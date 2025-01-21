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Ивашкевич Евгений



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 1
17.01.2018 Олег Тиньков и менеджеры Тинькофф Банка пожертвовали 100 млн руб. в целевой фонд МФТИ 1
26.01.2015 «Тинькофф Банк» приступил к использованию скоринговой модели Fraud Score НБКИ 1
26.11.2014 Каким становится фронт-офис 1
13.02.2014 «Тинькофф Кредитные Системы» оптимизировал работу с должниками с помощью «Техносерв Консалтинга» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ивашкевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
SAS Institute 971 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Google DeepMind 46 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 7
FICO 48 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Газпром нефть 618 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 2
РНФ - Российский научный фонд 79 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 52 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 2
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Яманов Артем 9 1
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Викулин Александр 17 1
Ткачёв Роман 27 1
Небесный Илья 6 1
Конева Елена 5 1
Мокшанцев Сергей 1 1
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Пустовой Максим 30 1
Баранов Денис 17 1
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Близнюк Станислав 14 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
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Английский язык 6634 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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