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Артамонова Анна


31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами 1
16.06.2021 «Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru получили поддержку авторизации с помощью VK Connect 1
26.05.2021 Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся 1
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
15.12.2020 Mail.ru Group запустила суперприложение для личных и рабочих дел 1
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 3
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром 1
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 1
12.09.2019 Mail.ru Group запустил бизнес-мессенджер Myteam 1
25.06.2019 «Почта Mail.ru» откажется от паролей 1
17.06.2019 Mail.ru Group запустил голосовой помощник 1
23.05.2019 Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom технологиями «Лаборатории Касперского» 1
10.04.2019 Mail.ru Group запускает Академию продуктовых менеджеров MADE 1
10.10.2018 Mail.ru обзавелась новым логотипом 1
02.10.2018 Почта Mail.Ru напомнит пользователям о своевременной оплате мобильного 1
24.08.2018 «Почта Mail.ru» запустила сервис «умной» отписки от рассылок 1
21.06.2018 Mail.Ru представила глобальное обновление почтового сервиса и новую концепцию развития 1
21.06.2018 «Почта Mail.Ru» поменяла логотип и концепцию 1
27.02.2018 Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте 1
27.02.2018 «Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес 1
11.12.2017 Почта Mail.Ru будет подсказывать ответы на письма с помощью нейросети 1
05.12.2017 Почта Mail.Ru запустила площадку для бета-тестирования новых функций 1
20.11.2017 Попутчики в BeepCar могут делить расходы на поездку с помощью банковских карт 1
11.10.2017 Почта Mail.Ru реализовала поддержку адаптивных писем для всех платформ 1
25.09.2017 В «Мобильном Облаке» Mail.Ru внедрены технологии компьютерного зрения 1
10.07.2017 Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно прямо в «Почте Mail.Ru» 1
31.05.2017 В Почте Mail.Ru появились умные механизмы для категоризации входящих 1
06.02.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга с сервисом BeepCar 1
24.01.2017 Пользователи «Почты Mail.Ru» смогут отправлять письма в будущее 1
10.10.2016 «Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS 1
21.03.2016 В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер 1
12.01.2016 iOS-приложение «Почты Mail.Ru» получило расширенный поиск и отмену действий 1
22.12.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS и Android упростила отправку контента самому себе 1
21.12.2015 «Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети 1
08.12.2015 «Почта Mail.Ru» выпустила Android-приложение «Код Доступа Mail.Ru» 1
11.11.2015 В мобильной «Почте Mail.Ru» появились цепочки писем 1
04.03.2015 64% россиян когда-либо становились жертвами кибермошенничества 1

Публикаций - 127, упоминаний - 140

Артамонова Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 85
Rambler Group - Рамблер ГК 485 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Microsoft Corporation 11077 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Yandex - Яндекс 4101 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
МФ технологии - МФТ 17 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Skillbox - Скилбокс 27 1
Tencent 93 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Alibaba Group 298 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
АйТи 751 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Google LLC 7148 1
I-Free 69 1
Rambler Media 71 1
О2О Delivery club 153 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
Ситимобил - Служба такси 113 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
YouDrive - Оператор каршеринга 31 3
AliExpress 275 3
Performance Group 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
DC Daily 5 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
GHP Group 5 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
О2О Холдинг 43 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта России ПАО 1572 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Visa International 1345 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Naspers 56 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Связной ГК 878 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Smart grouping - Smart groups - Умная группировка 3 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
App-in-App 5 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 46 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VK - Mail.Ru Почта 164 37
Google Android 10751 20
Apple iOS 5742 18
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 8
VK - Mail.ru Облако 77 7
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 5
Java - Язык программирования 1176 5
Symbian OS 776 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Apple macOS 925 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
Microsoft Windows 10 6635 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Apple iPad 3263 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
СберФуд - SberFood 17 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple macOS X 901 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Почта 85 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Kaspersky Online File Reputation 1 1
Яндекс Go 50 1
VK Connect 20 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Apple iPhone 3 383 1
Apple - App Store 2198 1
MasterCard Maestro 112 1
Яндекс.Лавка 68 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Добродеев Борис 83 3
Хасис Лев 96 2
Кирсанова Светлана 54 2
Ванин Андрей 7 2
Аракелян Арам 7 2
Габриелян Владимир 20 2
Мыздриков Иван 12 1
Земков Сергей 150 1
Смыслов Дмитрий 6 1
Сумин Андрей 2 1
Самошкина Диана 28 1
Соловьева Елена 2 1
Ветров Юрий 7 1
Тянтов Эдуард 2 1
Ленец Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Франция - Французская Республика 2122 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Украина 3365 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Wikipedia - Википедия 276 2
CNews Analytics 1988 2
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
GeekBrains 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761042, в очереди разбора - 664731.
Создано именных указателей - 46354.
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