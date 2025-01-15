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Меркушов Дмитрий



15.01.2025 Россияне чаще всего просят ИИ написать поздравление и составить ваканcию: аналитика Mail 1
25.04.2024 Нейросеть Mail.ru поможет отреставрировать фотографии 1
11.04.2024 Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru 1
05.03.2024 «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Меркушов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Почта России ПАО 2112 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 1
Маршрутизация - Routing 498 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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