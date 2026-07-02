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Apple iOS

Apple iOS

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max

льная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г. Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрен
18.06.2026 Торговля CFD-контрактами стала доступна на iOS в приложении «БКС Мир инвестиций»

Торговля CFD-контрактами теперь доступна в приложении «БКС Мир инвестиций» не только на Android, но и на iOS. Клиентам БКС не нужно отдельное приложение для работы с CFD – совершать сделки можно прямо на цифровой платформе «БКС Мир инвестиций», статус квалифицированного инвестора не требуется. Об

11.06.2026 «РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об

29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

роводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая 2026 г. Ее установка провоцирует iPhone работать так же, как и
27.05.2026 ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

rs опубликовало материал о кампании, нацеленной на итальянских пользователей iPhone под управлением iOS 16: комбинация из двух уязвимостей позволяла перехватывать аккаунты WhatsApp без привязыв
20.05.2026 В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления

ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «
07.05.2026 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

аться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на гаджетах с iOS. Для этого скачайте в AppStore приложение Google, войдите в него и нажмите на значок объе
05.05.2026 «Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift

Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык программирования Apple. Оно решает проблему длительной миграции в крупных проектах, накопивших сотни тысяч строк устаревшего кода, ускоряя
26.03.2026 «Лаборатория Касперского»: как минимум один компонент Coruna использовался в «Операции Триангуляция»

менялся в целевых кампаниях, получил более широкое распространение и является угрозой для миллионов iOS-устройств в разных странах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского
20.03.2026 Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора

олову топ-менеджерам, ответственным за разработку Android, в августе 2025 г. идея заключалась в привязке пользователей к магазину Google Play, Другими словами, они захотели превратить Android в копию Apple iOS, где приложения официально скачиваются только через App Store. Лазейки, разумеется, присутствуют, но не все владельцы iPhone и iPad хотят изучать эти недокументированные функции. Спус
20.03.2026 Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

YouCut Видеоредактор для простого и быстрого монтажа на iOS и Android. В приложении можно как создать видео с нуля, так и использовать шаблоны. Они уже содержат видеоэффекты, музыку, стикеры и анимации — остается только загрузить видео или фотографи
11.03.2026 Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти

льного размера, что критически важно для устройств с ограниченным объемом хранилища. Приложение для iOS получило новый эргономичный дизайн экрана звонка с группировкой ключевых элементов управл
10.12.2025 Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store

Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобне
24.11.2025 Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную

Компания Apple собирается сосредоточиться на оптимизации кода и повышении производительности новой iOS 27, пишет Bloomberg. Анонс системы ожидается в июне 2026 г., релиз – спустя еще три месяц
11.11.2025 «ГигаЧат» в iPhone: Сбербанк выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств

Нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка теперь могут пользоваться владельцы iOS-устройств с помощью удобного приложения G8AI. Оно работает без V** и не требует сложных настроек. В банке рекомендуют как можно быстрее скачать приложение, пока его не удалили из магазина п
26.09.2025 Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS

Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений в другие чаты. Теперь для того, чтобы поделиться контактными данным того или иного пользователя, не
09.09.2025 iOS или Android: «2ГИС» выяснил, какие смартфоны популярнее в России

ставая от Москвы — Краснодар (53,0%): этот город единственный, где телефоны на операционной системе iOS лидируют во всех четырех районах. Самые популярные модели в России Аналитики «2ГИС» изучи
15.08.2025 МТС запустила денежные переводы за рубеж в мобильном приложении на iOS

МТС объявила о запуске бесплатных денежных переводов для физических лиц в более 100 стран мира в мобильном приложении «Мой МТС» на операционной системе iOS. Теперь быстрые трансграничные переводы в страны СНГ и Дальнего зарубежья доступны всем пользователям приложения «Мой МТС», ранее такая опция была реализована только на операционной системе
03.07.2025 В новой версии «Р7 команда» для iOS появились обмен контентом и поиск

В свежем релизе «Р7 команды» для iOS появились две новые функции — теперь пользователи смогут оперативно обмениваться файлами и искать в переписке нужную информацию, а также множество улучшений и исправлений ранее замеченных о
23.06.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила SparkKitty, кроссплатформенный троянец-шпион для iOS и Android

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу для смартфонов на iOS и Android и назвали её SparkKitty. Она распространялась в App Store и Google Play, а также на поддельных и сторонних сайтах — в составе неофициальной, модифицированной версии TikTok и под в
28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по билетам государственных лотерей, распространяемых «Столо
14.04.2025 В мобильной ферме Selectel появилось тестирование приложений для iOS

рил возможности своего нового продукта «‎Мобильная ферма»‎ и добавил поддержку операционной системы iOS. Теперь разработчики и тестировщики могут проверять работу приложений как на Android, так
06.03.2025 «Базис Недвижимость» выпустила мобильное приложение для iOS

Мобильное приложение «Базис Недвижимость: приемка и стройконтроль» теперь доступно в App Store для пользователей iOS, ранее приложение можно было скачать в Google Play и RuStore. Свыше 1500 профессионалов ежедневно пользуются приложением на стройплощадках, а всего в системе зарегистрировано более 6500 пол
04.02.2025 Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах

в. В компании считают, что пока атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей Android- и iOS-смартфонов в ОАЭ, странах Европы и Азии. Однако специалисты не исключают, что с подобной

16.01.2025 7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

нтернет-подключения; возможность игры без геймпада; увлекательный геймплей; приятная графика; умеренные системные требования; отсутствие потребности в покупке; высокая реиграбельность; запускаются на iOS и Android. Собранные в статье игры подарят множество приятных часов, помогут скоротать время в метро, очереди и на перерыве. Они запускаются на большинстве современных смартфонов и не требу
16.12.2024 Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Picsart Picsart доступен в браузере, а также на смартфонах с iOS и Android. Помимо редактирования фото и видео, пользователь может создавать собственные работы с помощью шаблонов, кистей, шрифтов и стикеров. Шаблоны доступны по тегам. К сожалению, полноц
06.12.2024 В приложении «Р7-Команда» для iOS появилась комната ожидания для удобного модерирования звонков

Приложение «Р7-Команда» для iOS в версии 1.8.0 получило несколько важных обновлений. Среди них функция «комната ожидания» для групп, улучшение интерфейса и общая оптимизация стабильности работы приложения. Об этом CNews с
22.11.2024 «Яндекс» выпустил корпоративный браузер для iOS и обновил версию для Android

Ранее мобильный «Яндекс Браузер для организаций» существовал в версии для Android, а с выходом iOS-версии он стал доступен на всех популярных операционных системах. Браузер работает как в

08.11.2024 Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому

2010 г. У Blackberry было множество сценариев использования QNX для собственных нужд. На ее основе, в частности, была создана мобильная платформа Blackberry OS 10, которая должна была конкурировать с iOS, Android и Windows Phone. Но, как показала практика, система, вышедшая в 2013 г., когда мобильным Android и iOS было пять и шесть лет соответственно, никого не заинтересовала. OpenQN
03.10.2024 Вышло обновление, ломающее аккумулятор iPhone. Полного заряда теперь хватает лишь на пару часов. Кого это коснулось

али массово жаловаться на быструю потерю заряда аккумулятора после обновления прошивки смартфона до iOS 18, пишет портал GizmoChina, Это самая современная версия мобильной ОС Apple – ее дебют с
03.10.2024 В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская

Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом современном браузере, тоже работает, как и

20.09.2024 Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов

Открыть iOS для конкурентов Европейские власти намерены покончить с закрытостью экосистемы компании Apple, которая ставила конкурентов в невыгодное положение и вынуждала их платить высокие комиссионные
17.09.2024 Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом

и массово жаловаться на сбои. Причина у всех одна и та же – проблемы начались сразу после установки iOS 18, новейшей прошивки, которую Apple анонсировала в июне 2024 г. и выпустила только 16 се
17.09.2024 После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google

В iOS 18 появилась поддержка RCS Компания Apple обновила операционную систему iOS для фи
13.09.2024 В iPhone появится функция удаленного превращения в «кирпич» для провинившихся пользователей. В опасности все, кроме владельцев древних моделей

чилась удаленно блокировать iPhone по всему миру. Как пишет профильный портал 9to5Mac, она встроила iOS 18 виртуальный рубильник, который будет выводить из строя смартфоны, внутри которых обнар
12.09.2024 Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру

Дурной пример заразителен Google собственноручно превратила Android в аналог Apple iOS, главного конкурента в сегменте мобильных платформ. Она разрешила разработчикам ПО блокир
16.08.2024 Мобильное приложение «Мой Практик» теперь доступно пользователям iOS

Компания «Практик» выпустила мобильное приложение «Мой Практик» для iOS. Приложение уже появилось в App Store и доступно для скачивания всем владельцам эхолотов с iPhone или iPad. Об этом CNews сообщили представители компании «Практик». Приложение «Мой Практик»
13.08.2024 В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит

кажется Может показаться, что будущая AltPhone – это российская замена американских платформ Apple iOS и Google Android, которые полностью оккупировали российский и мировой рынки смартфонов и

12.07.2024 7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM

безопасности.Gboard Google Gboard — это одна из самых популярных и широко используемых клавиатур для смартфонов, разработанная Google. Приложение бесплатное и подходит для устройств на базе Android и iOS.  Gboard полностью интегрирована с поисковой системой Google, что позволяет быстро и удобно искать информацию в сети прямо во время печати сообщений или заметок. Клавиатура Gboard предлагае
18.06.2024 Новое приложение Сбербанка для iOS доступно в App Store

С 18 июня 2024 г. клиенты Сбербанка – владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к «Сбербанк Онлайн». Новое приложение называется «Умный Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. «Призываем

Публикаций - 8583, упоминаний - 10554

Apple iOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 2229
Google LLC 12688 1210
Microsoft Corporation 25775 896
Yandex - Яндекс 9216 770
Samsung Electronics 11064 614
Meta Platforms - Facebook 4621 462
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 455
Huawei 4676 336
VK - Mail.ru Group 3602 324
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 300
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 298
X Corp - Twitter 2938 295
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 249
Telegram Group 2940 246
Ростелеком 10948 222
Xiaomi - Сяоми 2231 210
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 194
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 194
LG Electronics 3735 180
МегаФон 10742 172
HTC Corporation 1512 160
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 149
9594 145
Cisco Systems 5372 143
Sony 6739 142
Dropbox 527 132
Amazon Inc - Amazon.com 3277 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 125
Intel Corporation 12811 122
HP Inc. 5883 102
Lenovo Group 2446 99
SAP SE 5601 98
Oracle Corporation 7074 94
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 91
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 88
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 83
Qualcomm Technologies 1974 81
Adobe Systems 1597 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 78
Lenovo Motorola 3566 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 384
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 192
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 140
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 132
Visa International 1993 122
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 116
Альфа-Банк 1979 116
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 104
Почта России ПАО 2370 100
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 77
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 64
Связной ГК 1401 57
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 55
РЖД - Российские железные дороги 2096 54
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 50
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 49
Евросеть 1421 49
Россети Ленэнерго 1699 46
Microsoft - LinkedIn 699 45
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 45
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 45
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 45
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 44
Яндекс.Лавка 315 44
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 43
ПСБ - Промсвязьбанк 963 42
НСПК - Национальная система платежных карт 948 41
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
ВТБ - Почта Банк 514 37
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 36
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 35
NanduQ - Qiwi 1013 35
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 35
Русский стандарт Банк 509 35
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 34
ВТБ - ВТБ24 671 34
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 33
BMW Group 482 31
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 255
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 148
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 124
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 114
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 113
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 87
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 77
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 73
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 69
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 67
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 59
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 57
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 39
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 28
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
Судебная власть - Judicial power 2500 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 21
Федеральное казначейство России 1949 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 17
Apache Software Foundation - ASF 231 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 6
ЛДПР 116 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3520
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2437
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2361
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1846
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1109
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1054
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1032
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 973
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 971
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 949
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 947
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 938
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 936
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 895
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 885
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 825
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 804
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 755
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 723
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 649
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 633
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 621
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 594
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 567
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 566
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 561
Оповещение и уведомление - Notification 5943 552
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 547
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 522
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 508
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 501
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 481
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 462
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 461
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 454
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 435
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 431
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 430
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 426
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 395
Google Android 15243 6652
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1901
Microsoft Windows 16882 1614
Apple - App Store 3109 1379
Apple iPad 4011 1271
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1054
Linux OS 11533 707
Apple macOS 2419 682
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 664
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 509
Apple iPhone 6 4861 394
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 355
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 322
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 287
Apple iPod Touch 747 271
Apple iPhone 5 783 270
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 262
Apple Safari - браузер 896 248
Google Chrome - браузер 1701 243
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 238
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 236
Google YouTube - Видеохостинг 3002 228
Apple iPhone 4 800 221
Nokia Symbian OS 1411 217
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 206
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 205
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 204
Microsoft Office 4170 201
Microsoft Windows 10 1938 196
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 193
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 193
Apple iTunes Store 1118 190
Apple Siri - Голосовой помощник 441 189
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 189
Oracle Java - язык программирования 3469 185
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 184
Apple iCloud 310 180
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 159
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 150
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 144
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 137
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 112
Дуров Павел 329 51
Арлазаров Владимир 290 43
Путин Владимир 3454 41
Орлик Сергей 83 36
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 34
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 34
Комиссаров Дмитрий 248 31
Шадаев Максут 1210 29
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 28
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 27
Мельникова Анастасия 440 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 25
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 24
Артамонова Анна 183 21
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 20
Одинцов Дмитрий 119 20
Зайцев Михаил 345 19
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 19
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 19
Чеглаков Андрей 63 19
Свириденко Андрей 99 19
Чугунов Никита 81 18
Гришин Дмитрий 210 18
Готальский Михаил 95 18
Перов Евгений 97 18
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 17
Врацкий Андрей 175 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Эйгес Павел 108 16
Макарьин Сергей 33 16
Ермолаев Артем 379 15
Кирсанов Алексей 24 15
Савюк Виктор 41 15
Санин Александр 54 14
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 14
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 14
Берёзкин Максим 15 13
Cue Eddy - Кью Эдди 36 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3814
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 882
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 642
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 428
Европа 24964 402
Германия - Федеративная Республика 13221 286
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 282
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 237
Южная Корея - Республика 7052 237
Япония 13807 223
Франция - Французская Республика 8177 191
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 161
Украина 7928 157
Беларусь - Белоруссия 6289 156
Канада 5081 155
Казахстан - Республика 6048 147
Азия - Азиатский регион 5920 142
Италия - Итальянская Республика 4508 133
Индия - Bharat 5869 128
Испания - Королевство 3840 128
Россия - СФО - Новосибирск 4876 126
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 116
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 113
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 112
Израиль 2856 106
США - Калифорния 4829 106
Финляндия - Финляндская Республика 3697 105
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 101
Китай - Тайвань 4245 99
США - Калифорния - Купертино 281 90
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 84
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 82
Земля - планета Солнечной системы 10865 82
Турция - Турецкая республика 2620 81
Бразилия - Федеративная Республика 2520 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 77
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 69
Сингапур - Республика 1953 67
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1510
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 935
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 890
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 535
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 524
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 519
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 392
Английский язык 7030 340
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 328
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 318
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 301
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 297
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 290
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 271
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 263
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Strategy Analytics 285 30
ABI Research 236 20
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 14
comScore 379 14
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 13
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 12
Forrester Research 834 11
Fortune Global 500 295 10
HFS Research 49 10
data.ai - App Annie - Distimo 23 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
Google Threat Analysis Group 18 8
CNews Mobile - рейтинг 23 8
IDC Russia - IDC Россия 183 7
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 6
Frost & Sullivan 207 6
Sensor Tower 16 6
data.ai - App Annie State of Mobile 6 6
Net Applications 127 6
Consumer Reports 40 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 5
SimilarWeb 62 5
Counterpoint Research 110 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
NPD Group 140 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
NetMarketShare Web Analytics 29 4
Microsoft Research 144 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
РАН - Российская академия наук 2122 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
University of Oxford - Оксфордский университет 211 8
VK - Skillbox - Скилбокс 146 7
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 3
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 3
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 3
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Black Hat - Конференция 120 10
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День знаний - 1 сентября 42 4
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
CeBIT 614 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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