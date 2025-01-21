Ивашкевич Евгений
Ивашкевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 2
|РНФ - Российский научный фонд 79 1
|Яманов Артем 9 1
|Тиньков Олег 47 1
|Викулин Александр 17 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Небесный Илья 6 1
|Конева Елена 5 1
|Мокшанцев Сергей 1 1
|Гоменюк Кирилл 1 1
|Пустовой Максим 30 1
|Баранов Денис 17 1
|Гаврилов Даниил 1 1
|Близнюк Станислав 14 1
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