VPN MPLS MultiProtocol Label Switching Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам
|21.02.2024
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N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов.
Компания N3COM представляет обновленную серию IP/MPLS маршрутизаторов MAR4200 и MAR4300 для построения мультисервисных сетей мобильных операто
|21.03.2022
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Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло»
Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP. Также в части мониторинга
|14.07.2017
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ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК
вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устрой
|23.03.2017
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D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630
енный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы н
|26.01.2017
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«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области
Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интерн
|11.01.2017
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Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter
вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, ко
|14.11.2016
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«РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter
приятия российский вендор представил свой новый передовой продукт EcoRouter (ER) — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор. Как рассказали CNews в «РДП.ру», решение представляет собой многоцелевое
|03.08.2015
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«ВымпелКом» спроектировал сеть будущего
Area Network Design Laboratory) проектирования, анализа и управления трафиком магистральной сети IP/MPLS. Системный интегратор «Техносерв» реализовал решение на платформе Juniper WANDL IP/MPLSV
|03.07.2014
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«Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS
В «Ростелекоме» завершено тестирование магистрального оборудования класса CR сети IP/MPLS. В тестировании участвовали мировые производители телекоммуникационного оборудования, со
|28.10.2013
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Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию
я Inline Technologies объявила об успешном завершении испытаний мультисервисного решения на базе IP/MPLS для построения технологических сетей связи (ТСС) в электроэнергетической, транспортной,
|21.01.2013
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способно
|11.05.2012
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем
|14.03.2012
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«Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от сетевых атак
«Ростелеком» начал коммерческую эксплуатацию системы защиты от внешних сетевых угроз на сеть IP MPLS. Система состоит из блока анализа сетевого трафика и обнаружения сетевых аномалий, а так
|08.02.2012
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ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте
Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Н
|03.11.2011
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ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме
Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстерд
|26.10.2011
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«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN
ие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей IP MPLS для предоставления услуг, в частности, услуг присоединения VPN (Virtual Private Network,
|02.03.2011
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Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с
Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предост
|01.11.2010
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Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP
аршрутизаторов на взаимодействие по интернет-протоколам, многопротокольной коммутации по меткам (IP/MPLS) и профилю передачи MPLS (MPLS-TP) для оборудования различных поставщиков.
|28.09.2010
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MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме
Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в по
|22.06.2010
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«Ростелеком» построил новый узел доступа к магистральной IP/MPLS сети компании в Смоленской области
Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в городе Рославль Смоленской области, созданный с использованием оборудования автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Это позволило оптимизировать топологи
|17.06.2010
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«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске
«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе путем устано
|09.04.2010
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«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области. Как сообщили в компании, в реализации данного проекта было использовано оборудование автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Новый у
|08.04.2010
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Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS
Контракт на поставку этого решения был подписан в соответствии с рамочным соглашением на построение IP/MPLS-сети для Armenian Datacom Company, заключенным с Alcatel-Lucent в 2006 г. «Чтобы гара
|17.03.2010
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«Энвижн Груп» расширит сеть передачи данных IP/MPLS для «Ростелекома»
атор «Энвижн Груп» приступил к реализации масштабного проекта по расширению сети передачи данных IP/MPLS компании «Ростелеком». Проводимая модернизация позволит национальному оператору связи зн
|17.02.2010
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«Ростелеком» подключил «В Контакте» к магистральной IP/MPLS-сети
елеком» заключила договор с социальной сетью «В Контакте» о подключении её к своей магистральной IP/MPLS-сети на скорости до 60 Гбит/с Данное подключение проведено в рамках программы «Ростелеко
|07.12.2009
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ТТК наращивает емкость своих узлов в Москве в 2 раза
Компания ТТК завершила очередной этап умощнения опорных узлов своей IP/MPLS-сети. На двух взаимно резервируемых узлах в Москве введены в эксплуатацию терабитные мар
|25.11.2009
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«Синтерра» модернизирует IP/MPLS-сеть с помощью оборудования Juniper Network
подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение касается модернизации национальной IP/MPLS-сети «Синтерры», построенной на оборудовании только одного производителя – Juniper Netwo
|01.10.2009
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«Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе
являющаяся очередным этапом деятельности «Ростелекома» по развитию международного сегмента сети IP/MPLS, дает возможность резервирования и оптимизации телекоммуникационных маршрутов, позволяя
|19.06.2009
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«Открытые Технологии» построили IP/MPLS-сеть для «Мотива»
Технологии», российский системный интегратор, завершила проект построения новой мультисервисной IP/MPLS-сети для уральского телекоммуникационного оператора «Мотив». Как отмечается, перед телек
|22.04.2009
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«Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN
иональный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользовател
|22.01.2009
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IP VPN в России: рынок не остановить
данным исследовательского агентства Infonetics Research, мировой рынок управляемого IP VPN на базе MPLS и Ethernet развивается стремительными темпами. В 2007 году выручка от услуг IP VPN MP
|18.11.2008
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Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE
сети Deutsche Telekom и конвергенции разнородных услуг в мультивендорской сетевой инфраструктуре IP/MPLS. Линейные карты Cisco ISE повысят качество и расширят разнообразие мультимедийных и широ
|05.08.2008
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MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet
дставила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и различных т
|06.06.2008
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«Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club
й корпоративной сети гостиниц (VPN), которая была организована на базе собственной 10-гигабитной IP/MPLS-сети компании, построенной на оборудовании Juniper Networks. Отели имеют широкополосный
|03.06.2008
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MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver
лее универсальной, обеспечивая интегрированную поддержку управления и обработки трафика Ethernet/IP/MPLS непосредственной на узлах DWDM. Коммутатор SW1600-82 Коммутаторы SW1600-82 выполнены в в
|15.05.2008
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«Микротест» обеспечивает эффективное управление IP/MPLS-сетями
dl, производителя комплексных программных продуктов для анализа и оперативного администрирования IP/MPLS-сетей, моделирования и прогноза нагрузки на сетевую инфраструктуру в целом. Новый уровен
|24.01.2008
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Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть
тупила к очередному этапу строительства новой мультисервисной сети передачи данных по технологии IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пр
|14.11.2007
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«ВестКолл» расширит MPLS-сеть до 10 Гбит/c
по IP-телефонии, в который до 2012 года планируется вложить до $10 млн., собирается расширить сеть MPLS до 10Gb Ethernet. MPLS (Multiprotocol Label Switching) - механизм передачи данных
|05.10.2007
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«ПетерСтар» построит IP/MPLS-сеть
Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра», объявляет о начале строительства городской IP/MPLS-сети. Сеть рассчитана на передачу трафика на скоростях до 10 Гбит/с. Компания планирует ввести сеть в эксплуатацию в конце 2007 года. Инвестиции в проект составляют порядка 30 млн. руб.
|11.09.2007
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MRV участвует в построении мультивендорной демонстрационной сети
уста Европейский сетевой тестовый центр EANTC объявил о построении крупнейшей демонстрационной сети MPLS в сотрудничестве с 24 ведущими производителями оборудования для операторских сетей Ether
VPN и организации, системы, технологии, персоны:
|Слизень Виталий 242 22
|Тоскин Алексей 29 5
|Никулин Сергей 22 5
|Котов Виталий 40 5
|Калугин Сергей 168 5
|Щапов Олег 24 4
|Тихонов Александр 66 4
|Щеголев Игорь 696 4
|Закрепин Евгений 56 4
|Лысаков Сергей 7 3
|Солонин Виталий 89 3
|Зима Иван 20 3
|Угорелов Андрей 4 3
|Курин Вадим 9 3
|Никифоров Николай 1134 3
|Липатов Сергей 34 3
|Цейтлин Александр 13 3
|Баранов Григорий 9 3
|Коробов Евгений 31 3
|Хрупов Владимир 8 3
|Гольцов Александр 74 3
|Солодухин Константин 118 3
|Путин Владимир 2955 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 3
|Колпаков Антон 57 3
|Рокотян Алексей 8 3
|Патока Андрей 108 3
|Бетсис Павел 99 3
|Левочка Родион 12 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Леонов Владимир 17 2
|Носов Константин 20 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Ермолаев Артем 369 2
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
|Филиппов Владимир 30 2
|Рабовский Семен 32 2
|Масленников Игорь 36 2
|Гуштуров Леонид 23 2
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