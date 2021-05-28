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Великобритания
Уэльс



28.05.2021 Криптомиллионер потерял $360 млн, потому что мама выбросила его ноутбук 3
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
18.01.2021 ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами 3
23.09.2020 Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок 2
27.08.2020 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
19.09.2018 «Корус Консалтинг» создаст СЭД для инвесткомпании Sova Capital Limited 1
22.05.2018 Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации 1
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 1
24.08.2016 Алексей Телятников назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома» 1
24.12.2014 Английских овец превратят в точки доступа Wi-Fi 1
08.09.2014 Кибератаки на страны НАТО повлекут за собой военный ответ 1
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс 1
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 1
06.09.2013 Британский онлайн-сервис научился выявлять нелегалов 1
11.02.2013 В британских тюрьмах запретят спутниковое телевидение 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
16.02.2012 МТС отсудит сама у себя $400 млн 1
17.01.2012 Конец интернета откладывается: самый жесткий в истории антипиратский закон не будет принят 1
13.12.2011 Wikipedia протестует и грозит обнулением статей 2
01.02.2011 Евтушенков не оплатит долг МТС, оставшийся от его дочери 1
31.01.2011 В Англии арестованы активы МТС 1
08.11.2010 Доменная зона «.cym» будет принадлежать Каймановым островам 2
20.08.2010 Кухня будущего от Ikea станет персональным психологом 1
23.06.2009 "Рианнон: Проклятие четырех ветвей" в печати 1
27.01.2009 Wikipedia готова нарушить свой главный принцип 2
10.09.2008 Основатель Wikipedia запустил сайт для защитников окружающей среды 1
24.12.2007 Wikiа: началось тестирование «убийцы» Google 1
30.07.2007 Wikipedia стала конкурентом Google 1
01.06.2007 Британия «разберется» с киберпреступностью 1
25.05.2007 Британия «поборола» цифровое неравенство 2
27.03.2007 Зона .EU: зарегистрировано 6 самых длинных доменных имен 1
16.03.2007 Великобритания: земельный реестр обновит ПО интеграции мэйнфреймов 1
18.07.2006 Британские дети обогнали родителей в ИТ 1
20.06.2006 Британский реестр недвижимости переезжает в онлайн 1
13.06.2006 Высокочастотный рингтон не слышен для преподавателей 1
27.03.2006 Новое ПО ищет отпечатки ладоней в БД 1

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 3
4275 3
Facebook 3952 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 2
Google LLC 8222 2
Ericsson 979 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 1
Microsoft Corporation 13191 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 41 1
Unwired Planet 2 1
Google UK 2 1
Корус Консалтинг ГК 826 1
ZTE Corporation 562 1
Huawei 2822 1
Samsung Electronics 6442 1
Openreach 1 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 341 1
АФК Система ПАО 1238 1
SAS Institute 637 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 17 1
PwC Россия 6 1
PwC UK 1 1
International Petroleum Limited 1 1
Sova Capital 4 1
АльфаСтрахование СГ 209 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 103 1
ВТБ - Транскредитбанк 80 1
Президент Российской Федерации 1483 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 125 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1768 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 794 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5277 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3993 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 73 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7977 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1650 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
Apple Safari - Браузер 661 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 844 1
Microsoft Exchange 735 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 858 1
Symantec Endpoint Protection - SEP 19 1
Корус Документооборот 2 1
Microsoft SharePoint 2016 6 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 748 1
Apple iOS 5751 1
Google Android 10774 1
Thomas Stefan - Томас Стефан 4 3
Засурский Артём 7 1
Телятников Алексей 15 1
Кирюшин Геннадий 43 1
Путин Владимир 1956 1
White Anthony - Уайт Энтони 1 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 10 1
Невинчаный Александр 18 1
Rutherford Suzanne - Резерфорд Сюзанна 1 1
Корня Алексей 73 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Розанов Всеволод 8 1
Юмашев Валентин 6 1
Антонио Антониос 1 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Катков Алексей 26 1
Евтушенков Феликс 15 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4902 18
Россия - Российская федерация - РФ 63367 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16865 8
Великобритания - Лондон 1008 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 375 2
Россия - ПФО - Пензенская область 375 2
Италия - Итальянская Республика 1594 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1480 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 705 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 676 1
Россия - СФО - Республика Алтай 740 1
Россия - ПФО - Саратовская область 390 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 413 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 392 1
Россия - ЦФО - Курская область 356 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 283 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 229 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 195 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 54 1
Европа Западная 731 1
Украина 3941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8923 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2282 1
Япония 3510 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6542 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 417 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 392 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 824 1
Европа Восточная 1956 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 52 1
Wikipedia - Википедия 335 4
NYT - The New York Times 574 2
Комсомольская Правда - Газета 24 1
The Guardian - Британская газета 207 1
Telegraph 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 713 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853166, в очереди разбора - 756357.
Создано именных указателей - 46727.
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