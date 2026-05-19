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NtechLab НтехЛаб НТХ МКАО

NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО

NtechLab – разработчик решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.05.2026 «ХайТэк», «Аквариус» и NtechLab создадут первый полностью российский ПАК для ИИ-задач

Компании «Аквариус», «ХайТэк» и NtechLab подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на создание программно-аппаратного комплекса для мультиобъектной видеоаналитики и биометрической идентифик
24.04.2026 NtechLab достиг рекордного показателя по выручке

Доход компании NtechLab за 2025 г. достиг 2 млрд руб. при показателе по EBITDA 543 млн. руб., динамика роста
15.04.2026 ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ

Видеоаналитика компании NtechLab начала использоваться в одном из торговых центров ЮАР. Это первый проект разработчика в республике, на базе которого должно пройти тестирование технологий. Стороны уже обсуждают возмож
25.03.2026 Отечественная нейросеть выявит несогласованные граффити и нелегальную рекламу

Компания NtechLab разработала видеоаналитику на базе искусственного интеллекта, которая способна выявлять несогласованные граффити. Нейросеть также поможет бороться с нелегальной рекламой, в том числе с
17.03.2026 NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области

Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-прог
11.03.2026 Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области

Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта, созданная компанией NtechLab, оказала содействие в розыске более 5000 людей в Новосибирской области за три года применения. Среди найденных – преступники, а также пропавшие граждане, в том числе пожилые и дети. Об
19.02.2026 Отечественная нейросеть поможет находить пропавших людей в Ростове-на-Дону

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, начала применяться в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект поможет найти преступников, пропавших людей, в том числе детей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Вид
22.01.2026 Отечественный ИИ поможет находить пропавших без вести в Ставропольском крае

Искусственный интеллект, разработанный компанией NtechLab, поможет найти находящихся в розыске лиц или пропавших людей в Невинномысске (Ставропольский край). Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Система видеоаналитики FindFac
29.12.2025 Кабардино-Балкария будет использовать отечественный ИИ для безопасности городов

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта компании NtechLab начала применяться правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также вычислить преступников. Об этом CNews сообщ
22.12.2025 Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области

Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на территории региона. Об этом CNews соо
16.12.2025 Отечественный ИИ помог за год найти более 500 преступников на Ямале

Искусственный интеллект компании NtechLab помог правоохранительных органам Ямало-Ненецкого автономного округа найти более 500 преступников в 2025 г. Всего же ИИ за год способствовал обнаружению более 1,2 тыс. пропавших или нах
04.12.2025 Отечественный ИИ поможет избежать пробок на заправках

Компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение прод
06.11.2025 ИИ улучшит безопасность автодорог в первом наукограде России

Компания NtechLab внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопас
28.10.2025 Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха»

р по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко избран председателем совета директоров международная компания акционерного общества «НТХ» (холдинговая компания разработчика решений для видеоаналитики NtechLab, технологический партнер государственной корпорации), об этом CNews сообщил представитель ИТ-компании. Как сообщает NtechLab, это решение принято на фоне прошедшей весной 2025 г
16.10.2025 Отечественный ИИ в Туле выявит самокатчиков-нарушителей

Компания NtechLab в пилотном режиме запустила в Туле видеоаналитику на базе искусственного интеллекта для создания комфортной городской среды. Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгу
10.09.2025 Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и технологический партнер компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохр
23.07.2025 ИИ повысит комфорт городского транспорта в Нижнем Новгороде

Нейросеть, разработанная компанией NtechLab, поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров, выявлять переполненны
19.06.2025 Владимирская область будет использовать ИИ в промышленности

Компания NtechLab и Владимирская область договорились о сотрудничестве в области цифровизации технологических процессов на производственных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab
17.06.2025 NtechLab пригласила Василия Бровко в совет директоров

орпорации «Ростех» Василий Бровко получил приглашение вернуться в состав совета директоров компании NtechLab — технологического партнера госкорпорации. Решение о включении должно быть утвержден
11.06.2025 NtechLab планирует реализацию ИИ-проектов в Аргентине

Компания NtechLab и аргентинский Национальный университет Авельянеды (Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV) заключили соглашение о намерениях по развитию сотрудничества. Стороны планируют обмениват
10.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой

Компания NtechLab и кубинская Datys заключили соглашение, в рамках которого планируют сотрудничать в вопросах обмена технологиями и опытом в цифровой отрасли. Стороны также договорились о возможности пр
09.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой

Компания NtechLab и кубинская DATYS заключили соглашение, в рамках которого планируют сотрудничать в вопросах обмена технологиями и опытом в цифровой отрасли. Стороны также договорились о возможности пр
04.06.2025 Нижегородское правительство и ООО «НТех лаб» договорились о сотрудничестве в ИИ-сфере

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО «НТех лаб» Алексей Паламарчук подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализаци
29.05.2025 Исследование NtechLab и Центра «Новая Эра»: почти 90% молодежи использует ИИ для работы и учебы

ства. Молодежь — будущее, ведь именно среди них ИТ-специалисты, разработчики, робототехники. Именно молодежь дала импульс цифровизации и шагнула еще дальше — в мир нейросетей. Именно поэтому компания NtechLab в партнерстве с Центром развития «Новая Эра» провели социологическое исследование о восприятии ИИ и перспектив развития ИИ-сервисов среди молодежи. Исследование показало, что 88% опрош
23.05.2025 ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска

нске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортного уровня жизни в городе. Такую же систему планируется внедрить и в региональной столице — Калуге. Алгоритмы от NtechLab распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Комплекс отвечает за спокойствие жителей в таких ключевых точках города, как центральная площадь, пар
06.05.2025 NtechLab: ИИ найдет в каждом россиянине «отражение героя»

В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект «Отражение героя». Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью
02.04.2025 Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП

Транспортная группа Fesco и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Об э
27.03.2025 NtechLab и «Атроник» договорились о создании совместного решения на базе своих продуктов

Российские компании NtechLab и «Атроник» объявили об успешном тестировании своих продуктов: компонентов ПО FindFace Server и интеллектуальной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенной видеоан
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

Запущен процесс редомициляции Инвестиционная группа «Основа Капитал» консолидировала «крупнейшую» долю в разработчике систем распознавания лиц NtechLab, пишет РБК, ссылаясь н заявление генерального директора компании Алексея Паламарчука. «Основе Капитал» перешли доли миноритарных акционеров, сказал изданию ее гендиректор Александр Баб
25.03.2025 Компания NtechLab достигла рекордного показателя по выручке

Компания NtechLab двукратно увеличила выручку в 2024 г. и вышла на уровень 1,7 млрд руб. Компания заключила в 2,5 раза больше контрактов, чем за предыдущий год: более 70% выручки обеспечили российские к
11.02.2025 Отечественное ИИ-решение повысит уровень сервиса в автосалонах

Компания NtechLab внедрила в сети дилерских центров одного из автомобильных ритейлеров в России видеоаналитику на основе искусственного интеллекта. Решение поможет повысить эффективность обслуживания кл
19.09.2024 NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ

Компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это обеспечит дополнительный уровень безопасно
11.09.2024 NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области

Компания NtechLab заключила соглашение с Правительством Саратовской области о внедрении цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и безопасности региона. Со стороны NtechLab докум
30.08.2024 NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области

Компания NtechLab подписала соглашение с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области о внедрении цифровых технологий на территории региона. Со стороны NtechLab документ подписа
06.06.2024 NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ

Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ
04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Соответствующий меморандум уже подписан. Об этом сообщается в начале июня 2024 г. на сайте «Ростех». По информа
04.06.2024 Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии

Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». В рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение Ntech
26.04.2024 NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт

нологий. Продукт NtechMed CT Brain позволяет врачам диагностировать ишемические и геморрагические инсульты и оперативно начинать терапию пациента. Так, на основе КТ-снимков головного мозга решение от NtechLab выявляет один из четырех типов геморрагического инсульта, локализовывает его местоположение в головном мозге и подсчитывает его объем. В случае с ишемическим инсультом, помимо локализа
09.04.2024 Проект NtechLab победил в ИT-конкурсе «Digital Awards РБК Петербург»

Решение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами NtechLab для грамотного планирования транспортных и туристических потоков, победило в конкурсе «Digital Awards 2023 РБК Петербург». Еще один проект компании по мониторингу экологичного состояни
30.01.2024 В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

Новый генеральный директор Новым генеральным директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук, сообщили CNews представители компании. Паламарчук ранее зан

Публикаций - 185, упоминаний - 213

NtechLab и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 46
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 21
Ростелеком 10859 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 627 16
Google LLC 12598 15
VK - Mail.ru Group 3591 15
Naumen - Наумен 744 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4866 15
Dynatrace 59 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 25 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
Veeam Software 343 14
Yandex - Яндекс 9097 10
Vocord - Вокорд 185 9
Microsoft Corporation 25693 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15556 9
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 486 7
3DiVi - Тридиви 15 6
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
Tevian - Технологии видеоанализа 10 6
Meta Platforms - Facebook 4607 6
Telegram Group 2880 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 180 5
Samsung Electronics 11000 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 5
Amazon Inc - Amazon.com 3249 5
Softline - Софтлайн 3677 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 4
Nvidia Corp 3946 4
МегаФон 10609 4
Intel Corporation 12771 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 4
РЖД - Российские железные дороги 2082 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 15
Альфа-Банк 1966 15
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 14
МКБ - Московский кредитный банк 648 8
NDF - инвестиционный фонд 7 6
Impulse VC - венчурный фонд 14 4
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 4
РВК - Российская венчурная компания 569 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 3
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 718 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 3
X5 Group - Перекрёсток 635 3
Газпром нефть 702 3
Ростех - Вертолеты России 180 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 73 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 2
Русский стандарт Банк 506 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 2
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 34 2
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 14 2
Наукоград - технопарк 156 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 24
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 17
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 13
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6501 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3611 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 780 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 77 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 297 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21685 106
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4687 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 52
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4575 46
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2849 46
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3945 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13743 42
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 698 40
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2020 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13076 29
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24143 26
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 378 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 26
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1572 25
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2192 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11683 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33155 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6456 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9280 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 16
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 742 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2830 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2199 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6164 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4884 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27137 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8510 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7339 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10113 11
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Оповещение и уведомление - Notification 5798 10
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1575 10
NtechLab FindFace 56 51
Apple iPhone 6 4861 15
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6184 10
НКТ - Р7-Офис 536 9
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 7 7
Google FaceNet 6 6
Google Android 15150 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1340 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 4
NtechLab NtechCity 4 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 424 4
Rakuten Viber 665 4
VK - Mail.Ru Почта 414 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 3
Vocord FaceControl 39 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 51 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 3
FreePik 1796 3
Google YouTube - Видеохостинг 2984 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 913 3
Apple iOS 8535 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 354 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 129 2
Oz Liveness 46 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 2
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 45 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 2
Intel Xeon Silver 24 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 32 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 40 2
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 2
NtechLab FaceN 4 2
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Network 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 7 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 2
Паламарчук Алексей 63 61
Теленков Андрей 27 27
Кухаренко Артём 18 18
Абакумов Евгений 226 14
Путятинский Сергей 111 14
Кириченко Игорь 58 14
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Антонов Александр 77 14
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Хайруллин Айрат 108 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 442 2
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Россия - РФ - Российская федерация 164569 138
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 41
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18958 25
Индия - Bharat 5840 24
Казахстан - Республика 6000 20
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Ближний Восток 3137 18
Украина 7905 16
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Европа 24906 13
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Африка Северная 261 8
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8484 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2262 8
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Россия - ПФО - Самарская область 1551 7
Литва - Литовская Республика 672 6
Канада 5058 6
Франция - Французская Республика 8138 6
Куба - Республика 414 5
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 5
Африка - Африканский регион 3631 5
Россия - СФО - Новосибирск 4839 5
Бразилия - Федеративная Республика 2502 5
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Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 231 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 384 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21397 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27021 46
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33373 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3834 25
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6530 16
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3368 14
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2973 10
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3938 6
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 15
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 4
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 390 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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