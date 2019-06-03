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Riverbed SteelHead

СОБЫТИЯ

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03.06.2019 Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений 3
15.02.2017 Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей 4
09.02.2017 Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик» 1
29.11.2016 Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком 3
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями 4
09.08.2016 Исследование Riverbed: 85% компаний будут тщательнее следить за производительностью сети и приложений во время Олимпийских игр 1
13.07.2016 Orange Business Services перепроектировал глобальную сеть Merck 1
01.06.2016 Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации 2
10.03.2016 Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services 2
02.03.2016 «Севернефтегазпром» увеличила производительность приложений с помощью решения Riverbed 4
22.12.2015 Опыт оптимизации сети в Альфа-Банке: ускорение процессов и сокращение расходов 3
16.12.2015 Банк ВТБ оптимизировал работу информационных систем с помощью Riverbed SteelHead 3
17.11.2015 Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6 1
12.08.2015 Riverbed Technology представила SteelHead 9.1 для безопасной доставки приложений по гибридным WAN-сетям 3
05.08.2015 Microsoft сертифицировала Riverbed SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга и диагностики Azure 1
28.07.2015 Riverbed Technology поможет оптимизировать работу в гибридной среде 2
23.12.2014 «Полюс Золото» вместе с «Крок» оптимизировала трафик на базе решений Riverbed Technology 2
17.11.2014 Riverbed Technology полное решение по оптимизации производительности любого приложения в гибридной среде 2
22.08.2014 Александр Стулов - Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей 2
08.08.2012 Juniper Networks и Riverbed оптимизируют доставку приложений через различные устройства, сети и облачные среды 1
29.02.2012 Akamai и Riverbed анонсировали совместное решение для ускорения работы SaaS-приложений 2
08.02.2012 Riverbed Granite: новый архитектурный подход к консолидации ИТ-инфраструктуры 2
22.07.2011 Riverbed покупает новозеландского разработчика систем оптимизации веб-контента Aptimize 1
31.05.2011 Akamai и Riverbed оптимизируют работу приложений в гибридных облачных сетях 2
27.05.2011 Riverbed оптимизирует работу WAN-сети для службы Microsoft RemoteFX 2
17.03.2011 Платформа RiOS и решение Cascade от Riverbed обеспечат прозрачность трафика и управляемость приложений на бизнес-уровне 1
13.12.2010 Riverbed анонсировала новые решения для публичных «облачных» окружений 4
08.12.2010 Riverbed представила решение для оптимизации WAN-сетей в облачном окружении 6
08.11.2010 Устройства Riverbed помогают консолидировать ИТ-инфраструктуру филиалов 2
05.10.2010 HP анонсировала новые решения для доставки приложений в виде сервисов в сетях передачи данных 1
30.09.2010 McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности 2
03.09.2010 Riverbed представила новую версию решения для оптимизации мобильных WAN сетей 3
26.07.2010 Riverbed представила новое виртуальное устройство Steelhead 4
14.07.2010 Riverbed представила новое универсальное решение на базе Microsoft Forefront Threat Management Gateway 1
11.06.2010 Новая версия ОС RiOS оптимизирует работу Lotus Notes, Microsoft SharePoint и Exchange 1
13.04.2010 McAfee и Riverbed создадут решение для обеспечения безопасности и оптимизации WAN 2
01.04.2010 Устройства Riverbed Steelhead сертифицированы для работы с Windows Server 2008 R2 2
30.03.2010 Kamstrup выбрала решения Riverbed для создания «облачной» инфраструктуры 3

Публикаций - 49, упоминаний - 110

Riverbed SteelHead и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 48
Microsoft Corporation 25775 11
Broadcom - VMware 2610 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Salesforce 498 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
NetApp - Network Appliance 667 2
SAP SE 5601 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Fortinet 452 2
Citrix Systems 868 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
ServiceNow 111 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Razorfish 29 1
Akamai Technologies - Prolexic Technologies 8 1
Defender 159 1
CDNetworks 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
ZTE Corporation 800 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Газинвестбанк КБ 2 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 3
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 3
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 12
Riverbed SteelFusion 10 7
Riverbed Optimization System - RiOS 9 6
Microsoft Azure 1526 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Riverbed SteelConnect 13 5
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 5
Microsoft Office 365 1042 5
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Riverbed Interceptor 3 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
SAP NetWeaver 158 3
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 3
Trellix - McAfee Enterprise Firewall - McAfee Next Generation Firewall 9 2
Akamai Technologies - Akamai Intelligent Platform 4 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Riverbed SaaS Accelerator 2 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 2
Riverbed End User Experience Monitoring 2 2
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Dell EMC Atmos 16 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Microsoft RemoteFX 25 1
IBM Cloud Security Services 3 1
Citrix NetScaler 74 1
Broadcom - VMware Cross-Cloud Architecture 8 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Стулов Александр 21 11
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 5
Davé Apurva - Даве Апурва 7 5
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 5
Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 2
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 2
Гуляев Александр 1 1
Гениев Артем 12 1
Цыганков Вячеслав 5 1
Немыченков Алексей 1 1
Тамашевичус Григорий 4 1
Leong Lydia - Лэнг Лидия 1 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
James Stewart - Джеймс Стюарт 1 1
Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 1
Donatelli Dave - Донателли Дэйв 6 1
Feinberg Mike - Фэйнберг Майк 3 1
Швайкин Роман 1 1
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Vecchiet Manlio - Веччиет Манлио 1 1
Горелкин Антон 118 1
Врублевский Андрей 7 1
Назипов Дмитрий 86 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
Долгов Василий 26 1
Orgill James - Орджилл Джеймс 1 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
Somogyi Stefan - Шомодьи Штефан 1 1
Бакуров Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Европа 24964 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
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