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Apple iOS


20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 4
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 1
14.10.2021 «Одноклассники» обновили мобильные приложения 2
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 5
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 4
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 1
08.10.2021 Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи 3
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 3
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 2
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 2
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 5
01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 2
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 2
30.09.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
29.09.2021 Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
27.09.2021 «Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии Shazamkit 2
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 2
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
21.09.2021 «Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1

Публикаций - 5741, упоминаний - 9767

Apple iOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 1375
Microsoft Corporation 11017 681
Google LLC 7128 640
Samsung Electronics 5633 462
Facebook 3765 361
Yandex - Яндекс 4099 349
VK - Mail.ru Group 2482 222
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 209
Twitter 2204 194
Nokia Corporation 2416 188
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 187
Huawei 2726 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 166
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 162
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 138
HTC Corporation 1185 122
LG Electronics 1832 121
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 118
Telegram Group 702 106
Xiaomi 904 104
Sony 2319 104
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 99
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 89
Lenovo Group 1636 85
Intel Corporation 4152 84
Amazon Inc - Amazon.com 1467 76
SAP SE 3207 72
Abbyy 793 70
3727 68
Oracle Corporation 3331 65
Nvidia Corp 2011 62
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 61
Новые облачные технологии (НОТ) 227 59
HP Inc. 2898 59
IBM 3527 58
Qualcomm Technologies 1001 56
Adobe Systems 805 55
Cisco Systems 2037 53
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 51
Lenovo Motorola 996 49
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 181
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 109
Visa International 1344 94
Альфа-Банк 1123 79
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 73
Почта России ПАО 1570 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 57
Евросеть 883 47
Связной ГК 877 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 36
LinkedIn 520 35
Открытие ФК 538 33
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 32
ВТБ24 583 30
Яндекс.Такси 271 30
Qiwi 783 27
ПСБ - Промсвязьбанк 613 27
Русский стандарт Банк 302 26
Почта Банк 289 25
BMW 248 23
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 22
HeadHunter Group - HH Group 336 22
AliExpress 275 21
eBay Inc 528 21
Аэрофлот 492 21
УЭК - Универсальная электронная карта 512 21
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Газпромбанк - ГПБ 692 19
МКБ - Московский кредитный банк 268 18
Uber Technologies 258 18
Uber 257 18
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 17
Мострансавто 59 16
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 16
О2О Delivery club 153 15
АльфаСтрахование СГ 207 15
Kickstarter 95 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 14
Carl Zeiss 174 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 113
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 72
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 62
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 49
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 48
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 48
Правительство РФ 2200 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 37
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 34
Президент Российской Федерации 1439 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 30
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 23
Правительство Москвы 649 22
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 16
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 11
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 10
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 8
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 8
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 7
Федеральное казначейство России 766 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 19
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 6
Руссофт - Russoft 250 5
Linux Foundation 157 5
ЛДПР 68 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
OpenChain 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 680
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 346
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 338
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 333
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 225
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 214
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 205
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 198
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 195
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 176
3G - Стандарт мобильной связи 3709 164
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 156
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 133
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 124
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PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 112
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 91
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ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 82
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 81
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 80
ARM64 - Архитектура процессора 1017 79
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 75
Google Android-приложения и разработчики 236 74
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 74
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 73
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 66
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 65
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 65
USB Type-C - USB-C 901 62
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 61
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 59
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 55
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 55
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Google Android 10750 4449
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1181
Microsoft Windows 10 6612 970
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Apple iPad 3263 901
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Microsoft Windows Phone OS 1472 612
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Apple macOS 922 347
Apple Mac 1454 323
Apple macOS X 900 263
Apple iPhone 5 710 233
Symbian OS 764 201
Microsoft Skype 1462 178
Apple iPod Touch 654 176
Apple iPhone 6 547 166
Microsoft Windows 8 1228 157
Microsoft Office 1921 156
Apple Safari - Браузер 599 156
Apple iPhone 4 700 152
Google YouTube - Видеохостинг 1706 148
Google Chrome - браузер 1117 148
WhatsApp Messenger 654 141
Apple Siri - Голосовой помощник 302 131
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 128
Apple iTunes Store 568 126
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 119
Java - Язык программирования 1167 119
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 962 116
VK - Mail.ru Одноклассники 853 109
Apple iCloud 200 108
Facebook Instagram - Инстаграм 569 105
Apple iPad mini 375 104
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 102
Dropbox - Файловый хостинг 390 96
Rakuten Viber 429 94
Microsoft Windows 7 1662 90
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 88
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 87
Apple Touch ID 207 87
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Steve Jobs - Стив Джобс 700 94
Путин Владимир 1820 35
Орлик Сергей 66 28
Дуров Павел 216 28
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 28
Комиссаров Дмитрий 157 27
Арлазаров Владимир 118 27
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 27
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 24
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Готальский Михаил 91 18
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Satya Nadella - Сатья Наделла 167 17
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Federighi Craig - Федериги Крейг 22 16
Одинцов Дмитрий 83 16
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Schiller Phil - Шиллер Филип 57 15
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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