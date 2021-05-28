Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Великобритания
Уэльс
Публикаций - 37, упоминаний - 46
Великобритания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 3
|1С 4275 3
|Facebook 3952 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 2
|Google LLC 8222 2
|Ericsson 979 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 1
|Microsoft Corporation 13191 1
|BTC - Bulgarian Telecommunications Company 41 1
|Unwired Planet 2 1
|Google UK 2 1
|Корус Консалтинг ГК 826 1
|ZTE Corporation 562 1
|Huawei 2822 1
|Samsung Electronics 6442 1
|Openreach 1 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 341 1
|АФК Система ПАО 1238 1
|SAS Institute 637 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
|УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 52 1
|Wikipedia - Википедия 335 4
|NYT - The New York Times 574 2
|Комсомольская Правда - Газета 24 1
|The Guardian - Британская газета 207 1
|Telegraph 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853166, в очереди разбора - 756357.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853166, в очереди разбора - 756357.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru