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VK Cup чемпионат по программированию



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
21.12.2018 Mail.Ru Group запустил международный чемпионат HighLoadCup по созданию высоконагруженных дейтинг-сервисов 1
19.11.2018 Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию 1
15.08.2018 Российский аспирант стал пятикратным чемпионом мира по программированию 1
27.04.2018 «Вконтакте» запускает стипендиальную программу для авторов курсов по программированию 1
10.11.2015 «ВКонтакте» запустила образовательный блок VK University 1
20.08.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group по итогам 1 полугодия 2015 г. выросла на 6,9% 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

VK Cup и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 5
VK - Mail.ru Group 3455 3
Yandex - Яндекс 7343 2
Google LLC 11775 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
HackerOne 31 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
BaaS - Backend as a service 111 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Фоторедактор - Photo Editor 238 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4750 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 142 1
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Linux OS 9940 1
Codeforces 9 1
My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 17 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Тетрис 72 1
Короткевич Геннадий 12 2
Czajka Tomek - Томек Чайка 3 1
Куликов Егор 6 1
Митричев Петр 14 1
Игловиков Виталий 1 1
Гарифуллина Алсу 1 1
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Андреев Роман 7 1
Гришин Дмитрий 208 1
Лобушкин Георгий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Казахстан - Республика 5527 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Индия - Bharat 5446 1
Украина 7609 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Коста-Рика - Республика 86 1
США - Торонто 269 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 75 1
Америка - Американский регион 2160 1
Европа 21770 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Английский язык 6634 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Образование в России 2192 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
comScore 379 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
ГГУ имени Ф. Скорины - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 1 1
Russian Code Cup 12 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Meta - Facebook Hacker Cup 5 2
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 2
Data Science Challenge 2 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 7 1
HighLoad Cup 1 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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