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VK
Mail.Ru Почта


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
25.08.2021 В «Почте Mail.ru» появилась отмена отправки письма 2
22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки 1
23.06.2021 Более трети россиян использует дату рождения в составе пароля 1
18.06.2021 Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты 1
26.05.2021 Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся 1
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
24.02.2021 Сервис поиска работы и сотрудников Worki сменил имя на «VK Работа» 1
22.01.2021 У «Маруси» появился конструктор для создания голосовых навыков без программирования 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
25.12.2020 В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей» 1
21.12.2020 Пользователи Почты Mail.ru смогут выбрать имя для своего ящика в домене internet.ru 2
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 2
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел 2
11.11.2020 Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей 1
05.11.2020 Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 1
30.09.2020 Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
24.07.2020 «Почта Mail.ru» обновила систему борьбы с мошенниками 3
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 1
05.06.2020 «Почта Mail.ru» вместе с Worki поможет найти работу после пандемии 5
19.05.2020 Сервис видеозвонков «Почты Mail.ru» стал доступен всем пользователям 3
28.04.2020 «Почта Mail.ru» запустила сервис для планирования дня 2
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 1
17.04.2020 Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус 5
12.03.2020 «Почта Mail.ru» усилила проверку ссылок в письмах 5
04.03.2020 «Почта» и «Облако» Mail.ru запустили вход по QR-коду 3
12.02.2020 «Почта Mail.ru» ускорила поиск в письмах 6
10.02.2020 «Почта Mail.ru» обновила персональный виджет для Android-пользователей 4
23.01.2020 Известный производитель «железа» и ПО для музыкантов заблокировал личные кабинеты россиян и лишил их доступа к дорогому софту 2
20.12.2019 «Почта Mail.ru» запустила платформу для оплаты услуг в интернете 6
26.11.2019 «Почта Mail.ru» обновила функцию мгновенного сохранения файлов со смартфонов 7

Публикаций - 164, упоминаний - 333

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 118
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 25
Codemasters 169 21
Yandex - Яндекс 4101 15
Microsoft Corporation 11077 8
Apple Inc - Эппл Рус 7701 8
Samsung Electronics 5666 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Facebook 3765 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 4
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 3
Lenovo EMC - Iomega 45 2
Google LLC 7148 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
App Annie 73 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Yahoo! 1092 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
ДОК 42 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
3738 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Nokia Corporation 2434 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
LG Electronics 1847 2
Huawei 2730 2
Deus Craft 4 1
Focusrite 2 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Vertu 49 1
НТВ-Плюс 174 1
BBK Electronics 120 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Nethouse 12 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Почта России ПАО 1572 34
О2О Delivery club 153 10
Ситимобил - Служба такси 113 8
AliExpress 275 6
BeepCar - Бипкар 16 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Avito - Авито 171 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Мотовилихинские заводы 10 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Pandao 21 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Аэрофлот 493 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Lamoda 83 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
ESforce 22 2
Wildberries 128 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
JCB International 113 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
AliExpress Russia - AER 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
О2О Холдинг 43 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Porsche Design GmbH 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Правительство РФ 2203 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Linux Foundation 157 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 5
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 4
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
Социальные сети - Соцсети 96 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 2
Smartphone - Смартфон 773 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации 10 2
Smart grouping - Smart groups - Умная группировка 3 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
Google Android 10751 45
Apple iOS 5742 41
VK - Mail.ru Одноклассники 857 23
Apple - App Store 2198 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 16
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2131 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Apple iPad 3263 11
VK - Mail.ru Облако 77 11
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 8
Microsoft Windows 10 6635 7
ICQ 496 7
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 6
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 5
VK - Mail.ru Календарь 6 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 5
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Google Gmail 605 4
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 4
Kaspersky Internet Security 289 4
Apple macOS 925 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 4
Microsoft Office 1939 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 4
Яндекс.Почта 85 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 4
Microsoft Skype 1467 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 4
VK Pay - платежная платформа 24 4
VK Connect 20 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
VK - Mail.Ru Icebox 25 3
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 3
VK - Mail.Ru Infra 22 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
Linux OS 4257 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Артамонова Анна 127 37
Сергеев Алексей 26 13
Мыздриков Иван 12 12
Мартынов Сергей 19 6
Аникин Денис 31 6
Гришин Дмитрий 148 6
Путин Владимир 1824 4
Добродеев Борис 83 4
Бойко Елена 151 2
Ермолаев Артем 340 2
Аршевская Алла 10 2
Меньшов Кирилл 72 2
Бетсис Павел 84 2
Марич Игорь 18 2
Чаркин Евгений 182 2
Евраев Михаил 222 2
Сумин Андрей 2 2
Елистратов Николай 90 2
Трушкин Константин 43 2
Худавердян Тигран 66 2
Богачев Игорь 172 2
Нестеров Алексей 79 2
Паршин Максим 141 2
Сотин Денис 102 2
Назаренко Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Юнин Иван 1 1
Жидковский Алексей 1 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Калинин Андрей 15 1
Соловьева Елена 2 1
Чибисов Георгий 1 1
Имшенецкий Денис 5 1
Аносов Александр 3 1
Николаев Олег 11 1
Тянтов Эдуард 2 1
Ленец Андрей 1 1
Миногарова Мария 1 1
Канаев Алексей 3 1
Фивинцев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 37
Великобритания - Бирмингем 28 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Европа 3752 4
Испания - Королевство 1253 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Казахстан - Республика 2629 3
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Украина 3365 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Калининград 664 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Республика Крым 626 2
Армения - Республика 688 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Белгородская область 367 1
США - Чикаго 127 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Костромская область 229 1
Франция - Париж 370 1
Украина - Киев 465 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
США - Майами 73 1
Россия - Владимир 160 1
Украина - Чернобыль 7 1
Россия - Свердловская область 806 1
США - Калифорния 973 1
Узбекистан - Республика 822 1
Спам - Spam 101 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 5
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 5
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Образование в России 335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Digital Диктант 3 1
Русский язык 982 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
НТВ - Телекомпания 164 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
The Washington Post 109 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Rusbase 15 1
Российская газета 92 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
comScore 225 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Открытое образование 5 1
GeekBrains 40 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
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