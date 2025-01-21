VK Cup чемпионат по программированию
VK Cup и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 5
|VK - Mail.ru Group 3455 3
|Yandex - Яндекс 7343 2
|Google LLC 11775 2
|Meta Platforms - Facebook 4438 2
|Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
|HackerOne 31 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|Короткевич Геннадий 12 2
|Czajka Tomek - Томек Чайка 3 1
|Куликов Егор 6 1
|Митричев Петр 14 1
|Игловиков Виталий 1 1
|Гарифуллина Алсу 1 1
|Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
|Андреев Роман 7 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Лобушкин Георгий 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.