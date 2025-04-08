Разделы

Google DeepMind

Google DeepMind

СОБЫТИЯ

08.04.2025 Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Зарабатывать, не работая Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к
08.09.2023 Google разрабатывает «водяные знаки» для выявленных изображений, нарисованных ИИ

Об этом, в частности, свидетельствуют викторины, проведённые BBC. Фото: ru.freepik.com Лаборатория Google DeepMind тестирует детектор изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта
28.06.2023 Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT

Gemini: теория игры Сооснователь и генеральный директор лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что его команда разрабатывает новый

13.12.2022 Google разогнал свой искусственный интеллект до уровня программиста-джуна

На «джуна» сгодится Искусственный интеллект AlphaCode, разработанный подразделением Google DeepMind, самостоятельно решил задачи по программированию с минимальным объемом входны
16.09.2022 Исследователи из Оксфорда и Google DeepMind: Скорее всего, ИИ уничтожит человечество

Всё ради награды Исследователи Оксфордского университета и лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind усмотрели в «сверхумном ИИ» экзистенциальный риск для существования человечес
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

ю нейросеть, способную самостоятельно писать программный код и превращать его в работающие программы. Как пишет The Verge, над нейросетью, получившей название AlphaCode, работали специалисты компании DeepMind, входящей в холдинг. Разработчики уверены, что в перспективе AlphaCode сможет заменить собой далеко не только начинающих программистов, чьи навыки в кодинге пока далеки от совершенства
27.01.2014 Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн

Корпорация Google договорилась о приобретении лондонской частной компании DeepMind Technologies, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, сообщает


Публикаций - 64, упоминаний - 81

Google DeepMind и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12277 42
OpenAI 382 24
Microsoft Corporation 25254 19
Amazon Inc - Amazon.com 3142 12
Meta Platforms - Facebook 4536 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 9
Alphabet 154 8
Yandex - Яндекс 8472 7
Apple Inc 12646 7
IBM - International Business Machines Corp 9553 7
Anthropic 67 6
X Corp - xAI - X.AI Corp 28 6
X Corp - Twitter 2908 6
GitHub 973 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 5
ИТБ - Информационные технологии будущего 89 4
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 23 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1511 3
VK - Mail.ru Group 3535 3
Intel Corporation 12547 3
Huawei 4225 3
Nvidia Corp 3740 2
ИИ-Технологии 230 2
Boston Dynamics 41 2
Palantir Technologies 19 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 2
Tencent 171 2
Программный продукт ГК 78 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Yahoo! 3707 2
Samsung Electronics 10636 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 2
Telegram Group 2586 2
Promobot - Промобот 150 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Тензор 132 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Tesla Motors 428 7
Microsoft - LinkedIn 685 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1486 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Верный - торговая сеть 310 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Uber 338 1
Evocargo - Эвокарго 37 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Greylock Partners 38 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 9 1
Interscope Records 8 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 1
Babuschkin Ventures 1 1
Menlo Ventures 6 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 170 1
Walt Disney Company 638 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Газпром нефть 670 1
Почта России ПАО 2251 1
Альфа-Банк 1872 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 3 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3254 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 5 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 13 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 108 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
AISIC - AI Safety Institute Consortium - Консорциум Института безопасности искусственного интеллекта США 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 61
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5937 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 10
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 768 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 734 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 6
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 5
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 80 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 3
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 129 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
OpenAI - ChatGPT 531 9
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 7
FreePik 1454 7
Google Brain 7 5
Microsoft 365 Copilot 182 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 4
Google AlphaGo 10 4
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 146 4
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 54 4
Baidu 290 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 4
Apple Siri - Голосовой помощник 417 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 3
Amazon Rekognition 6 2
Microsoft Dynamics 1186 2
C/C++ - Язык программирования 845 2
Amazon Honeycode 7 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 2
Google DeepMind - Veo 5 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
Google Android 14718 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 838 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Tumblr 43 1
Nvidia Optimus 187 1
Strava 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 9
Водясов Алексей 222 6
Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 7 5
Гвоздев Дмитрий 138 4
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 5 4
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 3
Мельникова Анастасия 431 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 2
Allen Paul - Аллен Пол 121 2
Оселедец Иван 40 2
Бабушкин Игорь 5 2
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 2
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 46 2
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 2
Гаврилов Даниил 2 2
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 6 2
Hoffman Reid - Хоффман Рид 4 2
Лагода Георгий 60 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Паршин Константин 64 1
Шойгу Сергей 91 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Старовойт Роман 21 1
Smith Brad - Смит Брэд 99 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Кирьянова Александра 158 1
Сидорюк Алексей 14 1
Голов Андрей 52 1
Волков Максим 34 1
Пронин Антон 11 1
Куликов Дмитрий 11 1
Нилов Ярослав 19 1
Несис Виталий 1 1
Веркеенко Виталий 1 1
Ивашкевич Евгений 16 1
Безбогов Сергей 61 1
Горьков Сергей 22 1
Шагалиев Руслан 2 1
Каленчук Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 8
Земля - планета Солнечной системы 10664 4
Европа 24650 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Франция - Французская Республика 7980 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Канада 4986 3
Великобритания - Лондон 2409 3
США - Калифорния 4776 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
США - Калифорния - Беркли 284 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Индия - Bharat 5706 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 2
Украина 7799 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Израиль 2785 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
США - Массачусетс - Бостон 382 1
Канада - Монреаль 72 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
США - Делавэр 172 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 30 1
США - Невада 213 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 1
Ливия 152 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Английский язык 6879 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 6
The Verge - Издание 592 4
Bloomberg 1420 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
NYT - The New York Times 1088 3
Nature 821 2
FT - Financial Times 1259 2
VentureBeat 90 2
The Register - The Register Hardware 1701 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
The Information 70 1
Ars Technica 435 1
Telegraph 196 1
SiliconAngle 8 1
New Scientist 1448 1
Re/code 40 1
Quartz 24 1
New York Post 48 1
Times 648 1
IEEE Access 18 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
РИА Новости 986 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Wired - Издание 271 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2162 1
Forbes - Форбс 914 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3613 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Yandex Research 9 1
Juniper Research 551 1
Microsoft Research 141 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 170 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 3
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 100 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 26 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 7
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 4
NeurIPS 11 4
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
