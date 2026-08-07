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Гайнцева Татьяна

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гайнцева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Просвещение ФГУП - Karpov Courses - Карпов Курсы 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Coursera 65 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 225 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 18 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Абрамков Александр 44 1
Еременко Максим 14 1
Черный Владимир 6 1
Ивашкевич Евгений 22 1
Бочарова Мария 1 1
Арефьев Сергей 2 1
Колодин Егор 1 1
Алимова Ильсеяр 3 1
Гущин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Болгария - Республика 799 1
Нидерланды 3746 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Канада 5082 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
QMUL - Queen Mary University of London - Лондонский университет королевы Марии 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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