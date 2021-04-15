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Fortinet SD-Branch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect 1
27.11.2020 Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner 1
30.09.2020 6-я Конференция Fortinet Security Day 1
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak 1
16.09.2020 Шестая конференция Fortinet Security Day 2020 состоится 30 сентября 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs 1
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Fortinet SD-Branch и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Fortinet 452 5
HPE Aruba Networks 98 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Palo Alto Networks 209 2
Amdocs 140 1
NSS Labs 31 1
Riverbed Technology 115 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Forcepoint - Websense 140 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Verisk Analytics - AIR Worldwide - Insurance Services Office - Maplecroft - Xactware 1 1
Netskope - Netskope Threat Labs 6 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Check Point Software Technologies 829 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Salesforce 498 1
F5 Networks 77 1
Zscaler 23 1
Ponemon Institute 86 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Volkswagen Group - VW 308 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 258 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 58 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 3
Fortinet - FortiManager 24 2
Fortinet 360 Protection Services 3 2
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 6 2
Fortinet - FortiOS 43 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Office 365 1042 2
Fortinet - FortiMail 20 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Fortinet - FortiCASB 8 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 1
Fortinet - FortiSOAR 2 1
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Fortinet SD-WAN ASIC 3 1
Fortinet - FortiDeceptor 2 1
Amazon Web Services - AWS Outposts 5 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
Fortinet FMC - Fortinet Fabric Management Center 2 1
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 1
Fortinet - FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 1
Fortinet Fabric Topology Map 2 1
Fortinet AI-driven Security Operations 2 1
Fortinet - FortiAuthenticator 6 1
Riverbed SteelHead 49 1
Fortinet - FortiGuard Services 55 1
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 1
Fortinet - FortiInsight UEBA 2 1
Fortinet - FortiToken 4 1
Fortinet - FortiExtender 3 1
Fortinet - FortiEDR 2 1
HPE Aruba Orchestrator 2 1
Linux OS 11533 1
Fortinet - FortiAP Access Points 9 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Fortinet - FortiClient 29 1
Fortinet - FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 2
Сахер Александр 1 1
Ebrat Stewart - Эбрат Стюарт 1 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
Weckel Alan - Векель Алан 2 1
Крестьянова Татьяна 18 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
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Fortinet Security Day 9 2
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