VK - Mail.Ru Почта

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 333
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артамонова Анна 127 37
|Сергеев Алексей 26 13
|Мыздриков Иван 12 12
|Мартынов Сергей 19 6
|Аникин Денис 31 6
|Гришин Дмитрий 148 6
|Путин Владимир 1824 4
|Добродеев Борис 83 4
|Бойко Елена 151 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Аршевская Алла 10 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Бетсис Павел 84 2
|Марич Игорь 18 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Евраев Михаил 222 2
|Сумин Андрей 2 2
|Елистратов Николай 90 2
|Трушкин Константин 43 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Богачев Игорь 172 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Паршин Максим 141 2
|Сотин Денис 102 2
|Назаренко Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Юнин Иван 1 1
|Жидковский Алексей 1 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Калинин Андрей 15 1
|Соловьева Елена 2 1
|Чибисов Георгий 1 1
|Имшенецкий Денис 5 1
|Аносов Александр 3 1
|Николаев Олег 11 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Ленец Андрей 1 1
|Миногарова Мария 1 1
|Канаев Алексей 3 1
|Фивинцев Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru