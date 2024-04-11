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Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru

VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. На этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта уже смогли попробовать более миллиона пользователей.

Суммаризация писем в «Почте» и генерация поздравлений в «Календаре» стали самыми популярными функциями. Ими воспользовалось 47,8% и 33,4% пользователей нейросетей Mail.ru соответственно. Они помогают пользователям собрать короткий пересказ входящего, выделив главное, и создать текст поздравления с предстоящим праздником. Чаще всего новые возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.

«‎Открытое бета-тестирование — второй шаг на пути к полному запуску генеративных нейросетей в наших сервисах. На первом этапе мы оценили опыт взаимодействия пользователей с языковой моделью, провели поведенческие корректировки, а также собрали обратную связь. Это позволит нам оценить перспективы развития наших нейросетей в новых сценариях, а также повысить качество уже реализованных», — ‎сказал Дмитрий Меркушов, руководитель группы машинного обучения Mail.ru.

Для того, чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение «Почты» или «Календаря» либо открыть «Облако» или «Заметки» в браузере и найти знак генерации.

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