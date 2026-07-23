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VK Mail.Ru Почта

VK - Mail.Ru Почта

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Разложить важное по полочкам: «Почта Mail» запустила персонализированные метки для писем

«Почта Mail» представила персонализированные метки для писем для работы в команде. Новый инстр
02.07.2026 Спама стало меньше, но новых угроз — больше: «Почта Mail» и «МегаФон» о новых схемах мошенников

В первом полугодии 2026 г. «Почта Mail» заблокировала более 12 млрд вредоносных и спам-писем, что меньше на 14% по сравне
17.06.2026 «Почта Mail» расширила список доступных для оплаты цифровых товаров

«Почта Mail» расширяет список доступных пользователям сервисов. В число новых продуктов вошли Roblox, Claude, Apple ID, Suno AI, Perplexity и другие востребованные решения для игры, работы, твор
11.06.2026 Пользователи продолжают переносить почту в xmail: аудитория превысила 4,5 млн

едут в почту @xmail, а также будут поступать на прежний адрес. Исходящие можно писать как с адреса @xmail.ru, так использовать привычное имя с @gmail.com.
28.05.2026 «Почта Mail» запустила новый рекламный мультиформат

«Почта Mail» запустила новый мультиформат рекламы. Объявления размещаются в списке писем и виз
25.05.2026 «Почта Mail» и VK WorkSpace зафиксировали всплеск фишинговых атак под видом бизнес-документов

Киберэксперты «Почты Mail» и VK Workspace фиксируют рост числа фишинговых рассылок, нацеленных на сотрудников компаний и бухгалтерские отделы. Злоумышленники отправляют письма от имени зарубежных организаций,
17.04.2026 Популярность нестандартной медийной рекламы в «Почте Mail» выросла на 60%

В I квартале 2026 г. общая выручка рекламного сегмента «Почты Mail» (входит в VK) выросла в 1,6 раз, а количество рекламодателей — на 20% год к году.
12.03.2026 «Почта Mail» добавила функцию заявок на товары и услуги из рекламы

Пользователи «Почты Mail» получили возможность быстро оставлять заявки на интересующие предложения прямо в интерфейсе сервиса. Благодаря адресным лид-формам теперь не нужно переходить на сайты компаний, иска
20.02.2026 Аналитика «Почты Mail»: ИИ в деловой переписке чаще используют для развернутых ответов, а не для рутины

«Почта Mail» совместно с Hi-Tech Mail провели исследование, посвящённое применению искусственн
12.02.2026 «Почта Mail» представила обновленную навигацию для супераппа

Пользователям «Почты Mail» стал доступен обновленный дизайн мобильного приложения. Интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным: все ключевые сервисы собраны на одном экране, а навигационное меню перене
15.01.2026 Аналитика «Почты Mail» по спаму: вложения в формате Cab и поддельные письма от госсервисов — тренды 2025 года

«Почта Mail» подвела итоги работы антиспам-систем за IV квартал и 2025 г. За последние три мес
11.12.2025 Аналитики «Почты Mail» назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаров

«Почта Mail» представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых то
24.11.2025 В «Почте Mail» появились «красивые» адреса

пользователю будут предложены персональные свободные комбинации с красивым доменом. Также можно будет ввести свои варианты: если домен будет занят, система предложит похожие доступные альтернативы. «Почтой Mail ежемесячно пользуются около 50 млн человек. Среди них есть большая доля тех, кто использует ее для рабочих задач. Мы понимаем, как важно, чтобы сервис помогал бизнесу расти и давал

21.11.2025 Аналитика «Почты Mail»: фишинговая активность выросла на 10%. Мошенники переходят от массовости к качеству

В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупредили россиян о мошеннических атаках. По данным аналитиков «Почты Mail» и «Мегафон», с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать

09.10.2025 В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ

В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче показаний и оплате. Новый раздел представлен в сервисе «Покупки»
07.10.2025 «Почта Mail» заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4500 доменов в III квартале 2025 года

В III квартале 2025 г. в «Почте Mail» было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше год к году. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» н
17.09.2025 Более 3,5 млн пользователей перенесли почту на xmail

Число пользователей домена xmail.ru превысило 3,5 млн. Больше всего регистраций пришлось на устройства на платформе Andr
20.08.2025 В «Почте Mail» появился раздел для путешественников
23.07.2025 В «Почте Mail» стало доступно автострахование

Пользователи могут сравнить предложения и выбрать наиболее подходящие условия В «Почте Mail» теперь доступна покупка полиса автострахования — КАСКО и ОСАГО. Новый сервис в па
04.07.2025 Спам-атаки в России: аналитика «Почты Mail» и «МегаФона»

В первом полугодии 2025 г. «Почта Mail» заблокировала более 13,7 млрд спам-писем, что на 5% больше, чем в аналогичном пер
03.06.2025 Приз от маркетплейса: «Почта Mail» заблокировала 15 млн спам-писем в мае

За май 2025 г. «Почта Mail» заблокировала 15 млн мошеннических писем, маскирующихся под розыгрыши от крупных

20.05.2025 В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок

очек позволяет копировать код скидки в один клик и переходить в магазин для ее применения прямо из «Почты Mail». Также в разделе «Чеки появился поиск чеков по магазинам. Пользователи смогут най
13.05.2025 «Почта Mail» рассказала, какой вид мошенничества был популярен на майских праздниках

В период с 1 по 11 мая 2025 г. эксперты «Почты Mail» зафиксировали резкий рост активности киберпреступников, использующих метод спуфин
02.04.2025 Cab и фальшивые инвестиции: аналитика по спаму от «Почты Mail» за I квартал 2025 года

Специалисты Почты Mail представили аналитику по спаму за I квартал 2025 г. За отчетный период эксперты вы
17.03.2025 Киберэксперты «Почты Mail» предупреждают о новом виде мошенничества 

таких писем за последний месяц — 880 тыс. от всех блокируемых мошеннических рассылок с вложениями. «Почта Mail» ежедневно обрабатывает от 400 до 600 млн писем, из которых более 22 млн — с вложе
24.02.2025 В «Почте Mail» теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары

«Почта Mail» представили функциональность оплаты цифровых товаров Steam, Battle.net и других п
13.01.2025 «Почта Mail» заблокировала более 6 млрд спам-писем за IV квартал 2024 года

од представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (31%). С помощью антиспам-систем и ML-моделей «Почта Mail» обезличено анализирует открытые данные об отправителях и помечает их зеленым щито
12.12.2024 Более 2 млн пользователей Gmail перенесли почту на xmail

в «Почте Mail» создали более 300 тыс. новых аккаунтов. Более 2 млн россиян перенесли почту на домен xmail.ru «Почты Mail». За последние 3 месяца количество созданных ящиков на российском домене
30.10.2024 Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

. А уже в следующем абзаце упоминается почтовый сервис VK. «При это можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK. Он уже интегрирован с "Госуслугами"», – отмечено в сообще
03.10.2024 «Почта Mail» заблокировала более 7 млрд спам-писем за III квартал 2024 года

Ежедневно антиспам-системы блокировали более 76 млн нежелательных входящих За III квартал 2024 г «Почта Mail» заблокировала более 7 млрд писем со спамом и мошенничеством с помощью антиспам-си
01.08.2024 «Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений

Служба информационной безопасности «Почты Mail.ru» обновила механизм создания паролей для внешних приложений, используемый для авторизации в сторонних клиентах. Обновление позволяет ограничивать область действия пароля для внешни
24.07.2024 «Почта Mail.ru» запустила новый сервис в сфере информационной безопасности

В «Почте Mail.ru» начал действовать сервис, с помощью которого пользователи могут быстро сообщит
10.07.2024 Антиспам-системы почты Mail.ru заблокировали более 6 млрд писем за второй квартал 2024 года

За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеств
27.06.2024 «Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок

скидках. Об этом CNews сообщили представители VK. Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие п
04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Соответствующий меморандум уже подписан. Об этом сообщается в начале июня 2024 г. на сайте «Ростех». По информации «Ростех», в рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение N
14.05.2024 В «Почте Mail.ru» появилась возможность делиться письмами по ссылке

В «Почте Mail.ru» появилась новая функциональность, которая позволяет делиться важной информацией с друзьями, коллегам или семьей. Пользователи смогут отправлять как часть письма, так и всю ветку

02.04.2024 Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года

«Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному инт
05.03.2024 «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разраб
29.11.2023 Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления

«Почта Mail.ru» обновила сервис «Заметки». Пользователям стали доступны закрепление заметок, поиск, а также совместный доступ и темная тема. Также появилась возможность быстро перейти в сервис и
21.11.2023 Пользователи «Почты Mail.ru» получили более 308 млн чеков за две недели глобальных распродаж

лей в этот сезон прослеживается», — сказал Александр Лысков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru». В «Почте Mail.ru» реализовано более 50 ML-моделей, помогающих фильтровать, со

Публикаций - 418, упоминаний - 594

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 249
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 132
Yandex - Яндекс 9216 42
Google LLC 12688 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Microsoft Corporation 25775 26
Codemasters 244 25
Apple Inc 13154 21
МегаФон 10742 19
Ростелеком 10948 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 14
Samsung Electronics 11064 11
Telegram Group 2940 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Huawei 4676 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
Intel Corporation 12811 5
9594 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
VK - YClients - УайКлаентс 69 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Roblox Corporation 96 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
TrueConf - ТруКонф 454 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
Почта России ПАО 2370 53
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 14
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Яндекс.Лавка 315 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
BeepCar - Бипкар 17 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Альфа-Банк 1979 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Газпром ПАО 1493 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
ЦИАН - CIAN 192 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
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Единая Россия - Политическая партия 321 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 52
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 47
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 47
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Оповещение и уведомление - Notification 5944 47
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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