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Amazon VPC Amazon Virtual Private Cloud

Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud


14.02.2025 В публичном облаке Cloud.ru Evolution появился сервис для создания и управления сетевыми связями 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
12.03.2024 В МТУСИ стартует обучение в «Академии облачной поддержки» 1
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
02.05.2023 Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1
16.04.2022 Что такое виртуальное частное облако и как оно работает 1
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN 1
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect 2
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 2
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 2
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 2
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы 1
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака 1
30.10.2018 Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия 1
15.05.2018 VMware представила Virtual Cloud Network для модернизации сетевых конфигураций 1
22.01.2018 Zyxel представила линейку межсетевых экранов ZyWALL VPN 50/100/300 2
13.09.2017 Red Hat представила новинки Ansible для корпоративной и сетевой автоматизации 1
09.06.2017 VMware представила новую платформу управления облаком vRealize 1
05.08.2016 Selectel предоставит облачные сервисы за виртуальные деньги «ВКонтакте» 1
16.12.2015 Red Hat запустила облачный сервис OpenShift Dedicated 2
21.07.2015 China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps 1
15.05.2015 «Селектел» вложит 70 млн руб. в облачный сервис для бизнеса 1
18.02.2015 HP представила новые конфигурации HP Helion для различных типов нагрузок 1
16.02.2015 ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk 1
30.06.2014 Крок: В корпоративном сегменте 100% «облаков» будут гибридными 1
21.10.2013 HP выводит на рынок пятую версию «виртуального частного облака» 1
03.04.2013 Inline Technologies построила ЦОД для ВГТРК 1
15.08.2011 Ноутбуки: хиты продаж июля 2011 1
12.07.2011 Обзор Sony VAIO VPC-SB19: рецепт идеального бизнес-ноутбука 1
31.05.2011 Обзор Sony VAIO F21: лучший 3D-ноутбук на рынке 1
05.04.2011 Выбор ZOOM: самые дорогие ноутбуки 1
01.04.2011 Топ-5 облачных вендоров: стратегии расходятся 1
13.12.2010 Riverbed анонсировала новые решения для публичных «облачных» окружений 1
08.12.2010 Riverbed представила решение для оптимизации WAN-сетей в облачном окружении 1
17.11.2010 Пакет решений CA Automation Suite облегчает переход от виртуализации к «облачным» платформам 1
10.09.2010 Ericsson представил новые решения в области ТВ-услуг следующего поколения 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

Amazon VPC и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 13
Amazon Inc - Amazon.com 3009 9
Sony 6550 7
VAIO 334 7
Microsoft Corporation 24661 6
Broadcom - VMware 2365 5
HP Inc. 5691 5
Nvidia Corp 3506 5
Cisco Systems 5120 4
Apple Inc 12135 4
Крок - Croc 1777 3
Selectel - Селектел 390 3
Riverbed Technology 112 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 3
Red Hat 1314 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
IBM - International Business Machines Corp 9446 3
8259 2
ZyXEL Communications 297 2
Google LLC 11818 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 2
Oracle Corporation 6705 2
HPE Aruba Networks 88 2
Dell EMC 5036 2
Lenovo Group 2296 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
AMD Graphics Product Group - ATI 944 2
Flant - Флант 97 2
Yandex - Яндекс 7405 2
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Alibaba Group 423 1
Huawei 3946 1
Veeam Software 319 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 342 1
Assist - Ассист 210 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
MGM Resorts International 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2379 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Carl Zeiss AG 303 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 8 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 15
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 40 14
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1125 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 10
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 5
Microsoft Azure 1410 8
VAIO VPC 16 7
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 4
Red Hat OpenShift 132 3
Docker - Платформа распределённых приложений 338 3
Microsoft Windows 7 1979 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1342 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 3
Microsoft Windows 15716 3
Google Cloud Platform - GCP 310 3
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 2
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 2
Apple iOS 7835 2
Google Android 14047 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 2
Riverbed SteelHead 45 2
Microsoft Dynamics 1177 2
Linux OS 10005 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 2
Intel Core - Семейство процессоров 1204 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Microsoft Exchange 1717 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 186 2
Nvidia GeForce GT 336 2
AMD Radeon HD 281 2
Apple MacBook Pro 526 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 92 2
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 4 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 2
Linstor SDS - Software Defined Storage 4 2
Sony Stamina 26 2
Red Hat libvirt 23 2
Nvidia Tesla GPU 156 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Тяпаев Денис 9 1
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 1
Joseph Sabine - Джозеф Сабина 1 1
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
Заединов Руслан 46 1
Любимов Олег 45 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Федоров Андрей 29 1
Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 10 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Brown Dave - Браун Дэйв 10 1
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 1
Гребнев Егор 41 1
Титомир Богдан 1 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Евстигнеев Денис 9 1
Якимов Андрей 1 1
Яценко Виктор 21 1
Яценко Вадим 57 1
Leong Lydia - Лэнг Лидия 1 1
Hughes David - Хьюз Дэвид 5 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 5 1
Бойко Кирилл 6 1
Зинкевич Сергей 56 1
Приклонская Анна 8 1
Fanella Jim - Фанелла Джим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 16
Европа 21799 6
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 5
Германия - Федеративная Республика 12703 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3338 2
Франция - Французская Республика 7859 2
Турция - Турецкая республика 2363 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 2
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Азия - Азиатский регион 5550 1
Испания - Королевство 3715 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Швеция - Королевство 3622 1
Финляндия - Финляндская Республика 3609 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Сербия - Республика 338 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Ближний Восток 2950 1
Америка Южная 854 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4972 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
IDG - International Data Group 115 1
Bloomberg 1295 1
DB-Engines 6 1
Gartner - Гартнер 3560 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Research and Markets 24 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 288 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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