Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max льная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г. Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрен

Торговля CFD-контрактами стала доступна на iOS в приложении «БКС Мир инвестиций» Торговля CFD-контрактами теперь доступна в приложении «БКС Мир инвестиций» не только на Android, но и на iOS. Клиентам БКС не нужно отдельное приложение для работы с CFD – совершать сделки можно прямо на цифровой платформе «БКС Мир инвестиций», статус квалифицированного инвестора не требуется. Об

«РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об

Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое роводной iPhone Владельцы смартфонов Apple iPhone начали активно жаловаться в интернете на прошивку iOS 26.5, которая вышла 11 мая 2026 г. Ее установка провоцирует iPhone работать так же, как и

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp rs опубликовало материал о кампании, нацеленной на итальянских пользователей iPhone под управлением iOS 16: комбинация из двух уязвимостей позволяла перехватывать аккаунты WhatsApp без привязыв

В «Мажордоме» улучшили чаты, приемку и уведомления ИT-компания «Философт» выпустила обновление экосистемы «Мажордом». В новой версии команда доработала сценарии приемки-передачи, улучшила чаты на iOS, добавила новые уведомления и внесла ряд технических улучшений в мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Философт». В модуле приемки-передачи для жителей появился блок «

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия аться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на гаджетах с iOS. Для этого скачайте в AppStore приложение Google, войдите в него и нажмите на значок объе

«Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык программирования Apple. Оно решает проблему длительной миграции в крупных проектах, накопивших сотни тысяч строк устаревшего кода, ускоряя

«Лаборатория Касперского»: как минимум один компонент Coruna использовался в «Операции Триангуляция» менялся в целевых кампаниях, получил более широкое распространение и является угрозой для миллионов iOS-устройств в разных странах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского

Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора олову топ-менеджерам, ответственным за разработку Android, в августе 2025 г. идея заключалась в привязке пользователей к магазину Google Play, Другими словами, они захотели превратить Android в копию Apple iOS, где приложения официально скачиваются только через App Store. Лазейки, разумеется, присутствуют, но не все владельцы iPhone и iPad хотят изучать эти недокументированные функции. Спус

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM YouCut Видеоредактор для простого и быстрого монтажа на iOS и Android. В приложении можно как создать видео с нуля, так и использовать шаблоны. Они уже содержат видеоэффекты, музыку, стикеры и анимации — остается только загрузить видео или фотографи

Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти льного размера, что критически важно для устройств с ограниченным объемом хранилища. Приложение для iOS получило новый эргономичный дизайн экрана звонка с группировкой ключевых элементов управл

Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобне

Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную Компания Apple собирается сосредоточиться на оптимизации кода и повышении производительности новой iOS 27, пишет Bloomberg. Анонс системы ожидается в июне 2026 г., релиз – спустя еще три месяц

«ГигаЧат» в iPhone: Сбербанк выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств Нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка теперь могут пользоваться владельцы iOS-устройств с помощью удобного приложения G8AI. Оно работает без V** и не требует сложных настроек. В банке рекомендуют как можно быстрее скачать приложение, пока его не удалили из магазина п

Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений в другие чаты. Теперь для того, чтобы поделиться контактными данным того или иного пользователя, не

iOS или Android: «2ГИС» выяснил, какие смартфоны популярнее в России ставая от Москвы — Краснодар (53,0%): этот город единственный, где телефоны на операционной системе iOS лидируют во всех четырех районах. Самые популярные модели в России Аналитики «2ГИС» изучи

МТС запустила денежные переводы за рубеж в мобильном приложении на iOS МТС объявила о запуске бесплатных денежных переводов для физических лиц в более 100 стран мира в мобильном приложении «Мой МТС» на операционной системе iOS. Теперь быстрые трансграничные переводы в страны СНГ и Дальнего зарубежья доступны всем пользователям приложения «Мой МТС», ранее такая опция была реализована только на операционной системе

В новой версии «Р7 команда» для iOS появились обмен контентом и поиск В свежем релизе «Р7 команды» для iOS появились две новые функции — теперь пользователи смогут оперативно обмениваться файлами и искать в переписке нужную информацию, а также множество улучшений и исправлений ранее замеченных о

«Лаборатория Касперского» обнаружила SparkKitty, кроссплатформенный троянец-шпион для iOS и Android Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу для смартфонов на iOS и Android и назвали её SparkKitty. Она распространялась в App Store и Google Play, а также на поддельных и сторонних сайтах — в составе неофициальной, модифицированной версии TikTok и под в

«Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по билетам государственных лотерей, распространяемых «Столо

В мобильной ферме Selectel появилось тестирование приложений для iOS рил возможности своего нового продукта «‎Мобильная ферма»‎ и добавил поддержку операционной системы iOS. Теперь разработчики и тестировщики могут проверять работу приложений как на Android, так

«Базис Недвижимость» выпустила мобильное приложение для iOS Мобильное приложение «Базис Недвижимость: приемка и стройконтроль» теперь доступно в App Store для пользователей iOS, ранее приложение можно было скачать в Google Play и RuStore. Свыше 1500 профессионалов ежедневно пользуются приложением на стройплощадках, а всего в системе зарегистрировано более 6500 пол

Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах в. В компании считают, что пока атаки SparkCat нацелены преимущественно на пользователей Android- и iOS-смартфонов в ОАЭ, странах Европы и Азии. Однако специалисты не исключают, что с подобной

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада нтернет-подключения; возможность игры без геймпада; увлекательный геймплей; приятная графика; умеренные системные требования; отсутствие потребности в покупке; высокая реиграбельность; запускаются на iOS и Android. Собранные в статье игры подарят множество приятных часов, помогут скоротать время в метро, очереди и на перерыве. Они запускаются на большинстве современных смартфонов и не требу

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения Picsart Picsart доступен в браузере, а также на смартфонах с iOS и Android. Помимо редактирования фото и видео, пользователь может создавать собственные работы с помощью шаблонов, кистей, шрифтов и стикеров. Шаблоны доступны по тегам. К сожалению, полноц

В приложении «Р7-Команда» для iOS появилась комната ожидания для удобного модерирования звонков Приложение «Р7-Команда» для iOS в версии 1.8.0 получило несколько важных обновлений. Среди них функция «комната ожидания» для групп, улучшение интерфейса и общая оптимизация стабильности работы приложения. Об этом CNews с

«Яндекс» выпустил корпоративный браузер для iOS и обновил версию для Android Ранее мобильный «Яндекс Браузер для организаций» существовал в версии для Android, а с выходом iOS-версии он стал доступен на всех популярных операционных системах. Браузер работает как в

Несостоявшегося микроядерного «убийцу» Android и iOS сделали открытым и бесплатным спустя 14 лет. Эта ОС подойдет не каждому 2010 г. У Blackberry было множество сценариев использования QNX для собственных нужд. На ее основе, в частности, была создана мобильная платформа Blackberry OS 10, которая должна была конкурировать с iOS, Android и Windows Phone. Но, как показала практика, система, вышедшая в 2013 г., когда мобильным Android и iOS было пять и шесть лет соответственно, никого не заинтересовала. OpenQN

Вышло обновление, ломающее аккумулятор iPhone. Полного заряда теперь хватает лишь на пару часов. Кого это коснулось али массово жаловаться на быструю потерю заряда аккумулятора после обновления прошивки смартфона до iOS 18, пишет портал GizmoChina, Это самая современная версия мобильной ОС Apple – ее дебют с

В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом современном браузере, тоже работает, как и

Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов Открыть iOS для конкурентов Европейские власти намерены покончить с закрытостью экосистемы компании Apple, которая ставила конкурентов в невыгодное положение и вынуждала их платить высокие комиссионные

Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом и массово жаловаться на сбои. Причина у всех одна и та же – проблемы начались сразу после установки iOS 18, новейшей прошивки, которую Apple анонсировала в июне 2024 г. и выпустила только 16 се

После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google В iOS 18 появилась поддержка RCS Компания Apple обновила операционную систему iOS для фи

В iPhone появится функция удаленного превращения в «кирпич» для провинившихся пользователей. В опасности все, кроме владельцев древних моделей чилась удаленно блокировать iPhone по всему миру. Как пишет профильный портал 9to5Mac, она встроила iOS 18 виртуальный рубильник, который будет выводить из строя смартфоны, внутри которых обнар

Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру Дурной пример заразителен Google собственноручно превратила Android в аналог Apple iOS, главного конкурента в сегменте мобильных платформ. Она разрешила разработчикам ПО блокир

Мобильное приложение «Мой Практик» теперь доступно пользователям iOS Компания «Практик» выпустила мобильное приложение «Мой Практик» для iOS. Приложение уже появилось в App Store и доступно для скачивания всем владельцам эхолотов с iPhone или iPad. Об этом CNews сообщили представители компании «Практик». Приложение «Мой Практик»

В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит кажется Может показаться, что будущая AltPhone – это российская замена американских платформ Apple iOS и Google Android, которые полностью оккупировали российский и мировой рынки смартфонов и

7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM безопасности.Gboard Google Gboard — это одна из самых популярных и широко используемых клавиатур для смартфонов, разработанная Google. Приложение бесплатное и подходит для устройств на базе Android и iOS. Gboard полностью интегрирована с поисковой системой Google, что позволяет быстро и удобно искать информацию в сети прямо во время печати сообщений или заметок. Клавиатура Gboard предлагае