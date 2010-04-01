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Индексная книга (каталог) CNews*
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UC Berkeley*, Berkeley Cal University of California, Berkeley* California Berkeley University of California Калифорнийский университет в Беркли*

UC Berkeley*, Berkeley Cal - University of California, Berkeley* - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли*
* University of California, Berkeley (UC Berkeley, «Калифорнийский университет в Беркли»), США входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ


01.04.2010 Вышла новая версия встраиваемой СУБД Oracle Berkeley DB: теперь с поддержкой SQL API

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle Berkeley DB — компактной встраиваемой СУБД с открытым исходным кодом, ориентированной на критически важные современные приложения. Oracle Berkeley DB 11g Release 2 теперь поддерживает ин
22.09.2009 Вышли новые версии встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB с открытым кодом

Корпорация Oracle объявила о выпуске новых версий Oracle Berkeley DB и Oracle Oracle Berkeley DB XML – встраиваемых СУБД с открытым исходным кодом из семейства Oracle Berkeley DB. В новых версиях Oracle Berkeley DB 4.8 и Oracle <
26.05.2009 Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли

В начале мая администрация известного калифорнийского Университета в Беркли объявила о хакерском вторжении. Неизвестные злоумышленники, предположит
08.07.2008 Oracle обновила семейство встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB

Корпорация Oracle представила новые версии продуктов Oracle Berkeley DB, Oracle Berkeley DB XML и Oracle Berkeley DB Java Edition. Выпуск новых версий и внесенные в них усовершенствования демонстрируют стремление Oracle продолжать разработ
04.10.2007 Университет Беркли выложил записи лекций на YouTube

азмещении курса лекций в свободном доступе на популярном видеосервисе YouTube. В Сеть представители Университета Беркли выложили более 300 часов видеозаписей различных курсов, среди которых хим
22.11.2004 Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике

Профессор калифорнийского университета Беркли Майкл Хоут (Michael Hout) утверждает, что в результате электронного голос
22.11.2004 Университет Беркли: Буш победил благодаря сбоям в электронике

Профессор калифорнийского университета Беркли Майкл Хоут (Michael Hout) утверждает, что в результате электронного голос
21.12.1998 Berkeley Software Design намерена включить поддержку Linux-версий СУБД ведущих производителей в свой BSD/OS

Компания Berkeley Software Design, производитель UNIX-подобной операционной системы BSD/OS, используемой в основном провайдерами Интернет, объявила, что включит в свой продукт поддержку Linux-версий СУБ

Публикаций - 297, упоминаний - 449

UC Berkeley*, Berkeley Cal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12690 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Oracle Corporation 7074 18
Intel Corporation 12811 17
Галактика - Корпорация 1545 16
HP Inc. 5883 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Cisco Systems 5372 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Apple Inc 13156 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 7
AT&T Inc 1726 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Sony 6739 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Fujitsu 2105 5
Red Hat 1378 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Google DeepMind 82 4
Nvidia Corp 4002 4
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 4
Samsung Electronics 11065 4
Broadcom - VMware 2610 4
9594 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Syntellect - Синтеллект 105 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Trustworks Global 12 3
EnterpriseDB - EDB 20 3
Konami 111 3
eBay Inc 1640 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Intel Capital 148 4
Honda Motor Company - HND 240 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 3
Новая Евразия Фонд 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Совкомбанк Совесть 279 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Boeing 1031 2
Ford 435 2
SoftBank Group 284 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Berkshire Hathaway 34 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Citi - Citibank 158 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Google Ventures - GV 37 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Illumina 12 1
Toyota - Lexus 83 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Ingres - СУБД 17 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Google Android 15244 8
Postgres95 8 7
IBM Informix СУБД 135 7
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 9 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Apple iPhone 6 4861 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 6
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 4
Microsoft Azure 1526 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Intel Pentium III 782 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 10 3
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 7
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 6
Chua Leon - Чуа Леон 6 5
Бартунов Олег 54 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Зенин Станислав 7 4
Панченко Иван 197 4
Коротков Александр 13 3
Сушкевич Антон 67 3
Сигаев Федор 22 3
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 3
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Гостомельский Алексей 14 3
Роде Роберт - Rohde Robert 3 3
Emerson Tom - Эмерсон Том 3 3
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 3
Fisher Debra - Фишер Дебра 3 3
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 3
McKee Christopher - Макки Кристофер 3 3
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Галицкий Александр 123 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Аникин Леонид 61 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 90 2
Перельман Григорий 16 2
США - Калифорния 4829 187
США - Калифорния - Беркли 286 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 125
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Солнечная система - Solar system 2569 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Европа 24964 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Япония 13807 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 11
Чили - Республика 494 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Пенсильвания 372 6
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Индия - Bharat 5870 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
США - Джорджия - Атланта 265 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Венгрия 855 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 5
США - Флорида 786 4
Австралия - Сидней 276 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 4
США - Северная Каролина 328 4
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 4
Казахстан - Республика 6048 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 119
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
Физика - Physics - область естествознания 2940 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 23
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 23
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 20
Молекула - Molecula 1102 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 16
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 13
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
Зоология - наука о животных 2887 11
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 11
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Английский язык 7030 8
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 8
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
New Scientist 1448 17
Nature 832 13
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Phys.org 972 8
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AP - Associated Press 2007 5
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Space Daily 528 3
PhysicsWorld 90 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
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Bloomberg 1627 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
The Washington Post 350 3
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Optics 143 2
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Scientific American 81 2
LiveScience 154 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
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The Guardian - Британская газета 406 2
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
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Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
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