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Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Уэльс

Великобритания - Уэльс

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет 1
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq 1
15.05.2023 «Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество 1
28.12.2022 Британский суд вставляет палки в колеса владельцам «Билайна» 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
28.05.2021 Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук 2
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека 1
18.01.2021 ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами 2
23.09.2020 Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок 1
27.08.2020 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
19.09.2018 «Корус Консалтинг» создаст СЭД для инвесткомпании Sova Capital Limited 1
22.05.2018 Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации 1
29.08.2017 Тригонометрия на тысячу лет старше, чем думали ученые 1
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 1
24.08.2016 Алексей Телятников назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома» 1
03.12.2015 Причиной загадочных радиовспышек может быть звездный шторм 1
06.10.2015 Прорыв. Кремниевый чип для квантового компьютера 1
24.12.2014 Английских овец превратят в точки доступа Wi-Fi 1
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 1
08.09.2014 Кибератаки на страны НАТО повлекут за собой военный ответ 1
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс 1
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 1
05.10.2013 Полиция не может работать без серьезных аналитических инструментов 1
06.09.2013 Британский онлайн-сервис научился выявлять нелегалов 1
11.02.2013 В британских тюрьмах запретят спутниковое телевидение 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
20.09.2012 Создан первый рабочий квантовый бит 1
20.02.2012 Создан одноатомарный транзистор 1
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 1
17.01.2012 Конец интернета откладывается: самый жесткий в истории антипиратский закон не будет принят 1
13.12.2011 Wikipedia протестует и грозит обнулением статей 1
28.09.2011 Старческое слабоумие вылечат смехом 1
25.02.2011 Сканирование мозга детей выявит будущих преступников 1
16.02.2011 Стволовые клетки носа излечат от тугоухости 1
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
31.01.2011 В Англии арестованы активы МТС 1
08.11.2010 Доменная зона «.cym» будет принадлежать Каймановым островам 1
01.11.2010 Wikipedia откроет офис в Индии 1

Публикаций - 118, упоминаний - 120

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3730 8
Google LLC 12824 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 5
Microsoft Corporation 25887 4
IBM - International Business Machines Corp 9719 4
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
LookSmart 27 3
9733 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 376 3
Motorola Inc 1156 2
Ростелеком 11067 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
VK - Mail.ru Group 3623 2
SAS Institute 1089 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 832 2
Lenovo Motorola 3574 2
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 23 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Zynga Game Network 133 1
Naver 26 1
Iberdrola - Scottish Power 7 1
Финансист 75 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 112 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
СМАРТС Йошкар-Ола-GSM 2 1
Системы документооборота 523 1
Tracesmart 1 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 31 1
МТС - Телеком Поволжье 3 1
Samsung Electronics 11156 1
МегаФон 10994 1
SAP SE 5631 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 618 4
George Resources 20 3
Альянс-Капитал 29 3
Tarino 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 3
eBay Inc 1642 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
Альфа-Групп 752 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Kaspi Bank 31 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
101Hotels.com 456 1
АТФБанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1844 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Euroclear 19 1
Institute of Internal Auditors - Институт внутренних аудиторов 1 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
Proptech Group 3 1
Nostrum Oil & Gas 1 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
Hyundai Motor Company 439 1
Tesla Motors 165 1
Visa International 1998 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
АльфаСтрахование СГ 406 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1994 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 54 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 369 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6027 18
Судебная власть - Judicial power 2530 6
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 231 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5791 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 110 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
ASIC - Australian Securities and Investments Commission - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям 4 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Верховная рада Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5482 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1583 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 791 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 638 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13340 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1617 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16783 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8814 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3765 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3236 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4877 4
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 61 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1781 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17126 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7585 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1917 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18530 3
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1271 3
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 3
Микроскоп - Microscope 351 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3369 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10418 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7628 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9411 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18339 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15571 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3470 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14466 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1895 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 295 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12396 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2866 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 2
Microsoft Windows 2000 8678 6
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 658 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 3
InterSystems Cache 146 1
InterSystems DeepSee 7 1
InterSystems HealthShare 28 1
Pixabay 272 1
Wikia Search 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Yahoo! Answers 14 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Microsoft - LinkedIn Answers 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 1
IBM DB2 396 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7723 1
Apple iPad 4027 1
Google Android 15385 1
Apple iOS 8662 1
Linux OS 11682 1
Microsoft Windows 17039 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle Java - язык программирования 3504 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1096 1
Apple Safari - браузер 911 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 1
Mozilla Firefox - браузер 1964 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 15 1
IBM Mainframe z/OS 67 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
HP Autonomy IDOL - Intelligent Data Operating Layer 6 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 11
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 3
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 3
Акаев Айдар 29 3
Henderson Clyde - Хендерсон Клайд 2 2
Robinson Pamela - Робинсон Памела 2 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Smithers Alan - Смитерс Алан 2 2
Oliver Stephen - Оливер Стивен 2 2
Goldstein David - Голдштейн Дэвид 3 2
Zytkow Jan - Зиткоу Иан 2 2
Путин Владимир 3479 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 2
Брюквин Юрий 300 2
Топилин Максим 8 1
Дегтерева Мария 28 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Телятников Алексей 21 1
Буянов Алексей 28 1
Островский Владимир 25 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Кадников Вячеслав 20 1
Осокина Полина 25 1
Абрамов Виктор 12 1
Переверзев Михаил 19 1
Дроздов Сергей 35 1
Акаев Аскар 28 1
Зубов Дмитрий 12 1
Копьев Вячеслав 12 1
Горбатовский Александр 10 1
Басин Павел 11 1
Антипов Дмитрий 8 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 1
Gray Raphael - Грей Рафаэль 3 1
Grayling Chris - Грейлинг Крис 2 1
Койнов Андрей 3 1
Сташков Никита 5 1
Иноземцев Вячеслав 1 1
Худавердян Тимур 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 21
Великобритания - Шотландия 342 21
Великобритания - Лондон 2438 17
Россия - РФ - Российская федерация 168902 15
Европа 25038 10
Великобритания - Северная Ирландия 64 6
Земля - планета Солнечной системы 10921 6
Казахстан - Республика 6136 5
Франция - Французская Республика 8214 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 4
Ирландия - Республика 1056 4
Дания - Королевство 1346 4
США - Колумбия - Вашингтон 1509 4
Австралия - Сидней 276 4
Великобритания - Остров Мэн 82 3
Великобритания - Восточная Англия 28 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 3
Азия - Азиатский регион 5962 3
Норвегия - Королевство 1868 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1437 3
Канада 5098 3
Германия - Федеративная Республика 13314 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Украина 7971 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 3
Великобритания - Южная Англия - Южное побережье Англии 9 2
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