|08.04.2025
|
Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам
Зарабатывать, не работая Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к
|08.09.2023
|
Google разрабатывает «водяные знаки» для выявленных изображений, нарисованных ИИ
Об этом, в частности, свидетельствуют викторины, проведённые BBC. Фото: ru.freepik.com Лаборатория Google DeepMind тестирует детектор изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта
|28.06.2023
|
Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT
Gemini: теория игры Сооснователь и генеральный директор лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что его команда разрабатывает новый
|13.12.2022
|
Google разогнал свой искусственный интеллект до уровня программиста-джуна
На «джуна» сгодится Искусственный интеллект AlphaCode, разработанный подразделением Google DeepMind, самостоятельно решил задачи по программированию с минимальным объемом входны
|16.09.2022
|
Исследователи из Оксфорда и Google DeepMind: Скорее всего, ИИ уничтожит человечество
Всё ради награды Исследователи Оксфордского университета и лаборатории искусственного интеллекта Google DeepMind усмотрели в «сверхумном ИИ» экзистенциальный риск для существования человечес
|03.02.2022
|
Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию
ю нейросеть, способную самостоятельно писать программный код и превращать его в работающие программы. Как пишет The Verge, над нейросетью, получившей название AlphaCode, работали специалисты компании DeepMind, входящей в холдинг. Разработчики уверены, что в перспективе AlphaCode сможет заменить собой далеко не только начинающих программистов, чьи навыки в кодинге пока далеки от совершенства
|27.01.2014
|
Google покупает разработчика искусственного интеллекта за $400 млн
Корпорация Google договорилась о приобретении лондонской частной компании DeepMind Technologies, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта, сообщает
