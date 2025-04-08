Google DeepMind

Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам Зарабатывать, не работая Некоторые бывшие сотрудники Deepmind, подразделения Google по искусственному интеллекту, продолжают получать зарплату даже после увольнения. Как пишет Business Insider, Google платит им просто за то, чтобы те не уходили к