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 37 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 316 2
Газпром нефть 556 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Открытие ФК - Банк Открытие 525 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 2
Volkswagen Group - VW 266 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
Империя-Фарма 90 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1038 2
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 3
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Динамо ВФСО АНО ЦСП МГО 1 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3528 252
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20100 239
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10322 137
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7819 133
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4453 133
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3759 122
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3580 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44625 109
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9042 105
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2126 97
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22748 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23382 92
Сеть передачи данных - Data transmission network 3550 89
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 835 86
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5282 85
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 816 80
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11691 76
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2668 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27722 67
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 946 65
Пропускная способность - Bandwidth 1668 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26835 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19316 63
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7068 60
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14669 56
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3712 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28201 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7956 49
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2034 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9091 46
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1749 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15653 42
Масштабируемость - Scalability 2899 40
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 634 40
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 170 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9658 39
Microsoft Windows 2000 8660 19
Linux OS 9116 17
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 16
Apple iPhone 6 4862 10
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 103 8
Microsoft Skype 2012 8
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 7
Intel x86 - архитектура процессора 1741 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3022 7
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 7
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 7
RDP.RU EcoRouter 9 6
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 6
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 75 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 6
Brain4Net B4N Service Platform 12 6
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1109 5
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 5
ТТК IP-MPLS-сеть 34 5
Microsoft Windows 15033 5
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 5
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 5
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 4
Microsoft Azure 1361 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 695 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4625 4
Riverbed SteelHead 45 4
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 4
Fortinet SD-Branch 11 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 173 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 79 4
Microsoft Exchange 1375 4
RDP.RU EcoRouterOS 4 4
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 138 4
Cisco IP NGN - New Generation Network 15 4
Apple iOS 7360 4
Infinera DTN 13 4
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 4
Слизень Виталий 242 22
Тоскин Алексей 29 5
Никулин Сергей 22 5
Котов Виталий 40 5
Калугин Сергей 168 5
Щапов Олег 24 4
Тихонов Александр 66 4
Щеголев Игорь 696 4
Закрепин Евгений 56 4
Лысаков Сергей 7 3
Солонин Виталий 89 3
Зима Иван 20 3
Угорелов Андрей 4 3
Курин Вадим 9 3
Никифоров Николай 1134 3
Липатов Сергей 34 3
Цейтлин Александр 13 3
Баранов Григорий 9 3
Коробов Евгений 31 3
Хрупов Владимир 8 3
Гольцов Александр 74 3
Солодухин Константин 118 3
Путин Владимир 2955 3
Дронов Дмитрий 26 3
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 3
Колпаков Антон 57 3
Рокотян Алексей 8 3
Патока Андрей 108 3
Бетсис Павел 99 3
Левочка Родион 12 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Леонов Владимир 17 2
Носов Константин 20 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Ермолаев Артем 369 2
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
Филиппов Владимир 30 2
Рабовский Семен 32 2
Масленников Игорь 36 2
Гуштуров Леонид 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 133401 356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40790 154
Европа 21401 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16260 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13743 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50977 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13906 47
Россия - СФО - Новосибирск 3978 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6875 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2510 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16064 27
Россия - УФО - Екатеринбург 3628 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2803 25
Казахстан - Республика 5268 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2480 24
Азия - Азиатский регион 5294 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1440 23
Германия - Федеративная Республика 12403 23
Украина 7443 21
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2229 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2039 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2742 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1736 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13123 19
Великобритания - Лондон 2369 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1301 18
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1075 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2634 16
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 432 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2956 14
Россия - СФО - Томская область - Томск 856 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1511 13
Нидерланды 3414 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 925 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1242 12
Япония 13120 12
Нидерланды - Амстердам 599 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1069 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1367 11
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 809 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47476 144
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16842 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45244 68
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6503 54
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12452 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26528 43
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2108 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12129 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15357 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4383 31
Абонентская база - Абонентская плата 5586 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22324 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4802 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9364 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5064 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10266 23
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 673 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6109 19
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 19
Аренда 2248 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4326 18
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1345 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4697 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7447 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5280 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3442 15
Металлы - Медь - Copper 771 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7191 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2173 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9028 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4251 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5288 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2090 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2801 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4501 10
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 890 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2731 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6325 10
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5342 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 2032 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 594 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 4
NE Asia Online 313 2
N+1 - Издание 147 2
Total Telecom 613 2
РИА Новости 851 2
Открытые системы ИД 173 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Silicon 481 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
The Observer 40 1
Vnunet 224 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 913 1
Ведомости 768 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1564 1
CNews Северо-Запад 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
Juniper Research 515 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7772 15
IDC - International Data Corporation 4884 13
Gartner - Гартнер 3509 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2833 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 6
IHS Infonetics Research 101 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
Fortune Global 500 285 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Frost & Sullivan 201 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Wainhouse Research 40 2
Current Analysis 24 2
Synergy Research Group 41 2
Gartner - Dataquest 347 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 1
Vanson Bourne 48 1
Dell'Oro Group 60 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 16 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 71 1
Forrester Research 819 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
BroadGroup 6 1
Директ Инфо 9 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Research and Markets 24 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
ABI Research 233 1
Global Market Insights 11 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 1
Strategy Analytics 284 1
Tolly Group 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 284 1
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 60 3
ТГУ - Томский государственный университет 150 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 845 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 142 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1397 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 326 2
РАН - Российская академия наук 1771 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 44 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 226 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 256 2
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 118 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 30 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 19 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 479 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 715 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 67 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 298 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 120 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 91 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 68 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1160 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 4
Cisco Expo 22 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 2
ИнфоКом 92 2
Связь-Экспокомм 109 2
CNews AWARDS - награда 451 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 2
CSTB Telecom & Media 58 1
CeBIT 611 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 146 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
День молодёжи - 27 июня 738 1
Международный женский день - 8 марта 310 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Прямая линия с Президентом РФ 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1899 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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