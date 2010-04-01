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UC Berkeley*, Berkeley Cal University of California, Berkeley* California Berkeley University of California Калифорнийский университет в Беркли*
СОБЫТИЯ
|01.04.2010
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Вышла новая версия встраиваемой СУБД Oracle Berkeley DB: теперь с поддержкой SQL API
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle Berkeley DB — компактной встраиваемой СУБД с открытым исходным кодом, ориентированной на критически важные современные приложения. Oracle Berkeley DB 11g Release 2 теперь поддерживает ин
|22.09.2009
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Вышли новые версии встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB с открытым кодом
Корпорация Oracle объявила о выпуске новых версий Oracle Berkeley DB и Oracle Oracle Berkeley DB XML – встраиваемых СУБД с открытым исходным кодом из семейства Oracle Berkeley DB. В новых версиях Oracle Berkeley DB 4.8 и Oracle <
|26.05.2009
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Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли
В начале мая администрация известного калифорнийского Университета в Беркли объявила о хакерском вторжении. Неизвестные злоумышленники, предположит
|08.07.2008
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Oracle обновила семейство встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB
Корпорация Oracle представила новые версии продуктов Oracle Berkeley DB, Oracle Berkeley DB XML и Oracle Berkeley DB Java Edition. Выпуск новых версий и внесенные в них усовершенствования демонстрируют стремление Oracle продолжать разработ
|04.10.2007
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Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube
азмещении курса лекций в свободном доступе на популярном видеосервисе YouTube. В Сеть представители Университета Беркли выложили более 300 часов видеозаписей различных курсов, среди которых хим
|22.11.2004
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Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
Профессор калифорнийского университета Беркли Майкл Хоут (Michael Hout) утверждает, что в результате электронного голос
|22.11.2004
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Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике
Профессор калифорнийского университета Беркли Майкл Хоут (Michael Hout) утверждает, что в результате электронного голос
|21.12.1998
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Berkeley Software Design намерена включить поддержку Linux-версий СУБД ведущих производителей в свой BSD/OS
Компания Berkeley Software Design, производитель UNIX-подобной операционной системы BSD/OS, используемой в основном провайдерами Интернет, объявила, что включит в свой продукт поддержку Linux-версий СУБ
UC Berkeley*, Berkeley Cal и организации, системы, технологии, персоны:
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