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Silk Road



22.01.2025 Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение 1
10.03.2023 Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился 1
13.01.2022 Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток 1
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
09.11.2020 Власти США конфисковали из кошелька биткоины на $1 млрд 1
12.04.2019 Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей? 1
27.02.2018 Семья покойного «создателя биткоина» требует с другого «создателя» $10 миллиардов за грабеж 1
02.02.2018 Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта 1
21.01.2016 Украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы за взлом 13 тыс. компьютеров 1
08.09.2015 Атаки на госсектор, а также целенаправленные атаки — основные угрозы второго квартала 2015 г. 1
01.09.2015 Секретный агент США украл биткоинов почти на $1 млн 2
17.07.2015 Trend Micro обнаружила в «глубокой паутине» сервисы для отмывания незаконных доходов в биткоинах 1
07.07.2015 Российские власти начали войну с сайтами в сети Tor 1
06.02.2014 Генпрокуратура, ФСБ и МВД взялись за биткойны 1
27.01.2014 В России расчеты в биткойнах приравняли к финансированию терроризма 1
19.12.2013 ФБР - владелец самого большого в мире кошелька Bitcoin 3

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Silk Road и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 3
X Corp - Twitter 2845 2
Trend Micro 601 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Google LLC 11777 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 622 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Fly 204 1
Elliptic 12 1
Ростелеком 9705 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Казахтелеком 337 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Coinbase 58 1
Silk Road Group - SRG 1 1
Geocell 27 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 1
Электросвязь Аджарии 2 1
Wanex 2 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 1
Stash 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Silk Road Bank 1 1
Black Sea Telecom 4 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 4 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1133 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 551 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 20 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
Верховная рада Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 1
Судебная система Франции - Верховный суд Франции 6 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Bitcoin Foundation 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1446 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 978 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 839 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2141 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1493 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 127 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4984 2
Website URL - Uniform Resource Locator 876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 118 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 493 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3052 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2938 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 148 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3914 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4248 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9184 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5256 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 11
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 3
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 1
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Jocker's Stash - киберкриминальный рынок даркнета 2 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 11 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 1
All World Cards 2 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Trend Micro DeWa - Deep Web Analyzer 1 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 4
Ulbricht Ross William - Ульбрихт Росс Уильям 3 3
Греф Герман 419 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 439 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Зайцев Михаил 261 1
Kleiman Dave - Клейман Дейв 2 1
Kleiman Ira - Клейман Айра 1 1
Wright Craig - Райт Крейг 3 1
Andresen Gavin - Андресен Гевин 3 1
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 1
Путин Владимир 3171 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Bridges Shaun - Бриджес Шоун 1 1
Скобелкин Дмитрий 2 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 10 1
Fishman Paul - Фишман Пол 1 1
Водясов Алексей 222 1
Ракишев Кенес 43 1
Рамишвили Григорий 1 1
Рамишвили Георгий 1 1
Темирбеков Адильхан 1 1
Аблязов Мухтар 1 1
Вовенко Сергей 1 1
Паламарчук Анатолий 2 1
Арахамия Давид 1 1
Borger David - Боргер Давид 2 1
Гуменюк Ирина 1 1
Bharara Preet - Барара Прит 2 1
Сакипов Нурлан 1 1
Genes Raimund - Раймунд Гинес 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 11
Россия - РФ - Российская федерация 144277 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Германия - Федеративная Республика 12683 3
Украина 7609 3
Израиль 2731 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 2
Франция - Французская Республика 7849 2
Нидерланды 3519 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Канада 4882 1
США - Калифорния 4626 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Таиланд - Королевство 817 1
США - Флорида 765 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Нью-Джерси 298 1
США - Мэриленд 291 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Европа 21771 1
Румыния 728 1
Швеция - Королевство 3620 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Беларусь - Белоруссия 5667 1
Казахстан - Республика 5527 1
Грузия 1241 1
Великобритания - Лондон 2387 1
США - Нью-Йорк штат 240 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Туран 8 1
Грузия - Аджария - Батуми 10 1
Грузия - Аджария - Аджарская Автономная Республика 4 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3468 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 6
Английский язык 6634 5
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 415 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6914 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 76 1
Breaking Bad - Во все тяжкие - телесериал 3 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Аудит - аудиторский услуги 2662 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5656 1
Энергетика - Energy - Energetically 5086 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Wired - Издание 232 2
Bloomberg 1289 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Gizmodo 130 1
GQ 21 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
Forbes - Форбс 817 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 2
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