Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Артамонова Анна
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Публикаций - 127, упоминаний - 140
Артамонова Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Добродеев Борис 83 3
|Хасис Лев 96 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Ванин Андрей 7 2
|Аракелян Арам 7 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Мыздриков Иван 12 1
|Земков Сергей 150 1
|Смыслов Дмитрий 6 1
|Сумин Андрей 2 1
|Самошкина Диана 28 1
|Соловьева Елена 2 1
|Ветров Юрий 7 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Ленец Андрей 1 1
|CNews Analytics 1988 2
|GeekBrains 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761042, в очереди разбора - 664731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761042, в очереди разбора - 664731.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru