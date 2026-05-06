Получите все материалы CNews по ключевому слову
SaaS Software as a service ПО как услуга Программное обеспечение как услуга Облачные сервисы Софт как услуга
- Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии
- PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис
- On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения
- Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако
Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения
SaaS (Software as a Service или ПО как услуга) подразумевает какое-либо программное решение, расположенное на удаленном сервере провайдера (в облаке). Получить доступ к такому решению можно с помощью API или посредством браузера. Поддержкой предоставляемого продукта в полной мере занимается провайдер, а не клиент. Рынок SaaS-решений стремительно развивается и на данный момент представлен преимущественно системами для ЭДО, телефонии, ВКС, CRM.
SaaS-модель предоставления услуг работает так:
- Клиент платит за доступ и получает готовое решение.
- Клиент взаимодействует с полученным решением онлайн без необходимости что-то скачивать и устанавливать.
SaaS можно сравнить с программным решением, которое передается в пользование потребителю. Доступно такое ядро через интернет, и в нем можно изменять определенные настройки при необходимости. В любом случае обслуживание берет на себя провайдер — поставщик SaaS, а потребитель лишь работает в среде, которая ему поставляется.
Можно выделить 3 ключевых преимущества SaaS-модели:
- Если рассматривать классическую схему сотрудничества клиента с компанией в ИТ-нише, то их отношения обычно заканчиваются после приобретения пользователем ПО (есть и исключения — продукты, доступ к которым предполагает покупку подписки). В SaaS же пользователь в любой момент может запросить какие-то обновления и поддержку по продукту.
- Бизнес прилично экономит, используя SaaS-решения, ведь программное обеспечение не нужно покупать, устанавливать, настраивать и т. д. Главное — позаботиться о том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к облаку с нужным продуктом.
- Есть масса сервисов, которые просто нереально развернуть на корпоративном сервере.
Если же взглянуть на SaaS под другим углом (с точки зрения его владельца), то можно понять, что эта модель предоставления услуг — идеальное решение для регулярного роста и постоянного дохода. Так как доступ к облачным продуктам оплачивается не раз, а постоянно (раз в неделю/месяц/год), что позволяет сформировать долгосрочную стратегию продвижения своего бизнеса.
On-premise — предпочтительный формат установки программного обеспечения как для компаний Enterprise-сегмента, так и для большинства государственных учреждений. Развертывание программного обеспечения on-premise позволяет хранить всю конфиденциальную информацию локально, а также доверять управление данными и доступами исключительно администраторам внутри компании.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.05.2026
|
«Акола» выходит в облако: платформа для создания бизнес-приложений без кода стала доступна по модели SaaS
ровать действия пользователей вплоть до отдельных полей. Таким образом, платформа сочетает удобство SaaS-модели с высоким уровнем контроля над данными и цифровыми продуктами. В облачной версии
|04.05.2026
|
Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak
ресурсы виртуальной машины, которые расходуют. Разработчикам цифровых сервисов, DevOps-инженерам и ИТ-архитекторам, которые хотят внедрить централизованное управление доступом, готовый образ Keycloak в облаке Cloud.ru позволит: развернуть IAM-решение без сложной настройки; сократить время вывода цифровых сервисов на рынок (time-to-market); повысить уровень безопасности приложений за счет го
|30.04.2026
|
Itglobal.com и «ТТК.Облако» договорились о запуске облачных сервисов за рубежом
. Об этом CNews сообщил представитель Itglobal.com. «ТТК.Облако» предоставляет виртуальные серверы, облачные хранилища, услуги миграции и готовую инфраструктуру для бизнеса. Решения ориентирова
|23.04.2026
|
Рейтинг SaaS-компаний России по итогам 2025 г.: рынок продолжает расти, но темпы замедляются
Команда аналитического проекта SaaS Rating опубликовала ежегодный рейтинг крупнейших российских SaaS-компаний по итог
|20.04.2026
|
Облачная инфраструктура для малого и среднего бизнеса: какие сервисы используют компании и как выбирают провайдера
Облачные сервисы все чаще становятся основной инфраструктурой для многих компаний малого и среднего бизнеса. В облаке размещаются сайты, интернет-магазины, внутренние системы и сервисы разработки, а запуск новых проектов нередко начинается именно с виртуальной инфраструктуры. При выборе провайдера ком
|20.04.2026
|
«Норникель» разработал новый подход к безопасному использованию ИИ в облаке с помощью технологий «Яндекса»
дрение экосистемы сложных агентов для более 30 ключевых производственных и корпоративных процессов. Облачные мощности «Яндекса» обеспечивают необходимую инфраструктуру и защиту данных на уровне
|17.04.2026
|
«Ред ОС» доступна в облаке ActiveWare
Российская операционная система «Ред ОС» стала доступна в облаке провайдера ActiveCloud. Заказчики могут построить ИТ-инфраструктуру на российской операционной системе с гарантированной поддержкой и гибкой моделью оплаты по мере использования ресурс
|10.04.2026
|
Исследование Cloud.ru: расходы китайских автобрендов на облака выросли в 13 раз за пять лет
плуатирующих свои системы в облаке, выросло в пять раз, с 4 до 22 брендов, совокупный объем трат на облачные сервисы — в 13 раз, с 17 млн до 226 млн руб. Рост в деньгах обеспечивается как подкл
|10.04.2026
|
Облачные ПК Microsoft резко подешевеют, но станут дольше запускаться
crosoft, позволяющий запускать Windows 11 и прикладные программы для нее с любого устройства, располагающего современным браузером. Основные вычисления при пользовании таким виртуальным ПК происходят в облаке Microsoft Azure, а клиентский девайс используется в качестве тонкого клиента. С 1 мая 2026 г. за пользование Windows 365 подписчикам сервиса придется платить на 20% меньше, чем ранее.
|09.04.2026
|
Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке
едоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке. Решение будет встроено в экосистему облачной платформы Selectel и бесшовно интегрир
|02.04.2026
|
«Информзащита»: рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру в корпоративном секторе составил более 40%
ные учетные записи, облачные репозитории, CI/CD-процессы, контейнерные образы, внешние библиотеки и SaaS-интеграции, связанные с разработкой и эксплуатацией корпоративных систем. При этом доля
|02.04.2026
|
ИТ-компания TYMY разработала инструмент продвинутой аналитики для партнеров SaaS-платформы
ого интеллекта. Одним из них стал инструмент управленческой аналитики партнерских каналов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители TYMY. Сервис управленческой аналитики внутри SaaS-платформы TYMY был запущен в середине марта 2026 г. Инструмент является логическим дополнением к уже существующем комплексному решению для банков, автоматизирующему взаимодействие с партне
|31.03.2026
|
Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst для командной работы
Провайдер сервисов ИT-инфраструктуры Selectel начал использовать российский сервис онлайн-досок Holst. За три месяца число активных пользователей и рабочих досок выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим решением. Selectel использует Holst для визуализации проц
|26.03.2026
|
Win Solutions развернул в облаке Cloud.ru высоконагруженный игровой маркетплейс
едставитель Cloud.ru. Win Solutions разрабатывает, внедряет и поддерживает ИТ-решения для бизнеса в России и СНГ. По запросу крупного клиента компания разработала игровой маркетплейс и развернула его в облаке Cloud.ru, чтобы минимизировать риски простоев и деградации качества сервиса на пиках нагрузки, например, во время маркетинговых активностей. Продуктовую среду развернули на пяти виртуа
|19.03.2026
|
M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы
Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на сохранение макроэкономической нестабильности, рынок облачных услуг демонстрирует адаптивность: заказчики смещают фокус с агрессивного расширения инфраструктуры на оптимизацию затрат, гарантированную безопасность и поддержку бизнес-критичны
|18.03.2026
|
Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41%
льной съемки и увеличением длительности роликов. «Рост пользовательских данных во многом связан с запуском функциональностей, которые позволяют автоматически сохранять все важные моменты со смартфона в Облаке. Это упрощает резервное копирование и позволяет не беспокоиться о сохранности самых ярких моментов. Таким образом, Облако превращается практически в «бесконечную память» смартфона», —
|18.03.2026
|
Web3 Tech запустила облачную версию платформы «Цифровое казначейство»
ет компаниям адаптировать работу платформы под собственные бизнес-процессы и требования комплаенса. Облачная модель «Цифрового казначейства» также меняет экономику использования решения. Вместо
|06.03.2026
|
Популярнейшие облачные менеджеры паролей Bitwarden, Dashlane и LastPass кишат уязвимостями
м у вендора нет. Этот криптографический метод позволяет проверять подлинность и целостность данных без раскрытия самой информации. DC Studio / FreePik Масштабное исследование показало, что крупнейшие облачные менеджеры паролей выдают их атакующим хакерам «Обещание состоит в том, что даже если кто-то сможет получить доступ к серверу, это не представляет угрозы безопасности для клиентов, поск
|04.03.2026
|
Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии
Увольнение британского чиновника Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register. Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по расследованиям в Управлении по конкуренции
|27.02.2026
|
Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады
Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026. Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафи
|25.02.2026
|
Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения
ию с предыдущим годом. Наиболее востребованными являются решения, предоставляемые по моделям IaaS и SaaS. На фоне растущего интереса рынка к SaaS-сервисам компания планирует сфокусироват
|25.02.2026
|
Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения
лачные сервисы: компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным», – сказал Василий Пим
|20.02.2026
|
ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля
, который должен был решить проблему без человеческого контроля: «ИТ-сбои были незначительными, хоть и не вполне предсказуемыми», — объяснил тот же источник. Unsplash - Marques Thomas ИИ устроил сбой в облаке Amazon, он удалил почти весь код и хотел его переписать с нуля В Amazon настаивают, что все сбои произошли из-за ошибок людей-программистов, а не ИИ-бота. В компании заявили, что по ум
|20.02.2026
|
Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud
ена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и
|20.02.2026
|
Cloud.ru открыл доступ к публичному тестированию Evolution Managed ClickHouse в облаке
Cloud.ru открыл публичный доступ к тестированию Evolution Managed ClickHouse — управляемой колоночной аналитической СУБД в облаке. Сервис позволяет работать с большими объемами информации и получать отчеты в режиме реального времени без затрат на локальную инфраструктуру и техподдержку. Об этом CNews сообщили пре
|20.02.2026
|
M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем
Cервис-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предприятий России продолжают эксплуатировать lega
|11.02.2026
|
На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запущен новый сервис онлайн-контроля автопарка
Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил о том, что с сегодняшнего дня предоставляет во всех регионах страны новую услугу «На связи» для обеспечения стабильной связи и мониторинга всего автопарка. Онлайн-сервис накапливает информацию с телематического оборудования транспортных средств в формате одного окна. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». «В основе услуги лежит онлайн-м
|04.02.2026
|
DataSpace Cloud: российский рынок облачных услуг до 2030 г. будет расти до 30% ежегодно
по продукту DataSpace Cloud. — Он уже вышел из фазы адаптации и перешел к плановому импортозамещению и построению собственной технологичной экосистемы. Облако стало, по сути, основой ИТ-ландшафтов, а облачные провайдеры трансформировались из поставщиков ресурсов в ИТ-интеграторов. Кроме того, в сегодняшних условиях организации всех размеров стремятся, прежде всего, сбалансировать финансовые
|03.02.2026
|
Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается
ами у SAP действительно полный порядок. С другой, нынешний портфель заказов SAP на облачные решения (показатель скорости перевода клиентов, использующих локальные решения, на облачную модель и модель SaaS) показал «отрицательный рост». Как пишет The Register, он сократился в 2025 г. по отношению к результатам 2024 г. Новый 2026 г. в этом плане едва ли принесет SAP улучшения – аналитики прог
|26.01.2026
|
Deckhouse и Delta Computers подтвердили совместимость решений для on-prem инфраструктуры
ого тестирования и устранения проблем совместимости. Интеграция реализована на отечественной операционной системе, что обеспечивает технологическую независимость решения и возможность использования в on-prem инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю над данными. «Сертификат совместимости с Delta Computers подтверждает, что заказчики могут строить отечественную инф
|
Облачные сервисы 2021
исы 2021 Пандемия «подсветила» сильные стороны облачных технологий, поэтому миграция в облака остается одним из ключевых трендов ИТ. Если раньше наибольшим спросом пользовались приложения-как-услуга (SaaS), заказчиком которых преимущественно являтеся сегмент малого и среднего бизнеса, то в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS
|
Облачные сервисы 2025
собственных ЦОДов, высокий спрос на GPU и высокопроизводительные вычисления. Компании переходят от SaaS к кастомизированным решениям, все чаще выбирают мультиклауд и разнообразные облачные сер
|26.12.2025
|
Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS
а 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сег
|15.12.2025
|
«АНТ-ЦС» внедрил APS-систему ОптИМУС по модели SaaS в ИТ-инфраструктуру российского логистического оператора
водственных ограничений. Решение интегрируется с ERP, CRM, MES и другим ПО, позволяя настроить сквозную автоматизацию бизнес-процессов. Внедрение реализуется двумя способами: on-premise или по модели SaaS. Безопасность решения подтверждена сертификатами ФСТЭК и ФСБ. Система разработана на Jmix | Java. Инфраструктура заказчика включает два перерабатывающих завода, 25 складских комплексов и с
|11.12.2025
|
«Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk
«Лаборатория Касперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позвол
|10.12.2025
|
MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке
и получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зона доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности
|09.12.2025
|
«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect
енную инфраструктуру для любых корпоративных сервисов — от почты или платформ контейнеризации до собственных разрабатываемых информационных систем», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».
|08.12.2025
|
«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk
товую к сложным сценариям платформу, с помощью которой можно уверенно строить защищенную и отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих мест», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».
|05.12.2025
|
Cloud.ru вывел в коммерческую эксплуатацию сервисы для защиты данных в облаке
Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию сервисы, кото
|05.12.2025
|
M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года
В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о тре
SaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1189 228
|Чаркин Евгений 314 173
|Натрусов Артем 312 145
|Путин Владимир 3428 143
|Сотин Денис 216 110
|Абакумов Евгений 226 105
|Нестеров Алексей 174 93
|Комиссаров Дмитрий 242 86
|Клепиков Алексей 121 82
|Ермолаев Артем 379 81
|Шевченко Владимир 152 78
|Козырев Алексей 327 74
|Слышкин Василий 129 72
|Лысенко Эдуард 316 67
|Белоусов Сергей 251 64
|Демидов Сергей 129 64
|Дьяченко Валерий 96 64
|Satya Nadella - Сатья Наделла 220 64
|Паршин Максим 323 64
|Серова Елена 320 63
|Урьяс Вадим 98 61
|Березин Максим 140 61
|Мишустин Михаил 765 60
|Мотовилов Олег 71 59
|Гуральников Сергей 164 59
|Евраев Михаил 264 58
|Казарин Станислав 175 58
|Прохорова Алла 66 57
|Чернышенко Дмитрий 577 57
|Гимранов Ринат 126 57
|Шпак Василий 275 57
|Шипов Савва 102 56
|Сергеев Сергей 171 56
|Лигачев Глеб 113 56
|Медведев Дмитрий 1664 56
|Соловьев Алексей 96 55
|Лазаренко Дмитрий 97 55
|Кирьянова Александра 164 55
|Меденцев Константин 106 55
|Козак Николай 200 55
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1440608, в очереди разбора - 729354.
Создано именных указателей - 194068.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.