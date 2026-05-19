NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО

«ХайТэк», «Аквариус» и NtechLab создадут первый полностью российский ПАК для ИИ-задач Компании «Аквариус», «ХайТэк» и NtechLab подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на создание программно-аппаратного комплекса для мультиобъектной видеоаналитики и биометрической идентифик

NtechLab достиг рекордного показателя по выручке Доход компании NtechLab за 2025 г. достиг 2 млрд руб. при показателе по EBITDA 543 млн. руб., динамика роста

ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ Видеоаналитика компании NtechLab начала использоваться в одном из торговых центров ЮАР. Это первый проект разработчика в республике, на базе которого должно пройти тестирование технологий. Стороны уже обсуждают возмож

Отечественная нейросеть выявит несогласованные граффити и нелегальную рекламу Компания NtechLab разработала видеоаналитику на базе искусственного интеллекта, которая способна выявлять несогласованные граффити. Нейросеть также поможет бороться с нелегальной рекламой, в том числе с

NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-прог

Отечественный ИИ помог найти более 5 тыс. преступников и пропавших людей в Новосибирской области Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта, созданная компанией NtechLab, оказала содействие в розыске более 5000 людей в Новосибирской области за три года применения. Среди найденных – преступники, а также пропавшие граждане, в том числе пожилые и дети. Об

Отечественная нейросеть поможет находить пропавших людей в Ростове-на-Дону Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, начала применяться в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект поможет найти преступников, пропавших людей, в том числе детей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Вид

Отечественный ИИ поможет находить пропавших без вести в Ставропольском крае Искусственный интеллект, разработанный компанией NtechLab, поможет найти находящихся в розыске лиц или пропавших людей в Невинномысске (Ставропольский край). Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Система видеоаналитики FindFac

Кабардино-Балкария будет использовать отечественный ИИ для безопасности городов Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта компании NtechLab начала применяться правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также вычислить преступников. Об этом CNews сообщ

Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей в Новосибирской области Видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, помогла найти в 2025 г. более 120 пропавших детей в Новосибирской области. Решение также оказало содействие в поиске почти 3 тыс. преступников на территории региона. Об этом CNews соо

Отечественный ИИ помог за год найти более 500 преступников на Ямале Искусственный интеллект компании NtechLab помог правоохранительных органам Ямало-Ненецкого автономного округа найти более 500 преступников в 2025 г. Всего же ИИ за год способствовал обнаружению более 1,2 тыс. пропавших или нах

Отечественный ИИ поможет избежать пробок на заправках Компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение прод

ИИ улучшит безопасность автодорог в первом наукограде России Компания NtechLab внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопас

Совет директоров NtechLab возглавил директор по особым поручениям «Ростеха» р по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко избран председателем совета директоров международная компания акционерного общества «НТХ» (холдинговая компания разработчика решений для видеоаналитики NtechLab, технологический партнер государственной корпорации), об этом CNews сообщил представитель ИТ-компании. Как сообщает NtechLab, это решение принято на фоне прошедшей весной 2025 г

Отечественный ИИ в Туле выявит самокатчиков-нарушителей Компания NtechLab в пилотном режиме запустила в Туле видеоаналитику на базе искусственного интеллекта для создания комфортной городской среды. Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгу

Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и технологический партнер компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в регионе. Отечественные нейросети будут использоваться в экономике, здравоохр

ИИ повысит комфорт городского транспорта в Нижнем Новгороде Нейросеть, разработанная компанией NtechLab, поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров, выявлять переполненны

Владимирская область будет использовать ИИ в промышленности Компания NtechLab и Владимирская область договорились о сотрудничестве в области цифровизации технологических процессов на производственных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab

NtechLab пригласила Василия Бровко в совет директоров орпорации «Ростех» Василий Бровко получил приглашение вернуться в состав совета директоров компании NtechLab — технологического партнера госкорпорации. Решение о включении должно быть утвержден

NtechLab планирует реализацию ИИ-проектов в Аргентине Компания NtechLab и аргентинский Национальный университет Авельянеды (Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV) заключили соглашение о намерениях по развитию сотрудничества. Стороны планируют обмениват

NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой Компания NtechLab и кубинская Datys заключили соглашение, в рамках которого планируют сотрудничать в вопросах обмена технологиями и опытом в цифровой отрасли. Стороны также договорились о возможности пр

NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой Компания NtechLab и кубинская DATYS заключили соглашение, в рамках которого планируют сотрудничать в вопросах обмена технологиями и опытом в цифровой отрасли. Стороны также договорились о возможности пр

Нижегородское правительство и ООО «НТех лаб» договорились о сотрудничестве в ИИ-сфере Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО «НТех лаб» Алексей Паламарчук подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализаци

Исследование NtechLab и Центра «Новая Эра»: почти 90% молодежи использует ИИ для работы и учебы ства. Молодежь — будущее, ведь именно среди них ИТ-специалисты, разработчики, робототехники. Именно молодежь дала импульс цифровизации и шагнула еще дальше — в мир нейросетей. Именно поэтому компания NtechLab в партнерстве с Центром развития «Новая Эра» провели социологическое исследование о восприятии ИИ и перспектив развития ИИ-сервисов среди молодежи. Исследование показало, что 88% опрош

ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска нске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортного уровня жизни в городе. Такую же систему планируется внедрить и в региональной столице — Калуге. Алгоритмы от NtechLab распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Комплекс отвечает за спокойствие жителей в таких ключевых точках города, как центральная площадь, пар

NtechLab: ИИ найдет в каждом россиянине «отражение героя» В год 80-летия Победы в ВОВ Технологический партнер Ростеха компания NtechLab совместно с регионами России запустили всероссийский патриотический проект «Отражение героя». Он создан на основе флагманского продукта NtechLab и за считанные секунды с помощью

Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП Транспортная группа Fesco и компания NtechLab завершили внедрение мультиобъектной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Об э

NtechLab и «Атроник» договорились о создании совместного решения на базе своих продуктов Российские компании NtechLab и «Атроник» объявили об успешном тестировании своих продуктов: компонентов ПО FindFace Server и интеллектуальной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics) со встроенной видеоан

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию Запущен процесс редомициляции Инвестиционная группа «Основа Капитал» консолидировала «крупнейшую» долю в разработчике систем распознавания лиц NtechLab, пишет РБК, ссылаясь н заявление генерального директора компании Алексея Паламарчука. «Основе Капитал» перешли доли миноритарных акционеров, сказал изданию ее гендиректор Александр Баб

Компания NtechLab достигла рекордного показателя по выручке Компания NtechLab двукратно увеличила выручку в 2024 г. и вышла на уровень 1,7 млрд руб. Компания заключила в 2,5 раза больше контрактов, чем за предыдущий год: более 70% выручки обеспечили российские к

Отечественное ИИ-решение повысит уровень сервиса в автосалонах Компания NtechLab внедрила в сети дилерских центров одного из автомобильных ритейлеров в России видеоаналитику на основе искусственного интеллекта. Решение поможет повысить эффективность обслуживания кл

NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ Компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это обеспечит дополнительный уровень безопасно

NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области Компания NtechLab заключила соглашение с Правительством Саратовской области о внедрении цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и безопасности региона. Со стороны NtechLab докум

NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области Компания NtechLab подписала соглашение с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области о внедрении цифровых технологий на территории региона. Со стороны NtechLab документ подписа

NtechLab показывает на ПМЭФ как работает видеоаналитика на основе ИИ Компания NtechLab представила три флагманских решения на основе искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. Это новый продукт NtechMed CT Brain для анализа КТ

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии Внедрение российской ИТ-системы в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Соответствующий меморандум уже подписан. Об этом сообщается в начале июня 2024 г. на сайте «Ростех». По информа

Систему распознавания лиц от NtechLab внедрят в такси в Саудовской Аравии Технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab будет сотрудничать с саудовской цифровой платформой по заказу такси EGO. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». В рамках сотрудничества EGO планирует внедрить решение Ntech

NtechLab выводит на рынок новый медицинский продукт нологий. Продукт NtechMed CT Brain позволяет врачам диагностировать ишемические и геморрагические инсульты и оперативно начинать терапию пациента. Так, на основе КТ-снимков головного мозга решение от NtechLab выявляет один из четырех типов геморрагического инсульта, локализовывает его местоположение в головном мозге и подсчитывает его объем. В случае с ишемическим инсультом, помимо локализа

Проект NtechLab победил в ИT-конкурсе «Digital Awards РБК Петербург» Решение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами NtechLab для грамотного планирования транспортных и туристических потоков, победило в конкурсе «Digital Awards 2023 РБК Петербург». Еще один проект компании по мониторингу экологичного состояни