VK - Mail.Ru Почта

Разложить важное по полочкам: «Почта Mail» запустила персонализированные метки для писем «Почта Mail» представила персонализированные метки для писем для работы в команде. Новый инстр

Спама стало меньше, но новых угроз — больше: «Почта Mail» и «МегаФон» о новых схемах мошенников В первом полугодии 2026 г. «Почта Mail» заблокировала более 12 млрд вредоносных и спам-писем, что меньше на 14% по сравне

«Почта Mail» расширила список доступных для оплаты цифровых товаров «Почта Mail» расширяет список доступных пользователям сервисов. В число новых продуктов вошли Roblox, Claude, Apple ID, Suno AI, Perplexity и другие востребованные решения для игры, работы, твор

Пользователи продолжают переносить почту в xmail: аудитория превысила 4,5 млн едут в почту @xmail, а также будут поступать на прежний адрес. Исходящие можно писать как с адреса @xmail.ru, так использовать привычное имя с @gmail.com.

«Почта Mail» запустила новый рекламный мультиформат «Почта Mail» запустила новый мультиформат рекламы. Объявления размещаются в списке писем и виз

«Почта Mail» и VK WorkSpace зафиксировали всплеск фишинговых атак под видом бизнес-документов Киберэксперты «Почты Mail» и VK Workspace фиксируют рост числа фишинговых рассылок, нацеленных на сотрудников компаний и бухгалтерские отделы. Злоумышленники отправляют письма от имени зарубежных организаций,

Популярность нестандартной медийной рекламы в «Почте Mail» выросла на 60% В I квартале 2026 г. общая выручка рекламного сегмента «Почты Mail» (входит в VK) выросла в 1,6 раз, а количество рекламодателей — на 20% год к году.

«Почта Mail» добавила функцию заявок на товары и услуги из рекламы Пользователи «Почты Mail» получили возможность быстро оставлять заявки на интересующие предложения прямо в интерфейсе сервиса. Благодаря адресным лид-формам теперь не нужно переходить на сайты компаний, иска

Аналитика «Почты Mail»: ИИ в деловой переписке чаще используют для развернутых ответов, а не для рутины «Почта Mail» совместно с Hi-Tech Mail провели исследование, посвящённое применению искусственн

«Почта Mail» представила обновленную навигацию для супераппа Пользователям «Почты Mail» стал доступен обновленный дизайн мобильного приложения. Интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным: все ключевые сервисы собраны на одном экране, а навигационное меню перене

Аналитика «Почты Mail» по спаму: вложения в формате Cab и поддельные письма от госсервисов — тренды 2025 года «Почта Mail» подвела итоги работы антиспам-систем за IV квартал и 2025 г. За последние три мес

Аналитики «Почты Mail» назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаров «Почта Mail» представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых то

В «Почте Mail» появились «красивые» адреса пользователю будут предложены персональные свободные комбинации с красивым доменом. Также можно будет ввести свои варианты: если домен будет занят, система предложит похожие доступные альтернативы. «Почтой Mail ежемесячно пользуются около 50 млн человек. Среди них есть большая доля тех, кто использует ее для рабочих задач. Мы понимаем, как важно, чтобы сервис помогал бизнесу расти и давал

Аналитика «Почты Mail»: фишинговая активность выросла на 10%. Мошенники переходят от массовости к качеству В преддверии «Черной пятницы» и периода глобальных распродаж Mail, «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупредили россиян о мошеннических атаках. По данным аналитиков «Почты Mail» и «Мегафон», с приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж наблюдается рост числа попыток точечного мошенничества. Взамен ушедшей «веерной рассылки» мошенники начали атаковать

В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче показаний и оплате. Новый раздел представлен в сервисе «Покупки»

«Почта Mail» заблокировала более 7,6 млрд спам-писем и 4500 доменов в III квартале 2025 года В III квартале 2025 г. в «Почте Mail» было заблокировано более 7,6 млрд писем, содержащих спам или фишинг, что на 9% больше год к году. В том же периоде сократилось количество кликов пользователей на кнопку «Это спам» н

Более 3,5 млн пользователей перенесли почту на xmail Число пользователей домена xmail.ru превысило 3,5 млн. Больше всего регистраций пришлось на устройства на платформе Andr

В «Почте Mail» стало доступно автострахование Пользователи могут сравнить предложения и выбрать наиболее подходящие условия В «Почте Mail» теперь доступна покупка полиса автострахования — КАСКО и ОСАГО. Новый сервис в па

Спам-атаки в России: аналитика «Почты Mail» и «МегаФона» В первом полугодии 2025 г. «Почта Mail» заблокировала более 13,7 млрд спам-писем, что на 5% больше, чем в аналогичном пер

Приз от маркетплейса: «Почта Mail» заблокировала 15 млн спам-писем в мае За май 2025 г. «Почта Mail» заблокировала 15 млн мошеннических писем, маскирующихся под розыгрыши от крупных

В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок очек позволяет копировать код скидки в один клик и переходить в магазин для ее применения прямо из «Почты Mail». Также в разделе «Чеки появился поиск чеков по магазинам. Пользователи смогут най

«Почта Mail» рассказала, какой вид мошенничества был популярен на майских праздниках В период с 1 по 11 мая 2025 г. эксперты «Почты Mail» зафиксировали резкий рост активности киберпреступников, использующих метод спуфин

Cab и фальшивые инвестиции: аналитика по спаму от «Почты Mail» за I квартал 2025 года Специалисты Почты Mail представили аналитику по спаму за I квартал 2025 г. За отчетный период эксперты вы

Киберэксперты «Почты Mail» предупреждают о новом виде мошенничества таких писем за последний месяц — 880 тыс. от всех блокируемых мошеннических рассылок с вложениями. «Почта Mail» ежедневно обрабатывает от 400 до 600 млн писем, из которых более 22 млн — с вложе

В «Почте Mail» теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары «Почта Mail» представили функциональность оплаты цифровых товаров Steam, Battle.net и других п

«Почта Mail» заблокировала более 6 млрд спам-писем за IV квартал 2024 года од представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (31%). С помощью антиспам-систем и ML-моделей «Почта Mail» обезличено анализирует открытые данные об отправителях и помечает их зеленым щито

Более 2 млн пользователей Gmail перенесли почту на xmail в «Почте Mail» создали более 300 тыс. новых аккаунтов. Более 2 млн россиян перенесли почту на домен xmail.ru «Почты Mail». За последние 3 месяца количество созданных ящиков на российском домене

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно . А уже в следующем абзаце упоминается почтовый сервис VK. «При это можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK. Он уже интегрирован с "Госуслугами"», – отмечено в сообще

«Почта Mail» заблокировала более 7 млрд спам-писем за III квартал 2024 года Ежедневно антиспам-системы блокировали более 76 млн нежелательных входящих За III квартал 2024 г «Почта Mail» заблокировала более 7 млрд писем со спамом и мошенничеством с помощью антиспам-си

«Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений Служба информационной безопасности «Почты Mail.ru» обновила механизм создания паролей для внешних приложений, используемый для авторизации в сторонних клиентах. Обновление позволяет ограничивать область действия пароля для внешни

«Почта Mail.ru» запустила новый сервис в сфере информационной безопасности В «Почте Mail.ru» начал действовать сервис, с помощью которого пользователи могут быстро сообщит

Антиспам-системы почты Mail.ru заблокировали более 6 млрд писем за второй квартал 2024 года За второй квартал 2024 г. антиспам-системы в почте Mail.ru с помощью ИИ было заблокировали более шести млрд писем со спамом и мошенничеств

«Почта Mail.ru» запускает бета-версию сервиса для организации покупок скидках. Об этом CNews сообщили представители VK. Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать их в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения «Почты Mail.ru» раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие п

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Соответствующий меморандум уже подписан. Об этом сообщается в начале июня 2024 г. на сайте «Ростех». По информации «Ростех», в рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение N

В «Почте Mail.ru» появилась возможность делиться письмами по ссылке В «Почте Mail.ru» появилась новая функциональность, которая позволяет делиться важной информацией с друзьями, коллегам или семьей. Пользователи смогут отправлять как часть письма, так и всю ветку

Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года «Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному инт

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разраб

Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления «Почта Mail.ru» обновила сервис «Заметки». Пользователям стали доступны закрепление заметок, поиск, а также совместный доступ и темная тема. Также появилась возможность быстро перейти в сервис и