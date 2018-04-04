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MPRT Moving Picture Response Time Время отклика (время реакции)

СОБЫТИЯ

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04.04.2018 Лучшие мониторы формата 4K. Выбор ZOOM

ратная цветопередача, то нужно выбирать из мониторов для профессиональной обработки графики. Правда, частенько их матрицы не так быстры, как того требуют игры, и поэтому нужно обращать внимание на их время отклика и задержку ввода (input lag). При выборе лучших 4К-мониторов мы учитывали несколько ключевых характеристик: тип матрицы, время ее отклика, показатели яркости и контрастности. Для

04.08.2008 Молотком по монитору: краш-тест Asus LS201

Монитор выбирают по диагонали или по разрешению, реже смотрят на такие параметры, как время отклика или максимальный уровень контраста. Есть еще очень дорогие профессиональные мониторы для фотографов и архитекторов. В магазине можно увидеть десяток моделей разных производителей,
28.12.2007 ЖК-мониторы: хиты продаж

енную копию ЖК-телевизора той же фирмы. Такой дизайн подойдет скорее для домашнего интерьера, чем для офиса. По характеристикам Samsung 732N вполне подойдет на роль домашнего универсального монитора: время отклика 5 мс, контраст 700:1. Самые продаваемые ЖК-мониторы, 17" Модель Цена 1 ViewSonic VA703m 5600  2 Acer AL1716As 5700  3 Samsung SyncMaster 740N 6000  4 LG Flatron L1753s 6000  5 Sam
18.12.2007 Мониторы NEC класса High-End с диагональю 19 дюймов

профессионального результата, сравнимого с лучшими мониторами CRT. Традиционно принято считать, что матрицы IPS не годятся для динамичных 3D-игр, но на 1990SXi можно не бояться смазывания и шлейфов. Время отклика уменьшено до 9 миллисекунд (GTG). Последнее поколение мониторов NEC с матрицами S-IPS и SA-IPS имеет так называемую систему Overdrive для «разгона» матрицы. У NEC есть собственное
05.12.2007 Blue Coat ProxySG сократит время отклика приложений SAP через WAN до 9700%

пании SAP. ENL проводило тестирование на среде бизнес приложений основанной на архитектуре enterprise сервисов (enterprise SOA) и результаты показали, что устройства Blue Coat ProxySG могут сокращать время отклика для удаленных пользователей приложений SAP до 9700%, в то же время, сокращая занятие полосы на 99%. Устройства ProxySG также способны проводить мониторинг и ускорять SSL-шифрованн
04.12.2007 ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года

улучшаться: у новинок выросла контрастность. Причем у моделей с матрицей TN – до еще недавно просто невероятных значений 1000:1, а у PVA – до 3000:1. Любители игр, как обычно, не обделены вниманием: время отклика 5 мс уже никого не удивляет, в линейках всех основных производителей имеются разработанные специально для «геймеров» двухмиллисекундные мониторы. Итак, какие же новые ЖК-мониторы

15.12.2006 Выбираем ЖК-монитор. Что предпочесть фотографу, геймеру и домохозяйке?

ча наилучшая, но цена таких матриц очень высока. Матрицы третьего типа (MVA) — улучшенная версия TN, максимально приближенная к IPS. Они дешевле IPS, углы обзора и цветопередача почти также хороши, а время отклика незначительно уступает TN. Samsung разработал собственную технологию PVA, сходную с MVA.  Элегантные ЖК-мониторы почти полностью вытеснили старых трубочных монстров Чтобы оценить

30.10.2006 ЖК-монитор NEC MultiSinc LCD1970NX. 19-дюймовая классика для работы с фото и графикой

ынка развернули ценовые войны. В таких условиях рынок заполняется недорогими мониторами с матрицей TN. По качеству они устраивают подавляющее большинство пользователей: для матриц TN характерно малое время отклика и высокая четкость текста, что для офисных приложений и игр имеет наибольшее значение. Недорогой NEC 1970NX с матрицей S-IPS будет интересен фотолюбителям Но что делать фотографу-
17.10.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Тест трех «двадцаток» формата 16:10

двадцатки» начинается от вполне демократичных 11500р. за LG FLATRON L204WT. В этой и других недорогих моделях, как и в BenQ FP202W из нашего обзора, используется матрица TN. По своим свойствам (малое время отклика, невысокий контраст, неудовлетворительная цветопередача) – это модели в первую очередь игровые. Более качественные и универсальные в то же время модели построены на матрице MVA ил
20.03.2006 Монитор BenQ FP71G+ - "золотая" середина

видны четко, но градация от 1% до 10% дает прорисовку до 3% видимого отличия тонов, далее уходит в темноту. Модельный ряд 17-дюймовых мониторов BenQ BenQ FP71GЯркость: 260 кд/м 2 Контрастность: 500:1 Время отклика в 12 мс230$ BenQ FP71G+Яркость: 300 кд/м 2 Контрастность: 500:1 Время отклика в 8 мс240$ BenQ FP71GXЯркость: 300 кд/м 2 Контрастность: 600:1 Время отклика в 4 мс270$
19.08.2005 ЖК-мониторы ViewSonic оказались быстрее всех

По заявлению производителей, среднее время отклика ЖК-дисплеев семейства ViewSonic Xtreme при выводе видеоизображения составляет 3 мс. Примечательно, что в первоначальных спецификациях обоих мониторов было указано время отклика

Публикаций - 1302, упоминаний - 1316

MPRT и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 166
Samsung Electronics 11064 158
Nvidia Corp 4002 107
LG Electronics 3735 102
AMD - Advanced Micro Devices 4641 96
Microsoft Corporation 25775 64
Intel Corporation 12811 62
Philips 2099 59
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 58
ViewSonic 325 57
Sony 6739 55
Dell EMC 5180 53
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 52
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 50
HP Inc. 5883 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Oracle Corporation 7074 38
AOC 113 35
SAP SE 5601 32
Xiaomi - Сяоми 2231 29
Sharp Corporation 1062 28
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 26
Digma 251 26
Dell Technologies - Dell Computer 2219 26
Toshiba Corporation 2980 26
Fujitsu 2105 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 24
Apple Inc 13154 24
Yandex - Яндекс 9216 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 22
Broadcom - VMware 2610 22
Huawei 4676 22
Google LLC 12688 21
Brunen IT Group - Belinea 86 21
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 21
9594 21
Hitachi - Хитачи 1501 20
МегаФон 10742 19
Эримекс - Erimex 100 18
SAS Institute 1082 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Россети Ленэнерго 1699 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Hyundai Motor Company 436 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Почта России ПАО 2370 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
TÜV Rheinland Group 181 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 4
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Tesla Motors 461 3
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4CIO 20 1
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Тихонова Кристина 47 2
Сергеев Сергей 179 2
Халин Дмитрий 56 2
Малышев Сергей 99 2
Свиридов Владимир 28 2
Ушацкий Андрей 105 2
Лихницкий Павел 71 2
Стулов Александр 21 2
Виноградов Александр 65 2
Казаков Александр 72 2
Свинцов Андрей 55 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 2
Man Yu - Мань Юй 9 2
Шурыгин Михаил 8 2
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Какунин Алексей 30 2
Лебедев Павел 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 568
Европа 24964 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 52
Япония 13807 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Южная Корея - Республика 7052 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Китай - Тайвань 4245 18
Индия - Bharat 5869 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Швеция - Королевство 3782 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
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Сингапур - Республика 1953 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
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Япония - Токио 1020 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Канада 5081 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 187
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 120
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 106
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 33
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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