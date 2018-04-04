Лучшие мониторы формата 4K. Выбор ZOOM ратная цветопередача, то нужно выбирать из мониторов для профессиональной обработки графики. Правда, частенько их матрицы не так быстры, как того требуют игры, и поэтому нужно обращать внимание на их время отклика и задержку ввода (input lag). При выборе лучших 4К-мониторов мы учитывали несколько ключевых характеристик: тип матрицы, время ее отклика, показатели яркости и контрастности. Для

Молотком по монитору: краш-тест Asus LS201 Монитор выбирают по диагонали или по разрешению, реже смотрят на такие параметры, как время отклика или максимальный уровень контраста. Есть еще очень дорогие профессиональные мониторы для фотографов и архитекторов. В магазине можно увидеть десяток моделей разных производителей,

ЖК-мониторы: хиты продаж енную копию ЖК-телевизора той же фирмы. Такой дизайн подойдет скорее для домашнего интерьера, чем для офиса. По характеристикам Samsung 732N вполне подойдет на роль домашнего универсального монитора: время отклика 5 мс, контраст 700:1. Самые продаваемые ЖК-мониторы, 17" Модель Цена 1 ViewSonic VA703m 5600 2 Acer AL1716As 5700 3 Samsung SyncMaster 740N 6000 4 LG Flatron L1753s 6000 5 Sam

Мониторы NEC класса High-End с диагональю 19 дюймов профессионального результата, сравнимого с лучшими мониторами CRT. Традиционно принято считать, что матрицы IPS не годятся для динамичных 3D-игр, но на 1990SXi можно не бояться смазывания и шлейфов. Время отклика уменьшено до 9 миллисекунд (GTG). Последнее поколение мониторов NEC с матрицами S-IPS и SA-IPS имеет так называемую систему Overdrive для «разгона» матрицы. У NEC есть собственное

Blue Coat ProxySG сократит время отклика приложений SAP через WAN до 9700% пании SAP. ENL проводило тестирование на среде бизнес приложений основанной на архитектуре enterprise сервисов (enterprise SOA) и результаты показали, что устройства Blue Coat ProxySG могут сокращать время отклика для удаленных пользователей приложений SAP до 9700%, в то же время, сокращая занятие полосы на 99%. Устройства ProxySG также способны проводить мониторинг и ускорять SSL-шифрованн

ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года улучшаться: у новинок выросла контрастность. Причем у моделей с матрицей TN – до еще недавно просто невероятных значений 1000:1, а у PVA – до 3000:1. Любители игр, как обычно, не обделены вниманием: время отклика 5 мс уже никого не удивляет, в линейках всех основных производителей имеются разработанные специально для «геймеров» двухмиллисекундные мониторы. Итак, какие же новые ЖК-мониторы

Выбираем ЖК-монитор. Что предпочесть фотографу, геймеру и домохозяйке? ча наилучшая, но цена таких матриц очень высока. Матрицы третьего типа (MVA) — улучшенная версия TN, максимально приближенная к IPS. Они дешевле IPS, углы обзора и цветопередача почти также хороши, а время отклика незначительно уступает TN. Samsung разработал собственную технологию PVA, сходную с MVA. Элегантные ЖК-мониторы почти полностью вытеснили старых трубочных монстров Чтобы оценить

ЖК-монитор NEC MultiSinc LCD1970NX. 19-дюймовая классика для работы с фото и графикой ынка развернули ценовые войны. В таких условиях рынок заполняется недорогими мониторами с матрицей TN. По качеству они устраивают подавляющее большинство пользователей: для матриц TN характерно малое время отклика и высокая четкость текста, что для офисных приложений и игр имеет наибольшее значение. Недорогой NEC 1970NX с матрицей S-IPS будет интересен фотолюбителям Но что делать фотографу-

Выбираем широкоформатный монитор. Тест трех «двадцаток» формата 16:10 двадцатки» начинается от вполне демократичных 11500р. за LG FLATRON L204WT. В этой и других недорогих моделях, как и в BenQ FP202W из нашего обзора, используется матрица TN. По своим свойствам (малое время отклика, невысокий контраст, неудовлетворительная цветопередача) – это модели в первую очередь игровые. Более качественные и универсальные в то же время модели построены на матрице MVA ил

Монитор BenQ FP71G+ - "золотая" середина видны четко, но градация от 1% до 10% дает прорисовку до 3% видимого отличия тонов, далее уходит в темноту. Модельный ряд 17-дюймовых мониторов BenQ BenQ FP71GЯркость: 260 кд/м 2 Контрастность: 500:1 Время отклика в 12 мс230$ BenQ FP71G+Яркость: 300 кд/м 2 Контрастность: 500:1 Время отклика в 8 мс240$ BenQ FP71GXЯркость: 300 кд/м 2 Контрастность: 600:1 Время отклика в 4 мс270$